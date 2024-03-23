Детям мигрантов до поступления в российскую школу русский язык знать не обязательно — Минпросвещения РФВ

Отныне любой ребёнок мигранта, даже тот, который вообще не знает русского – имеет право поступить в любую российскую школу – указ министра Кравцова.

Поэтому Кравцов принял решение адаптировать российские школы под детей мигрантов. Для этого министерство введёт дополнительные модули русского языка в начальную школу.

Изначально в госдуме предложили ввести экзамен для детей мигрантов на знание русского языка, и в случае его несдачи запрещать детям мигрантов поступать в российские школы. Но в дело вмешался министр просвещения Кравцов и заявил, что это нарушает права мигрантов, которые в своих правах равны с гражданами России.. ..Вот так!

Минпросвещения РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей мигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования, сказано в ответе ведомства депутату ГД от КПРФ Михаилу Матвееву.

Минпросвещения России печется о правах иностранных граждан и лиц без гражданства, потому знать русский язык для поступления в российскую школу не надо, считают чиновники Таджикистана РФ.

*В Минпросвещении РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей мигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования.

А в Минпросвещения не считают, что не говорящие ни бельмеса по-русски мигранты тормозят процесс обучения остальных школьников, нарушая тем самым уже их право на образование?

В Минпросвещения РФ не хотят ненадолго вынуть язык из задницы диаспор и взглянуть на происходящее в российских школах?@SergeyKolyasnikov

***В Минпросвещении РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей мигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования.

Ну правильно. Зачем российскому Министерству просвещения защищать интересы российских школьников и учителей?

Не надо делать этого, надо всячески помогать мигрантам в ущерб гражданам нашей страны.

Конечно, дети мигрантов должны приходить в школу, не зная языка. И учителя пусть их учат с нуля, пусть уровень знаний и успеваемости всего класса от этого падает, а нагрузка на учителей растет.

Все правильно, давайте добьем среднюю школу к чортовой матери.А вы, русские, перетерпите. Просто, дышите глубже, как советуют специалисты из Челябинска.

И остальные все – татары, башкиры, якуты, марийцы, аварцы, да вообще народы России – тоже перетерпите. Не графья какие. Подумаешь, дети у вас учиться хотят. Не надо им этого. Обойдутся.

Я вообще считаю, что надо пойти дальше. Надо обязать учителей в российских школах учить фарси, узбекский и киргизский. И дети пусть все учат языки народов Центральной Азии.

Девочек, думаю, можно вообще в школу не пускать. Нечего им, вон у пуштунов и белуджей в Афганистане девочки школу не ходят и нормально.

Главная наша беда в том, что иные чиновники совершенно оторваны от реалий. И не представляют себе, что есть классы, где до трети учеников, это, не знающие русского, дети мигрантов.

А, рассказы об этом чиновники называют провокациями и попытками раскачать ситуацию.

Знаете, 110 лет назад русский консервативный публицист Михаил Осипович Меньшиков писал о нашем чиновнике:“Россия гибнет от слишком заметного возобладания в ней типа самодовольной, оптимистической бюрократии.

Сидит себе в Северной Пальмире раззолоченный сановник, принимает доклады на слоновой бумаге, наслаждается раболепием толпы подведомственных чинов и в самом деле думает, что он маленький “царь и бог”, как любят величать себя даже захолустные исправники.

Никакой политики, кроме благополучной, он не признает, никаких глубоких и сложных процессов народного быта, а главное — никакой драмы.

В тиши роскошного казенного кабинета его превосходительству искренне кажется, что ни в природе нет никаких океанов и ураганов, ни в государстве никакой политики дальше тридцати верст от городов.

Именно отсюда идет пагубная привычка петербургских сфер никак не реагировать на острые явления жизни и прятать их под сукно, как страусы в пустыне при виде неприятеля прячут голову под крыло. Именно этой пагубной привычке мы обязаны чудовищным разрастанием таких явлений, которые своевременно могли бы быть погашены легко и быстро”.И нынче также.

Принимая решения, делая заявления, чиновник и управленцы порой просто не понимают, как будут реагировать на это обычные люди, а не понимают они, потому что не ведают, как живет обычный человек.