Территория Героев...(173)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Рядовой Мухин Владислав Рядовой Владислав Мухин, действуя в составе группы эвакуации, выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения в ходе ведения населенных пунктов.

Противник после проведения массированного артиллерийского обстрела предпринял попытку прорвать оборону российских войск.

В ходе артиллерийского удара украинских боевиков несколько российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Мухин, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, эвакуировал двух тяжелораненых военнослужащих, в укрытие где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Смелые и решительные действия рядового Владислава Мухина позволили спасти жизни российских военнослужащих.

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Старший лейтенант Чуносов Ярослав Старший лейтенант Ярослав Чуносов в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских, минометных и танковых расчетов, осуществлял контроль поражения объектов, живой силы и техники противника при помощи беспилотного летательного аппарата.

В ходе ведения воздушной разведки с помощью коптера в сложной радиоэлектронной обстановке, Ярослав обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.

Чуносов своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены.

Благодаря смелым и профессиональным действия старшего лейтенанта Ярослава Чуносова был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9875

Младший сержант Мелькозеров Василий

Младший сержант Василий Мелькозеров выполнял боевую задачу по охране и обороне воздушного пространства на вверенной ему позиции вблизи линии боевого соприкосновения.

Неся службу на посту воздушного наблюдения Мелькозеров обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении одного из наших опорных пунктов.

Мгновенно оценив ситуацию, Василий по средствам радиосвязи доложил командованию о приближающемся вражеском дроне-камикадзе, после чего открыл прицельный огонь из штатного оружия по беспилотнику.

Точным огнем Василия дрон противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Василия Мелькозерова позволили защитить личный состав от атаки дрона-камикадзе противника.

https://t.me/rabotaembrat/9847

Ефрейтор Арсентьев Александр В ходе специальной военной операции ефрейтор Александр Арсентьев, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне расположения своего подразделения.

Александр первым увидел беспилотный летательный аппарат типа, приближающийся к позициям наших подразделений.

Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении дрона, Александр получил задачу уничтожить беспилотник противника. Арсентьев открыл прицельный огонь по вражескому беспилотника и точным выстрелом из штатного оружия сбил его. Не долетев до охраняемых объектов, вражеский ударный дрон упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда российским военнослужащим и технике.

Благодаря своевременным действиям ефрейтора Александра Арсентьева удалось не допустить поражения вражеским дроном позиции российских артиллеристов и избежать потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9855

Рядовой Лебедев Алексей

В ходе специальной военной операции оператор БПЛА рядовой Алексей Лебедев выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.

При ведении воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата Лебедев обнаружил две вражеские диверсионные группы противника, которые двигались в направлении позиций российских подразделений. Алексей оперативно передал на командный пункт информацию об обнаружении диверсантов и их координаты.

На основании данных, переданных Лебедевым, российскими минометными подразделениями был нанесен огневой удар, в результате чего диверсионные группы противника были уничтожены.

Благодаря мужественным и грамотным действиям рядового Алексея Лебедева удалось защитить позиции подразделения от вражеской атаки.

https://t.me/rabotaembrat/9856

Ефрейтор Фоменко Роман Ефрейтор Роман Фоменко выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе ведения оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов.

Противник после проведения массированного артиллерийского обстрела предпринял попытку прорвать оборону российских войск. В ходе обстрела несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Ефрейтор Фоменко, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, лично вынес на себе двух тяжелораненых военнослужащих в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Смелые и решительные действия ефрейтора Романа Фоменко позволили спасти жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9868

Гвардии младший сержант Чирков Алексей Фельдшер роты гвардии младший сержант Алексей Чирков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполнял боевую задачу по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим и эвакуации их в медицинские учреждения.

Противник начал артиллерийский обстрел позиций подразделения, в составе которого находился Чирков.

Обнаружив, что один из военнослужащих получил осколочное ранение, Алексей, несмотря на массированный артиллерийский обстрел, выдвинулся для оказания помощи раненому.

Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Алексей добрался до раненного военнослужащего и оказал первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медицинскую часть.

Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии младшего сержанта Алексея Чиркова была спасена жизнь военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/9860

Ефрейтор Светличный Анатолий Ефрейтор Анатолий Светличный выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах подразделения российских мотострелков.

Колонна, в составе которой находился Анатолий, совершая марш в заданный район, подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов.

В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи, а сам Анатолий Светличный получил осколочное ранение.

Оказав себе необходимую медицинскую помощь, несмотря на ранение и постоянный огонь артиллерии боевиков, Светличный, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделения связью.

По организованным каналам связи оперативно были переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп.

Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Анатолия Светличного позволили отразить атаку противника и обеспечить своевременное продвижение российских войск на заданные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/9859

Лейтенант Ядров Владимир Лейтенант Владимир Ядров вместе с вверенной ему группой выполнял задачу по штурму тщательно укрепленного опорного пункта украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.

Скрытно подобравшись к опорнику ВСУ с разных направлений, штурмовики заняли позиции. Владимир грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, после чего дал команду на штурм. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение нескольких часов.

Враг в попытках сдержать наступление российских военнослужащих открыл ответный минометный огонь, в ходе которого несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения. Используя навыки тактической медицины, Владимир оказал необходимую помощь раненым бойцам и организовал их эвакуацию в полевой госпиталь, после чего продолжил руководить наступательными действиями группы. Потеряв большую часть своих сил, противник отступил.

Ядров вместе с подчиненными, закрепившись на новом рубеже до прибытия подкрепления, отразили несколько атак украинских боевиков, стремящихся вернуть под свой контроль утраченный опорный пункт.

Смелые и решительные действия лейтенанта Владимира Ядрова, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили овладеть важным опорным пунктом и не допустить потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9865

Ефрейтор Некрасов Антон Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Антон Некрасов, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту, Антон обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Антон получил задачу уничтожить БПЛА противника. Некрасов открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Антона Некрасова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9864

Сержант Софронов Семён Забайкалец Семён Софронов, который уже в 19 лет стал кавалером орденов Мужества, Святого Георгия IV степени, Георгиевского Креста ДНР, медали «За боевые отличия» и заслужил звание Героя Донецкой Народной Республики.

Семён с детства мечтал носить военную форму. Рос Семён в приграничном посёлке Забайкальске, поэтому неудивительно, что, будучи школьником, занимался в кружке «Юный друг пограничника». После девятого класса продолжил обучение в кадетском классе школы имени Героя Советского Союза Назара Губина в селе Зоргольск. Учился хорошо, был победителем спортивных соревнований и творческих конкурсов, удостоен медали «За службу Родине с детства».

Была у Семёна ещё одна мечта – служить в отряде специального назначения.

После школы юноша поступал в Новосибирский институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Вот только ввиду семейных обстоятельств учиться не пришлось. Призвался в армию. Военную науку постигал в Окружном учебном центре (Чита), освоил специальность механика-водителя боевой машины пехоты.

Не дожидаясь окончания службы по призыву, подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен служить в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в город Борзя.

На специальной военной операции Семён был с первого дня. 24 февраля 2022 года он в составе своей бригады командовал миномётным расчётом. Участвовал в сложнейших и кровопролитных боях на Киевском направлении. Затем были Житомир, Сумы, Чернигов…

Потом было Харьковское направление, город Изюм. Это место называли «ключом к Донбассу», здесь находилась важная транспортная развязка.

«На Харьковском направлении я понял, что мы воюем с НАТО, потому что украинцев было меньше, чем наёмников из разных стран, в частности из США».

После этого в послужном списке героя числится Славянское направление. Здесь было одно из ключевых сражений в ходе специальной военной операции. Группировки наших войск решительными наступательными действиями взламывали оборону противника. После штурмов зачистку опорных пунктов осуществляли такие бойцы, как сержант Семён Софронов. Буча, Припять, Бородянка, Иванковка – забайкалец участвовал во всех тяжелейших сражениях у этих населённых пунктов. И никогда у него не было мысли отступить. Наоборот, в нём с каждым днём крепло желание служить Родине, быть достойным представителем поколения победителей Великой Отечественной войны. Звание Героя Донецкой Народной Республики Семён получил за боевые действия в августе 2022 года. Тогда он отличился во время помощи легендарному подразделению – батальону Народной милиции ДНР «Сомали». Расчёт сержанта Софронова вёл непрерывный огонь по живой силе и технике ВСУ на позициях у Марьинки. Нашим воинам удалось захватить улицу Победы и лишить врага возможности бить реактивными снарядами по столице ДНР. Кроме того, за профессионализм, отвагу и самоотверженность забайкалец удостоен ордена Мужества. Помимо этих двух наград, как уже говорилось, Семён награждён Георгиевским Крестом ДНР, орденом Святого Георгия IV степени, медалью «За боевые отличия». В августе 2022-го на Угледарском направлении получил тяжёлое ранение. Лечился в Донецке, потом в Ростове, в Моздоке. После ранения Семён перенёс несколько операций, прошёл курс лечения и реабилитацию. При этом остался в строю, так как нашей армии нужны опытные, боевые воины. Восстановившись, вернулся в родную часть – гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду (Борзя), где стал инструктором миномётчиков и пулемётчиков. Со временем перевёлся в Читу, где продолжает службу в одной из воинских частей гвардейского общевойскового объединения. Семён активно участвует в подготовке военнослужащих, убывающих в зону проведения специальной военной операции. Он обучает боевому искусству, при этом сам получает высшее образование в Забайкальском институте железнодорожного транспорта и ведёт активную общественную деятельность. https://t.me/specnazAlpha/36880

https://t.me/specnazAlpha/36881 Ефрейтор Пашков Александр Находясь на наблюдательном посту, ефрейтор Александр Пашков обнаружил дрон, приближающийся к позициям российских войск.

После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Александр получил задачу уничтожить БПЛА противника. Ефрейтор Пашков открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Александра Пашкова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9871

Гвардии лейтенант Гильмияров Рустам Штурмовая группа под командованием гвардии лейтенанта Рустама Гильмиярова выполняла боевую задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.

Рустам, изучив позиции противника и условия местности, определил направления атаки подчиненному личному составу.

Используя неровности рельефа, подчиненные Гильмиярова незаметно обошли позиции противника с фланга и по сигналу командира перешли в наступление.

Внезапная атака во фланг застала противника врасплох. В ходе стрелкового боя основные силы противника был уничтожены, а остатки были вынуждены отступить. В результате штурмовая группа Гильмиярова закрепилась на опорном пункте без потерь среди личного состава.

Вскоре противник предпринял контратаку, высадив на технике группу из восьми боевиков вблизи опорного пункта. Рустам грамотно выставил огневые точки и отразил вражеские атаки, полностью уничтожив группу противника.

В результате умелых и самоотверженных действий гвардии лейтенанта Рустама Гильмиярова, а также слаженности и профессионализму его подчиненных удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск

https://t.me/rabotaembrat/9880

Рядовой Зеленин Никита В ходе специальной военной операции рядовой Никита Зеленин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного и полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения автомобиля, на котором следовал рядовой Зеленин, нанеся по нему удар с применением артиллерии и минометов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Никита своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Грамотные и профессиональные действия рядового Никиты Зеленина позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9872

Старший прапорщик Габеев Владимир Группа российских военнослужащих, в составе которой выполнял старший прапорщик Владимир Габеев, штурмовала опорный пункт противника на одном из тактических направлений.

В ходе боя украинские боевики были практически выбиты с занимаемых позиций, однако противник начал вести минометный обстрел опорного пункта, за который шел бой, нанося удары как по своим, так и российским бойцам.

Один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение в результате близкого разрыва минометного снаряда. Габеев оказал первую помощь раненому товарищу и на себе вынес его в безопасное место, после чего вернулся на свою позицию и продолжил бой.

Как только противник был выбит с опорного пункта, Владимир организовал эвакуацию раненого товарища в медицинское подразделение.

Благодаря мужеству и решительности старшего прапорщика Владимира Габеева были сохранены жизнь и здоровье российского военнослужащего и выполнена боевая задача.

https://t.me/rabotaembrat/9878

Ефрейтор Крылов Павел Ефрейтор Павел Крылов в ходе проведения специальной военной операции вел разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата.

В ходе выполнения очередной задачи Павел Крылов обнаружил на подлете к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат. По всем признакам Павел классифицировал цель как украинский гексокоптер «Баба-Яга».

Используя профессиональные навыки управления дроном, Крылов провел манёвр обхода беспилотника противника ниже траектории его полета, после чего, приблизившись сзади, успешно атаковал его, взяв на таран. Гексокоптер противника потерял управление и разбился, не долетев до российских позиций.

Благодаря грамотным действиям ефрейтора Павла Крылова удалось предотвратить диверсионную операцию противника, направленную на нанесение удара по важным объектам российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9881

Рядовой Адонин Богдан В ходе специальной военной операции рядовой Богдан Адонин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений Богдан регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе подвоза боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, которым управлял Богдан, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, рядовой Адонин вывел автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения.

Не прерывая движения, Богдан Адонин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию штурмового подразделения в установленные сроки.

Благодаря своевременно доставленному грузу российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника и захватили важный опорный пункт врага, значительно улучшив положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/9867 Старший сержант Умид Салимханов — участник Парада Победы-2025. За боевую работу в зоне СВО он награжден медалью Суворова. Вместе с расчетом своей боевой машины УР-77, также известной как «Змей-Горыныч», Умид уничтожил укрепрайон противника вместе с железнодорожным полотном, которое находилось на насыпи. Это дало возможность нашим десантникам продвинуться вперед, сквозь проделанный проход.

«Попав на СВО, я понял, что в своей жизни нужно учиться и ещё раз учиться. Всему! Всё пригодится в этой жизни», — уверен Умид, который всегда хотел служить в армии и стать офицером. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1523 У младшего сержанта Артёма Быканова позывной — «Морячок», потому что срочную службу он проходил на Балтфлоте.

С 2022 года Артём выполняет задачи в зоне СВО. Награждён орденом Мужества за успешное выполнение боевой задачи: «Подвинули врага на три километра». А недавно получил еще и медаль «За боевые отличия». См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1525 Старший сержант Михаил Костерев — участник Парада Победы 9 мая. Он рассказывает нам о том, как работал в зоне СВО с комплексом разминирования «Уран-6». В этом видео вы увидите и сам этот комплекс, и кадры его работы по разминированию освобожденных территорий.

Михаил в общей сложности провел в зоне СВО 13 месяцев. Задача военных инженеров — очистить землю от «сюрпризов», оставленных врагом мирным жителям. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1527 Сержант Виктория Галанова — помощник начальника службы тыла. Её родной город Стаханов находится в ЛНР. Когда в 2014 году украинские нацисты сожгли людей в одесском Доме профсоюзов, Виктория решила, что должна идти защищать Родину, и стала помогать ополченцам. Теперь она служит в Армии России.

24 февраля 2022 года ополченцы ЛНР не верили своему счастью, — признаётся Виктория. С тех пор в них живёт уверенность: Победа будет за нами! См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1529 Сержант Максим Самофалов — военный инженер. В зоне СВО он работал с установкой разминирования УР-77, известной также как «Змей Горыныч». Это серьезная боевая машина, которую враги боятся и при любом удобном случае стремятся уничтожить. Потому что она не только проделывает проходы в минных полях, но и наносит удары по противнику.

Сейчас Максим получает высшее военное образование в ТВВИКУ. А 9 мая он в составе коробки своего вуза принял участие в Параде Победы на Красной площади. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1530

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!