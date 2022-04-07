А что нового?

Новое производство сыров, которое позволит увеличить объем выпуска продукции в Ленинградской области в четыре раза, запущено в пятницу на заводе "Молочная культура" в поселке Сельцо. Объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В 4 раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции в Ленинградской области со вводом в строй нового производства по выпуску твороженных сыров компании "Молочная культура". Мощность нового производства "Молочной культуры" - 15 тонн продукции в сутки, или 4,8 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - 1 млрд рублей, на предприятии создано более 20 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Новый участок завода будет производить сыры, десерты, йогурты с высоким содержанием белка. Производство создано с привлечением государственных средств, по такой же схеме планируется построить еще три подобных завода в регионе. Власти области компенсируют до 150 млн рублей расходов инвесторов, строящих сыродельные заводы.

Новое производство будет способствовать импортозамещению на рынке сыров. "При уходе иностранных переработчиков мы заместим и молочный рынок, и обеспечим работой смежные предприятия.

Область станет крупнейшим отечественным производителем творожных сыров", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Дрозденко. Он также отметил, что объема сыров, которые будут производить в области, будет достаточно не только для поставок по России, но и для экспорта.

Ленинградская область входит в число лидеров по производству молока среди регионов России. По итогам 2021 года объем переработки молока достиг почти 239 тыс. тонн, это в том числе позволило увеличить выпуск сыров и сырной продукции до 1,2 тыс. тонн, что на треть больше, чем в 2020 году.

ООО "Молочная культура" мощностью по переработке 50 тонн в сутки имеет линейку товаров из более 70 позиций. Соглашение о создании комплекса по переработке молока было подписано в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

https://tass.ru/ekonomika/1411...

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