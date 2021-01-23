Крысолов и украденные дети. Как и почему навальнизм омрачил умы россиян

Все не на шутку встревожены: в соцсетях всю неделю масштабно заманивают молодёжь выйти на улицы 23 января, и агитация находит отклики среди школьников и студентов.

Родители в панике рассказывают, как даже 11-летние дети заявляют им о «прогулке за невиновного Навального». И вправду, работа провокаторов впечатляет размахом, одновременно использованы известные по Майдану и Белоруссии технологии с подставными полицейскими, которые рвут форму, с юнцами, которые рвут российские паспорта, и другие провокации.

Власть спохватилась в пятницу и стала реагировать: «Роскомнадзор» пугает штрафами соцсети, в том числе номинально российскую компанию «Вконтакте» (но это тщетно), полицейские и Минпросвещения предупреждают родителей и детей о последствиях.

Говорят, в некоторых школах «придумали» контрольную работу, чтобы занять потенциальных бузотёров. Что ж, как ситуативная мера, вполне себе выход, но не более.

Патриоты клянут коварный Запад, китайский «Тик-Ток», где администраторы не пресекают провокаторов, и бессовестность оппозиции – всё это так, не поспоришь.

Но ведь и не с кем спорить – та сторона не желает слушать никакие аргументы. Всё это как горох об стенку, как обращение к человеку с гарнитурой в ушах на полную громкость.

«Все призывы не ходить на майдан 23 января наши дети не слышат. Они не слышат и не слушают обличений в адрес организаторов. Наши дети не слушают официальные СМИ и не верят им. Они сидят в соцсетях и оттуда сами черпают информацию. Фактически наших детей уже украли у нас. Умом и сердцем они не с нами», - пишет Максим Румянцев, журналист из Екатеринбурга.

Верно – украли умы и сердца. Увели их, как немецкий Крысолов из Гамельна, под колдовскую мелодию дудочки. Увели не аргументами и фактами (попробуйте их найти в том фильме про «дворец под Геленджиком»), а манипуляцией эмоциями, обидами и амбициями, иррациональным внушением, игрой на комплексах и жажде большой (да-да!) мечты.

Ничего удивительного. Когда государство и общество отказывается от воспитания своих детей, их воспитывают другие и чужие.

Если государство считает, что в идеологии нет необходимости, что народу не нужен образ будущего, то всё это народу дадут чужие дяди. Получите-распишитесь майданную идейку «мы здесь власть!» – свято место пусто не бывает. Да, идейка примитивная - «воры и жулики», «в Рашке всё плохо», «на Западе свобода и богатство» - но ей же не противопоставлено никакой альтернативы. А примитивная идейка даже полезнее для разрушения, её легче продвигать в безыдейном и циничном обществе.

Обвиняют соцсети, будто они сам по себе есть зло, но соцсети – это только инструмент. Да, давно пора построить суверенный интернет, чтобы все приложения были подконтрольны государству и народу, а не западным корпорациям.

Но разве отечественные владельцы медиа и продюсеры делают какой-то иной контент? Нет, они гонят такую же пошлость и грязь, создавая из бездельников и бездарей «звёзд» и «героев дня», и тем самым помогают Крысоловам вести души русских детей за собой в бездну…

Многие ли родители знают, какие песни слушают их дети, какие фильмы и ролики смотрят в интернете? Причём не подпольных авторов, а признанных мастеров масскультуры. Слышали ли вы, к примеру трек рэп-идола среди подростков Моргенштерна (Алишера Валеева) «Съел деда»? Ноль смысла в тексте, но действует как НЛП-программирование – съешь тех, кто дал тебе жизнь, отстоял и отстроил страну. Похорони этих динозавров, и будет тебе счастье.

Этот трек сейчас пытается запретить Генпрокуратура, но запреты только делают популярнее его «творчество», которое он сам называет доказательством того, что любой идиот может стать миллионером в шоу-бизнесе. И разве он не прав, если раскрутка в соцсетях позволила ему стать миллионером и знаменитостью? Если «закон рынка» таков, что чем бездарнее, тем успешнее. Разве Ваня Ургант в эфире «Первого канала» стал бы шутить с талантливым и порядочным человеком, а с Моргенштерном-Валеевым над татуировкой с тремя шестёрками – запросто!

И это один маленький пример огромного конвейера по производству дегенеративного искусства. Вся массовая культура, точнее, мусорная культура, окружает ежедневно миллионы граждан и вгоняет их сознание в жуткое состояние, когда нет ничего святого, но ценно то, что хорошо продаётся. Её влиянию подвержены все возрасты, для каждого поколения приготовлен свой продукт разложения: от Бузовой до Петросяна.

Для утончённых ценителей мусорной культуры созданы «гоголи-центры», которые являются идейными вдохновителями пошлости, раскрывая «окна Овертона» для масс.

Однако украли не только детей – «своровали» умы и сердца многих взрослых людей, которые когда-то были вполне себе здравомыслящими.

Всё тесно связано, в том числе масскультура, нормы поведения в быту и политика. Если деньги являются мерой таланта в искусстве, то почему на улице и в политике должно быть иначе?

Тем более что вперемежку с развлекухой, которая навязала людям дурной вкус, все 2010-е годы в интернете велась откровенная антигосударственная и русофобская пропаганда (соцсети забиты профессиональными роликами о «ворах и жуликах») – и потихоньку она дала плоды: навальнизм получил распространение не только в молодёжи, но и среди взрослых.

Даже среди военных и учителей, которые всегда были ядром прогосударственного большинства, всё больше тех, кто верит больше оппозиционным блогерам, чем власти. В сознании миллионов российских граждан уже господствуют установки («мемы»), внушённые пропагандой западных глобалистов, и пробиться через них к их разуму и сердцу практически невозможно.

Пример Украины показывает, как иррациональная ложь, навязанная извне, довлеет над людьми даже при столкновении с жестокой реальностью, бедами и потерями. Люди живут будто в Королевстве кривых зеркал и делают всё, чтобы не признать зеркало кривым. Чем отличаются возмущающиеся «дворцом Путина» от тех, кто кричал о «золотом батоне» Януковича? Ничем. Как ни прискорбно, мы наступаем на грабли Украины и Белоруссии, повторяя все те же ошибки.

Возникает вопрос: почему же государство этого не замечает? Когда власть, наконец, прекратит этот шабаш? Столько лет русских людей пытаются превратить в дегенератов!

Видимо, виной тому расчёт на то, что будто бы потребителем, воспитанным на «Доме-2» и шоппинге, легче управлять, так как он не захочет лезть в политику и будет довольствоваться только комфортом. Расчёт в корне ошибочный — потребитель по сути своей есть временщик и манкурт, так как ценит только своё эго; «мещанствующие животные» легко предадут всё вокруг, если им посулить «кружевные трусики».

И прежде чем обвинять западные спецслужбы в их использовании для подрыва России изнутри (это их грязная работа, что удивительного?), следует спросить с себя: а почему мы сами позволили сделать потребителей из себя?! Почему потакаем мещанству и возведённому в абсолют Эго каждого?

Почему тешимся иллюзией, что государству достаточно безыдейного патриотизма и не надо никакой русской идеи?

На самом деле, безыдейный патриотизм – мёртвый и голый патриотизм, да и не патриотизм вовсе, а фикция и показуха.

Чтобы убедиться в этом, давайте посмотрим, есть ли у государства верные сторонники среди молодёжи, которые могли бы выйти за Путина и Россию? Не драться с противниками, нет, а просто продемонстрировать наличие патриотичной молодёжи как общественной силы. Как в 2012-м это сделали взрослые на Поклонное горе.

Формально такие организации есть – Росмолодёжь, Роспатриотцентр, Российское движение школьников (есть и такое!), многочисленные НКО волонтёров, в конце концов, «Юнармия». Смогут они собраться и показать навальнятам, кто здесь настоящий народ? Боюсь, что нет – потому что это мёртвые организации, потому что никто их не развивал как содержательное молодёжное патриотическое единство.

Значит, патриотизм без системы ценностей, без настоящих и дорогих миллионам сердец идеалов не способен объединять и вести за собой. Будь такая идеология и такие общегосударственные организации – многие из тех ребят, что сейчас идут за Крысоловом, не поддались бы на обман его колдовской дудочки.

Пока что бояться Майдана в России не следует: власть достаточно сильна, чтобы разогнать любые протесты – не впервой! Но принципиальное отличие от протестов-2011/2014 в том, что тогда манкурты не имели поддержки в народе, их считали дурачками и предателями, а Путина — сильным лидером и надеждой на справедливость и национализацию, сейчас же всё больше тех, кто разочарован и поверил в навальнистские фейки о корыстолюбии и деспотии президента, а потому протестующим будут сочувствовать очень многие даже из бывшего лояльного большинства.

Это чудовищно, но это так, и закрывать на это глаза нельзя. И если всё так продолжится, то мы вскоре придём к состоянию внутренней вражды между гражданами и государством, и даже улучшение благосостояния в случае успешной реализации нацпроектов не помогут власти выиграть битву за умы и сердца.

Остаётся надеяться, что 23 января и последующие попытки Майдана, которые готовятся в 2021 году, подтолкнут Кремль и лично Владимира Путина к осознанию необходимости кардинально изменить внутреннюю политику в сторону нравственного и справедливого государства.

Эдуард Биров, ForPost

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1013850.html