Советский Союз, № 1, 1954

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
Советский Союз 12 выпусков за 1953 год
Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».
Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.https://electro.nekrasovka.ru/books/6235706
