Карта уже не актуальная, если что

Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер считает, что приезд генсека ООН в Россию стал позором для свободного мира.

С чего это ты, debild, вообще решил, что вы «свободный мир»? Где там у вас, debildов, свобода?

На западе чихнуть нельзя, чтобы тебя не осудили, не посадили и не отканселили. Новости СМИ2

В британских СМИ даже «саммит БРИКС» нельзя «саммитом БРИКС» называть, только «форумом в России». В «Debild», кстати, видимо тоже.

Где там демократия вообще? В США олигархия и система «выборщиков», которая изначально задумана, чтобы не допустить прямого всеобщего волеизъявления народа.

Юнайтед Кингдом – это Объединённое Королевство, сцуко, монархия! Королевство Норвегия, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания. Демократия, сцуко, где?!

Усрулу фон дер Бляден на каких выборах выбирали? Ой, ни на каких!

Во Франции Макрон проиграл парламентские выборы, должен назначить премьер-министра от левой коалиции, а он назначает своего клоуна – где здесь демократия? Ему импичмент, а он «не, я буду дальше исполнять приказы своих глобалистских хозяев, мне французы не указ».

Можно ещё вспомнить о том, что это США – тюрьма народов в самом прямом смысле слова. При населении в 5% от мирового, они держат в тюрьмах 25% от всего количества заключённых в мире. В пять раз больше общемирового уровня!

И используют тяжёлый физический труд этих заключённых в качестве коммерческой рабочей силы – то есть фактически как рабов.

Половина страны сидит, половина охраняет – это не про СССР, это про США!

Как и «там всё построено трудом заключённых» – это не про ГУЛАГ, а про трудовые армии Рузвельта, которые строили мосты, дамбы, железные и автомобильные дороги.

Это несвободный западный мир истерит «Генсеку ООН нельзя ехать в Россию». Свободная Россия не истерит, например, «Моди нельзя ездить в Киев». Он свободный лидер свободной страны.

Почувствуйте разницу.

В Казани собрались лидеры 60% населения планеты (45% – члены БРИКС и ещё 15% – желающие в неё вступить). Ваш «свободный западный мир» – это жалкое истерящее меньшинство.

Германия вообще оккупированная страна. Как и Япония. Какая может быть свобода, когда в ваших городах стоят американские оккупационные гарнизоны, debild?

Вам взрывают газопроводы, а вы утираетесь и «дякую, панэ». Вам устраивают деиндустриализацию, а вы молчите и терпите. Хуже хохлов. Дух Персиваля сдох и воняет, немцы – бесправные рабы.

На всю Германию один настоящий немец – Тиль Линдеманн. У которого хватает мужества назвать свою группу «Раммштайн» в знак протеста против оккупации и спеть «Мы все живём в Америке» и «Дойчланд».

Нет больше тевтонского духа. Нет больше белокурой бестии. Есть терпилы и рабы.

Ницше вертится в гробу от позора. Флориан Гайер смотрит на вас, как на говно.

В западных соцсетях – тотальная цензура. В Твиттере (Х) – цензура. На Фейсбуке вообще мрак, тушите свет, какая цензура. На Ютубе цензура. Кого из блогеров не смотрю, все боятся даже определённые слова говорить, а то забанят. Постоянно приходится к эзоповому языку прибегать – «австрийский художник и его поклонники», «слово, которое я не могу называть».

На вашем западе спокойно верить в бога нельзя. Придерживаться избранной идеологии нельзя (можно только если это слепое бездумное поклонение мейнстрим-пропаганде). Воспитывать детей нормально нельзя. Быть гетеросексуальным белым мужчиной нельзя. Шутить на произвольные темы нельзя. Вести дискуссию в интернете нельзя (чуть что сразу банят, и апеллировать бесполезно). Даже компьютерные игры разрабатывать нельзя, чтобы туда не набежали странные стрёмные «активисты», требующие «диверсити и ЛГБТ» в играх про викингов и ведьмаков.

Когда государство и корпорации вмешиваются во все аспекты частной жизни – это и есть настоящий тоталитаризм.

У вас там «демократический» тоталитаризм. У вас там европейский концлагерь. Но вы пытаетесь убеждать других (и себя), что у вас «свободный мир». С чего вдруг?!

Вольтер и Жан-Жак Руссо сбежали бы от вашей «свободы» в Россию. Потому что вы бы их перебанили бы во всех соцсетях, подвергли бы травле и отканселили.

Про свободу они хрюкают непрерывно. Да вы не знаете, что это такое, debildы! У вас её никогда не было!

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1817774.html