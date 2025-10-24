Советский Союз, № 1, 1954

Мы из Советского Союза

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год

Советский Союз 12 выпусков за 1951 год

Советский Союз 12 выпусков за 1952 год

Советский Союз 12 выпусков за 1953 год

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.

