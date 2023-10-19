Национальный вопрос разрушает Россию

«Новые варвары»

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на жителей Петербурга. Под подозрением – азербайджанская молодежь. Один из них, 18-летний Турал, ведет «Телеграм»-канал «Жизнь бродяги». В нем он публикует хулиганские выходки своей компании. Контент юного «бродяги» посвящен в основном избиению прохожих, вандализму и нарушению ПДД.

Внимание на ролики Бастрыкин обратил 15 октября, велев региональному управлению возбудить уголовное дело.

«В одном из телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры своих похождений в социальные сети. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад»,

– говорится в сообщении СК.



Первым огласил ситуацию в одном из своих сообществ Владислав Поздняков, который сам вычислил «героев», огласил их имена. Только после этого соответствующие госорганы проявили активность.

То есть юноши с Южного Кавказа бесчинствовали онлайн, выкладывая свои «подвиги» в Сеть в режиме настоящего времени, а петербургская полиция этого не замечала. Хотя у нас в РФ есть куча силовых структур, которые следят за сетью Интернет, в поиске «экстремизма», «дискредитации», «русского национализма» и т. д.

Национальный вопрос

Проблема в том, что на развалинах СССР был создан грабительский режим в интересах узких групп, каст и кланов олигархов-плутократов, компрадорской (воровской) буржуазии и этнических диаспор, частично внутренних и из республик, которые получили независимость (Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан и пр.).

После подавления народного восстания в 1993 году этот режим, в сущности, негласно, но явочным порядком создал такую систему, чтобы никто не мог помешать разграблению страны, затянувшемуся на десятилетия.

В частности, была скопирована национальная и миграционная политика западных государств. Когда коренные народы подвергаются дискриминации, особенного государствообразующий русский суперэтнос (более 80% населения России на момент развала СССР), и поощряется завоз инокультурных пришельцев-мигрантов, которыми постепенно замещают быстро вымирающее и стареющее коренное население.

Для этого с 90-х годов внедряются элементы сегрегации и апартеида. Сегрегация – расовое и национальное разделение. Понятие «апартеид» обычно применяли в отношении ЮАР, где белая община господствовала над миллионами негров. Надо заметить, что при этом страна процветала, а как только власть отдали неграм, ситуация коренным образом поменялась в худшую сторону.

В постсоветской России власть захватили интернациональные кланы олигархов-плутократов, которые с помощью ручного правительства и чиновников устроили такую систему, в которой этнические диаспоры из Азербайджана, Грузии, Чечни, Узбекистана, Таджикистана, чувствовали и чувствуют себя прекрасно. Они контролируют черный и серый «бизнес», массы рядовых сородичей, которые работают на стройках капитализма, в легальной торговле и в других сферах. В частности, захватили продовольственные рынки, перекупая за бесценок продовольствие у фермеров-крестьян, затем продавая уже в несколько раз дороже.

Чтобы преступники и преступность не имела национальности, власти изъяли из паспортов графу «национальность», прессе запретили рассказывать о национальности преступников. Национальный вопрос всячески скрывался, чтобы «не раскачивать лодку».

Однако исторические, демографические и этнографические процессы закономерны и объективны. Прошло 30 лет такой политики, и мы видим её страшные плоды.

Во-первых, русский народ и многие другие коренные народы России быстро вымирают. При одновременном разрушении науки и культуры, образования и здравоохранения. При таких тенденциях через одно-два поколения этнический и культурный облик России полностью изменится. Исторического Русского мира больше не будет. Только отдельные русские резервации.

Во-вторых, коренное население России последовательно замещают на инокультурных пришельцев. «Новых варваров», которые уже полностью утратили принадлежность к русской культурной и языковой общности. При одновременном проседании своих регионов (Туркестан, Кавказ) в прошлое, в новый феодализм. Они несут в Россию свои смыслы и традиции: архаика, исламизм, традиционные промыслы (работорговля, оружие, наркотики).

В-третьих, народ был разделен на касты – господ, олигархов, плутократов, спекулянтов-банкиров, и этнические диаспоры, которые постепенно стали выше закона. Это на фоне атомизированных, разделенных и обездоленных русских масс, которые привыкли, что у них есть сильное государство-держава, которое их защищает. А теперь государство, впервые в Русской истории, стало враждебно народу, паразитируя на населении.



Неудивительно, что пришельцы-мигранты, да и внутренние «новые варвары», которые живут по принципу «слабых – бьют», «в джунглях выживают сильнейшие», и измываются над теми, кто не может дать отпор. А отпор – «превышение самообороны», за которое немедленно сажают на большие сроки.

В итоге русские стали кормовой базой разного рода социальных паразитов.

Закон суров…

На самом деле порядок в этой области навести можно быстро и просто. Надо восстановить нормальную государственность, которая основывается на государствообразующем этносе – русских. Прописать это в основном законе.

Действовать надо в рамках закона, но демонстративно жестко и показательно. Кавказский беспредельный молодняк жестко задерживать с помощью ОМОНа, затем – больничка, суд, тюрьма. После тюрьмы высылка на историческую родину, откуда они родом, без права возвращения в Россию. Также можно разгромить все этнические ОПГ, олигархические кланы и семьи. Собственность конфисковывать, национализировать. Миграционную политику изменить коренным образом: завоз на работу, четкий контроль, шаг влево, вправо, прыжок на месте – максимально жесткое наказание.

Но этого не будет. Нынешний Кремль будет слушать Баку, Бишкек или Грозный. За «они же дети» вступятся интернациональные олигархи («ответственный бизнес»), этнические общины и их авторитеты, либеральная общественность, которая призовёт соблюдать принципы толерантности и политкорректности.

Только у русских защитников нет. Богатыри давно полегли.

В итоге историческая Россия исчезнет, как и историческая Франция, которая уже стала миграционным болотом.