ГРИГОРИЙ ГУКАСОВ - Растеряев в живописи

Григорий Андреевич Гукасов родился в 1980 году в Ленинграде. С 1995 по 1999 обучался в Краснодарском художественном училище. В 2006 году с отличием окончил. Овеянная славой и легендами героическая судьба российского казачества — одна из основных тем в творчестве молодого художника Григория Гукасова. В обращении к отечественной истории автор видит для себя возможность поразмышлять о таких редких сегодня категориях как Долг, Честь, верность Родине.
БИТВА
МЫ ОТ РОДА РУССКОГО
ЕМЕЛЯ
ТИШИНА
ЭХ, ХОРОШО!
КРЕСТНЫЙ ХОД
УТРО
ИКАР
Свежие комментарии