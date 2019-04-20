Расплата за фашизм. Европа начинает понимать, какой долгий удар он ей нанес

Это написал испанский писатель Себастьян Виларом Родригес. Текст был опубликован в одной из испанских газет, весь тираж которой оказался мгновенно раскуплен.

Я шёл по улице в Барселоне и вдруг открыл для себя ужасную истину: Европа умерла. Умерла в Аушвице. Умерла в Освенциме.

Мы убили 20 миллионов советских граждан и заменили их на двадцать миллионов мусульман.

В Аушвице мы сожгли культуру, мышление, творческий потенциал, талант.

Мы разрушили народ, который породил великих и замечательных людей, изменивших мир.

Вклад этих людей ощущается во всех областях жизни: в науке, искусстве, международной торговле, но прежде всего - в том, что они подарили миру понятие "совесть".

И вот под маской терпимости, желая доказать самим себе, что мы излечились от вируса расовой вражды - мы открыли ворота двадцати миллионам мусульман, которые принесли к нам глупость и невежество, религиозный радикализм и нетерпимость, преступность и бедность, вызванные нежеланием работать и поддерживать достойное существование своих семей.

Они превратили прекрасные города Испании в часть третьего мира, тонущую в грязи и преступности. Они селятся в квартирах, предоставленных бесплатно правительством, и в стенах этих квартир строят планы, как убить и уничтожить наивных "хозяев".

Таким образом, к нашему несчастью, мы обменяли культуру на фанатичную ненависть, творческий дар на дар разрушения, интеллигентность на отсталость и первобытные предрассудки.

Мы променяли миролюбие россиян, их свойство заботиться о нормальном будущем для своих детей, их упорную привязанность к жизни, которая считается святой и неприкосновенной, на тех, кто ищет смерти, на людей, которые желают гибели себе и другим, нашим детям и своим детям.

Какую ужасную ошибку совершила ты, несчастная Европа!

Недавно в Англии было удалено упоминание о Холокосте из школьных программ под предлогом, что это "оскорбляет" мусульманское население, которое утверждает, что Катастрофы никогда не было.

Это - грозное предвестие того ужаса, который постепенно овладевает миром, устрашающее свидетельство той легкости, с которой страны сдаются перед ним...

Этот призыв посылается с целью создания цепочки памяти. В память о 20 млн. советских граждан, 10 млн. христиан, 1900 священников - убитых, замученных, изнасилованных, сожженных, умерших от голода и уничтоженных фашистами!

Теперь, более чем когда-либо, крайне необходимо сделать все, чтобы мир никогда не забыл об этом, всегда помнил о вкладе советского народа в освобождение Европы от фашизма.

Этот призыв должен достичь по крайней мере 100 млн человек во всем мире!

Себастьян Виларом Родригес, Испания. Перевод

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/112342/30580/-