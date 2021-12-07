Зоя Космодемьянская и её время

В деревне Петрищево Рузского района Московской области стоит памятник: босоногая девушка со связанными руками. Её лицо сурово, взгляд направлен вперёд к своей трагической судьбе. Она идёт на смерть за свой народ, за свою страну. Она смело смотрит в глаза своим палачам, так и не сломившим юную героиню. Это Зоя Космодемьянская. В таком виде гитлеровцы выводили её на лютый мороз, стремясь добиться нужных сведений о её товарищах. В этом году 29 ноября исполнилось 80 лет подвигу Зои.

Я читал «Повесть о Зое и Шуре», написанную матерью Зои Космодемьянской Любовью Тимофеевной, в которой она рассказала о жизни своих детей. Это произведение открывает время правления Иосифа Сталина до Великой Отечественной войны и в её первый год, которое предстаёт в совершенно ином свете. Сейчас этот период стараниями писателя-диссидента Александра Солженицына и ему подобных, а также благодаря деятельности разного рода организаций имеющих статус иностранного агента, представляется какой-то чёрной дырой. Создаётся впечатление, что тогда, кроме репрессий, ничего не происходило, и каждый человек только и ждал «чёрный воронок». Также начиная с 1991 года было немало лживых публикаций в которой Зоя Космодемьянскую пытались представить сумасшедшей. А скандально известный журналист Александр Невзоров в январе 2017 года в своём блоге на сайте «Эхо Москвы» и вовсе написал, что «Зоя выросла и сформировалась в том людоедском режиме, где общественной нормой была деградация, доносы и смерть» и что она «уродство сталинщины воспринимала как единственно правильный образ жизни». Но это совсем не так!

Конечно, «Повесть Зое и Шуре» написана в 1947 году, во времена Сталина. Конечно, Любовь Тимофеевна могла много не знать. Однако её искренний рассказ открывает удивительный мир, в котором формировались будущие Герои Советского Союза, сами воспитывавшиеся на примере героев и первооткрывателей. Зоя и Александр родились в простой крестьянской семье в деревне Осиновые Гаи (ныне Осино-Гай) Тамбовской губернии. И на их глазах строились школы и заводы. А они сами, как и вся страна, до глубины души переживали происходящие события в стране и мире: за экипаж пароход «Челюскин», за гражданскую войну в Испании и так далее. И главное, повесть показывает удивительную атмосферу товарищества и взаимопомощи, которой в наше время уже нет. Более того, сама Зоя участвовала в ликвидации безграмотности, обучая пожилых женщин, как и другие комсомольцы. Вот такие реалии и защищали Зои и Александр Космодемьянские во время Великой Отечественной войны. «Какую землю топчут!» - как-то раз закричала Зоя после очередной тревожной сводки с фронта по радио.

«Илья Муромец — это не историческое лицо, это сам народ, творение народа, отражающее все лучшее, что было в нем самом. Народ верил в своего героя, награждая его своими лучшими качествами», - писала восьмиклассница Зоя в школьном сочинении о русском былинном богатыре в ноябре 1939 года. А как вспоминала Любовь Тимофеевна: «Она все время пела: причесываясь перед зеркалом, подметая комнату, вышивая. Часто пела она бетховенскую "Песенку Клерхен", которую очень любила: «Ах, если бы латы и шлем мне достать, я стала б отчизну свою защищать! Прошла бы повсюду за ними вослед... Уж враг отступает пред нашим полком. Какое блаженство быть храбрым бойцом!».

Находясь на лечении в санатории после перенесённого менингита, Зоя познакомилась с писателем Аркадием Гайдаром, которому задала вопрос: «Что такое счастье? Ведь есть же у людей одно, большое, общее счастье? Он ответил: «Есть, конечно, такое счастье. Ради него живут и умирают настоящие люди. Но такое счастье на всей земле наступит еще не скоро». Позже он подарил ей книгу, на титульном листе которой написал: «Что такое счастье - это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

И Зоя ушла на фронт, стала бойцов разведывательно-диверсионной части 9903, чтобы защищать свою страну и общее счастье, как и писатель Гайдар, а после её гибели и брат Александр. При выполнении задания в деревне Петрищево отважную девушку 28 ноября 1941 года схватили гитлеровцы и подвергли жестким пыткам. Не добившись от неё ничего, враги на следующий день повесили Зою. И последние слова героини были: «Прощайте товарищи! Боритесь, не бойтесь! Сталин с нами! Сталин придёт!». Позже видевший казнь пожилой колхозник, рассказывал военному корреспонденту газеты «Правда» Петру Лидову об произошедшем: «Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…». А он, описав подвиг отважной девушки, в конце своей статьи написал: «И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далёкой заснеженной могилке, и Сталин мысленно придёт к надгробию своей верной дочери».

Образ Зои Космодемьянской стал вдохновляющим для советских солдат. Журналист и писатель Виктор Кожемяко пишет в своей книге «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи» о значении её подвига: «У всех, кто узнавал про подвиг той девушки и кому по-настоящему дорога была Родина, поднималось и крепло общее чувство: не жалеть себя для Победы. Если надо, отдать даже жизнь. Как она. Не жившим в то время и не соприкоснувшимся воочию с удивительной духовной силой, которую излучало свершенное ею, может, вполне и не понять реальное значение подвига героини. А ведь вклад ее в Победу стоит сотен тысяч танков и самолетов. Да какое там – он воистину неоценим».

«Повесть о Зое и Шуре» не издают с 1985 года с начала «перестройки», что явно не случайно, но её можно найти в Интернете. Зато постоянно переиздают «опыт художественного исследования» Солженицына, в котором Советский Союз предстаёт исключительно в образе бесконечных лагерей. Более того в своей пьесе «Пир победителей», написанной в лагере в Экибастузе, этот диссидент устами одного из положительных персонажей назвал Зою Космодемьянскую «глупенькой». А персонаж этот – гражданка СССР, отправленная оккупантами в Германию в качестве прислуги и освобождённая советскими солдатами, которая является невестой офицера РОА (власовцы). Подробнее здесь.

Также сейчас на Западе настойчиво продолжаются попытки уравнять гитлеровскую Германию и сталинский СССР, накладывая на нашу страну, как его правопреемницу ответственность за развязывание Второй Мировой войны. А ведь в прошлом всё было совсем иначе: «Апрель 1949 года. Огромный зал Плейель в Париже. Конгресс защитников мира… Мы, члены советской делегации, все время ощущаем, что нас окружает горячая любовь участников конгресса. Нас встречают так сердечно, нас приветствуют так радостно! И каждый взгляд, каждое рукопожатие словно говорит: «Мы верим в вас. Мы надеемся на вас. Мы никогда не забудем того, что вы сделали...» – так начинала свою книгу Любовь Тимофеевна.

А потому важно прочитать «Повесть о Зое и Шуре» , чтобы понять, какую страну защищали во время Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская и другие Герои Советского Союза, которые сегодня являются для нас лучами света из того времени, помогающими защитить правду о нашей истории.

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Мои предыдущие материалы о Зое Космодемьянской:

Меч Зои Космодемьянской

Александр Солженицын и Зоя Космодемьянская

Журналист Невзоров и Зоя Космодемьянская

Александр Невзоров и Зоя Космодемьянская