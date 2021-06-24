Как справедливорос Суворова в геноциде обвинял

Как многим уже известно, на днях некто Адлер Туркменов, как сейчас модно говорить «активист», сначала снял ролик о недопустимости вывешивания портретов Александра Васильевича Суворова в Карачаево-Черкессии, как (цитата) «палача ногайского народа, ответственного за геноцид», а затем и вовсе добился снятия данного портрета.

За Александра Васильевича я любого порву, тем более какого-то местечкового националиста-сепаратиста. Так что пристегнитесь, будет разбор ситуации в нескольких актах.

Первая часть Мерлезонскаго балета. «Геноцид»

Начнём с исторической справки, для понимания контекста.

Справка номер раз. Кто кого угнетал и геноцидил на самом деле:

Крымско-ногайские набеги на Русь – регулярные нападения крымцев и ногайцев на земли Руси, начавшиеся в конце XV века после обособления Крымского ханства, в котором большое значение приобрели набеговое хозяйство и работорговля. Наибольшую интенсивность набеги приобрели на протяжении XVI-XVII веков, когда совершались почти каждое лето, и продолжались с несколько меньшей остротой вплоть до присоединения Крымского ханства к Российской империи в конце XVIII века.

Основной экономической целью набегов, в которых участвовала значительная часть мужского ногайского населения, был грабёж материальных ценностей и, прежде всего, добыча «ясыря» – людей на продажу, которые большей частью поставлялись на рынки Османской империи, часть поставлялась на крымские невольничьи рынки. Согласно исследованиям современных историков, работорговля была основной статьёй доходов знати Крымского ханства и ногайских орд, что объяснялось неразвитостью промыслов и иных видов торговли у кочевого населения.

Набеги были серьёзным фактором истощения как людских, так и материальных ресурсов России. Общее количество угнанных крымскими татарами в рабство оценивается историками примерно в два миллиона человек.

Справка номер два. Высказывания историков:

Василий Ключевский: «В продолжение XVI века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах».

Алексей Новосельский: «Татары были противником непримиримым, не поддающимся дипломатическому воздействию и не идущим на мирное сожительство. <..> Стимулы к набегам рождались беспрестанно внутри самого Крыма. Сами крымцы, начиная от царей и кончая простыми татарами, многократно заявляли о том, что их нападения на Русь вызывались только их собственными внутренними потребностями и лишь для формы оправдывали их какими-либо поводами, якобы возникавшими со стороны московского правительства».

Справка номер три. Суворов и ногайцы:

После Русско-турецкой войны Крымское ханство перешло под протекторат России. Формально вассальные ханству кубанские ногаи оставались враждебными российской администрации. В 1781 году произошли выступления ногайцев на Кубани, которая находилась под юрисдикцией крымского хана. Выступления трактовались как бунт против Крымского хана Шагин-Гирея, проводившего пророссийскую политику и притеснявшего ногайцев, и были спровоцированы его братом, Бахадыр-Гиреем. Восстание в Крыму и связанные с ним выступления кубанских ногаев были подавлены русскими войсками в конце 1782 года.

8 апреля 1783 года российская императрица Екатерина II издала манифест, по которому Крым, Тамань и Кубань объявлялись российскими владениями. Значительная часть ногайцев, включая причерноморские орды (Едисан, Едишкуль, Джембойлук) предпочла откочевать за Кубань, не желая принимать российское подданство. В начале лета 1783 года, А. В. Суворов, начальник Кубанского корпуса, предпринимал попытки путём убеждений и приказов склонить кубанских ногайцев присягнуть на верность Российской империи.

На рассвете 1 августа ногайцы (7-10 тысяч человек) атаковали пост у слияния речки Орак Йылгасы (Урай-Илгасы) и Еи, где располагалась часть Бутырского и Владимирского полков, под командованием поручика Жидкова. Завязался ожесточённый бой. На помощь бутырцам подошли эскадроны премьер-майоров Кекуатова и Рауциуса. Сражение, развернувшееся в радиусе 30 вёрст, закончилось тяжёлым поражением ногаев.

В ночь на 23 августа, сняв выставленные около Ейска казачьи пикеты и перерезав коммуникации, 5-тысячный отряд ногайских всадников предпринял штурм Ейского городка. Две попытки штурма были отбиты ейским гарнизоном. Узнав, что со стороны Азовского моря на помощь штурмующим движется большая группа ногайских всадников, И. М. Лешкевич вывел свои части из крепости и, применив пушки, рассеял атакующих. Среди знатных лиц, атаковавших Ейск, значилось 40 мурз и ага, в основном молодой ногайской аристократии. Взять Ейск не удалось, русские пушки стали серьёзным препятствием для легко вооружённой конницы кочевников: ногаи понесли большие потери.

В ночь на 1 октября 1783 года, объединённые части Кубанского корпуса и донских казаков, под командованием А. В. Суворова, переправились через реку Кубань и в урочище Керменчик (на реке Лаба) напали на главный лагерь восставших. В решающем сражении Суворов полностью разбил ногайские войска. В битве были убиты мурзы Едишкульской, Касаевской и Наврузской орд.

Всего в этих сражениях погибло до 7000 ногайских воинов, политическая самостоятельность кочевых ногайских орд была окончательно утрачена. Большинство мурз выразили покорность Суворову и окончательно признали присоединение Крыма и ногайских земель к Российской империи. За период с конца XVIII до середины XIX века (в том числе после Крымской войны) в общей сложности около 700 тысяч ногайцев ушли в Османскую империю.

Выводы:

Ногайцы были налётчиками, жившими грабежами и работорговлей. Попытки мирно уговорить их прекратить подобный образ жизни (я максимально мягко сформулировал) не увенчались успехом. Боевые действия начали ногайцы, а велись они не в рамках «национально-освободительной борьбы», а в рамках разборок между местной знатью (Шагин-Гиреем и Бахадыр-Гиреем). Суворов воевал против ногайской армии, карательных мероприятий против гражданского населения не было. Поэтому ни о каком «геноциде» говорить нельзя. Большинство ногайцев, не желая прекращать практику грабежей и работорговли, откочевало в Оттоманскую империю.

Если Адлеру Туркменову так сильно не нравится жить в России, то

а) почему бы ему, для начала, не уволиться с поста заместителя министра по национальной политике Карачаево-Черкесии (интересно, кто его туда назначил) и не получать деньги «у оккупантов»?

б) почему бы ему не откочевать в Турцию, вслед за родственниками?

Вторая часть Мерлезонского балета. «Справедливая Россия – за правду»

Как оказалось, Адлер Туркменов является членом партии «Справедливая Россия – за правду», причём не рядовым, а главой местного отделения.

Я специально не стал писать что-то о данном инциденте по горячим следам, а дал руководству партии время на выяснение обстоятельств и реагирование.

Тут небольшое отступление для наглядности: В 2007 году я работал политтехнологом с одной из украинских политических партий социал-демократического спектра. Как раз тоже были очередные выборы. И в один из дней появляется сообщение, что один из региональных членов партии расклеил у себя в городе листовки антисемитского и экстремистского содержания.

Сначала мы думали, что это «чернуха», то есть конкуренты сделали фейковые листовки для дискредитации партии. Час ушёл на то, чтобы связаться с данным персонажем. Тот подтвердил, что он действительно так думает, и это его инициатива. Ещё час ушёл на формальности по исключению нациста из партии. И ещё через час везде был разослан пресс-релиз о том, что партия не разделяет взглядов данного персонажа, он уже исключён из неё и принесены извинения. И это на Украине, где даже до майдана был тот ещё бардак (да и 14 лет назад телекоммуникации были менее развиты).

Я только вчера выложил текст о том, что все вменяемые партии должны чистить свои ряды от случайных и/или преступных элементов.

Сейчас прошло больше, чем двое суток. Реакции руководства «СП – ЗП» нет до сих пор.

Единственный, кто высказался по теме – это Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Карачаево-Черкесской Республике Ренат Акбаев. И, вот честно, лучше бы он молчал.

Потому что он сначала сказал, что «Туркменов ни с кем не посоветовался и никого не предупредил». Но потом добавил, что (далее цитата) «Честно говоря, я не знаю, какое отношение имеет Суворов к ногайцам, но если Туркменов говорит об этом, значит, видимо, имеет».

Не знаю, как вы, а лично я тут никакого осуждения и дистанцирования не увидел. И, тем более, нет исключения ногайского националиста-сепаратиста из числа членов партии. То есть всех всё устраивает?

А что господа Миронов, Прилепин, Михеев и Стариков? Молчат, затихарившись? Повторюсь, идут третьи сутки после инцидента.

Как же «Уроки ррррруского»? Как же «я тут самый имперский имперец»? Как дошло до дела, то и нет этого дела, а самая болтливая партия коллективно сидит в кустах (не зря, видимо, обучались по американским грантовым программам). Кик-тик-то?

У обвинения больше нет вопросов.

P.S. Александр Ярославич Невский и Александр Васильевич Суворов – это две столбовые, корневые фигуры, относительно которых в российском обществе есть консенсус уважения и почитания (среди монархистов, коммунистов и центристов). И сейчас на обоих идёт целенаправленная атака. Угадайте, откуда?