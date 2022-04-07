А что нового?

Новое производство сыров с объемом инвестиций в 1 млрд рублей запустили в Ленобласти
Новое производство сыров, которое позволит увеличить объем выпуска продукции в Ленинградской области в четыре раза, запущено в пятницу на заводе "Молочная культура" в поселке Сельцо. Объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"В 4 раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции в Ленинградской области со вводом в строй нового производства по выпуску твороженных сыров компании "Молочная культура". Мощность нового производства "Молочной культуры" - 15 тонн продукции в сутки, или 4,8 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - 1 млрд рублей, на предприятии создано более 20 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Новый участок завода будет производить сыры, десерты, йогурты с высоким содержанием белка. Производство создано с привлечением государственных средств, по такой же схеме планируется построить еще три подобных завода в регионе. Власти области компенсируют до 150 млн рублей расходов инвесторов, строящих сыродельные заводы.
Новое производство будет способствовать импортозамещению на рынке сыров. "При уходе иностранных переработчиков мы заместим и молочный рынок, и обеспечим работой смежные предприятия.Область станет крупнейшим отечественным производителем творожных сыров", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Дрозденко. Он также отметил, что объема сыров, которые будут производить в области, будет достаточно не только для поставок по России, но и для экспорта.
Ленинградская область входит в число лидеров по производству молока среди регионов России. По итогам 2021 года объем переработки молока достиг почти 239 тыс. тонн, это в том числе позволило увеличить выпуск сыров и сырной продукции до 1,2 тыс. тонн, что на треть больше, чем в 2020 году.
ООО "Молочная культура" мощностью по переработке 50 тонн в сутки имеет линейку товаров из более 70 позиций. Соглашение о создании комплекса по переработке молока было подписано в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.
https://tass.ru/ekonomika/1411...
Завод буровой техники им. В. В. Воровского разработал первый в России буровой компьютер
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Объединенные заводы буровой техники имени В. В. Воровского (входит в группу компаний "Кировский завод") разработали первые в России серийные буровые компьютеры. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Кировский завод" в среду.
"Объединенные заводы буровой техники имени В. В. Воровского первыми в России начали оснащать серийные буровые установки компьютерами", - сказано в сообщении.
Буровой компьютер объединяет в себе сервис по удаленному мониторингу буровых установок на основе сбора данных телеметрии и онлайн-платформу их визуализации. Таким образом потребитель получает не просто машину, но и объективную информацию о ее работе, которая не зависит от человеческого фактора.
"Приобретение установки с буровым компьютером приносит клиенту двойную выгоду - возможность больше зарабатывать и увеличивать ресурс своего оборудования. Для буровиков пройденные метры скважин - это деньги <...>. Анализируя полученную от нас информацию, они смогут выявить проблемы в организации буровых работ и начать их устранять, тем самым повышая производительность труда, увеличивая выручку и прибыль", - рассказал директор Объединенных заводов буровой техники Роман Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://tass.ru/ekonomika/1408...
Концерна «Автоматика» представил трастфон AYYA T1 на ОС Аврора
«СмартЭкоСистема» Концерна «Автоматика» (входит в Ростех) и «Открытая мобильная платформа» - дочерняя компания ПАО «Ростелеком» - представили трастфон AYYA T1 на российской операционной системе Аврора. AYYA T1 - безопасный смартфон с защитой от утечек данных. Мобильное устройство с российской операционной системой предназначено для применения в компаниях и организациях, уделяющих особое внимание вопросам информационной безопасности.
Особенность трастфона AYYA T1 - функция отключения камер и микрофонов, которая обеспечивает повышенный уровень приватности. При аппаратном отключении видео и аудиофункционала устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.
«Преимущество использования AYYA T1 заключается не только в его функционале и аппаратной безопасности, но и в возможности строить независимые и доверенные решения на мобильной платформе Аврора. Это важно организациям и госструктурам, для которых особое значение имеет сохранность данных и бесперебойная работа информационных систем», - сказал генеральный директор компании «СмартЭкоСистема» Владислав Иванов.
ОС Аврора – это российская мобильная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами Аврора Центр позволяет создавать в корпоративной среде и IT-инфраструктуре государственных организаций решения в области корпоративной мобильности. Система обеспечивает защищённый доступ к информационным системам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений. ОС Аврора включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России. «Аврора Центр» также включена в Реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России.
«Наши заказчики уже рассматривают включение трастфона AYYA T1 в свои проекты. Использование комплексных российских решений на платформе Аврора дает возможность компаниям и организациям вывести корпоративные ИТ-системы из зоны риска и повысить информационную безопасность», - заявил коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.
Новый трастфон оснащен фронтальной и тыловой камерой, восьмиядерным процессором, оперативной памятью на 4 Гб, а также встроенной памятью объемом 64 Гб с возможностью расширения до 128 Гб за счет использования цифровых носителей формата MicroSD. Устройства уже доступны для заказа для корпоративных и государственных организаций.
https://www.ao-avtomatika.ru/m...
В Омске построили испытательную станцию для ракет-носителей "Ангара"
В строительстве омской контрольно-испытательной станции для ракет-носителей легкого класса "Ангара-1.2" поставлена точка. Станция обеспечит проверку работы всей бортовой аппаратуры, систем и кабелей космических аппаратов. Она создана на базе производственного объединения "Полет" и начнет функционировать уже нынешней весной.
Сейчас здесь завершают монтаж оборудования. После пуска стендовой установки экспертизу новых ракет будут осуществлять совсем рядом с производством - до сих пор космические аппараты приходилось отправлять на испытания в Москву. На космодром ракеты также будут доставлять прямиком из Омска. Это поможет существенно сократить транспортные и временные издержки.
Как сообщили в "Роскосмосе", программа модернизации предполагает создание еще одной контрольно-испытательной станции ракет-носителей тяжелого класса. Специалисты полагают, что это позволит обеспечить в Омске стабильное производство линейки космических аппаратов. А штат работников потребуется увеличить в полтора раза - до пяти тысяч человек.
- Модернизацию ПО "Полет", которая включает три этапа, запланировано закончить в 2024 году, - поясняет генеральный директор ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Алексей Варочко. - Сейчас идет второй этап, который обеспечит производство четырех ракет "Ангара-А5" и одной "Ангара-1.2" в год. В 2023-м намечено завершить перемещение соответствующего оборудования с московской площадки центра Хруничева на омскую. Уже транспортировано и смонтировано 33 из 36 единиц. Третий этап модернизации включает строительство дополнительного корпуса для испытаний ракет. С его завершением "Полет" сможет выпускать в год восемь ракет "Ангара-А5" и две "Ангара-1.2".
https://rg.ru/2022/03/17/reg-s...
В Иркутске построили медкомплекс, который будет обслуживать около 65 тыс. человек
Медицинский комплекс из детской поликлиники и женской консультации, который будет обслуживать около 65 тыс. человек, открылся в Иркутске при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО). Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
"Торжественное открытие детской поликлиники и женской консультации медсанчасти ИАПО состоялось сегодня, 18 марта. <…> Стоимость строительства составила 1,55 млрд рублей. Средства направлены из областного бюджета в рамках региональной государственной программы "Развитие здравоохранения". Еще 525 млн рублей было выделено по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина из резервного фонда государства на оснащение нового комплекса современным медицинским оборудованием", - говорится в сообщении.
Ранее детская поликлиника медсанчасти располагалась в приспособленном помещении и не справлялась с нагрузкой. За последние пять лет число детей и подростков, которые прикреплены к медучреждению, выросло с 12,8 тыс. до 14,5 тыс.
В новом медицинском комплексе будут работать более 200 специалистов. Он также станет клинической базой для студентов Иркутского государственного медицинского университета, академии последипломного образования, медицинских колледжей.
Медсанчасть ИАПО - многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее специализированную помощь работникам производственного объединения, а также жителям трех районов Иркутска, в дежурные дни - пациентам Иркутска и Иркутского района, которые нуждаются в экстренной помощи. Строительство на территории медсанчасти новой детской поликлиники и женской консультации началось в 2019 году.
Новый комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. человек, включая работников авиационного производственного объединения.
https://tass.ru/obschestvo/141...
Россия приступает к постройке субмарин пятого поколения
Российская оборонная промышленность приступила к созданию АПЛ нового поколения. Соответствующий комплекс работ уже запущен, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, оказываемое Вашингтоном и его сателлитами. Блокирование поставок западного оборудования призвано разрушить производственные цепочки, сформировавшиеся после распада советского блока в связи с внедрением иностранных технологий в общий уклад ОПК.
Субмарины 5-го поколения характеризуется повышенной манёвренностью, скрытностью хода, увеличенным временем нахождения на боевом дежурстве. Как считают аналитики, одна АПЛ нового типа способна заменить несколько субмарин более ранних классов благодаря повышенной боевой эффективности.
Производственный потенциал судостроительных мощностей страны позволяет перейти к выпуску подлодок без снижения сроков пополнения флота новыми вымпелами, в соответствии с программой модернизации военно-морских сил страны. При этом требуется осуществить перевооружение технологического парка верфей, принципиальное решение Москвы уже принято. Выпуск новых АПЛ будет вестись на площадке Северодвинска.
Новые подводные крейсера пойдут на вооружение ТОФ и СФ, где сосредоточены основные ударные силы российского флота, несущие ядерное оружие.
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