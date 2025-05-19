Территория Героев...(173)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Рядовой Мухин ВладиславРядовой Владислав Мухин, действуя в составе группы эвакуации, выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения в ходе ведения населенных пунктов.
Противник после проведения массированного артиллерийского обстрела предпринял попытку прорвать оборону российских войск.
В ходе артиллерийского удара украинских боевиков несколько российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Мухин, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, эвакуировал двух тяжелораненых военнослужащих, в укрытие где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.
Смелые и решительные действия рядового Владислава Мухина позволили спасти жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9846
Старший лейтенант Чуносов ЯрославСтарший лейтенант Ярослав Чуносов в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских, минометных и танковых расчетов, осуществлял контроль поражения объектов, живой силы и техники противника при помощи беспилотного летательного аппарата.
В ходе ведения воздушной разведки с помощью коптера в сложной радиоэлектронной обстановке, Ярослав обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.
Чуносов своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены.
Благодаря смелым и профессиональным действия старшего лейтенанта Ярослава Чуносова был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/9875
Младший сержант Мелькозеров Василий
Младший сержант Василий Мелькозеров выполнял боевую задачу по охране и обороне воздушного пространства на вверенной ему позиции вблизи линии боевого соприкосновения.
Неся службу на посту воздушного наблюдения Мелькозеров обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении одного из наших опорных пунктов.
Мгновенно оценив ситуацию, Василий по средствам радиосвязи доложил командованию о приближающемся вражеском дроне-камикадзе, после чего открыл прицельный огонь из штатного оружия по беспилотнику.
Точным огнем Василия дрон противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.
Смелые и решительные действия младшего сержанта Василия Мелькозерова позволили защитить личный состав от атаки дрона-камикадзе противника.
https://t.me/rabotaembrat/9847
Ефрейтор Арсентьев АлександрВ ходе специальной военной операции ефрейтор Александр Арсентьев, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне расположения своего подразделения.
Александр первым увидел беспилотный летательный аппарат типа, приближающийся к позициям наших подразделений.
Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении дрона, Александр получил задачу уничтожить беспилотник противника. Арсентьев открыл прицельный огонь по вражескому беспилотника и точным выстрелом из штатного оружия сбил его. Не долетев до охраняемых объектов, вражеский ударный дрон упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда российским военнослужащим и технике.
Благодаря своевременным действиям ефрейтора Александра Арсентьева удалось не допустить поражения вражеским дроном позиции российских артиллеристов и избежать потерь личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/9855
Рядовой Лебедев Алексей
В ходе специальной военной операции оператор БПЛА рядовой Алексей Лебедев выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.
При ведении воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата Лебедев обнаружил две вражеские диверсионные группы противника, которые двигались в направлении позиций российских подразделений. Алексей оперативно передал на командный пункт информацию об обнаружении диверсантов и их координаты.
На основании данных, переданных Лебедевым, российскими минометными подразделениями был нанесен огневой удар, в результате чего диверсионные группы противника были уничтожены.
Благодаря мужественным и грамотным действиям рядового Алексея Лебедева удалось защитить позиции подразделения от вражеской атаки.
https://t.me/rabotaembrat/9856
Ефрейтор Фоменко РоманЕфрейтор Роман Фоменко выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе ведения оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов.
Противник после проведения массированного артиллерийского обстрела предпринял попытку прорвать оборону российских войск. В ходе обстрела несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Ефрейтор Фоменко, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, лично вынес на себе двух тяжелораненых военнослужащих в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.
Смелые и решительные действия ефрейтора Романа Фоменко позволили спасти жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9868
Гвардии младший сержант Чирков АлексейФельдшер роты гвардии младший сержант Алексей Чирков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполнял боевую задачу по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим и эвакуации их в медицинские учреждения.
Противник начал артиллерийский обстрел позиций подразделения, в составе которого находился Чирков.
Обнаружив, что один из военнослужащих получил осколочное ранение, Алексей, несмотря на массированный артиллерийский обстрел, выдвинулся для оказания помощи раненому.
Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Алексей добрался до раненного военнослужащего и оказал первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медицинскую часть.
Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии младшего сержанта Алексея Чиркова была спасена жизнь военнослужащего.
https://t.me/rabotaembrat/9860
Ефрейтор Светличный АнатолийЕфрейтор Анатолий Светличный выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах подразделения российских мотострелков.
Колонна, в составе которой находился Анатолий, совершая марш в заданный район, подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов.
В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи, а сам Анатолий Светличный получил осколочное ранение.
Оказав себе необходимую медицинскую помощь, несмотря на ранение и постоянный огонь артиллерии боевиков, Светличный, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделения связью.
По организованным каналам связи оперативно были переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп.
Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Анатолия Светличного позволили отразить атаку противника и обеспечить своевременное продвижение российских войск на заданные рубежи.
https://t.me/rabotaembrat/9859
Лейтенант Ядров ВладимирЛейтенант Владимир Ядров вместе с вверенной ему группой выполнял задачу по штурму тщательно укрепленного опорного пункта украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.
Скрытно подобравшись к опорнику ВСУ с разных направлений, штурмовики заняли позиции. Владимир грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, после чего дал команду на штурм. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение нескольких часов.
Враг в попытках сдержать наступление российских военнослужащих открыл ответный минометный огонь, в ходе которого несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения. Используя навыки тактической медицины, Владимир оказал необходимую помощь раненым бойцам и организовал их эвакуацию в полевой госпиталь, после чего продолжил руководить наступательными действиями группы. Потеряв большую часть своих сил, противник отступил.
Ядров вместе с подчиненными, закрепившись на новом рубеже до прибытия подкрепления, отразили несколько атак украинских боевиков, стремящихся вернуть под свой контроль утраченный опорный пункт.
Смелые и решительные действия лейтенанта Владимира Ядрова, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили овладеть важным опорным пунктом и не допустить потерь среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/9865
Ефрейтор Некрасов АнтонПодразделение, в составе которого действовал ефрейтор Антон Некрасов, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.
Находясь на наблюдательном посту, Антон обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Антон получил задачу уничтожить БПЛА противника. Некрасов открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.
Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Антона Некрасова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9864
Сержант Софронов СемёнЗабайкалец Семён Софронов, который уже в 19 лет стал кавалером орденов Мужества, Святого Георгия IV степени, Георгиевского Креста ДНР, медали «За боевые отличия» и заслужил звание Героя Донецкой Народной Республики.
Семён с детства мечтал носить военную форму. Рос Семён в приграничном посёлке Забайкальске, поэтому неудивительно, что, будучи школьником, занимался в кружке «Юный друг пограничника». После девятого класса продолжил обучение в кадетском классе школы имени Героя Советского Союза Назара Губина в селе Зоргольск. Учился хорошо, был победителем спортивных соревнований и творческих конкурсов, удостоен медали «За службу Родине с детства».
Была у Семёна ещё одна мечта – служить в отряде специального назначения.
После школы юноша поступал в Новосибирский институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Вот только ввиду семейных обстоятельств учиться не пришлось. Призвался в армию. Военную науку постигал в Окружном учебном центре (Чита), освоил специальность механика-водителя боевой машины пехоты.
Не дожидаясь окончания службы по призыву, подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен служить в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в город Борзя.
На специальной военной операции Семён был с первого дня. 24 февраля 2022 года он в составе своей бригады командовал миномётным расчётом. Участвовал в сложнейших и кровопролитных боях на Киевском направлении. Затем были Житомир, Сумы, Чернигов…
Потом было Харьковское направление, город Изюм. Это место называли «ключом к Донбассу», здесь находилась важная транспортная развязка.
«На Харьковском направлении я понял, что мы воюем с НАТО, потому что украинцев было меньше, чем наёмников из разных стран, в частности из США».
После этого в послужном списке героя числится Славянское направление. Здесь было одно из ключевых сражений в ходе специальной военной операции. Группировки наших войск решительными наступательными действиями взламывали оборону противника.
После штурмов зачистку опорных пунктов осуществляли такие бойцы, как сержант Семён Софронов.
Буча, Припять, Бородянка, Иванковка – забайкалец участвовал во всех тяжелейших сражениях у этих населённых пунктов. И никогда у него не было мысли отступить. Наоборот, в нём с каждым днём крепло желание служить Родине, быть достойным представителем поколения победителей Великой Отечественной войны.
Звание Героя Донецкой Народной Республики Семён получил за боевые действия в августе 2022 года. Тогда он отличился во время помощи легендарному подразделению – батальону Народной милиции ДНР «Сомали». Расчёт сержанта Софронова вёл непрерывный огонь по живой силе и технике ВСУ на позициях у Марьинки. Нашим воинам удалось захватить улицу Победы и лишить врага возможности бить реактивными снарядами по столице ДНР. Кроме того, за профессионализм, отвагу и самоотверженность забайкалец удостоен ордена Мужества.
Помимо этих двух наград, как уже говорилось, Семён награждён Георгиевским Крестом ДНР, орденом Святого Георгия IV степени, медалью «За боевые отличия».
В августе 2022-го на Угледарском направлении получил тяжёлое ранение. Лечился в Донецке, потом в Ростове, в Моздоке.
После ранения Семён перенёс несколько операций, прошёл курс лечения и реабилитацию. При этом остался в строю, так как нашей армии нужны опытные, боевые воины. Восстановившись, вернулся в родную часть – гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду (Борзя), где стал инструктором миномётчиков и пулемётчиков.
Со временем перевёлся в Читу, где продолжает службу в одной из воинских частей гвардейского общевойскового объединения. Семён активно участвует в подготовке военнослужащих, убывающих в зону проведения специальной военной операции. Он обучает боевому искусству, при этом сам получает высшее образование в Забайкальском институте железнодорожного транспорта и ведёт активную общественную деятельность.
https://t.me/specnazAlpha/36880
https://t.me/specnazAlpha/36881
Ефрейтор Пашков АлександрНаходясь на наблюдательном посту, ефрейтор Александр Пашков обнаружил дрон, приближающийся к позициям российских войск.
После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Александр получил задачу уничтожить БПЛА противника. Ефрейтор Пашков открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.
Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Александра Пашкова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9871
Гвардии лейтенант Гильмияров РустамШтурмовая группа под командованием гвардии лейтенанта Рустама Гильмиярова выполняла боевую задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.
Рустам, изучив позиции противника и условия местности, определил направления атаки подчиненному личному составу.
Используя неровности рельефа, подчиненные Гильмиярова незаметно обошли позиции противника с фланга и по сигналу командира перешли в наступление.
Внезапная атака во фланг застала противника врасплох. В ходе стрелкового боя основные силы противника был уничтожены, а остатки были вынуждены отступить. В результате штурмовая группа Гильмиярова закрепилась на опорном пункте без потерь среди личного состава.
Вскоре противник предпринял контратаку, высадив на технике группу из восьми боевиков вблизи опорного пункта. Рустам грамотно выставил огневые точки и отразил вражеские атаки, полностью уничтожив группу противника.
В результате умелых и самоотверженных действий гвардии лейтенанта Рустама Гильмиярова, а также слаженности и профессионализму его подчиненных удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск
https://t.me/rabotaembrat/9880
Рядовой Зеленин НикитаВ ходе специальной военной операции рядовой Никита Зеленин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.
Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного и полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения автомобиля, на котором следовал рядовой Зеленин, нанеся по нему удар с применением артиллерии и минометов.
Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Никита своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.
Грамотные и профессиональные действия рядового Никиты Зеленина позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/9872
Старший прапорщик Габеев ВладимирГруппа российских военнослужащих, в составе которой выполнял старший прапорщик Владимир Габеев, штурмовала опорный пункт противника на одном из тактических направлений.
В ходе боя украинские боевики были практически выбиты с занимаемых позиций, однако противник начал вести минометный обстрел опорного пункта, за который шел бой, нанося удары как по своим, так и российским бойцам.
Один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение в результате близкого разрыва минометного снаряда. Габеев оказал первую помощь раненому товарищу и на себе вынес его в безопасное место, после чего вернулся на свою позицию и продолжил бой.
Как только противник был выбит с опорного пункта, Владимир организовал эвакуацию раненого товарища в медицинское подразделение.
Благодаря мужеству и решительности старшего прапорщика Владимира Габеева были сохранены жизнь и здоровье российского военнослужащего и выполнена боевая задача.
https://t.me/rabotaembrat/9878
Ефрейтор Крылов ПавелЕфрейтор Павел Крылов в ходе проведения специальной военной операции вел разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата.
В ходе выполнения очередной задачи Павел Крылов обнаружил на подлете к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат. По всем признакам Павел классифицировал цель как украинский гексокоптер «Баба-Яга».
Используя профессиональные навыки управления дроном, Крылов провел манёвр обхода беспилотника противника ниже траектории его полета, после чего, приблизившись сзади, успешно атаковал его, взяв на таран. Гексокоптер противника потерял управление и разбился, не долетев до российских позиций.
Благодаря грамотным действиям ефрейтора Павла Крылова удалось предотвратить диверсионную операцию противника, направленную на нанесение удара по важным объектам российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/9881
Рядовой Адонин БогданВ ходе специальной военной операции рядовой Богдан Адонин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.
С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений Богдан регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
В ходе подвоза боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, которым управлял Богдан, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков.
Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, рядовой Адонин вывел автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения.
Не прерывая движения, Богдан Адонин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию штурмового подразделения в установленные сроки.
Благодаря своевременно доставленному грузу российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника и захватили важный опорный пункт врага, значительно улучшив положение по переднему краю.
https://t.me/rabotaembrat/9867Старший сержант Умид Салимханов — участник Парада Победы-2025. За боевую работу в зоне СВО он награжден медалью Суворова. Вместе с расчетом своей боевой машины УР-77, также известной как «Змей-Горыныч», Умид уничтожил укрепрайон противника вместе с железнодорожным полотном, которое находилось на насыпи. Это дало возможность нашим десантникам продвинуться вперед, сквозь проделанный проход.
«Попав на СВО, я понял, что в своей жизни нужно учиться и ещё раз учиться. Всему! Всё пригодится в этой жизни», — уверен Умид, который всегда хотел служить в армии и стать офицером. См. видео по ссылке.
https://t.me/heroesofZ/1523У младшего сержанта Артёма Быканова позывной — «Морячок», потому что срочную службу он проходил на Балтфлоте.
С 2022 года Артём выполняет задачи в зоне СВО. Награждён орденом Мужества за успешное выполнение боевой задачи: «Подвинули врага на три километра». А недавно получил еще и медаль «За боевые отличия». См. видео по ссылке.
https://t.me/heroesofZ/1525Старший сержант Михаил Костерев — участник Парада Победы 9 мая. Он рассказывает нам о том, как работал в зоне СВО с комплексом разминирования «Уран-6». В этом видео вы увидите и сам этот комплекс, и кадры его работы по разминированию освобожденных территорий.
Михаил в общей сложности провел в зоне СВО 13 месяцев. Задача военных инженеров — очистить землю от «сюрпризов», оставленных врагом мирным жителям. См. видео по ссылке.
https://t.me/heroesofZ/1527Сержант Виктория Галанова — помощник начальника службы тыла. Её родной город Стаханов находится в ЛНР. Когда в 2014 году украинские нацисты сожгли людей в одесском Доме профсоюзов, Виктория решила, что должна идти защищать Родину, и стала помогать ополченцам. Теперь она служит в Армии России.
24 февраля 2022 года ополченцы ЛНР не верили своему счастью, — признаётся Виктория. С тех пор в них живёт уверенность: Победа будет за нами! См. видео по ссылке.
https://t.me/heroesofZ/1529Сержант Максим Самофалов — военный инженер. В зоне СВО он работал с установкой разминирования УР-77, известной также как «Змей Горыныч». Это серьезная боевая машина, которую враги боятся и при любом удобном случае стремятся уничтожить. Потому что она не только проделывает проходы в минных полях, но и наносит удары по противнику.
Сейчас Максим получает высшее военное образование в ТВВИКУ. А 9 мая он в составе коробки своего вуза принял участие в Параде Победы на Красной площади. См. видео по ссылке.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Пулемётчик мотострелкового отделения
Шадринск, Курганская область
20.10.1997 - 06.08.2023
Погиб: н.п Андреевка
Роман был очень жизнерадостным и светлым человеком, отличным другом и боевым товарищем.https://t.me/geroisvorf/2451Снайпер
Краснодар
Ушёл на Сво по контракту.
5.06.2024 г. был ранен осколочным ранением в грудь и шею. Месяц госпиталя. Потом сразу назад, на фронт.
Награждён - «Орден мужества» (посмертно)
https://t.me/geroisvorf/2488Деревня Поречье, Московская область
15.07.1979 - 12.05.2024
Награжден посмертно
https://t.me/geroisvorf/2453Детство Дениса прошло в северных краях, где в суровой природе Ямала формировались его характер и внутренний стержень. Родившись в Сургуте, он вместе с семьей переехал в Новый Уренгой, где начал свой жизненный путь. С ранних лет Денис проявлял себя как прилежный, дисциплинированный и спокойный ребёнок. Его воспитание отличалось уважением к старшим, трудолюбием и стремлением к самосовершенствованию.
Его увлечения — дзюдо, лыжи, мотокросс, снегоходы — отражали его энергию, стремление к движению и желание быть всегда на высоте. В школе он выделялся ответственностью, усердием и спокойной уверенностью в своих силах.
После окончания школы в 1998 году судьба привела Дениса в Вооруженные Силы РФ. Пройдя подготовку, он стал частью элитных подразделений — 108-го гвардейского десантно-штурмового полка в Новороссийске. Во время боевых действий в Чеченской Республике Денис проявил себя как смелый и решительный воин, за что был удостоен медали Жукова.
Денис стал первооткрывателем Новоуренгойского газового промысла №22.
Денис был не только выдающимся профессионалом, но и примерным семьянином.
Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Денис не мог остаться в стороне. Добровольно вступив в ряды защитников, он отправился на передовую под позывным «Сварог».
В ходе боевых действий в Херсонской области Денис проявил безграничное мужество. В селе Благодатное Николаевской области, прикрывая своих боевых товарищей, он героически погиб, исполнив свой долг до конца.
В Новом Уренгое в родной школе установлена мемориальная доска в честь героя-десантника, а также памятный баннер на улице Магистральной и на площади Воинской Славы в городе Губкинский.
https://t.me/geroisvorf/24876 мая в Воронеже на 56 году жизни скоропостижно скончался Александр Маркелов, известный по позывному «Саныч». Полковник ВДВ является ветераном Чеченской войны, защитником Донбасса с 2014 года и командиром Добровольческого подразделения имени Евпатия Коловрата «БАРС-7».
Гвардии младший лейтенант Соловьев ВиталийВиталий Николаевич Соловьев, военнослужащий отдельной бригады армейского спецназа.
Погиб 2 мая этого года в ходе выполнения боевой задачи.
С 2009 по 2010 Виталий проходил срочную службу, а уже в 2013 году подписал контракт. Участвовал в операции по возвращению Крыма, в выполнение боевых задач жарким летом 2014. Был также и в Сирийской Арабской Республике.
Участник СВО с первого дня. Уже на СВО дважды был ранен, первый раз 17 мая 2022 года в ходе боя возле населенного пункта Терновая Харьковской области, второй раз 12 мая 2024 года. Каждый раз возвращался в строй.
За время службы был награжден:
• медаль «За отвагу»
• медаль Суворова
• медаль Жукова
• медаль «За боевые отличия»
• медаль «За воинскую доблесть» II степени
• посмертно представлен к ордену Мужества.
Рядовой Тимофеев АнтонТимофеев Антон Олегович
Водитель-механик
Родился 21.07.2005 года в селе Санниково, Алтайский край.
После школы, Антон был призван в ряды Российской Армии. Во время прохождения срочной службы, Антон подписал контракт.
Ушел в зону СВО в возрасте 19 лет.
Утром, на рассвете, 18 сентября 2024 года в ходе выполнения боевых задач, при атаке дронов, погиб в Запорожской области, Пологовском районе, Мирное.
Прапорщик Фадин ЕвгенийОператор БПЛА
Балашиха, Московская область
16.05.1996 - 08.09.2023
Женя являлся военнослужащим по контракту.
Погиб при выполнении боевой задачи, рано утром. Снаряд попал в закрытую машину.
Награждён Звездой Героя России посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/fadin-evgenij-vladislavovich/
Гвардии старший прапорщик Шаповалов Виталий11 мая в зоне СВО погиб гвардии старший прапорщик Виталий Николаевич Шаповалов, разведчик-снайпер армейского спецназа России. Тот самый легендарный «Дед». Ему был 51 год.
Службе своей Родине «Дед» отдал более 20 лет жизни. Много где бывал, много в чем участвовал. Легенда снайпинга в армейских кругах, который воспитал не одно поколение снайперов, некоторые из которых стали Героями России.
Честный, справедливый и открытый человек. Разведчик с колоссальным боевым опытом. За время своей долгой службы 5 раз находился в командировках в Чечне, каждая по полгода. Суммарно 2 года провел в Сирийской Арабской Республике, где в том числе получил свою известность как «противотанковый дед», о чем позже делали очерки, а этот эпизод вошел в книгу «Деривация». В Сирии выполнял задачи в том числе в провинции Хомс, участвовал в Акербатской операции.
На СВО с первого дня, несмотря на свой почтенный по меркам воинской службы возраст, Виталий Николаевич продолжал оставаться в строю и выполнять боевые задачи. О том, какой гвардии старший прапорщик Шаповалов прошел путь говорят его награды, не каждый офицер может похвастаться таким «иконостасом»:
• три ордена Мужества
• медаль «За отвагу»
• медаль «За храбрость» I степени
• медаль «За храбрость» II степени
• медаль Суворова
• медали «За воинскую доблесть» I и II степеней
• медаль «За боевые отличия»
• медали Минобороны.
Сообщается, что «Дед» посмертно будет представлен к званию Героя России. Встать в строй золотых звезд армейского спецназа Виталий Николаевич всецело заслужил своей службой, своим отношением к делу.
16 мая гвардии старший прапорщик Виталий Шаповалов был с воинскими почестями похоронен.
Старший сержант Большагин МихаилБольшагин Михаил Алексеевич.
05.11.1987 - 16.02.2023
Погиб при исполнении служебного долга в ходе Специальной Военной Операции.
Награждён орденом Мужества посмертно.
Рядовой Колюкаев ПавелКолюкаев Павел Николаевич
Гранатомётчик
Абакан, Республика Хакасия
11.12.1988 - 20.10.2024
Погиб на СВО в районе Часов Яр
Старший лейтенант Тунгатов ДаниярЗаместитель командира танковой роты по вооружению Тунгатов Данияр Рустамович 01.09.1997 г.р.
Погиб 18.08.2023 года от удара дроном-камикадзе, на Донецком направлении.
Ефрейтор Ладунец ВадимЛадунец Вадим Валентинович
Брянка, ЛНР
15.06.1978 - 16.07.2022
Погиб в ЛНР
Был смелым, справедливым, отзывчивым и добрым
Гвардии младший лейтенант Аскеров ТимурАскеров Тимур Кямалович
Разведчик
г. Омск
08.08.1980 - 15.07.2024
Был смелым, отважным, всегда готов прийти на помощь, три раза был ранен.
Погиб в ЛНР, Сватовский район, Новоселовское.
Награждён орденом Мужества посмертно.
Старший лейтенант Белоглазов ДанилКомандир танковой роты Белоглазов Данил Сахибович, 22.02.1997 г.р.
Выполнял боевую задачу в н.п. Новодружеск.
Погиб 31.01.2023 года при выполнении воинского долга.
Сержант Шмелев ДмитрийДмитрий Андреевич Шмелев родился 31 октября 1989 года в городе Душанбе, но всё детство и юность провёл в селе Юлово Ульяновской области. Образование начал в местной Юловской основной общеобразовательной школе Инзенского района, где учился с первого по седьмой класс с 1996 по 2002 год. Затем продолжил обучение в Инзенской средней общеобразовательной школе №2, где учился с восьмого по одиннадцатый классы с 2003 по 2006 год.
После окончания школы в 2006 году Дмитрий поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ), которое успешно завершил в 2010 году. Сразу после окончания училища он подписал контракт с Вооружёнными силами РФ и до августа 2021 года служил в Воздушно-десантных войсках, проходя службу в различных городах России. В 2021 году Дмитрий был уволен из ВДВ по состоянию здоровья.
Однако с началом специальной военной операции (СВО) его не оставляла мысль вернуться на службу. В мае 2023 года Дмитрий принял решение подписать новый контракт и отправиться защищать Родину. Он был командиром отделения в штурмовой роте взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и участвовал во взятии Авдеевки. Также у него было свидетельство о специальности командира танка Т72Б3.
18 февраля 2024 года, во время боевых действий, сержант Шмелев остался прикрывать отход своего отделения и героически погиб на поле боя.
За проявленный героизм и мужество Дмитрий был награжден Орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/shmelev-dmitrij-andreevich/
Военнослужащий Молдованов Александр27.01.1986 - 14.02.2025
с. Бельск, Иркутская область
При выполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб Молдованов Александр Сергеевич
https://vk.com/wall-203359704_5647
Гвардии рядовой Мордвинцев СергейМордвинцев Сергей Михайлович
Шадринск, Курганская область
24.01.1997 - 24.01.2024
Механик- водитель танковой роты
Сергей был награжден медалью «Участник специальной военной операции».
Рядовой Титаев ДмитрийТитаев Дмитрий Владимирович
Рабочий посёлок Чуфарово, Ульяновская область
23.06.1991 - 07.06.2024
Награждён Орденом Мужества посмертно
Гвардии рядовой Гришко ВладимирГришко Владимир Александрович
Штурмовая разведка
Служил в 123 отдельной гвардейской бригаде ЛНР.
На боевом задании получил осколочное ранение в ногу, но не смотря на это выполнил поставленную задачу. Вытащил из опасной зоны раненного товарища.
Героически погиб 28.09.2024 при исполнении воинского долга, н.п Белогоровка.
Награжден «Орденом Мужества» посмертно.
Рядовой Исаев СергейИсаев Сергей Дмитириевич
В 2018 окончил музыкальную школу по классу аккордеон.
В 2020 году окончил Истьинскую СОШ. После чего поступил в музыкальный колледж им. Пироговых г. Рязань по классу аккордеон. За школьные годы, неоднократно был лауреатом разной степени городских и региональных музыкальных конкурсов и фестивалей. Параллельно, самостоятельно освоил игру на гитаре.
В 2021 году, окончив первый курс музыкального колледжа им. Пироговых, принял решение освоить профессию логиста, а музыку оставить как хобби, для души. Поступил в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж, по специальности «Операционная деятельность в логистике». В июне 2024 года, успешно окончил колледж, получил диплом. С февраля 2024 года, проходя производственную практику, устроился в «Рельеф — Центр» г. Рязань, на постоянную работу.
Но все это время, сначала проведения СВО, его не покидала мысль о том, что он должен, там находиться. 9 июля 2024 года, он тайно от родных подписал добровольческий контракт с Министерством обороны России.
15 июля 2024 года, направился на обучение оператором – сапером БПЛА, в г. Луги, Ленинградской области.
После прохождения обучения, началась его военная история, которая закончилась 14.12.2024. Героически погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО при освобождении с. Плехово Курской области.
Награжден медалью «За отвагу».
Сергей был оператор-сапер, который не просто хорошо знал свое сапёрное дело, но и с каждым днем удивлял все больше своими навыками. Работая, Сергей параллельно обучал молодого наставника ,и помогал в технической части изготовления БПЛА. За все время работы, не было не одного случая, когда снаряд, взведенный им, не сработал. Сергей четко знал как разминировать, так и снарядить любой дрон, растяжку.
Рядовой Лапаник ИльяЛапаник Илья Олегович
Старший стрелок
Владивосток
03.11.2004 - 10.03.2025
Служил в 6 танковом полку, мотострелковый батальон. Служил в эвакуационной бригаде, вывозил раненых с передка, 10 марта в ДНР, н.п Новоелизоветовка, вывозил раненых, его машину атаковал дрон врага, Илья собой прикрыл раненых, они выжили, а Илья нет.
Инструктор Рахманов ВладиславИнструктор "Воинов" погиб как герой, спасая других
8 мая, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "ВОИН" потерял настоящего героя. При ударе украинской армии по Запорожской области погиб Владислав Николаевич Рахманов. Боец служил в добровольческом формировании "БАРС-32 имени П. Судоплатова". Смерть настигла военнослужащего, когда он исполнял свой долг - оказывал первую помощь раненым сослуживцам.
Рахманов появился на свет 14 февраля 1997 года в посёлке Ключевая Нижнесергинского района Свердловской области. С малых лет он демонстрировал честность и сильный характер. Будучи юношей, Владислав поступил в Екатеринбургский колледж физической культуры. После окончания учебного заведения молодой человек отправился на срочную службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения, а затем посвятил себя службе в подразделениях охраны ФСИН и спецподразделениях МВД в Екатеринбурге. Этот парень всегда проявлял мужество, стойкость и абсолютную преданность своему делу и людям.
https://t.me/tsargradtv/105793
Рядовой Степанов ДенисСтепанов Денис Владимирович
Погиб на Украине, г. Артёмовск
Гвардии младший сержант Медведев ЕвгенийМедведев Евгений Геннадьевич
Наводчик
Каргополь, Архангельская область
24.04.1985 - 04.06.2023
Водяное, Лисичанск, Берховка, Бахмут.
Погиб: ДНР, с. Дубово-Васильевка
Рядовой Басаргин СтепанБасаргин Степан Сергеевич
Снайпер
Посёлок Стеклянный, Ленинградская область
12.03.1991 - 12.01.2024
Гвардии рядовой Чудаев ДенисГероически погиб в зоне СВО спасая с поля боя раненных бойцов
Гвардии-рядовой, санитар эвакуационного отделения штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 242-го Мотострелкового Гвардейского Краснознамённого Залещицкого полка.
В ночь с 26 на 27 января 2025 года, при выполнении боевой задачи по спасению раненых бойцов своего подразделения, под непрекращающимся итенсивным огнём врага, пал смертью храбрых на Кураховском направлении, в полях южнее н.п. Дачное.
Денису было всего 20 лет.
За проявленный героизм воин был представлен к ордену Мужества и медалью «За отвагу» (посмертно).
Рядовой Мамараимов ПардалиМамараимов Пардали Абдуллоевич
27.06.1961 - 31.03.2024
Погиб: н.п Георгиевка, ДНР
Рядовой Ростовский АлександрРостовский Александр Валерьевич
Наводчик
Архангельск
22.02.1972 - 11.08.2024
Младший сержант Тарасов ИванТарасов Иван Сергеевич
Родился 28.10.1992 г. в городе Первоуральске, Свердловская область.
Закончил школу и техникум получил профессию повара-кондитера.
В 2001 был призван на срочную службу в ВС РФ.
Ушел на СВО служить по контракту 15.09.2024.
Погиб 01.01.2025 близ с. Новоелизаветовка, ДНР, выполняя боевую задачу.
Женат имеет троих детей.
https://t.me/geroisvorf/2474
Гвардии рядовой Синицын ИванСиницын Иван Анатольевич
Штурмовик
Деревня Сельцо, Ярославская область
14.07.1992 - 19.05.2024
Служил командиром взвода. Был смелым и очень отзывчивым. Спас сослуживца.
Доброволец Брусенцов НикитаБрусенцов Никита Олегович
Посёлок городского типа Нижнегорский, Республика Крым
Родился 18.05.2004
Был осужден. Ушел на борьбу с фашизмом. Ушел героем и вернулся героем!
Гвардии ефрейтор Антипов МаксимАнтипов Максим Александрович
Челябинск
10.03.1989 - 01.05.2024
Погиб: ДНР, село Тоненькое
Награды:
За отвагу
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/antipov-maksim-aleksandrovich/
Рядовой Котельников СергейКотельников Сергей Акопович
Старший снайпер разведчик
Сасово, Рязанская область
12.04.1981 - 09.04.2024
Решение служить Родине принял добровольно. От всей души верил в Победу. Придя в отпуск, рвался назад к своим ребятам.
Погиб: Украина, Часов Яр
Награждён орденом Мужества посмертно, медалями за боевые отличия, за отвагу.
Старший лейтенант Богомаз СергейБогомаз Сергей Михайлович родился 28.05.1982 в городе Новошахтинске.
В 1999 году окончил школу с серебряной медалью, а в 2004 — Южно-Российский Государственный Политехнический Университет с красным дипломом. Сергей прошёл обучение на военной кафедре ЮРГПУ (НПИ) и вышел из ВУЗа со специальностями инженер-программист и связист. После получения диплома поступил в аспирантуру, занимался наукой и преподавал программирование ЮРГПУ (НПИ).
В 2010 году Сергей вернулся в родной город и занялся бизнесом по продаже запчастей КАМАЗ и МАЗ.
В октябре 2022 Сергей был повестку и с гордостью отправился защищать страну. Сергей вступил в ряды российской армии в звании лейтенанта и, менее чем через месяц, оказался на фронте.
В середине мая подразделение, в котором служил Сергей, перебросили под Бахмут, на подмогу рассыпающемуся северному флангу. Группа боевых товарищей Сергея оказалась под угрозой окружения. В ночь на 06.06.2023 Сергей предпринял попытку выручить бойцов, но погиб.
За проявленный героизм Сергей был награждён орденом мужества посмертно.
Сержант Абдуллин АлександрАбдуллин Александр Александрович родился 13 декабря 1982 года в городе Уфа, Республика Башкортостан. Рано потерял родителей и вместе с двумя братьями остался на попечении тёти. Активно занимался спортом, занимал призовые места на всевозможных соревнованиях и первенствах.
Окончил среднюю общеобразовательную школу № 46, после чего поступил в училище, которое успешно окончил. С 2001 по 2003 год проходил срочную военную службу в Хабаровском крае, в рядах мотострелковых войск, где проявлял себя исключительно с положительной стороны. В 2003 году был уволен в запас в звании сержанта.
После прохождения военной службы женился, завёл семью. У Александра пятеро детей, двое из которых — приёмные. Он — любящий отец и образцовый семьянин.
В апреле 2024 года Александр Александрович подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл для прохождения военной службы в места проведения специальной военной операции. Сослуживцами и командованием охарактеризован исключительно с положительной стороны, неоднократно проявлял отвагу и спасал сослуживцев.
8 августа 2024 года трагически погиб в с. Желанное, выполняя свой священный долг.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
Младший сержант Слепченков ДенисСлепченков Денис Владимирович
Снайпер, штурмовик.
Родился 28.02.1991 г. в с.Атрать, Алатырского райна, Чувашской Республики.
Учился в Атратской средней школе, закончил 9 классов.
В период с 2010 по 2011 проходил срочную военную службу по призыву.
Участник боевых действий в Кабардино-Балкарии (2011г) на должности снайпера.
В 2011 получил первую контузию.
В сентябре 2022 года был мобилизован на СВО. Служил в 331 полку 298 дивизии, на направлениях Бахмут, Часов Яр.
Погиб 01.05.2024г. на направлении г.Часов Яр.
При жизни награжден:
Медаль «За Отвагу»,
Медаль «За Храбрость» II степени,
Орден Мужества(посмертно).
Майор полиции Осипов АлексейГерой России майор полиции Алексей Осипов участвовал в отражении атак диверсионных групп боевиков ВСУ. В составе группы сопровождал колонну, которая была атакована вражеским FPV-дроном. Оценив обстановку, Осипов мгновенно открыл огонь и уничтожил цель, при детонации упавшего беспилотника закрыл собой группу сопровождения от разлета осколков.
Офицер СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области майор полиции Алексей Осипов удостоен звания Героя России посмертно.
https://t.me/rabotaembrat/9852
Рядовой Кузнецов ИгорьКузнецов Игорь Николаевич
Стрелок
Станица Новотитаровская, Краснодарский край
02.06.1989 - 18.03.2025
Мобилизован 23.09.2022г
Служил в миноментом батальоне, 150 дивизии.
Героически погиб при исполнение воинского долга, г. Торецк
Награждён орденом Мужества посмертно.
Рядовой Коржумбаев РусланКоржумбаев Руслан Турлыбекович
Омск
25.02.1993 - 24.05.2024
Орден Мужества (посмертно).
Младший сержант Тозловану МаксимТозловану Максим Сергеевич
Село Харциз Второй, Краснодарский край
07.12.1999 - 24.12.2024
Благодарность от Администрации г. Льгов, Курская область.
Ефрейтор Тарасов МаксимТарасов Максим Николаевич родился 5 декабря 1988 года в селе Большая Акса Татарской АССР.
В 1996 году пошёл в первый класс города Нижневартовска, МБОУ СОШ № 24. После девятого класса поступил в Нижневартовский профессиональный колледж, выучился на газоэлектросварщика.
В 2007 году ушёл на срочную службу, служил старшим механиком в Ракетных войсках стратегического назначения. В 2009 году вернулся домой. После службы работал по профессии.
С 2014 года работал в АО «Самотлорнефтегаз» машинистом насосной станции по ЗРАП (закачка рабочего реагента в пласт).
В ноябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны на прохождение военной службы для участия в специальной военной операции.
Проходил службу штурмовиком-разведчиком в 76-й дивизии ВДВ, 234-м полку ДШБ. Получил звание ефрейтора, стал командиром отделения. Было решено присвоить звание младшего сержанта, но оформить не успели.
За первое боевое задание был награждён орденом Мужества — под огнём выносил раненых товарищей с поля боя. В сентябре 2024 года награждён медалью «За отвагу».
Максим погиб 5 января 2025 года в ходе выполнения последнего штурма на бронетехнике в с. Коренево, Кореновский район, Курская область.
Гвардии майор Архипов ЮрийАрхипов Юрий Александрович
Заместитель командира батальона по вооружению
04.06.1985 - 16.02.2023
Принимал непосредственное участие в специальных военных операциях в Южной Осетии (2008 г.), на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республике, Запорожской области (2022-2023 гг).
Погиб в с. Новопокровка, Запорожская область, Российская Федерация
За свои заслуги удостоен медалями:
«За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени,
«За отличие в военной службе» III и II степени,
«За боевые отличия»,
«За отличие в соревнованиях»,
«За участие в СВО»,
Орден Мужества (посмертно).
Гвардии рядовой Федосеев НиколайФедосеев Николай Михайлович
Стрелок-помощник гранатометчика
Мирный, Архангельская область
17.10.1990 - 13.03.2023
Погиб в н.п. Водяное, ДНР
Младший сержант Смолин ИгорьСмолин Игорь Владимирович
Старший разведчик
Село Яровское, Тюменская область
09.09.1980 - 04.02.2024
Награжден орденом Мужества посмертно.
https://t.me/geroisvorf/2473Ястребов Максим Александрович
В Торжке, Тверской области, на здании средней общеобразовательной школы №8 открыли мемориальную доску в память о земляке Максиме Александровиче Ястребове, который погиб в зоне СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/yastrebov-maksim-aleksandrovich/
Сержант Курбанов ЗаурКурбанов Заур Джамалиевич
Заур родился 16 июля 1990 года в селе Александровское, Ставропольский край. В 1997 году он пошел в первый класс школы, а позже переехал в село Татиль Табасаранского района Дагестана, где продолжил своё обучение. В 2007 году Заур окончил школу и поступил в сельскохозяйственный колледж в селе Александровское.
С 2009 по 2010 годы Заур проходил срочную службу в армии в Северной Осетии. С 2012 по 2015 годы служил в Росгвардии в Александровском. В 2016 году он подписал контракт и стал служить в 34-й отдельной мотострелковой бригаде в станице Сторожевая Карачаево-Черкесской Республики, где получил звание сержанта.
Заур Курбанов находился в зоне специальной военной операции с самого её начала.
27 мая 2022 года он погиб, наткнувшись на растяжку при возвращении с патрулирования.
За проявленное мужество и отвагу, Заур Джамалиевич был посмертно награждён орденом Мужества.
В Татильской средней общеобразовательной школе была открыта мемориальная доска в честь Заура Курбанова, выпусника школы.
https://герои-сво.рф/geroi/kurbanov-zaur-dzhamalievich/
Иерей Савченко АнтонийВ зоне СВО в результате удара противника из M142 HIMARS погиб иерей Антоний Савченко, бригадный священник 2-й гв. отдельной бригады армейского спецназа.
Волонтёр Келенджеридзе АлександрНа вражеской мине подорвался 60-летний волонтер Александр Келенджеридзе, который спас больше 400 курян
При исполнении гуманитарной миссии погиб 60-летний волонтер Александр Келенджеридзе из Кореневского района, которого многие знали как «Дядю Сашу» и «Грузина». Как сообщил Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, вчера доброволец наступил на растяжку около села Черкасская Конопелька под Суджей — сдетонировала противопехотная мина, и волонтер скончался на месте.
Почти всю жизнь Александр проработал дальнобойщиком, но когда прошлым летом ВСУ напали на Курскую область, он бросил все и поехал помогать своим землякам, ведь сам он из Коренево. Днем и ночью мужчина, минуя минометные обстрелы и дроны врага, вывозил людей из сел, к которым уже подходили ВСУшники. За время, пока Александр Келенджеридзе помогал на родной земле, ему удалось вывезти около 400 курян, а также более двух сотен тел погибших. Врио губернатора пообещал посмертно наградить добровольца.
https://t.me/boris_rozhin/164314
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Николай Расторгуев, SHAMAN, Александр Вайнберг — Минута молчания
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