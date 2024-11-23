Советские деятели на обложках Time - от Рыкова до Горбачёва

Основанный в 1923 году журнал Time является самым популярным общественно-политическим изданием США. Начиная с 1927 года, Time определяет человека года, наиболее влиятельную фигуру в международной политике. Периодически звания человека года удостаивается некий собирательный образ. Среди тех, кого журнал Time называл человеком года, были Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущёв, Юрий Андропов, а также Михаил Горбачёв (как «человек десятилетия») и Владимир Путин. Новости СМИ2