«Аборигены были бесполезны и все умерли», или Как британцы захватывали Тасманию

Одни из последних чистокровных тасманийцев

Одна из самых позорных страниц колониальной экспансии британцев – уничтожение аборигенов острова Тасмания.

Этот эпизод британского колониализма чудовищно мрачен и циничен. Великобритания не только узаконила отстрел тасманийцев, но даже выплачивала вознаграждение за каждого убитого аборигена. Новости СМИ2

Когда европейцы впервые появились на Тасмании, остров был густонаселён. На нём проживало около 5-6 тысяч аборигенов, которые были дружелюбными и не проявляли никакой агрессии к прибывшим белым. Например, английский исследователь-путешественник Джеймс Кук свидетельствовал, что из всех виденных им «дикарей» тасманийцы были самым добродушным и доверчивым народом: «Они не имели свирепого вида, а казались добрыми и веселыми без недоверчивости к чужестранцам».

В 1803 году на острове появилось первое английское поселение. Аборигены встретили новых соседей миролюбиво. Однако насилие и жестокость британцев изменили отношение тасманийцев к белым. «Некто, по имени Carrots, — рассказывал Х. Паркер, — убил туземца, у которого хотел увести жену, отрезал ему голову, повесил её, как игрушку, на шее убитого и заставил женщину следовать за собой».

Этот же автор сообщает об одном тюленепромышленнике, который захватил 10-15 туземных женщин и расселил их по островкам Бассова пролива, чтобы они добывали для него тюленей. Если к его приезду женщины не успевали заготовить положенного количества шкур, он в наказание привязывал виновных к деревьям на 24-36 часов подряд, причем от времени до времени сек их розгами.

В начале 1820-х аборигены попытались сопротивляться европейским насильникам. После этого начался конфликт, прозванный «Черной войной». Англичане открыли настоящую охоту за тасманийцами.

Один из очевидцев Х. Халл пишет так: «Охота за черными была любимым спортом колонистов. Выбирали день и приглашали соседей с их семьями на пикник... после обеда джентльмены брали ружья и собак и, в сопровождении 2-3 слуг из ссыльных отправлялись в лес искать черных. Охотники возвращались с триумфом, если им удавалось подстрелить женщину или 1-2 мужчин». Также существуют ещё такие свидетельства невообразимой жестокости англичан: «Много черных с женщинами и детьми собрались в овраге близ города... мужчины сидели вокруг большого костра, в то время как женщины были заняты приготовлением на ужин опоссумов и бандикутов. Туземцы были застигнуты врасплох отрядом солдат, которые без предупреждения открыли по ним огонь, а затем бросились добивать раненых. Один солдат проткнул штыком ребенка, ползавшего около своей убитой матери, и бросил его в огонь».

Власти полностью поддерживали истребление аборигенов. В 1828 году был принят закон, запрещавший коренным жителям острова появляться в тех местах, где живут англичане. Немногим позже опубликовали постановление, по которому за каждого убитого туземца предусматривалась денежная выплата.

К 1833 году на острове осталось около 300 коренных жителей. Почти всех их отловили и перевезли на остров Флиндерс. В течение десяти лет треть от ссыльных перемёрла. Те, кому удалось скрыться, были загнаны на возвышающийся мыс в конце декабря 1834 году.

«28 декабря, — рассказал Э. Реклю, — последние туземцы, преследуемые как дикие звери, были загнаны на оконечность одного возвышенного мыса, и это событие праздновалось с триумфом. Счастливый охотник, Робинсон, получил в награду от правительства имение в 400 га и значительную сумму денег.»

В 1860 году осталось всего одиннадцать коренных тасманийцев. А в 1876 году умерла последняя тасманийка Труганини.

После её смерти англичане в официальных документах сделали пометку, что остров полностью «очищен». Позже британский историк Хэммонд Джон Лоуренс Ле Бретон подрезюмировал итоги «Черной войны»: «Тасманийцы были бесполезны и все умерли».

https://vk.com/wall-144904445_153926