Советские деятели на обложках Time - от Рыкова до Горбачёва

Основанный в 1923 году журнал Time является самым популярным общественно-политическим изданием США. Начиная с 1927 года, Time определяет человека года, наиболее влиятельную фигуру в международной политике. Периодически звания человека года удостаивается некий собирательный образ. Среди тех, кого журнал Time называл человеком года, были Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущёв, Юрий Андропов, а также Михаил Горбачёв (как «человек десятилетия») и Владимир Путин.
Time, среди прочего, интересовался жизнью и политикой в СССР. Как следствие, на его обложках появились более 50 советских деятелей — политиков, учёных или военных. Среди героев обложки были и малоизвестные персоны: например, партийный функционер Фрол Козлов, учёные Евсей Либерман и Александр Несмеянов. Представим ряд обложек, на которых изображены советские деятели за весь период существования СССР.
Государственные деятелиАлексей РыковЛев ТроцкийМихаил КалининИосиф СталинИосиф Сталин и Георгий МаленковМаксим ЛитвиновВячеслав МенжинскийВячеслав МолотовАндрей ЖдановАндрей ГромыкоАндрей ВышинскийГеоргий МаленковЛаврентий БерияВасилий СталинНикита ХрущёвНиколай БулганинАнастас МикоянФрол КозловВалериан ЗоринЛеонид БрежневЮрий АндроповКонстантин ЧерненкоМихаил ГорбачёвВоенные
Семён ТимошенкоСемён БудённыйБорис ШапошниковГеоргий ЖуковФилипп ГоликовАлександр ВасилевскийКонстантин РокоссовскийНиколай ВороновАлександр НовиковРодион МалиновскийСергей ГоршковДеятели культуры
Композитор Дмитрий ШостаковичПисатель Борис ПастернакПоэт Евгений ЕвтушенкоПисатель Александр СолженицынУчёные
Химик Александр НесмеяновЭкономист Евсей ЛиберманКосмонавты
Юрий ГагаринАндриян Николаев и Павел ПоповичОбщественные деятели
Шахтёр Алексей СтахановПатриарх СергийУчёный и диссидент Андрей СахаровДиссидент Анатолий (Натан) ЩаранскийСергей Лунёв
https://vatnikstan.ru/archive/time_covers/
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