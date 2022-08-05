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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Белгородчина. Приграничье. На улице за 30 жары. У дороги очередной пацан с флагом.

- Как зовут?
- Кирилл.
- Давно стоишь?
- С 8 утра.
- А сколько дней? 
- С 31 мая.
- Что, каждый день выходишь к дороге?
- Почти. Иногда, если дождь, мама не пускает.
- Зачем это тебе нужно?
- Они должны знать, что мы за них.
- Долго думаешь так дежурить?
- До победы!

В это время где-то в Москве обсуждают получение украинского гражданства Фридманом, будут или нет концерты с Меладзе, а в Ozon Tech менеджер по персоналу открыто призналась в непринятии на работу подходящего кандидата из-за Z на футболке. 

Они думают, что такие важные, крутые и это они – Россия, еще не поняв, что они уже история, притом далеко не светлая ее часть. Отголосок темных времен смуты, ибо уже подняло свои флаги поколение Лешки, Егора, Кирилла. Поколение, которые добровольно встало на свои посты и будет держать оборону до Победы. https://t.me/radioARBAT/15368

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Пока сверху детям пытаются впихнуть непонятную "Большую перемену", в которую, если верить СМИ, уже вступили миллионы, но их никто не видел и не слышал, снизу движение формируется уже само по себе. 

Вот такого вот важного "О"тважного мы сегодня встретили возле магазина в белгородском приграничье.

Его зовут Егор, парень вместе с друзьями с марта помогает военным – они передавали им разнообразную домашнюю снедь, когда было холодно – собирали и передавали одежду. 

В ответ ребята его "приняли в свои" и подогнали комок с шевроном и перчатки. 

Теперь к нему попробуй еще подойди, гордости и серьезности выше крыши. Кем мечтает стать даже спрашивать смешно, конечно защитником Родины.

Это уже пятый, помимо ставшего легендарным Лешки, парень, попавшийся только нам на глаза, который встречает колоны или помогает военным. Их никто не организовывал, не собирал, не тащил – свои уходят на фронт и кто, если не пацаны их поддержат.

Так было всегда веками, так и сегодня. https://t.me/riakatysha/17883

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15ДНР. ИВАН «ДРАГА», КОМАНДИР БАТАЛЬОНА ДОНЕЦКИХ РЕЗЕРВИСТОВ: «Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ СОЛДАТАМИ»! 

Резервисты из Донецка  (ученые-историки) в пятичасовом бою отстояли свои позиции, вызывали огонь артиллерии на себя, сместились на фланг, подбили один танк, и захватили другой, при этом захватив в плен украинского офицера. Обратите внимание, что не военные, а простые резервисты!!!! Сказали себе: ни шагу назад!!!! Это ли не подвиг народа!!!! https://t.me/Sladkov_plus/5904

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15ДОНЕЦК. УКРАИНСКИЕ ТАНКИ ОСТАНОВИЛ «ТОВАРИЩ СУХОВ» (позывной), ИСТОРИК И ЭКСКУРСОВОД.

Похож, Андрей Смирнов точно похож на Сухова из «Белого солнца пустыни». 
Степенностью, немногословием, решительностью и надёжностью. Да и внешностью тоже. https://t.me/Sladkov_plus/5908

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Трофейный украинский T-72M1, поставленный из Европы, теперь будет воевать на нашей стороне

Танкисты из Российской дивизии под Донецком угнали украинский танк, прямо с поля боя☺️ 
 Четыре украинских танка и пятьдесят пехотинцев попытались сбить донецких резервистов с позиций. А те не испугались и выстояли. Бой шел пять часов, опасаясь, что враг захватит позиции резервисты вызвали огонь на себя. 
 Сожгли два танка, один остановили огнем, взяли в плен командира украинского экипажа. При этом маневрировали огнем, смещались по флангу, били украинские танки в борт, стреляли из АГС-17 с закрытых позиций. Воины! Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15
Тот, кто угнал танк на поле боя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15А ребята, буряты и калмыки, - русские танкисты, - под огнем противника, там же, угнали заглохший вражеский танк. Последний, 4-й танк, отступающий, сжег наш ударный коптер. https://t.me/c/1167601598/8441

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Обыкновенные донецкие мужики!!!

СТРУНА ЕСТЬ. СТРУНА ЖИВ! Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15
Певица Юта (Анна Осипова) встретилась в НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского с участником спецоперации на Украине – героем своей песни «Струна». Как утверждают знатоки истории культуры, такое знакомство произошло впервые с времён Великой Отечественной войны. Наш корреспондент случайно оказалась свидетелем этой встречи. 
 
«Струна» – радиопозывной 24-летнего офицера, самого засекреченного командира морских пехотинцев армии России, ставшего известным в ходе операции по освобождению Мариуполя и боёв за «Азовсталь». Юта увидела его в сюжетах военных корреспондентов федеральных телеканалов и отметила про себя, что про таких ребят надо снимать кино. А сама вскоре написала песню. 
На фото и видео в сети Струну узнают по красному рюкзаку. В торговой сети молодёжь быстро раскупает подобный аксессуар, чтобы хоть немного быть похожими на своего кумира. А в социальных сетях подписчики спорят о том, существует ли реально такой человек? 
С середины июня в интернете о нём не было слышно ничего нового. Правда, на днях интернет-СМИ сообщили, что Струна подорвался на мине. Но он ЖИВ! Ранения получил серьёзные. Прошёл через сложные операции. Сейчас находится на реабилитации в военном госпитале. Ему предстоит протезирование конечности. Легендарный командир готовится вернуться в строй, но уже не на передовую. 
 
Увидев героя своей песни, Юта распахнула объятия. Офицер впервые в жизни не приветствовал даму стоя, а сидел в инвалидной коляске. Но от этого объятия не стали менее искренними. Они общались, не замолкая, более трёх часов. Им было о чём поговорить. За несколько дней до этой встречи Анна побывала с концертами на территории, освобождённой от украинских националистов. Как она сама рассказала, это не первый её опыт подобных выступлений. Например, семь раз Юта была с концертами для наших военных в Сирии. 
Конечно, не обошлось на встрече без песен под гитару. Первой Юта спела «Струну». Все подпевали: «И вновь натянута струна, идём без передышки. Одна любовь, одна страна у нас, братишка. Горит земля и едкий дым повсюду – Бога ради. Своей земли не отдадим ни пяди...». Не смотря на то, что песня уже успела завоевать своего слушателя, и слова её легко запомнились почти с первого раза, и эмоции уже были пережиты не раз, но слёзы предательски катились по щекам у тех кто пел, и тех, кто слушал. Это было пронзительно, трогательно, честно. 
 
– А знаешь как родилась «Струна»? Утром заходит ко мне мама и говорит: «Кофе будешь?», а у меня перед глазами строчки пошли. Я говорю: «Мама, стоп, подожди...». Практически, эту песню я написала за сутки. Вернее, это не я, она была продиктована свыше, — поделилась певица. 
Она так же рассказала, что превозмогая боль от мозолей на пальцах, сейчас настойчиво учится играть на гитаре у своего же гитариста Михаила Чубатова. 
– Брат, я тебе обещаю: через пол года научусь играть так же как Михаил, и мы с тобой ещё прогуляемся с песнями по твоему родному городу, – пообещала на прощание Юта Струне. 
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Интересно: 
Свой позывной Струна получил по наследству от предыдущего командира взвода. Теперь этот позывной закреплён за ним навсегда. 
У Струны начинает образовываться личный музей. В нём первым экспонатом стал красный рюкзак, который ребята передали с передовой. Здесь же – картина Дениса Даньшина, «облетевшая» социальные сети. К этому богатству добавились диски с автографами Юты. 
Татьяна ЧЕРНОВА. 
Фото Алексея ЛОВЕНА и из открытых источников. https://t.me/radioARBAT/15416

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В городе Борисоглебск Воронежской области открыли памятник летчику Владимиру Фетисову. Пилот Су-34 погиб в ходе спецоперации. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Память старшего лейтенанта Владимира Фетисова, командира авиационного звена теперь навсегда увековечена. А его имя — в истории. Монумент, весь в цветах, открыли на территории учебного центра, в котором летчик проходил подготовку перед боевым вылетом. https://t.me/rentv_news/56444

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Минобороны впервые официально назвало имя командующего российской группы войск «Восток» на Украине, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. https://t.me/ssigny/33916

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Командующий российской группы войск «Восток» на Украине — генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал  Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

ВагнеровцыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В пионерский лагерь приехала картина маслом, подгон от братишек с РостоваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В пионерский лагерь приехала картина маслом, подгон от братишек с Ростова от художника Артема.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Винтокрылые не дают расслабиться укропам. Обычно после таких движений начинается "музыкальное"вступление.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Возле администрации СеверодонецкаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15"Двигаемся вперёд, тесним врага, зачищаем и проверяем укрепы. Делимся с вами фото трофеев с точек."Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Кадр из села КлиновоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15На пыльных дорогахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15ОркестрантыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Представитель «Оркестра» на одном из направлений в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15"Осмотр укрепрайона всушников после нашей отработки. Наёмники из Suisse (Швейцария) бежали так быстро, что портки забыли".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Музыкальные гастроли по Украине продолжаются.

Канал Оркестр Вагнера пишет:

Мы получили этот пост-сообщение благодарности врачам и медсёстрам, работающим в зоне боевых действий. Админы знают не понаслышке о реабилитации, поэтому подписываются под каждым словом:

Всем привет! Прошу на Вашем канале поблагодарить всех врачей за заботу, медсестричек в Луганском, Ростовском, Вишневского госпиталях. 

Все очень изменилось с двухтысячных лечились как люди сейчас, а не как скотина тогда. Огромная благодарность всему медперсоналу волонтерам и сестрам мелосердия.

Парням с нашего "Оркестра": ФАРТУ, СИЛ, ТЕРПЕНИЯ! https://t.me/c/1626866857/1417Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15ВВрач-доброволец из Улан-Удэ Владимир Ильинов рассказал "Известиям", как отправился на боевые позиции Донбасса. Там он спасал жизни мирным гражданам и раненым бойцам.

По его словам, в рабочий чат скинули лекцию "Опыт, который спасает жизни", она была посвящена минно-взрывной травме. Там же был призыв помочь докторам Луганска и Донецка. Владимир сразу же прошел по ссылке и заполнил анкету.

"В течение дня мы проводили операции. Их количество зависело от числа пациентов. Бывало до 200 поступлений в день. Один день такой был. Мы оперировали круглосуточно", — вспоминает Ильинов.

Врач добавил, что находился на Донбассе 28 дней, и если у него будет такая возможность, он обязательно вернется туда снова. https://t.me/izvestia/96839Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Хирурги

Вчера я (Борис Рожин) в очередной раз писал про мастерство русских военных хирургов, творящих чудеса. Это Герои с большой буквы. Моменты, когда они работают под огнём противника, контуженные и падающие с ног от усталости, это не исключение из правила, а как раз наоборот. Воистину люди, которым хочется поклониться в ноги и я горд, что не просто знаком с многими из них, но и по настоящему считаю этих людей своими друзьями.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15На фото боец наступивший на «лепесток», практически потерявший ногу, но российская военно-полевая хирургия не дала человеку потерять конечность. https://t.me/boris_rozhin/57277

Лепестки

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Евгений Поддубный (https://t.me/epoddubny/11416 ) пишет про «лепестки», которыми усеян Лисичанск. Это общая проблема. Всушнки засыпают минами все населённые пункты поля и леса, из которых их выбивают. Минные шлагбаумы из ТМок, «лепестки» на улицах, в лесах, на деревьях, в полях. В общем везде, где только можно и нельзя. Это будет большой проблемой ещё много лет. Поля и леса превратятся в зону отчуждения и каждый заход в них будет грозить смертью или увечьем. Больше всего могут страдать дети.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Раненный ребенок при обстреле Донецка нацистамиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Еще один раненный ребенок при обстреле Донецка нацистамиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15За их жизнь борятся военные врачиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Лишь бы успеть... кадры тяжелые... жестокие... но их надо СМОТРЕТЬ и помнить за что бьемся!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В Москве на площади ДНР, рядом с посольством США появился стихийный мемориал в память о погибшей 10-летней девочки в Донецке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Комбат сказал найти имена всех погибших детей в Республике и написать их на артиллерийских снарядах. Ими ударят по соединениям ВСУ в направлении Авдеевки. 

Тортики

Думал, стоит ли это выкладывать.
Но, все же понял, что стоит.
Ибо это очень хорошо даёт понять, сколь уродливое общество сформировано на Украине. Не только "Азов" и прочие нацисты, не только  ВСУшники, что стреляют по детям, это злобные упыри.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Не военные же торты пекут. Вполне себе гражданские люди. Итак, кто не понял: украинские предприниматели пекут торты с портретами погибших русских солдат и офицеров.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Торт покупают другие вполне себе гражданские люди, чтобы порезать и съесть. Инста, смайлики, сердечки в цвет украинского флага, шутейки.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Такое вот коллективное безумие, замешанное на ненависти, сатанизме (а как это еще назвать прикажете?), каннибализме и первобытном культе бога смерти.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Украинская идеология как она есть. Ни убавить не прибавить. https://t.me/rybar/35466

Туда стекаются отовсюду. НаемникиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Немецкий наемник Даниэль Герлиани.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В украинских соц.сетях сообщают об уничтожении некоего канадского наемника, который приехал помахать флагомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Шведский офицер, ранее служивший в ВВС на флотилии в Уппсале, погиб в районе Донецка, сообщают СМИ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Австралийцы тоже присутствуют.

Минобороны: «Число наёмников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741»

‘За это время, несмотря на прибытие еще 151-го наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины. Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наемника. Также, за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Сходили на совещание в Виннице:

  1. Исполняющий обязанности начальника вооружения командования логистики ВВС Украины полковник Дмитрий Бурдико.
  2. Начальник военно-научного отдела штаба командования ВВС Украины подполковник Константин Пузыренко.
  3. Начальник службы вооружения и логистики ВВС Украины полковник Олег Макарчук.

Ждем информацию о тех, кто сходил вместе с ними, но пока сохраняет инкогнито.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Захоронение неопознанных украинских бевиков были привлечены пленные.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Предали земле по человечески.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В ДНР приговорены к расстрелу боевики «Азова» «Фокс» и «Фрост».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15В Купянске Харьковской области "бывшие" ВСУшники участвуют в благоустройстве города.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Командир знаменитых морпехов из Азов стали, за полезным делом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Трофеи группы О. Какой щегольНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Теперь это музейный экспонат.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15 Уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777, которые обстреливали Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Уничтоженные украинские позиции в районе населенного пункта Нечаянное Николаевской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Уничтоженный австралийский "Бушмастер".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Он жеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Уничтоженный броневик Saxon ВСУ в Северодонецке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Колонна украинских боевиков, пытавшихся сбежать, была уничтожена спецназом ОтважныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Трофейный украинский танк еще нам послужит.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Уничтоженная и трофейная украинская бронетехника.

Новая рукаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Изготовленный по заказу МОО Вече одному из военнослужащих, получившему тяжелое ранения во время проведения СВО специальный протез.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Теперь боец может продолжить службу, куда он стремится всей душой.

«Южноуралец» на защите Донбасса: первая группа бойцов добровольческого батальона из Челябинской области отправилась на фронтНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Группа добровольцев из батальона «Южноуралец» в составе 82 человек отправилась для участия в специальной военной операции. Со всеми добровольцами заключен контракт, среди них есть одна девушка - медицинский инструктор.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Все добровольцы подразделения обладают военно-учетными специальностями и боевым опытом — отбор был серьезный. Командовать добровольцами будут офицеры "🅾️тважных" — из командного состава Центрального военного округа. Все добровольцы пройдут боевую подготовку и слаживание на тренировочном полигоне в Нижегородской области. https://t.me/radioARBAT/15175Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Добровольцы со всей России проходят подготовку в Русском университете спецназа в Гудермесе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Добровольцы со всей России проходят подготовку в Русском университете спецназа в Гудермесе. А воюют там вот такие люди.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.1519-летний командир, позывной Топал. Когда его мама умерла, а отец ушёл на фронт в 2014 году мальчик был вынужден жить в приютах и интернатах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Теперь он с 6-м казачьим полком, командует штурмовым взводом. Уже прошёл Попасную, Камышеваху и Новоалександровку. А вот этот ЧЕЛОВЕК разменял 8 десяток лет.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.1576-летний житель Лисичанска Геннадий Менченко — ополченец, ушел воевать 8 лет назад. Он не был дома с 2014 года.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Вдумайтесь! Ему 76 лет!!!!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Осетинский доброволец с позывным «Русский» До конца войны мы все русские. Пока не победим.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной Потап. Одно из подразделений СпН МГБ ДНР Июль 2022Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной Потап. Одно из подразделений СпН МГБ ДНР Июль 2022Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной Сын. Третья горловская гвардейская бригада Беркут.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной Ёжик.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной Ёжик.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной ЛопатаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Позывной СлавянНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Вот такие они, лица войны.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Натруженные рукиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Военный батюшкаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Военный батюшкаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции. Наши Герои! Спасибо за то, что вы делаете!!!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15Поздравляем крымских хлеборобов с намолотым миллионом тонн зерна. А тем временем ЕС принял 7 пакет внушений.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15ЕС включили в новый пакет санкций мотоклуб "Ночные волки". От всей души поздравляем их с такой высокой оценкой и гордимся!
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героифото сегодняНовороссияСветлана Митленко
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