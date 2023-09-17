Неизвестный подвиг снайпера

Василий Зайцев

- А это не тот ли снайпер Василий Зайцев, - спросите вы, что стал героем Сталинградской битвы, записав на свой счет 225 немецких солдат и офицеров вместе с их союзниками?

- Конечно, тот!

Будучи командиром зенитной роты, Василий Зайцев весной 1944 года, взаимодействуя с другими подразделениями, смог захватить немецкий аэродром, на котором находились 18 «мессершмиттов» уже готовых к вылету.

Для начала немного предыстории

В январе 1943 года во время выполнения боевого задания в Сталинграде снайпер Василий Зайцев был тяжело ранен и ослеп. Его в срочном порядке переправили в Москву, где профессор В.П. Филатов сделал ему сложнейшую операцию и вернул зрение.

От комиссования он наотрез отказался. Не может Герой Советского Союза отсиживаться дома, пока враг топчет родную землю. Но вот только взять в руки снайперскую винтовку Василию Григорьевичу уже было не суждено. Василий Зайцев в Сталинграде

Расстраиваться Василию было некогда. Тем более, что его ученики исправно несли свою службу, записывая на свой счет ежедневно по нескольку десятков оккупантов.

После госпиталя Василий Зайцев попросился обратно в свою родную 62-ю армию, которая после Сталинградской битвы была переименована в 8-й гвардейскую, а ее бессменный командующий Василий Иванович Чуйков был по-прежнему на острие атаки.

Определили Василия Зайцева командиром зенитной роты в 79-ю гвардейскую дивизию 8-й гвардейского армии.

Бойцы, конечно, сразу воодушевились! Ведь быть под началом самого Василия Зайцева - это и почетно, и ответственно. Василий Иванович Чуйков

Генерал Чуйков тоже очень обрадовался, что его боевой товарищ по Сталинграду опять в строю. Зайцев не подведет!

В боях за Одессу Василий Зайцев проявил себя самым лучшим образом.

Из воспоминаний В.И. Чуйкова:

«Отважно действовал в боях за Одессу прославленный сталинградский снайпер Василий Григорьевич Зайцев. Он командовал зенитной ротой 79-й гвардейской дивизии. Расчеты зенитных пулеметов из роты Зайцева защищали авангардные подразделения от гитлеровской авиации. Много раз вступали в бой с пехотой и броневиками противника».

В.И. Чуйков. "От Сталинграда до Берлина. Воспоминания командующего".

При освобождении славного города Одессы пригодились Василию Зайцеву умения и навыки, которые он приобрел в боях за Сталинград.

Так, на юго-западной окраине Одессы фашисты не давали нашим бойцам никакого продыху, и Василию Зайцеву пришлось вести в атаку свою зенитную роту, как обыкновенное стрелковое подразделение.

Сговорившись о взаимодействии с командиром стрелковой роты Владимиром Бурбой, Василий Зайцев со своими бойцами захватил немецкий аэродром. Трофейные "мессеры"

Трофеями прославленного сталинградского снайпера стали 18 исправных немецких истребителей. Захват аэродрома был настолько стремительным, что немцы даже не успели произвести взлет своих машин.

Трудно даже представить, сколько забот эти «мессеры» доставили бы нашим пилотам, не успей Зайцев их нейтрализовать.

Вот такая история!

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Василий Григорьевич Зайцев был похоронен на Мамаевом кургане в городе Волгограде, всего в нескольких метрах от могилы Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова.

Василий Григорьевич Зайцев в послевоенные годы

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