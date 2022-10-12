Как украсть полигон?

Летом 2022 года стало известно о масштабных и многолетних хищениях земель, владельцем которых является Министерство обороны РФ, в том числе, территорий, закрепленных за подмосковным полигоном Алабино – одной из самых известных площадок военного ведомства, где проходят не только испытания и учения, но и показательные мероприятия. Фигуранты дела в настоящее время находятся под стражей, и, как сообщает издание «Коммерсантъ», двое из них признали свою вину. Обвиняемые заключили сделку с военным следствием через прокуратуру и раскрыли подробности махинаций с землей, в результате которых у Минобороны оказалось отчуждено 45 гектаров земли стоимостью не менее 900 миллионов рублей.

Как отмечает газета со ссылкой на собственные источники, на сделку со следствием пошли два полковника – экс-заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны Сергей Бородин и бывший начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны Валерий Майборода. Оба фигуранта полностью признали свою вину в мошенничестве в особо крупном размере. Они рассказали, что руководствовались корыстными мотивами и объединились в преступную группу, в которой состояли десятки других лиц – как военных, так и гражданских, с целью отчуждения земель военного ведомства. В течение 11 лет, с 2008 по 2019 годы, участники группы, пользуясь своим служебным положением и возможностями, которые оно открывало, обманным путем получили право на не принадлежащее им имущество – земли Минобороны, расположенные на территории Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов Подмосковья. Среди них оказались и участки, числившиеся за полигоном Алабино.

Дачники в деле

По данным «Ъ», в деле о хищениях земель военного ведомства фигурируют три полковника. Помимо уже упоминавшихся выше Майбороды и Бородина, в деле есть еще один фигурант в погонах – экс-начальник Алабинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны Азамат Хайруллин. Но в схеме были задействованы и гражданские лица – бывший кадастровый инженер Александр Дзюба, а также члены садовых некоммерческих товариществ (СНТ), без участия которых едва ли удалось бы реализовать задуманное. Дачники сыграли отнюдь не последнюю роль в хищениях – именно они помогали офицерам проворачивать схему, итогом которой стало присоединение к дачным участкам 45 гектаров земли. Часть этой территории, как уже упоминалось выше, была закреплена за полигоном в Алабино.

Этот полигон известен во всем мире. Именно здесь проходят соревнования по танковому биатлону, которые ежегодно собирают сильнейшие экипажи из разных стран. Кроме того, в Алабино проводятся испытание новейших видов вооружений и военные учения. А еще здесь репетируют Парад Победы, который проходит на Красной площади в Москве на 9 мая. Локация, предназначенная для подготовки к главному параду страны, практически полностью воссоздает «оригинал» – отсутствует лишь имитация брусчатки, а Мавзолей, ГУМ и храм Василия Блаженного обозначены трибуной и специальными ограждениями. Пожалуй, Алабино можно назвать одним из самых «медийных» мест, связанных с военным ведомством. Тем более странным выглядит тот факт, что хищения, продолжавшиеся не один год, заметили только сейчас.

По запросу Генпрокуратуры России был выдан гражданин Азербайджана, обвиняемый в совершении убийства и других тяжких преступлениях. Мужчину задержали на территории Молдавии.

Махинации с землями, принадлежащими Минобороны, выявили в ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ. Силовики полагают, что все три полковника благодаря своему служебному положению знали, что часть земель Минобороны была передана СНТ – такие распоряжения военное ведомство отдавало в 1992-2004 годах. Были они и в курсе того, что ввиду финансовых сложностей поменявшиеся границы участков воинских частей, находившиеся на балансе как раз-таки квартирно-эксплуатационных частей, не были никак документально зафиксированы. Злоумышленники решили использовать этот недочет. Здесь и пригодились члены СНТ, расположенных рядом с воинскими частями, и кадастровый инженер.

Как украсть полигон?

Для начала участники аферы подделали протоколы общих собраний членов СНТ «Искра», ДСК «Русь-1», «Зорька» и «Кубинка-60». В сфабрикованных документах содержались сведения, согласно которым несколько сотен человек будто бы владеют участками, переданными им Минобороны, еще с 1992 года. Забегая вперед, отметим, что эти сведения не вызывали никаких подозрений долгое время.

К примеру, у части, расположенной рядом с деревней Ватутинки в Новой Москве, по мановению руки полковников было отчуждено 26,7 гектара в пользу СНТ «Искра». Эту землю поделили на 153 участка. Следующим шагом стала фабрикация планов межевания и актов согласования границ. Затем злоумышленники включили в документацию «мертвые души» и подали документы в Видновский горсуд, отправив туда лицо, выступавшее в качестве доверителя всех 153 пайщиков. Суд не усмотрел в деле никакого подвоха и вынес решение в пользу истцов. Таким образом, право собственности на территорию Минобороны было установлено за ними в судебном порядке. На основании решения участки были без проблем оформлены в управлении госрегистрации, кадастра и картографии.

Дальше процесс пошел по накатанной. По аналогичной схеме были отчуждены у Минобороны территории в несколько десятков гектаров в Одинцовском районе – они отошли СНТ «Кубинка-60» и ДПК «Зорька». Часть земель получил ДСК «Русь-1» в Наро-Фоминском районе – как раз ему достались 12 гектаров полигона Алабино. Когда дело перешло в судебную плоскость, представитель Алабинской квартирно-эксплуатационной части не высказал никаких возражений против требований фиктивных истцов.

Часть территорий, полученных в результате аферы, фигуранты успели реализовать, а покупатели, не подозревавшие о подвохе, построили здесь загородные коттеджи, в которые вложили не один миллион рублей. Теперь их могут ожидать серьезные неприятности, хотя они в сложившейся ситуации не более чем жертвы мошенничества.

Но часть украденной земли, раздробленная на участки небольшого размера, все еще остается в продаже.

Что с фигурантами?

Лица, которые проходят по делу в качестве обвиняемых, оказались в СИЗО. Выше уже упоминалось про Бородина и Майбороду, которые пошли на сделку со следствием и теперь вправе рассчитывать на снисхождение суда. За решеткой также оказались кадастровый инженер Александр Дзюба, член СНТ «Искра-2» Людмила Беседина и пенсионер Юрий Родин. Азамат Хайруллин, который тоже будто бы изъявил желание сотрудничать со следствием, согласно информации «Ъ», оставили под подпиской о невыезде. Впоследствии Второй западный военный суд изменил меру пресечения для Бесединой с содержания в СИЗО на домашний арест. Для всех остальных фигурантов дела она осталась прежней, включая тех, кто выразил готовность к сотрудничеству с правоохранителями. Недавно суд продлил ее до 27 октября.

Интересно, что незадолго до ареста Сергей Бородин объяснял одному из фигурантов, на имя которого были оформлены подложные документы на участки, как себя вести в случае интереса со стороны силовиков. Полковник призывал его не давать показания в отношении участников схемы и ссылаться на статью 51 Конституции РФ, в соответствии с которой человек вправе не свидетельствовать против самих себя, или объяснять все забывчивостью, связанной с давностью событий.

Во время обыска дома у Бородина нашли архивные документы, в том числе, карты и схемы участков военного ведомства, учетные книги ГлавКЭУ МО РФ, где присутствовали данные о реальных границах СНТ и коорперативов.

Следствие встретило противодействие и со стороны других участников аферы. Так, к примеру, воспрепятствовать правоохранителям пыталась отпущенная под домашний арест Беседина, числившаяся собственницей 14 участков, сформированных на землях Минобороны. В настоящее время на все участки, которых насчитывается более 150, наложен арест в рамках следствия. Расследование продолжается.