ГРИГОРИЙ ГУКАСОВ - Растеряев в живописи

Григорий Андреевич Гукасов родился в 1980 году в Ленинграде. С 1995 по 1999 обучался в Краснодарском художественном училище. В 2006 году с отличием окончил. Овеянная славой и легендами героическая судьба российского казачества — одна из основных тем в творчестве молодого художника Григория Гукасова. В обращении к отечественной истории автор видит для себя возможность поразмышлять о таких редких сегодня категориях как Долг, Честь, верность Родине.

БИТВА БИТВА

МЫ ОТ РОДА РУССКОГО МЫ ОТ РОДА РУССКОГО

ЕМЕЛЯ ЕМЕЛЯ

ТИШИНА ТИШИНА

ЭХ, ХОРОШО! ЭХ, ХОРОШО!

КРЕСТНЫЙ ХОД КРЕСТНЫЙ ХОД

УТРО УТРО