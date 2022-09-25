Почему Бишкек, Астана и Ташкент угрожают гражданам за участие в СВО на стороне российской армии?

Решение о частичной мобилизации в России всколыхнуло марионеточные националистические круги и их хозяев из правящих прозападных элит в бывших советских среднеазиатских республиках.

Некоторые из них, например Киргизия, поспешили пригрозить своим гражданам уголовной ответственностью за участие в СВО на стороне российской армии.

В связи с принятием Государственной Думой Российской Федерации законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, предостерегаем граждан Кыргызстана, временно пребывающих в России, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность», – говорится в пресс-релизе посольства КР в РФ.

Примечательно, что таким добровольцам хотят вменить статью 256 УК КР, карающую за участие граждан Киргизии в боевых действиях на территории иностранных государств и предусматривающую лишение свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Интересно, но в случае применения такой статьи они будут судить уже новых граждан РФ, которые получат российский паспорт по упрощённой процедуре.

Получается, что в Бишкеке опасаются, что окажется слишком много киргизов, пожелавших таким образом по контракту принять участие в СВО и получить заветное гражданство? Ну, конечно же нет!

Думаю, в столь нервной реакции отображается вся суть компрадорских режимов, сформировавшихся в постсоветских республиках за последние 30 лет и властям в Центральной Азии трудно из себя вытравить раба большого белого человека из-за океана.

Впрочем, это не первое такое предупреждение, так как с 24 февраля их было уже множество со стороны той же Киргизии, Казахстана и Узбекистана, и продиктованы они как страхом перед растущей военно-политической мощью Москвы, так и желанием в очередной показать этим собственную лояльность и покорность коллективному Западу, и в первую очередь Вашингтону и Лондону.

Первой еще в конце марта отреагировала Генеральная прокуратура Казахстана, которая начала терроризировать своих граждан угрозами об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороне России.

Для добровольцев, желающих поддержать СВО, также приготовлена статья 172 УК РК– «Участие в иностранных вооруженных конфликтах», которая появилась в 2014-м сразу после начала событий в Киеве, Крыму и на Донбассе, и ввела уголовную ответственность за участие в вооруженных конфликтах в других странах и при отсутствии признаков наемничества. Данная норма предполагает наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

То есть власти Казахстана специально восемь лет назад придумали эту норму в УК для преследования противников нацизма и майданов, – пусть и в других странах.

Этим гражданам произвольно приклеивают ярлыки участников незаконных вооруженных формирований с целью показательно наказать в назидание другим. Таким образом, казахстанское государство с самого начала выбрало позицию репрессий в отношении тех, кто пытался выполнить свой интернациональный долг.

За защиту народа Донбасса от неонацистов в Казахстане за эти годы были осуждены на разные сроки более тридцати граждан, при этом те, кто участвовал в так называемой АТО никакого наказания не понесли. Более того, СБУ и КНБ координировали и координируют свою деятельность в деле выявления, а затем ареста граждан Казахстана, участвовавших в боевых действиях на стороне ЛДНР.

Последним случаем стал арест в 2021 году Сергея Шалашова, воевавшего с самого начала в составе батальона «Восток» и лишившегося ноги, который приехал в РК навестить свою больную дочь.

В июле подало голос и посольство Узбекистана в России, которое распространило аналогичное сообщение, угрожавшее соотечественникам применением статьи 154 УК РУ «Наемничество», по которой можно получить срок до десяти лет заключения. По сути это был ответ на призыв главы узбекской диаспоры Пермского края Джахонгира Джалолова, который объявил о создании батальона добровольцев в целях принять участие в СВО на стороне России.

Поэтому мы видим уникальное единодушие Астаны, Ташкента и Бишкека в отношении СВО, которая ими была фактически осуждена. Чего стоит прекращение вещания российского телевидения якобы частными телеканалами и компаниями, на которых власть этих республик не распространяется, преследование сторонников России в Казахстане и Киргизии за публичную поддержку СВО и демонстрацию знака Z на автомобилях, хотя проукраинские митинги и концерты «за мир» разрешались и до сих пор проходят.

Всё это сопровождается дикой русофобской кампанией в Средней Азии, когда стираются русские названия из наименований населенных пунктов и улиц, идёт выдавливание русского языка из школ и общественного пространства, сопровождаемое «языковыми патрулями», и идёт повсеместная реабилитация басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. То есть на наших глазах проистекает ползучая «украинизация» целого региона.

Да, и какая тут может быть поддержка российских войск, когда на территории Казахстана и Узбекистана действует сеть из десятков американских военно-биологических лабораторий, а также функционируют военные и полувоенные организации НАТО? Казахстан и Киргизия, являющиеся официальными союзниками России по ОДКБ, проводили вместе с Узбекистаном в августе на территории Таджикистана командно-штабные учения с военнослужащими из США «Региональное сотрудничество – 22», а затем и полевые маневры в учебном центре Фахрабад.

Это, не считая ежегодных учений с подразделениями Пентагона и НАТО «Степной орёл», «Жардем» и «Баланс-Каяк». Поэтому никакой другой реакции ожидать от лимитрофов в этой части бывшего Советского Союза не приходилось. Ведь правящие элиты этих республик стремятся во что бы то ни стало усидеть сразу на трёх стульях и продолжать прежнюю проституированную «многовекторную» политику, что в целом уже подрывает позиции Москвы и Пекина в Центральной Азии.

Ярким примером является последний кровопролитный конфликт на киргизско-таджикской границе, начавшийся по приказу из Вашингтона как раз за день до начала саммита ШОС в Самарканде. Попытка январского переворота в Казахстане с участием высокопоставленных офицеров КНБ, работавших по указке британских спецслужб, чуть не превратила страну в новый очаг нестабильности, направленный против России и Китая. Ну и последний демарш Астаны в ООН, где казахстанская делегация проголосовала изначально «за» украинское предложение, также показывает воочию всем на деле «союзническую солидарность».

Соответственно и такие демарши Бишкека, Ташкента и Астаны надо считать недружественными актами и соответственно рассматривать их в контексте с действиями по поддержанию режима санкций, введенных Вашингтоном в отношении Москвы. Естественно, что теперь надо в кооперации с Пекином работать над нейтрализацией угроз, связанных с такой прозападной позицией руководства данных республик.

Попытки же сорвать частичную мобилизацию, в которой могут принять участие многие граждане стран ЦА, я думаю связаны также с боязнью верхушки, что вернувшиеся с войны соотечественники могут ведь действительно спросить с неё сполна за все 30 лет деградации, насаждения феодально-байских порядков, за нищету миллионов. И самое главное они станут настоящими сторонниками объединения с Россией, что для зарвавшихся и заворовавшихся элиток смерти подобно.