Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.59

Дворцовый мост. 1872 год История Дворцового моста началась с обсуждения его необходимости в конце 1820-х годов. Первоначально планировалось строительство тоннеля под Невой, но после смерти Александра I проект был отменён.

В 1850-х годах мост был перемещён с Исаакиевской трассы к Зимнему дворцу, став важным элементом городской инфраструктуры.

Примечательно, что в 1878 году на мосту впервые в Петербурге было испытано электрическое освещение, что стало значимым шагом в истории городской подсветки.

Дворцовая площадь, 1890 г. Дворцовая площадь на почтовой открытке. 1903 г. Невский проспект, 1899 г. Автор: Альфред Эберлинг

Невский проспект. Разъезд конки около Б. Конюшенной, 1898 г.

Конная статуя Николая I на Исаакиевской площади. Начало ХХ века

Владимирский проспект, 1907 год

Интересно, что первоначально (с 1739 года) эта магистраль считалась частью Литейного проспекта, но уже в 1764 году получила неофициальное название Владимирская улица — по церкви Владимирской иконы Божией Матери. Официальный статус проспекта она обрела только в 1860 году.

Университетская набережная. Начало XX века

Павловск. Вокзал. Около 1910 г. Лютеранская церковь святой Екатерины на Малой Конюшенной улице, фасад здания в псевдо-романском стиле. Около 1903 года

Новое здание церкви было построено в 1863–1865 годах и сразу стала не только религиозным, но и социальным центром: при ней работали школа, два приюта и богадельня.

После закрытия церкви в 1936 году здание сменило несколько владельцев, а интерьер серьёзно пострадал. В 1939 году здесь разместился Дом физкультуры имени В.

Мягкова — героя Советского Союза и чемпиона СССР по лыжам.До 2000 года здание принадлежало спортивному обществу «Буревестник». Только в 1991 году в части здания вновь начались богослужения, а в 2003 году церковь полностью вернули верующим.Старт велосипедной гонки на Марсовом поле 1908 г.Торговый дом "С. Эсдерс и К. Схейфальс". Санкт-Петербург, 1913 г.Новый Чернышёв мост через Фонтанку в Петрограде, 1914 год. Автор: К. БуллаНабережная Лейтенанта Шмидта (Николаевская), 1872–1873 годы. Автор: А. ФелишЗа 20 лет до съемки (в 1852 году) набережная приобрела современные гранитные очертания. В 1873 год здесь установят памятник Крузенштерну — первый в России памятник мореплавателю.Австрийские военнопленные под конвоем на Невском проспекте, 1916 годЭтот эпизод связан с событиями Первой мировой войны и Брусиловским прорывом — одной из самых успешных наступательных операций русской армии, начавшейся 4 июня 1916 года на Юго-Западном фронте под командованием генерала А. А. Брусилова.В результате операции австро-венгерские и германские войска понесли огромные потери, а тысячи солдат оказались в плену и были отправлены вглубь Российской империи, в том числе и в Петроград. Проход военнопленных по Невскому проспекту стал наглядным свидетельством успеха русской армии на фронте.Университетская набережная во время наводнения. Ноябрь 1903 годаЭто было одно из самых разрушительных наводнений в истории Петербурга — вода поднялась на 2,58 метра выше нормы, затопив центр города.Это наводнение стало первым в истории города, снятым на кинопленку.Декорационная мастерская Мариинского театра, 1902 г.Николаевский (Благовещенский) мост, 1880-1890 гг.Интересно, что этот мост за свою историю несколько раз менял название. Изначально он был открыт в 1850 году как Благовещенский, затем в 1855 году стал Николаевским в честь Николая I. В 1918 году его переименовали в мост Лейтенанта Шмидта, а в 2007 году вернули историческое название — Благовещенский.Пожарные добровольцы со знаменем Санкт-Петербургского Пригородного Добровольного Пожарного Общества в Народном доме Императора Николая II. Санкт-Петербург, 1910 г. Фотограф Карл БуллаВид на памятник Петру I и Адмиралтейство, 1898 г.Таврический дворец. Около 1914 годаТаврический дворец был построен в стиле классицизма по проекту архитектора И. Е. Старова для князя Григория Потёмкина-Таврического. На момент съёмки здание уже претерпело изменения в интерьерах, связанные с размещением Государственной думы в 1906–1910 годах.В годы Февральской революции именно тут находились Временный комитет Государственной думы и Временное правительство, а также проходил I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.Двухэтажный автобус с открытым верхом (империалом) у Александровского сада, 1907 г.В этом году городской патент на организацию автобусных линий получил предприниматель Иванов. Для запуска первых маршрутов он приобрёл у немецкой фирмы «ЗАГ-Гаггенау» более десяти таких автобусов и открыл четыре регулярных линии.Примечательно, что именно с этих автобусов началась история регулярного пассажирского автобусного движения в Петербурге, а империалы пользовались особой популярностью у горожан в тёплое время года.Как выглядели квартиры в дореволюционном ПетербургеНа фото апартаменты популярных актёров, баронов и министерских советников, превращённые впоследствии в коммунальные квартиры.Санкт-Петербург. Главпочтамт, 1903 годДоходный дом Л. Габриловича, ул. Марата, № 47, 1912 год.Доходный дом в стиле неоклассицизма был построен архитектором И. Носалевичем для купца 1-й гильдии Леонарда Габриловича. При строительстве были включены два старых дома, ранее принадлежавших семье Лермонтовых, родственников поэта М. Ю. Лермонтова.В доме находилась аптека, известная как Николаевская. На фото можно рассмотреть вывеску с надписью «Аптека», расположенную на самом верху мансарды.Пажеский корпус. Почтовая открытка. 1902 г.Железнодорожные мосты через Институтский переулок (справа) и Большой Сампсониевский проспект. 1911–1912 гг. Автор: С. А. Докторович-ГребницкийАрка Главного штаба, 1901 г.Трамвай на площади у Балтийского вокзала 1908 г.Закладка здания Этнографического музея 16 июня 1905 годаВ момент закладки будущего Российского этнографического музея по проекту архитектора В.Ф. Свиньина предполагалось построить целый комплекс, но из-за финансовых трудностей, вызванных русско-японской войной, удалось возвести лишь часть задуманного.На церемонии закладки для рабочих устроили обед и вручили подарки, а в ходе строительства применялись самые передовые технологии того времени и использовались исключительно российские материалы. Розовый карельский мрамор, который использовали для отделки, доставляли по озёрам и Неве, а архитектор лично следил за его добычей.Невский проспект в 1896 году. Цветная фотография, Санкт-Петербург.У Гостиного двора, 1910 г.Литовский замок: от казарм до тюрьмыЛитовский замок появился на углу Мойки и Крюкова канала в 1787 году по проекту Старова. Свое прозвище он получил благодаря семи башням, которые придавали зданию вид средневековой крепости. За историю существования замок успел сменить несколько ролей: вначале здесь были казармы Литовского полка, затем жилые помещения, а позже тюрьма для уголовных преступников.С 1822 года здание прочно закрепилось за городскими тюрьмами. В его мрачных стенах содержались сотни заключённых, и именно этот период дал замку второе, более печальное имя — Тюремный.В феврале 1917 года революционеры освободили узников, а сам замок был подожжён и почти полностью выгорел. Поэт Александр Блок писал, что сгорела «вся мерзость, безобразившая его внутри». Вначале руины хотели оставить как напоминание о революции, но в 1930-е годы их окончательно снесли. Сегодня на месте Литовского замка стоят новые дома.Боковые здания Адмиралтейства. Фасад от Невы, 1906 годСтроительство Троицкого моста через Неву, 1898–1903 гг.Мост строился как символ союза России и Франции: его закладка в 1897 году прошла с участием Николая II и французского президента Феликса Фора. А торжественное открытие в 1903 году было приурочено к 200-летию Петербурга.Оживлённое движение на Пантелеймоновском цепном мосту, 1904 г.Артистка Императорского Александринского театра М.А. Ведринская сидит в автомобиле на Невском проспекте, продавая флажки. Рядом с ней плакат с надписью: «Жертвуйте на табак нашим воинам». Ноябрь 1914 года. Автор: Я. ШтейнбергДворцовая площадь. Манифестация. 1914 г.Литейный мост, 1879 г.Дворцовая площадь. Александровская колонна, 1865–1870 годыАлександровская колонна — монумент в стиле ампир, установленный в 1834 году по проекту Огюста Монферрана в честь победы Александра I над Наполеоном. Уже спустя несколько лет после возведения колонны на её поверхности начали появляться трещины, которые вызывали опасения о её сохранности.В 1861 году был создан специальный комитет для изучения повреждений, а работы по их устранению проводились с использованием материалов, предложенных ведущими химиками того времени, включая Д. И. Менделеева.Набережная р. Фонтанки, 1900–1905 гг.Ораниенбаум (Ломоносов). Пристань в Шлюпочном канале,, 1896 г.Зимний дворец. Около 1870 г.Дворцовая набережная. Зимний дворец, 1875 г.Дворцовая набережная. 200-летие Санкт-Петербурга, 1903 г.На Дворцовом мосту, 1896–1900 гг.Угол Казанской улицы и Столярного переулка, 1913 г. Автор: К.БуллаСенная площадь. 1860 годГостиный двор. Учения пожарных. Около 1915 г.Временный памятник на месте убийства императора Александра II. Видно строительство часовни на заднем плане. 1881 г.Литовский рынок, 1903 годЛитовский рынок, изначально известный как Харчевый, был построен в конце XVIII века напротив Литовского замка. Двухэтажные торговые ряды этого рынка стали местом оживлённой торговли продовольственными товарами, обслуживая преимущественно состоятельных горожан.Однако, к началу XX века рынок начал терять популярность, и значительная часть помещений стала использоваться под склады и мастерские. В 1920 году рынок был уничтожен пожаром, а на его месте позже возвели здание в стиле конструктивизма, которое в 1950-х годах было перестроено в классицистическом стиле. Несмотря на это, фрагмент оригинального здания Кваренги сохранялся до 2005 года, когда был снесён для строительства второй сцены Мариинского театра.Кронштадт. Петровская улица. Летний сад. Около 1910 г.«Интеллигентов как грязи, омнибусов мало»Петербургские омнибусы - конный транспорт, который был по карману гувернанткам, мелким чиновникам, рабочему люду. Ходила шутка: «При посадке в переполненный омнибус пожилую даму сильно затолкали. “Неужели в Петербурге не осталось интеллигентов?” — возмущенно восклицает она, на что получает ответ: “Интеллигентов как грязи, омнибусов мало”».По сути, это была большая повозка, вмещавшая 15-40 пассажиров, метко прозванных петербургскими обывателями «сорок мучеников». Ее главные недостатки — сильная тряска и грохот, а также толкучка. Поэтому другое прозвище транспорта — «обнимусь».На тридцать лет омнибусы прочно вошли в быт горожан, но потом появился конкурент — конки и трамваи. Они были более плавными, меньше грохотали, и к 1910 году омнибусы совсем исчезли из городского пейзажа.Тучкова набережная у Старого Гостиного двора, 1880–1890 гг.Интерьер фотоателье в помещении Мариинского театра. 1890-е гг.Александринская площадь и памятник Екатерине II. 1880 год.Памятник Екатерине II был установлен в честь императрицы в 1873 году на площади Островского. Его создание приурочили к 100-летию восшествия Екатерины II на престол. Интересно, что первоначально памятник планировали установить у Екатерининского дворца в Царском Селе, но в 1865 году было решено разместить его в центре Санкт-Петербурга, перед Александринским театром.Для сооружения памятника использовали гранит, доставленный водным путём с Карельского перешейка, а вокруг монумента высадили около 200 деревьев, создав красивый сквер.Трамвай на Архиерейской (Льва Толстого) улице. Около 1910 г.Первые автомотогонки23 октября 1898 года на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом от станции Александровская до Стрельны и обратно прошли первые в России автомотогонки. Организованные Обществом велосипедной езды и журналом «Самокат», они собрали 7 участников на трициклах и мотоциклах, включая машины «Клеман», «Феномен» и «Панар-Леассор».Победил Павел Николаевич Беляев на трёхколёсном «Клеман» мощностью 1,75 л.с., проехав дистанцию за 1 час 33 минуты - это был триумф. Гонка, инициированная Луи Мази, владельцем первого автосалона, стала символом начала мотоспорта в России.Волхонские гонки повторялись ежегодно, до начала Первой мировой.Памятник Суворову. Санкт-Петербург. Российская империя. 1865 год.Николай II в Петергофе. Кадетская улица (Санкт-Петербургский проспект), 1904 г.Главное здание Политехнического института Петра Великого в Лесном, 1902 годЗдание было построено в стиле неоклассицизма по проекту архитектурной мастерской под руководством Э. Ф. Вирриха. Комплекс зданий института создавался как автономный университетский городок, вдохновлённый архитектурой Кембриджа и Оксфорда.Примечательно, что главный корпус почти полностью повторяет проект высшей технической школы Берлина, а внутренняя планировка позволяет эффективно использовать естественное освещение. Библиотека института начала свою работу в том же году, собрав уникальные коллекции книг выдающихся учёных.р. Фонтанка. Пантелеймоновский цепной мост. Около 1875 г.Гостиный двор. В дни коронации императора Николая II. 1896 г.