История создания песни. Постой паравоз

Николай Ивановский
По телеканалам традиционно показывают советские фильмы. И без «Операции Ы», конечно, не обоходится
https://w ww.youtube.com/watch?v=yvb0IjBDXCM
Так вот песня «Постой, паровоз» вроде как вообще не народная, но и никакому именитому поэту не принадлежит. Ее написал... зэк с 25-летним стажем.
Николай Ивановский получил первый срок в 15 лет за кражу голубей. А второй — в 1944-ом за кражу еды. Этапировали его в Карелию, где Николай написал ту самую песню, которую через почти 20 лет споет Юрий Никулин, а за ним будет петь вся страна.
Из тюрьмы Ивановский неоднократно пытался сбежать, за очередной побег ему накинули еще 8 лет. Отправили на Таймыр. Там он играл в карты и много читал. Начал что-то писать сам, стихи свои и рассказы отправлял матери в Ленинград.
Николай Ивановский
В 1953 году Ивановский попал под амнистию Берии. С трудом устроился на работу: сначала в гальванический цех, а потом — на «Ленфильм». Подружился с поэтом Глебом Горбовским, вместе с ним иногда выступал, а в 1979 году вышла книжка повестей и рассказов «Не скосить нас саблей острой».
В интервью Ивановский рассказывал, что в киноэкспедициях он часто пел свои блатные песенки, среди которых была и «Постой, паровоз». Вероятно, именно на киношных посиделках с гитарами песню услышал Гайдай и взял в свой фильм.
По другой легенде, композиция очень нравилась Юрию Никулину, и он предложил включить ее в фильм как яркую деталь.
Вообще, есть мнения, что Николай Ивановский текст просто перефразировал и ничего толком не придумывал. Ведь есть похожие дореволюционные песни.
Летит паровоз по долинам по взгорьям
Летит он неведомо куда
Мальчонка назвал себя жуликом и вором
И жизнь его вечная игра
А если посадят меня за решетку
В тюрьме я решетку пробью
И пусть луна светит своим продажным светом
А я все равно убегу
А если заметит тюремная стража
Тогда я мальчишечка пропал
Тревога и выстрел и вниз головою
Под стену тюремную упал
Я буду лежать на тюремной кровати
Я буду лежать и умирать
И вы не придете любезная мамаша
Меня перед смертю целовать
Летит паровоз по долинам по взгорям
Летит он неведомо куда
Я к маменьке родной больной и голодной
Спешу показаться на глаза
Или например, «Вот тронулся поезд», которую теперь активно перепевает Жанна Бичевская. Слова и правда очень похожи.
Но история про 18-летнего зэка, который то голубей воровал, то еду, и написанную им песню, ушедшую в народ, как-то любопытнее.
И ещё несколько фактов:
- Николай Ивановский на киностудии «Ленфильм», где его любили, проработал 35 лет и помимо работы с осветительным оборудованием, он одно время был подручным выдающегося оператора Евгения Шапиро. С его участием как оператора в 1968 году снимался фильм «Виринея», в 1974 году – «Соломенная шляпка». Помимо этого Николай Николаевич в киноленте «Досье на самого себя» снялся в небольшой роли второго плана.
-Песня «Постой паровоз» стала пользоваться такой популярностью, что её перевели на английский язык и иврит.
Олег Лапидус на иврите
https://w ww.youtube.com/watch?v=QsvW3N0DeBI
На английском
- Владимир Семёнович Высоцкий сделал большое количество записей, так называемых «лагерных» песен, среди которых есть и композиция «Постой паровоз».
Аркадий Северный
https://w ww.youtube.com/watch?v=V867eZ3uTKM
Шафутинский
https://w ww.youtube.com/watch?v=Z3k42-IflQ4
Александр Новиков
Ольга Арефьева и Шансон-Ковчег "Постой, паровоз" ЦДХ, 17.3.18
https://w ww.youtube.com/watch?v=ObrXc5IlFgU
А это просто с юмором. Однако сколько же было вложено труда!
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