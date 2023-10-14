Как комсорг Шишкин вместо устава солдат Библией воспитывал

Комсорг Шишкин

Так уж была устроена Красная, а в последствие и Советская армии, что в каждом подразделении должен был быть свой комсорг. Должность комсорга была не освобожденной, т.е. никаких особых привилегий она не подразумевала.

Хотя вес у этой должности, безусловно, был. А уж если комсорг - офицер, то, считай, комсомольская работа будет выстроена на самом высоком уровне.

Что, собственно, и произошло с лейтенантом Григорием Шишкиным, когда его назначили комсоргом роты. Хочешь, не хочешь, а поручение нужно было выполнять. Хотя не всегда даже между боями удавалось комсомольское собрание провести, а уж когда идут боевые действия, то понятно тут вообще не до комсомольской деятельности.

Тем более, что Григорий Шишкин был командиром танка Т-34 и забот ему хватало. Хотя на правах комсорга, он, как говорится, был впереди планеты всей.

Так, во время одного наступления зашли наши танкисты в деревню. Да какая там деревня, одни головёшки от домов остались, да несколько десятков печных труб безмолвно пялятся в небо. В общем, натворил дел фашист. Лейтенант Шишкин спрыгнул со своего танка, и, подойдя к одной из печей заглянул внутрь. Там ниша, с кочережками, да ухватами и две какие-то книги в кожаных переплетах.

Григорий вытащил книги. Раскрыл и обомлел: Ветхий и Новый завет. Книги - старинные, ценные. Видимо, бабулька какая-то убегала впопыхах, а про книги забыла.

Библия - тоже устав!

Григорий, конечно же, книги прихватил с собой, а вдруг пригодятся. И пригодились…

Нет-нет, на досуге, да и почитывал. Ребята об этом, конечно, знали, но особого внимания этому не придавали.

А когда нужно было кого-то пожурить, комсорг Шишкин словами из библии их отчитывал:

«В стихе седьмом Евангелия от Матфея сказано… Поделись с другом последним куском хлеба».

Забавно!

Сначала это все воспринимали за игру, а потом как-то втянулись. Всё развлечение в тяжелых военных буднях.

Нет-нет, да и отошлет солдат к Библии. Мол, что там по этому поводу Библия нам говорит?

А однажды лейтенант Шишкин даже выгоду поимел из-за этого.

Остановились как-то танкисты в одной белорусской деревушке на постой. Солдаты и сержанты в одной избе, офицеры в другой.

Ночью Григорий почувствовал, что его кто-то теребит. Посмотрел, а это хозяйка дома. Григорий насторожился, но одел сапоги, кобуру и в чулан к хозяйке. А там, на столе блины.

- Кушай, сынок, горяченькие.

Григорий ест, а хозяйка ему в рот так и заглядывает.

Григорий думает, чего это она именно его выбрала. А хозяйка и говорит:

- Ты офицер, командир, а бога-то не забываешь!

Она слышала, когда мы общались, и я ссылался на Луку или еще кого. Видимо, посчитала, что я глубоко верующий человек, да к тому же с Библией. Для лейтенанта Шишкина война закончилась в 1944 году, так как получил он очень сильное ранение. Сам он считает, что жив остался только потому, что Библию читал.