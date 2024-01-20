100 лет со дня смерти Владимира Ильича...

Письма советских граждан в газеты с просьбой не предавать тело Ленина земле. 22-25 января 1924 г.

Фраза, вынесенная в заголовок1, написана 100 лет назад, однако актуальна она до сих пор. И поныне не утихают споры вокруг Мавзолея Ленина: одни считают, что пришло уже время вынести тело советского вождя и похоронить, другие просят оставить Мавзолей и Ильича в покое. Но почему же еще тогда, в далеком 1924-м, Ленин не был похоронен как остальные революционеры? Сохранить тело вождя решили после смерти

В литературе часто можно встретить различные версии о том, почему и когда было принято решение о бальзамировании ленинского тела. Некоторые исследователи настаивают на том, что автором этой идеи был Сталин. Другие "фантазируют" о том, что вопрос о бальзамировании тела Ленина был решен еще до его смерти. Однако документы говорят о другом. Решение о сохранении тела Ленина родилось в дискуссиях и спорах, и уже после его смерти. Несмотря на то что окончательное решение приняло Политбюро ЦК РКП(б), немалую роль сыграло и мнение народа.

22 января 1924 г. Совнарком СССР сообщил: "21 января в 6 часов 50 минут вечера в Горках близ Москвы скоропостижно скончался Владимир Ильич Ульянов (Ленин)"2. В тот же день была организована Комиссия ЦИК СССР по организации похорон, в которую изначально вошли Н.И. Муралов, М.М. Лашевич, В.Д. Бонч-Бруевич, К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, И.А. Зеленский и А.С. Енукидзе. Председателем был назначен Феликс Дзержинский3. Позже состав комиссии расширился, однако никто из ее членов комиссии не являлся инициатором идеи "замораживания" или "бальзамирования" Ленина.

В докладе члена комиссии Т.В. Сапронова4 от 16 февраля 1924 г. упоминается, что идея о сохранении тела Ленина "возникла не сразу, и не в Комиссии по организации похорон, а вне ее"5. Сам Сапронов услышал ее от лечащего врача Ленина В.А. Обуха6 в Колонном зале Дома Союзов 23 января в час дня во время прощания с вождем. Обух просил поддержать идею не хоронить Ленина (а именно, построить склеп) и представить ее на заседании комиссии по организации похорон. А к вечеру 23 января, как вспоминал Сапронов, "уже все говорили о том", что "на фабриках выносятся резолюции с пожеланием постройки склепа и сохранения тела Ленина"7.

Это же подтверждают и протоколы комиссии. 22 января на ее заседании обсуждался вопрос о гробе и могиле Ленина. Было решено заказать цинковый гроб и "могилу вырыть перед могилой Свердлова на Красной площади"8. На следующий день, 23 января, на заседании комиссии обсуждалось устройство склепа. Было рассмотрено два его варианта: с открытым гробом (что давало бы возможность видеть покойного) и замурованным.

На следующее утро членам комиссии необходимо было представить проект склепа в Политбюро. Однако мнения разделились9. Сапронов выступал за захоронение в закрытом гробу. В.А. Аванесов10 считал, что будет тяжело видеть Ленина мертвым, поэтому предлагал только на время сделать гроб открытым, затем похоронить его. Бонч-Бруевич11 также высказывался за захоронение Ленина. Ярым противником сохранения тела вождя был Ворошилов, обосновывая свою позицию тем, что это будет похоже на канонизацию и "создание мощей Ленина". Он уверял всех, что сам Ильич был бы против этого.

Были и сторонники сохранения тела Ленина. Муралов12 настаивал на создании склепа, который бы давал возможность всем приезжающим делегатам видеть Ильича. Дзержинский и вовсе говорил, что для него нет вопроса о сохранении тела Ленина. По его мнению, тело нужно забальзамировать. Возможно ли это сделать на долгое время - в этом Железный Феликс сомневался. Перед зданием Дома Союзов, где в Колонном зале был выставлен гроб с телом В.И. Ленина.

Политбюро проголосовало за склеп

Итогом обмена мнений стал доклад, подготовленный Сапроновым и Бонч-Бруевичем. 24 января он был передан в Политбюро13. 25 января Президиум ЦИК СССР принял постановление о сохранении тела Ленина в склепе у Кремлевской стены на Красной площади14. В этот же день решение было утверждено на заседании Политбюро15. В его постановлении говорилось: "Гроб с останками Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для обозрения". На постановлении имеются записи о голосовании: "Молотов - "за", Каменев - "за", Сталин - "согласен", Зиновьев - "за", Томский - "за", Рудзутак - "согласен", Калинин - "согласен". Интересно, что упоминается и Рыков, но напротив его фамилии запись о его согласии отсутствует. Остается только гадать, был ли преемник Ленина на посту председателя Совнаркома против или воздержался.

Президиум ЦИК СССР принял решение о сохранении тела Ленина с формулировкой "идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями". Публикуемые нами письма - это малая часть тех самых "обращений", в которых простые рабочие и члены РКП(б) просят сохранить тело Ленина. Кто-то - только для того, чтобы все желающие смогли проститься с "учителем", а кто-то - и ради будущего, в котором все смогут увидеть "величайшего человеческого гения своими глазами".

Публикуемые письма хранятся в РГАСПИ в фонде Комиссии ЦИК СССР по организации похорон В.И. Ульянова (Ленина) (Ф. 16. Оп. 1. Д. 100). Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей, выявленные опечатки исправлены и не оговариваются. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовила Анна Кочетова, кандидат исторических наук, заместитель начальника отдела РГАСПИ. У гроба В.И. Ленина.

N 1. Письмо члена РКП(б) Я.Ю. Ф.Э. Дзержинскому

г. Москва

22 января 1924 г.

Председателю Комиссии по организации похорон Владимира Ильича тов. Дзержинскому от члена РКП Я.Ю.

Я не могу замолчать предложения, засевшие у меня в голове.

Ленин, неповторимый Ленин, небывалый Ленин умер.

И похороны его праха не могут быть похожими на все бесчисленные другие похороны его друзей, его врагов. Предать его тело земле! И во всякой другой смерти тоже. Нет, нужно другое. Нужен яркий символ его бессмертия. Я предлагаю: благостный прах Ильича испепелить и драгоценный пепел собрать в урну.

Крематория нет. Мы сделаем это на вагранке16. Это и будет что-то символическое в этом последнем обслуживании Ильича с вагранкой.

В урну бережно собрать его, дорогого нашего, останки. Урне придать форму снаряда (гранаты). Этот снаряд (гранату) с этим "динамитом" поставить в ЦК РКП, как символ и постоянное напоминание грядущей победы Ильичевой мысли и воли над капиталом - миром порабощенья и зла. Еще такой же снаряд нужен Коминтерну, и ЦИКу, и СНК. Пусть будут снаряды. Никакая мерка ...17 к этому случаю не подходит. Кощунства для нас также нет. Ильич навсегда останется на земле (а не в земле), навсегда с нами. Мой рассудок не вмещает Ильича и [траурных] похорон.

Необычаен был наш вождь, необычайны должны быть и похороны его.

Он будет вторым после ветхозаветного Моисея вождем, у которого не будет могилы.

Мой рассудок не вмещает могилы Ильича против ГУМа, против его самоваров, парфюмерий, колбас и соков.

Еще одно для защиты моего предложения: вспомните похороны Фердинанда Лассаля.

Я.Ю.

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 2-2об.

Подлинник. Автограф.

N 2. Письмо А.С. Шер в Комиссию ЦИК по организации похорон В.И. Ленина Фото: РГАСПИ

г. Москва. Гагаринский пер., 33.

22 января 1924 г.

Комиссии Центрального исполнительного комитета по организации похорон Владимира Ильича

Место вечного покоя величайшего борца за освобождение всего угнетенного человечества безусловно превратится в место паломничества рабочих и крестьян, а вид "физического" дорогого Ильича безусловно будет служить таким же вечным источником революционной неиссякаемой бодрости, которую воплощал собою дорогой Ильич.

Я уверен, что разделяю жгучее желание многих, многих миллионов рабочих, которым так сильно нужна была и дорога была жизнь бессмертного великого Ильича, как нам всем, если предложу священное для нас всех тело дорогого нам всем Ильича не предавать земле, а сделать тело по возможности нетленным и физически видимым.

Для этого необходимо тело набальзамировать и поместить в стеклянный гроб, герметически запаянный, к которому приделать воздушный насос для выкачивания время от времени воздуха из гроба. Пространство между стенками гроба и тела заполнить квасцами18 (Alumen), или же абсолютно чистым спиртом, или смесью спирта с глицерином, но предполагается способ сухой, который в состоянии предохранить разложение на десятки лет.

А.С. Шер

P.S.: оригинал сего письма послан мною 22 с/м, но так как оно отправлено простым, то считаю необходимым повторить его заказным.

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 3-3об.

Подлинник. Автограф.

N 3. Телеграмма от имени заседания Шарлыкского волостного комитета РКП(б) и исполкома (Оренбургская губерния) Ф.Э. Дзержинскому Телеграмма от имени заседания Шарлыкского волостного комитета РКП(б) и исполкома (Оренбургская губерния) Ф.Э. Дзержинскому. Фото: РГАСПИ

23 января 1924 г.

Сироты-дети - последователи учителя и дорогого вождя Владимира Ильича Ленина [на] траурном заседании волкома, волисполкома [и] ком[итета] профсоюзов постановили: просить Комиссию [по] похоронам труп Ленина не зарывать [в] землю как обыкновенного смертного, не скрывать с наших глаз, ибо большинство последователей не видели лица, от которого можно много узнать и чувствовать. Оставить забальзамированным. Мы сплоченными рядами должны заменить фигуру Ленина.

Шарлыкский волком Оренбургской губернии

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 4. Подлинник.

Телеграфная лента на бланке.

Очередь желающих проститься с Лениным на площади у Дома Союзов.

N 4. Письмо рабочих строительной конторы выставки Высшего Совета народного хозяйства редактору газеты "Рабочая Москва" Б.М. Волину

24 января 1924 г.

Глубокоуважаемый тов. редактор

*Надо сохранить останки Ильича!*19

Рабочие и служащие Строительной конторы при Постоянной промышленной показательной выставке Высшего Совета народного хозяйства просят не отказать поместить на страницах "Рабочей Москвы" или же довести до сведения Комиссии по проведению похорон Владимира Ильича нашу мысль об увековечении памяти дорогого Владимира Ильича. Так как обычные способы увековечения памяти великих людей (памятники, мавзолеи и прочее) определенно неприменимы в силу своей шаблонности к Величайшему из великих, то мы хотели указать на то, что было бы хорошо, если бы можно было сохранить на долгое время останки дорогого учителя путем бальзамирования его тела и помещения в прозрачное помещение с удалением оттуда воздуха или какого-либо другого способа сохранения Его останков в неприкосновенном виде. Мысль о том, что Ильич физически остался и Его можно видеть необъятным массам трудящихся, хотя и недвижимым утешило бы горе утраты и подняло бы упавший дух малодушных товарищей и вдохновляло бы на дальнейшие бои и победы.

Рабочие и служащие Строительной конторы

Постоянной промышленной выставки ВСНХ20

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 5. Подлинник.

Машинописный текст с рукописной вставкой. Подписи-автографы.

Москва. Похороны Ленина. Очередь к Колонному залу Дома Союзов.

N 5 Письмо членов РКП(б) Дятлова и Георгиевича в редакции газет "Правда", "Известия" и "Рабочая Москва"

24 января 1924 г.

В редакцию газет "Правда", "Известия СССР" и "Рабочая Москва"

Дорогие товарищи! Обращаемся к Центральному и Московскому комитету РКП с глубокой просьбой не оставить наш голос вопиющим в пустыне. Утрата дорогого нашего Вождя тов. Ленина ничем и никем не возместится, так не убирайте же, не закрывайте его землей от миллионов жаждущих все же увидеть его, хотя бы в последний раз. Глубоко уверены, что это было бы желанием всех, выразить языком цифр (сотен миллионов). И потомство наше также бы имело возможность видеть хоть силуэт человека, воплотившего в жизнь Мировую Революцию. Оставьте его поверх земли на Красной площади, как неиссякаемый источник вдохновения идей ленинизма на благо трудящихся всего мира.

Этим дадите возможность увидеть его всем страждущим, и ко времени 10 лет советской власти подготовимся к достойным его похоронам с преданием земле, а сейчас его никто не должен убирать, он должен быть среди нас, под обязанностью каждого должно быть - как это осуществить. Мы же просим Вас проработать это спеша, как бы не опоздать. Все остальное должен хранить безотлучный почетный караул и вера Вас в самих себя.

Члены РКП NN 140008 - Дятлов,

128880 - Георгиевич, 131025 - ...21

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 8-8об.

Подлинник. Рукописный текст.

N 6 Письмо И.А. Добжинского в ЦК РКП(б), МК РКП(б) и редакцию газеты "Рабочая Москва"

г. Москва

24 января 1924 г.

В ЦК и МК РКП(б)

копия - в редакцию "Рабочая Москва"

от рабочего Ф[абри]ки учеб. пос. МОНО,

члена М[осковского] Совета и РКП,

секретаря комячейки

Исидора Антоновича Добжинского

Уважаемые товарищи!

Смерть нашего дорого, незабвенного товарища, друга и вождя - Ильича на жизненном пути миллионов рабочих и в частности моей жизни явилась самой большой вехой, которая будет видна с самой последней ступени нашей жизни, как бы она продолжительна ни была, а в жизни нашей партии и всего трудящегося человечества она является громаднейшим маяком, от которого будут откладываться целые эпохи, по широкой торной дороге ленинизма, по которой наш незабвенный учитель Ильич завещал нам пути, по которой мы твердо и уверенно пойдем, и пойдут так же по ней и наши поколения.

Нет слов у меня, чтобы передать чувство горя и скорби, пережившего мною вместе с миллионами трудящихся и угнетенных, потому что не было еще более близкого человека, отца, близкого родственника сердцу рабочего и труженика, чем был усопший дорогой Ильич!

Поэтому считаю, что тело его ни в коем случае не должно быть зарыто в землю наравне со всеми смертными, а должно оставаться постоянно на поверхности - на наших глазах, как свидетельство его бессмертных дел, с тем чтобы каждый отдельный трудящийся, как и отдельные отряды рабочего класса, а равно рабочий класс в целом в дни поражений или побед над своими врагами в дни радости или скорби своей жизни могли бы над гробом павшего в боях незабвенного своего вождя вспомнить чувство, которое мы в эти дни переживаем, подумать и проверить, насколько выполнен нами завет Ильича и правильно ли мы идем по намеченной им дороге.

Конкретно, как сохранить тело дорогого нашего Ильича на поверхности, я думаю можно сделать таким образом: на Красной площади нужно соорудить большой памятник борцам нашей Революции вроде памятника против Московского Совета, на вершине которого поставить бронзовый бюст Ильича, а по бокам написать имена всех коммунаров, похороненных до сих пор на Красной площади; в пьедестале памятника устроить пещеру с окнами, железными ставнями и дверями, в которой поставить забальзамированное тело Ильича - в открытом гробу под стеклянной крышкой, куда устранить доступ воздуха. На пьедестале с наружной стороны можно изобразить несколько картин - самых характерных моментов нашей Революции. Открывать ставни в окнах пещеры можно будет только в необходимых торжественных случаях (напр[имер], в дни Траура и прочее).

Надеюсь, что этим предложением выражаю не только свое искреннее желание, но и всей своей комячейки, всех беспартийных рабочих нашей ф[абри]ки, как равно и миллионов трудящихся, прошу т[оварищей] в ЦК и МК обсудить серьезно это предложение и устроить что-нибудь в этом роде и ни в коем случае не зарывать тело нашего дорогого Ильича в землю!

С ком[мунистическим] прив[етом]

И. Добжинский

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 10-10об.

Подлинник. Автограф.

Временный склеп Ленина на Красной площади.

N 7 Телефонограмма рабочих фабрики "Освобожденный труд" им. Петра Алексеева и им. Таратуты И.В. Сталину с просьбой похоронить В.И. Ленина на Красной площади

г. Москва

24 января 1924 г.

В. Срочно

Лично ЦК РКП(б) тов. СТАЛИНУ

Организации рабочих фабрики "Освобожденный труд" имени Петра Алексеева и имени Таратуты просят Вас принять следующее предложение: "Тело глубоко уважаемого ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА советуем похоронить на середине Красной площади, дабы каждый рабочий, крестьянин, проходя Красную площадь, мог умственно и сердечно сообщаться дорогим ИЛЬИЧЕМ".

Подписали: Комячейка Кирпичев,

завком Спиридонов, Администрация фабрики Маслов, Калиш, Ячейка РКСМ Савичев,

Женотдела Краюшкина.

Помета: "т. Товстухе".

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 11.

Копия. Машинописный текст.

Москва. Похороны Ленина.

N 8. Письмо рабочего Окуловских писчебумажных фабрик В. Павлова в редакцию газеты "Московская правда" и ЦК РКП(б) Фото: РГАСПИ

г. Москва

[25 января 1924 г.]

В редакцию Центрального органа партии "Московская правда" и "Центральный комитет партии"

Нет товарища ИЛЬИЧА - это тяжелая весть громовым внезапным ударом отразилась в наших сердцах, но мы выражаем надежду, что начатая ломка мирового капитализма продолжится, и неизбежен скорый час торжества мирового пролетариата над развалившейся в прах структурой капиталистических построений.

Но Ильич, боровшийся всю жизнь за гегемонию пролетариата, будет предан земле.

Нет, по моему мнению, будущее поколение должно увидеть величайшего человеческого гения своими глазами. Будущим научным деятелям необходимо будет изучать строение черепа великого человека, а потому предлагаю труп Ильича не предавать земле, а забальзамировать по способу египетских мумий и поместить в Центральный музей.

Этим самым рабочие будущих веков всегда будут иметь возможность своими собственными глазами увидеть труп (забальзамированный) великого человека.

Рабочий Окуловских писчебумажных фабрик

Владимир Павлов

P.S.: Если найдете возможным, то предложите Комиссии по погребении Ильича обсудить этот вопрос.

Жаль, медицина, делающая на страницах печати громаднейшие успехи, не могла спасти жизнь любимого вождя пролетариата.

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 13.

Копия. Машинописный текст.

N 9. Письмо рабочих ткацкой фабрики Трехгорной мануфактуры в редакции газет "Известия", "Правда", "Рабочая Москва", "Рабочая газета" Фото: РГАСПИ

25 января 1924 г.

В редакцию газ[ет]: "Известия СССР", "Правда",

"Рабочая Москва", "Рабочая газета"

от рабочих Ткацкой фабрики Трехгорной мануфактуры (б[ывшей] Прохоровки)

Мы, рабочие вышеозначенной фабрики, глубоко потрясены смертью нашего дорогого руководителя и отца Коммунизма Вл. Ил. Ленина, узнав, что тело нашего Ильича будет зарываться в землю, просим Редакции поднять вопрос перед ВЦИК и ЦК РКП(б), чтобы тело нашего учителя и вождя осталось не в земле, а сделать для его тела склеп, ввиду того, что в такой кратчайший срок нет никакой возможности всему нашему Союзу трудящихся, а также трудящимся всех стран отдать последний долг Ильичу, а также оставить в памяти будущему поколению22.

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 15-15об. Подлинник.

Рукописный текст. Подписи-автографы.

N 10. Письмо рабочих завода N 30 "Красный поставщик" в Комиссию ЦИК СССР по организации похорон В.И. Ленина Фото: РГАСПИ

[25 января 1924 г.]

В Комиссию по похоронам В.И. Ленина

Уважаемые товарищи!

При обсуждении вопроса о похоронах Ильича у нас запала гениальная мысль: не спускать его в землю, а, построив возвышенное место на Красной площади, установить его в стеклянном гробу заспиртованного так, чтобы настоящее столетие, как и мы, так и наши дети обращали бы взор на дорогого нам ИЛЬИЧА.

Рабочие завода N 30 "Красный поставщик"23

*И многие рабочие к этому присоединяются*24.

Ф. 16. Оп. 1. Д. 100. Л. 17. Подлинник.

Машинописный текст. Подписи-автографы.

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1. Из письма членов РКП(б) Дятлова и Георгиевича в редакции газет "Правда", "Известия" и "Рабочая Москва" с просьбой не предавать тело В.И. Ленина земле от 24 января 1924 г. (см. Документ N 5)

2. См. "Известия". 1924. 24 января. N 19.

3. Там же.

4. Сапронов Тимофей Владимирович (1887-1937) - российский революционер. С 1921 г. - зам. председателя ВСНХ, в 1921-1924 гг. - член Президиума и секретарь ВЦИК, председатель Малого Совнаркома.

5. РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 109. Л. 1-7.

6. Обух Владимир Александрович (1870-1934) - лечащий врач В.И. Ленина, один из организаторов системы советского здравоохранения. В 1919-1929 гг. - зав. Московским городским отделом здравоохранения, член Президиума Моссовета.

7. РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 109. Л. 1.

8. РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. Протокол Комиссии N 1 от 22 января 1924 г.

9. РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 20. Л. 4.

10. Аванесов Варлаам Александрович (1884-1930) - российский революционер, в 1920-1922 гг. - член Коллегии ВЧК, в 1920-1924 гг. - член Коллегии Наркомата госконтроля РСФСР, зам. наркома Рабоче-крестьянской инспекции. В 1924-1925 гг. - зам. наркома внешней торговли СССР.

11. Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873-1955) - российский революционер, в 1918-1920 гг. - управляющий делами СНК, в 1918-1919 гг. - руководитель издательства "Коммунист", с 1920 г. - на научной работе.

12. Муралов Николай Иванович (1877-1937) - российский революционер, с августа 1920 гг. - член коллегии Наркомата земледелия, с марта 1921 г. - командующий войсками Московского военного округа.

13. РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 21. Л. 1.

14. РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 101. Л. 1.

15. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 396. Л. 58. Протокол N 65 от 25 января 1924 г., п. 35.

16. Вагранка - заводская печь для переплавки чугуна.

17. Слово написано неразборчиво.

18. Квасцы - двойная сернокислотная соль алюминия, хрома, железа и щелочного металла или аммония, в форме кристаллов. Употребляется в технике и как дезинфицирующее средство.

19. Текст вписан черными чернилами.

20. Далее 8 подписей-автографов рабочих.

21. Подпись неразборчива.

22. Далее следуют 93 подписи.

23. Далее следуют 3 подписи рабочих.

24. Текст вписан синими чернилами.

https://rodina-history.ru/2017/10/24/rodina-lenin.html

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