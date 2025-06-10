Кулинарные предпочтения диктаторов

Глава любого государства – это человек, который может позволить себе некоторые изыски в жизни. И уж конечно, когда речь заходит о такой вещи, как кухня. Многие известные диктаторы имели весьма специфические кулинарные предпочтения.

Антониу ди Салазар

Полное имя - Антониу ди Оливейра Салазар. Португальский диктатор, идеолог и лидер «Нового государства».

Прославился не только, как человек, который смог вывести свою страну из кризиса пусть и довольно жесткими методами, но и как настоящий аскет и трезвенник.

Он не употреблял спиртное, едва ли всегда замечал, что подают ему к столу. Но при этом с большим удовольствием употреблял жареные сардины с фасолью «черноглазка», которые напоминали ему о нищем детстве, когда приходилось делить с братом одну сардину на двоих.

Жареные сардины

Жан-Бедель Бокасса

И сегодня Жан-Бедель считается одним из самых жестоких лидеров за всю историю XX века. Будучи правителем Центрально-африканской республики, он вошел в историю не только циничным издевательством над своим собственным народом, но и поеданием человеческого мяса.

Жан-Бедель Бокасса был известен тем, что поедал своих жен, врагов, друзей. Даже во время официального визита в СССР он привез с собой в специальном чемоданчике законсервированную человечину, которая не портилась. К каннибализму Бокасса пристрастил и некоторых подданных, которые вместе со своим хозяином полакомились стоматологом, министром, королевой красоты и единственным в стране математиком.

И лишь своим детям он запрещал есть человеческое мясо. Кровавый правитель боялся, что тогда кто-нибудь из его наследников сожрет папу в буквальном смысле и лишь один из 77 официальных детей пошел в отца и стал каннибалом.

Бедель Бокасса любил отдавать приказ подать на дипломатическом приеме блюдо под названием «сахарная свинина». Так Диктатор называл блюдо из человечины. Ему доставляло особое удовольствие потешаться над послами, которые попробовали такое блюдо.

Бенито Муссолини

Тиран Италии Бенито Муссолини предпочитал простые блюда, которые никак не должны были связаны с французской кухней. Он любил поесть простые салаты, где присутствовал чеснок и оливковое масло, а также немного лимонного сока. Итальянский диктатор обед свой всегда проводил дома со своей семьей в строго определенное время.

Если бы Бенито Муссолини правил миром, он бы заставил всех питаться итальянской едой. Более того, однажды он даже заявил, что французская кухня бесполезна. Главным его фаворитом был достаточно странный салат из чеснока, оливкового масла и лимона.

Что же до привычек, то Муссолини любил семейные трапезы, поэтому обедал с женой и своими пятью детьми. Он ревностно относился к своему распорядку, поэтому домочадцы его ждали, сидя за накрытым столом. При этом Муссолини всегда страшно злился, если кто-то из членов семейства опаздывал или не являлся вовсе. Диктатор считал, что лучшая трапеза на свете та, что проходит в кругу близких, а что именно стоит на столе – не важно.

Адольф Гитлер

Адольф Гитлер - один из самых кровавых лидеров в истории XX века, вождь нацистской Германии. Известен захватом обширных территорий в Европе и Северной Африке в ходе Второй мировой войны и массовым истреблением евреев, цыган, славян и других людей.

Гитлер был вегетарианцем до конца жизни. Некоторые биографы утверждают, что на его предпочтения в еде оказал огромное влияние композитор Рихард Вагнер, который отказался от мяса и пропагандировал употребление растительных продуктов. Вагнер считал, что причиной загрязнения человеческого генофонда является расовое смешение и потребление в пищу мяса животных.

В конце жизни Гитлер питался только картофельным пюре и бульоном. Некоторые полагают, что его приверженность вегетарианской диете обусловлена идеологическими мотивами, однако есть мнение, что он считал воздержание от мяса способом борьбы с хроническим вздутием и запорами.

Он так боялся быть отравленным, что держал группу из 15 дегустаторов и ел только в том случае, если никто из них не умер в течение 45 минут после приема пищи.

Пол Пот

Премьер-министр Камбоджи Пол Пот очень любил поесть и не отказывал себе в изысках. Суп из кобры, тушеные змеи, мясо кабанов и оленей, а также традиционные блюда из свинины и телятины – это то, что предпочитал Пол Пот. На десерт он ел много фруктов. Любимыми напитками у него были бренди и вино китайского происхождения.

При всем этом в период его правления обычный житель едва ли мог себе позволить чашку риса в день. За время пребывания его у власти в стране погибло около двух миллионов граждан, которые были казнены или умерли от тяжелой работы или голода.

Тушеные змеи

Ким Чен Ир

Глава Северной Кореи Ким чен Ир любил вкусно поесть, когда в его стране был голод и от него умирали люди в больших количествах. Он ел суп из мяса собак и плавников акул, а также считал лакомством сало. По мнению Ким Чен Ира, суп из акул и собак придавал ему мужскую силу и улучшал иммунитет. Запивал он эти блюда коньяком Хеннесси, к которому питал некую слабость.

Во время правления Ким Чен Ира, Северная Корея погрузилась в глубочайший кризис, обернувшийся массовым голодом. Пока корейцы голодали, вождь объедался лобстерами в своем бронированном поезде, а прислуга должна была следить за тем, чтобы морепродукты никогда не кончались.

Также он держал многочисленную команду специально обученных женщин, которые должны были проверять, что все рисинки в его тарелке одного размера, формы и цвета, а также следить за тем, чтобы все поданные ему блюда были одинакового размера.

Лобстеры

Саддам Хуссейн

Иракский лидер тоже слыл большим гурманом, однако категорически не принимал большинство западных блюд. Даже обычный стейк его штатные повара называли стейком по-саддамовски, дабы ублажить слух правителя. Из-за проблем со здоровьем Саддаму Хусейну была предписана диета, поэтому он обычно ел блюда из цыплёнка, суп, огурцы и томаты. Особенную слабость он питал к верблюжьему молоку, которое ему привозили из бедуинских селений.

Любил Хуссейн отведать жареной рыбы, которую выловил собственноручно на рассвете. Лидер Ирака больше всего любил мазгуф – речную рыбу, приготовленную на открытом огне. Минимум дважды в неделю он заказывал это блюдо для себя. Чаще всего за едой Садам посылал своих телохранителей. Известно, что как-то Хуссейн угощал мазгуфом президента Франции Жака Ширака, и тому очень понравилось.

В добром расположении духа он даже сам приходил на кухню и готовил, но за несколько месяцев до начала американской операции эта практика прекратилась. За границей он всегда ел только то, что готовили его личные повара из опасения быть отравленным.

Мазгуф

Муаммар Каддафи

Братский вождь Ливии всем самым изысканным блюдам предпочитал родную ливийскую кухню, в особенности жареное верблюжье мясо с кускусом. Это достаточно простое блюдо, которое готовят из пшеничной крупы.

Несмотря на то, что употреблять верблюжье молоко в больших количествах доктора не рекомендуют из-за его высокой жирности, Муаммар Каддафи никогда не мог отказать себе в этом удовольствии. В то же время он с почтением относился и к итальянской кухне, с аппетитом поглощая пасту в разных видах во время обедов с Сильвио Берлускони, с которым ливийского лидера связывали дружеские отношения.

Кускус

Николае Чаушеску

Генеральный секретарь Румынии любил разнообразие. Его кулинарные предпочтения были разнообразны. Он мог есть как вегетарианские блюда, так и традиционную румынскую кухню.

Николае Чаушеску любил в основном вегетарианские блюда, например, лазанью, к которой готовился специальный соус из яиц со сметаной или салат из помидор с луком, любил жаркое из курицы, стейка с салатом из свежих овощей с фетой - традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока. С удовольствием лакомился запеченным карпом со сметаной.

Румынский правитель, по всей видимости, с большой опаской относился к еде, подаваемой ему во время визитов в другие страны. Именно поэтому он всё необходимое вёз с собой. А вот на приемах мог довольствоваться лишь стаканом овощного сока, приготовленным тут же. Диктатор мог запросто на мероприятиях официального уровня кидаться тарелками с едой и пинать ее ногами. Генсек Румынской коммунистической партии очень боялся отравления, поэтому не ел еду, если ее не проверили на яды и на уровень радиации.

Фидель Кастро

Кастро был редкостным гурманом. У него было развернутое мнение практически о каждом блюде, которое ему доводилось попробовать, высоко ценил кулинарное искусство, любил вкусно поесть и при этом сам неплохо готовил в молодости. При этом любил ещё и разнообразие.

В разных источниках можно найти упоминания о его любимых блюдах: черепаховом супе, спагетти с разными соусами и добавками, арроз кон камаронес (Arroz con camarones) – блюдо кубинской кухни, напоминающее испанскую паэлью. Состоит из смеси риса, овощей и пряных трав. В качестве морепродуктов могут использоваться креветки, крабы или лангусты. Также любил хороший сыр и даже американский хот-дог.

И всю жизнь легендарный команданте был кофеманом. Каждые 15 минут он выпивал по чашке крепчайшего кофе, который по вкусу больше напоминал горячий крепкий ликёр. У него был особый секрет приготовления бодрящего напитка: в кофейную чашку насыпали 8 ложечек хорошего растворимого кофе и столько же сахара, заливая смесь заваренным кубинским кофе.

Arroz con camarones

Франсиско Масиас Нгема

Франсиско Масиас Нгема (полное имя - Франси́ско Маси́ас Нге́ма Бийо́го Нье́ге Ндонг), первый президент Экваториальной Гвинеи, который истребил или сделал политическими беженцами от одной до двух третей населения страны и при котором Экваториальную Гвинею стали называть «африканским Дахау».

Любил пить бханг — чай из мужских и опыленных женских ростков конопли, каннабиса и коры ибоги (корня африканского кустарника), с добавлением миндаля, специй, молока и сахара. Это варево способно вызывать у человека галлюцинации. Не исключено, что именно он сыграл не последнюю роль в помутнении разума Масиаса.

Закончилось все печально. Когда режим Франсиско свергли, он бежал с деньгами в леса. Есть утверждение, что там он окончательно сошел с ума и начал есть деньги.

Бханг

Иосиф Сталин

Советский диктатор Иосиф Сталин любил проводить длительные застолья, где на столе присутствовала в основном грузинская кухня. Его слабостью были мясо и вино, вперемежку с чесноком, грецкими орехами и гранатами. В приготовлении блюд для вождя участвовала целая группа поваров. Одним из личных поваров Сталина был дед Владимира Путина — Спиридон Путин.

Обеды Иосифа Сталина получили большую известность, так как зачастую сопровождались плясками и песнями. Ему нравилось соревноваться в количестве выпитого и наслаждаться застольями, которые могли длиться по шесть часов подряд. Одним из его любимых блюд было сациви — мясо цыпленка со специями и грецкими орехами. Любил Сталин и козинаки - карамелизированные с медом орехи.



Вождя всех народов вряд ли можно назвать гурманом в полной мере. В обычной жизни он питался довольно скромно, предпочитая простые блюда вроде отварной картошки или замороженных щей, на дипломатических приёмах ограничивался парой бутербродов с рыбой или икрой, следя, чтобы остальные участники представительского обеда или ужина много ели и не меньше пили.

Козинаки

Иди Амин

Тиран из Уганды Иди Амин (военачальник) баловал себя жарким из козлятины с просяным хлебом. Также он мог ежедневно съедать до сорока апельсинов, думая, что они усиливают потенцию. Некоторое время Амин копировал британский светский образ жизни, устраивая при дворе чаепития. Любопытное занятие для человека, создавшего один из самых ужасных тоталитарных режимов прошлого столетия. За восемь лет его диктаторского режима в стране погибло около трехсот тысяч жителей.

Когда его изгнали из государства, он жил в Саудовской Аравии и питался исключительно пищей из «KFC» - курицей и пиццей. Экс-президент Уганды Иди Амин очень любил маниок или кассаву – ценное клубнеплодное растение, широко возделываемая во многих тропических странах.

В народе ходили сплетни о его пристрастии к человеческому мясу, но они документально не подтверждены. Говорили, что Иди Амин был каннибалом. Он поедал своих противников, храня их тела в холодильнике в резиденции, где принимал ничего не подозревавших иностранных гостей.

По некоторым данным, он и сам сознавался, что употреблял в пищу убитых противников и просто подданных. Ему приписывается и авторство фразы «Я не ем человеческое мясо — оно, на мой вкус, солоновато».

Кассава

Франсуа Дювалье

Гаитянский государственный и политический деятель, диктатор, бессменный и пожизненный президент Гаити с 1957 до 1971 года Франсуа Дювалье, также известный как Папа Док, уже был диабетиком и имел проблемы с сердцем, когда пришел к власти.

Известно, что он любил стейки, но такая диета привела к проблемам со здоровьем: Дювалье заболел диабетом и не мог самостоятельно питаться вплоть до своей смерти. Перед смертью гаитянского лидера Франсуа Дювалье кормила супруга. Каждый вечер он любил спускаться в подземелье, где подвергали пыткам и мучали тех, кого он считал своими врагами и подглядывал за ними в небольшую щель.

Стейк

Иосип Броз Тито

Иосип Броз Тито, при рождении Иосип Броз — югославский революционер, политический, государственный, военный и партийный деятель. Президент Югославии с 1945 года вплоть до своей смерти в 1980 году. Руководитель Коммунистической партии Югославии (КПЮ) с декабря 1937 года, председатель Союза коммунистов Югославии с 1966 года.

Югославский правитель любил хорошую выпивку и вкусную еду. Он никогда не отказывался от еды во время приёмов, но при этом особое пристрастие питал к простому салу. Даже после самых обильных застолий Броз Тито непременно баловал себя кусочком вкусного сала по возвращении домой.

Мао Цзэдун

Великий кормчий Мао Цзэдун в еде был совершенно непритязателен. С молодых лет он тщательно готовил себя к будущей борьбе и возможным лишениям и питался холодным, а иногда и прокисшим рисом. На посту руководителя Китая правитель оставался неприхотлив. Мог есть всего раз в день, предпочитая жирное мясо и овощи, а если охватывал голод, тогда ел очень много, и во время трапезы любил находиться в одиночестве. Если Мао Цзэдун считал, что его мозгу требуется подпитка, просил стушить мясо с соевым соусом.

Основным продуктом для него всегда оставался красный необрушенный рис, в который добавлялись дополнительно фасоль, батат или ещё что-то по желанию правителя. По-настоящему любил он только острый перец, который употреблял слегка подсушенным на огне и ел целыми головками. Мао нередко заявлял: «Кто не любит острое, тот не может быть настоящим революционером». Так, вместе с коммунистической идеологией распространялась и известность хунаньской кухни, а точнее, ее главного символа – красного перца.

Говорят, что еда была нужна Мао Цзэдуну не для удовольствия, а для восстановления сил. Во время приема пищи он часто пренебрегал столовыми приборами: считал их бесполезными. Нередко ел прямо в постели.

Франсиско Франко

Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде — испанский военный и государственный деятель, диктатор, глава Испанского государства в 1939–1975 годах. Неофициально носил титул каудильо (вождь, генералиссимус).

Был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к кровопролитной гражданской войне между республиканцами и националистами. Возглавив националистические силы, после победы в войне получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания, охарактеризованный самим Франко как тоталитарное государство.

Блюдо: Галисийская паэлья - испанское блюдо родом из Валенсии.

Говорят, ни один ресторан в Мадриде не обходится по четвергам без паэльи - якобы потому, что именно в этот день Франко выезжал обедать в город. Испанцы утверждают, что знают больше 300 рецептов ее приготовления, но в целом это рис (реже фасоль) с оливковым маслом, морепродуктами, овощами, курицей и специальными специями, такими как шафран, который придаёт рису золотистый цвет, плюс белое вино. Паэлья часто готовится на открытом огне в широкой сковороде.

Паэлья

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.

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