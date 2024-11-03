Армейская авиация в ходе СВО успешно выполняет внушительный перечень задач по предназначению

Уже на протяжении 76 лет лётчики армейской авиации эффективно выполняют внушительный перечень оперативно-тактических задач, в том числе и в ходе боевых операций. Являясь профессионалами в своём деле, они успешно осваивают и используют новые образцы вооружения. Отечественные вертолёты – это высоконадёжные, отвечающие всем требованиям современных военных конфликтов машины, созданные выдающимися конструкторами и первоклассными инженерами. Новости СМИ2

– Напомните об истории создания отечественной армейской авиации. Как она развивалась?

– Армейская авиация в этом году отмечает 76-ю годовщину с момента создания. Несмотря на, казалось бы, почтенный возраст, это относительно молодой род авиации, который берёт начало с формирования первой вертолётной эскадрильи под Москвой в городе Серпухове в 1948 году. Первоначально вертолёты решали вспомогательные задачи в интересах Сухопутных войск, но по мере развития авиационной техники и появления новых форм и способов применения войск перечень задач армейской авиации значительно расширился. В настоящее время она действует в интересах всех видов и родов войск Вооружённых Сил.

– Что сегодня представляет собой армейская авиация? Как она структурно выглядит в составе Воздушно-космических сил и какие задачи решает?

– В настоящее время в состав армейской авиации входят вертолётные полки и бригады армейской авиации, находящиеся в составе армий ВВС и ПВО Воздушно-космических сил. На во­оружении у них стоят современные боевые, десантно-транспортные, транспортные и специальные вертолёты. Экипажи выполняют большое количество различных задач: огневые (по поражению наземных, морских, воздушных целей), десантно-транспортные (высадка десанта, перевозка грузов, эвакуация больных и раненых), специальные (постановка радиоэлектронных помех, обеспечение управления и связи). Помимо этого, армейская авиация помогает и обычным людям: тушит лесные пожары, осуществляет поиск и спасание терпящих бедствие.

– На вооружении нашей армии множество моделей современной авиационной техники, например Ка-52, Ми-28НМ и Ми-8 различных модификаций. Эти вертолёты активно используются при выполнении задач в зоне специальной военной операции, оцените, как они там зарекомендовали себя?

– Уже не первый год в Воздушно-космические силы поставляются боевые вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ. Это глубокая модернизация уже хорошо зарекомендовавших себя Ка-52 и Ми-28Н, однако по сути – новые боевые авиационные комплексы. В них реализованы боевые возможности, отвечающие требованиям ведения боевых действий в современных военных конфликтах. Вертолёты могут применять новые образцы вооружения: лёгкие многоцелевые управляемые ракеты, ПТУР «Вихрь» и «Хризантема», управляемые ракеты «Игла-С» и «Верба», которые по характеристикам обеспечивают поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника.

Различные модификации Ми-8 достойно зарекомендовали себя в качестве универсальных вертолётов, которые не только выполняют десантно-транспортные задачи, но и могут поразить малоразмерные, быстроходные и манёвренные цели. Прошёл глубокую модернизацию и успешно применяется в специальной военной операции самый большой серийный транспортный вертолёт в мире Ми-26Т2В. Его возможности по доставке и переброске войск, а также грузов различного назначения трудно переоценить. Лётчики хорошо отзываются о значительно возросших боевых возможностях модернизированной авиационной техники.

Условия обстановки в зоне СВО требуют применять вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО противника, то есть с максимальных дальностей, вне визуальной видимости целей. В связи с этим разрабатываются новые тактические приёмы и боевые порядки, что значительно повышает эффективность применения боевых вертолётов и снижает риск для экипажей

– Экипажи армейской авиации круглосуточно выполняют боевые задачи в ходе СВО. Изменяется ли тактика применения боевых машин?

– Все вооружённые конфликты, в которых принимали участие лётчики армейской авиации, очень разные, не похожие друг на друга. Но неизменным остаётся то, что боевые действия не терпят повторяемости шаблонных решений в тактике применения войск.

Условия обстановки в зоне СВО требуют применять вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО противника, то есть с максимальных дальностей, вне визуальной видимости целей. В связи с этим разрабатываются новые тактические приёмы и боевые порядки, что значительно повышает эффективность применения боевых вертолётов и снижает риск для экипажей.

– Что сегодня можно рассказать о перспективах в области создания новых моделей техники? Есть ли разработки, которые могут воплотиться в оружие будущего для частей армейской авиации?

– Современные вертолёты, конечно же, очень хороши для нынешних условий боевой обстановки, но мы отдаём себе отчёт в том, что запасы по модернизации существующих образцов далеко не безграничны. Поэтому совместно с Национальным центром вертолётостроения ведём работу над перспективными боевыми и транспортно-десантными вертолётами. Рассматривается множество вариантов компоновочных схем, силовых установок и путей повышения боевых возможностей. Сейчас точно можно сказать лишь о том, что это будет вертолёт, скорость и дальность полёта которого более чем в два раза превышает аналогичные параметры у современных моделей.

– Как совершенствуется боевая подготовка строевых лётчиков, учитывая опыт специальной военной операции?

– На основе боевого опыта появляются новые тактические и технические разработки, что, в свою очередь, внедряется в подготовку лётного и инженерно-технического состава, а также наземных служб. Процесс обобщения и систематизации полученных знаний позволяет значительно повысить возможности по боевому применению, организации взаимодействия с другими родами войск и отработке новых тактических приёмов.

– Как проходит обучение и подготовка курсантов в учебных заведениях? На каких вертолётах они летают? Какие задачи способен выполнять выпускник после завершения обучения?

– В целом результаты подготовки убеждают в правильности учебного подхода, но при этом мы получили определённый опыт при проведении специальной военной операции, который уже учтён и, безусловно, будет применяться в ходе плановой боевой подготовки лётного состава армейской авиации.

Уровень подготовки выпускников Сызранского филиала Военно-воздушной академии соответствует предъявляемым требованиям. Курсанты проходят теоретическую программу и выполняют практические полёты в учебных полках на вертолётах Ми-8, Ми-24, «Ансат». Такие занятия обеспечивают курсантам получение необходимых навыков для выполнения основного объёма возможных задач.

– Экипажи армейской авиации ежедневно наносят удары по позициям ВСУ. Можете рассказать о на­иболее запомнившихся вам подвигах лётного и инженерно-технического состава? Как вы хотели бы поздравить личный состав?

– Практически каждый день происходит что-то, что можно назвать подвигом. Весь личный состав, каждый военнослужащий на своём месте, превозмогая трудности и стойко выполняя задачи в различной обстановке, совершает героические поступки, которые в обычных условиях считаются невозможными. Здесь лучше всего подойдут слова Николая Тихонова: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!»

Поздравляю ветеранов армейской авиации и весь личный состав с праздником! Желаю крепкого здоровья! Всем, кто принимает участие в специальной военной операции, – успешного выполнения боевых задач в деле защиты нашей Родины и благополучного возвращения!

http://redstar.ru/novye-gorizonty-vintokrylyh-mashin/