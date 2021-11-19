Российские силовики начали громить этнические ОПГ

Информация о разгроме сразу двух этнических ОПГ лишь вскользь промелькнула в федеральных СМИ, предпочитающих заминать вопрос о национальности преступников. А между тем, обе прищученные российскими силовиками группировки имеют вполне конкретный этнический состав и весьма характерную сферу криминальной деятельности. Первая – это азербайджанские бандиты, вторая – многонациональная сборная, помогавшая таким бандитам получать российское гражданство.

Убийства людей путём продажи им спиртного с метанОлом – не единственная уголовная сфера, где подвизаются уроженцы незалежных республик Закавказья, перебравшиеся в Россию.

Помимо бутлЕгерского бизнеса, азербайджанцы занимаются и откровенным бандитизмом. Держа в страхе целые города, как это было в Тверской области, пока не вмешались силовики.

«В Тверской области накрыли этническую азербайджанскую группировку, державшую в страхе город КИмры. Главаря — АлИева ФируддИна ТахИр оглЫ — задержали ещё в марте, а сейчас накрыли десяток его подельников.

Сейчас правоохранители прорабатывают покровителей этнической ОПГ из числа сотрудников силовых структур».

https://t.me/rybar/22530

Заключительная фраза процитированной новости – особенно показательна. Ведь, если помните громкое уголовное дело с групповым изнасилованием русской девушки в Ижевске членами азербайджанской диаспоры, там один из насильников был полицейским.

И этого же полицейского, напомню, его непосредственный начальник, тоже этнический азербайджанец, прислал совершать следственные действия по заявлению потерпевшей. Что автоматически вызывает вопросы о том, как такие люди вообще попадают в правоохранительные органы. И – как они получают гражданство России.

Ответ на эти вопросы содержит другое уголовное дело, в рамках которого отечественные силовики разгромили многонациональную ОПГ с весьма характерной специализацией.

«Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Задержан 21 организатор и активный участник преступной группы, решается вопрос об избрании им меры пресечения».

https://t.me/surf_noise1/3838

Понятно, да? Одни многонациональные уголовники помогали другим легализоваться в России. Поставив это дело на поток.

«Участники группы за деньги помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России, с целью их последующей легализации на территории страны пребывания путем оформления российского гражданства.

Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан».

https://t.me/surf_noise1/3838

Это к вопросу о том, почему следует начать проверку законности получения гражданства России всеми уроженцами Закавказья и Средней Азии, получившими паспорта с двуглавым орлом с 1991 по текущий год.

Всех, да. Без исключений. Особое внимание обращая на тех, кто смог устроиться на работу в правоохранительные органы, поступить на гражданскую госслужбу или попасть в муниципальные структуры.

Именно эти многонационалы и выступают той базой, на которую опирается этнический диаспоральный криминал.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены 43 обыска у 42 фигурантов, 20 из них - на территории Московского региона.

Установлено местонахождение подпольной типографии, изъят значительный объём миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и иных учреждений, материалы теневой финансовой отчётности, а также полученные противоправным путем денежные средства».

https://t.me/surf_noise1/3838

Появилось в Телеграме, кстати, и видео задержания многонациональных бандитов, насчёт криминализации образа которых так волновалась генерал МВД Казакова. Ролик сняли сотрудники ФСБ.

https://t.me/surf_noise1/3837

Уже говорил, но повторюсь: приток в Россию вот такой публики – это угроза государственной безопасности нашей Родины. Потому что из-за всех этих этнических ОПГ торчат иностранные уши. Например, из-за азербайджанских бандитов уши торчат турецкие, и занимаются эти бандиты, по сути, тем же, чем задержанные недавно члены запрещённой экстремистской организации «НурджулАр».

«В Республике Татарстан разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «НурджулАр» (запрещена в РФ).

Ячейка действовала в Казани с 2019 года. Преподаватель одного из казанских вузов распространял среди студентов-мусульман идеологию запрещённой секты. Члены ячейки собирались на конспиративных квартирах, где также вербовались новые участники.

Трое фигурантов дела были арестованы. По данным источника телеканала, лидер ячейки признал вину».

https://iz.ru/1248540/2021-11-11/v-tatarstane-razgromili-fin...

В сентябре, в одном из материалов, я цитировал советские архивные документы, дающие представление о том, как выглядит азербайджанский нацизм.

Этот нацизм принимает разные обличия – от уголовных до псевдо-религиозных, но суть у него одна: многонационалы, получившие гражданство России, ведут себя на нашей Родине так, как никогда не позволили бы себе поступать в своей незалежной республике. А действуют они так потому, что считают себя выше других народов.

Отрадно видеть, что отечественные силовики предпринимают меры для исправления этой ситуации.

Главное – не позволить прикормленным диаспорами человечкам внутри российской власти помочь задержанным уголовникам отделаться лёгким испугом. Они должны попасть за решётку надолго, и в такие места, где не получится договориться насчёт послаблений. Действовать против них следует системно.

«Если мы хотим противостоять ТурАну, нужно это делать, прежде всего, у нас в стране, а не за её пределами. Необходимо разорить их кормовую базу и инфраструктуру. Остановить потоки миграции из этих стран и разобраться с внутренними лоббистами».

https://t.me/mnogonazi/7101

Согласен полностью. А вы согласны, уважаемые сограждане?

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