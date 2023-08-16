Наши соседи – редкие животные в парках Москвы

Пару недель назад Президент Владимир Владимирович Путин подписал закон о возможности передачи московской части Национального парка «Лосиный остров» в управление Правительства Москвы.

После того как мы его получим, вместе со специалистами разработаем проект реабилитации. Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее. Одним словом – найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей.

Не простая, но вполне решаемая задача. У нас много парков и особо охраняемых природных территорий в Москве, которые мы аккуратно приводим в порядок, сохраняя комфортную среду обитания для животных и хорошие возможности для отдыха москвичей.

Сегодня на особо охраняемых природных территориях обитают порядка 3 000 видов охраняемых животных, из них 573 – включены в Красную книгу Москвы.

В этом году в природно-историческом парке «Москворецкий» видели чёрного коршуна, зелёного дятла и клинтуха – птиц, с 0 категорией редкости в Красной книге Москвы, то есть считавшихся вероятно исчезнувшими.

Клинтух Зеленый дятел Чёрный коршун Чёрный коршун

В Тёплом Стане, Измайлово, Косинском парке, Кузьминках-Люблино, Москворецком и Битцевском лесу прекрасно себя чувствует заяц-русак.

Заяц-русак

Кроме него, в Битце обитают горностаи, средние пёстрые дятлы, гоголи – птицы из семейства утиных.

Горностай Средний пестрый дятел Гоголь Гоголь

Чибиса можно увидеть в комплексном заказнике «Зеленоградский». Здесь же можно встретить вальдшнепа, жаворонка полевого, обыкновенного канюка, чирка-свистунка, воробьиного сыча и других редких животных.

Чибис Жаворонок Канюк Канюк Чирок-свистунок Чирок-свистунок Воробьиный сыч Воробьиный сыч

Довольно серьезного хищника – лесную куницу – зафиксировали в Битцевском лесу и заказнике «Южное Бутово».

Лесная куница

Желна, самый крупный дятел московских природных территорий, был замечен в природно-исторических парках «Царицыно», «Тушинский», заказнике «Тёплый Стан». Желна

В природном заказнике «Долина реки Сетунь» обитает несколько семейств бобров. Бобр

После реабилитации «Лосиный остров» также станет местом, в котором дикая природа гармонично соседствует с многомиллионным мегаполисом.