История создания песни. Постой паравоз

Николай ИвановскийПо телеканалам традиционно показывают советские фильмы. И без «Операции Ы», конечно, не обоходится

https://w ww.youtube.com/watch?v=yvb0IjBDXCM

Так вот песня «Постой, паровоз» вроде как вообще не народная, но и никакому именитому поэту не принадлежит. Ее написал... зэк с 25-летним стажем.Николай Ивановский получил первый срок в 15 лет за кражу голубей. А второй — в 1944-ом за кражу еды. Этапировали его в Карелию, где Николай написал ту самую песню, которую через почти 20 лет споет Юрий Никулин, а за ним будет петь вся страна.Из тюрьмы Ивановский неоднократно пытался сбежать, за очередной побег ему накинули еще 8 лет. Отправили на Таймыр. Там он играл в карты и много читал. Начал что-то писать сам, стихи свои и рассказы отправлял матери в Ленинград.Николай ИвановскийВ 1953 году Ивановский попал под амнистию Берии. С трудом устроился на работу: сначала в гальванический цех, а потом — на «Ленфильм». Подружился с поэтом Глебом Горбовским, вместе с ним иногда выступал, а в 1979 году вышла книжка повестей и рассказов «Не скосить нас саблей острой».В интервью Ивановский рассказывал, что в киноэкспедициях он часто пел свои блатные песенки, среди которых была и «Постой, паровоз». Вероятно, именно на киношных посиделках с гитарами песню услышал Гайдай и взял в свой фильм.По другой легенде, композиция очень нравилась Юрию Никулину, и он предложил включить ее в фильм как яркую деталь.Вообще, есть мнения, что Николай Ивановский текст просто перефразировал и ничего толком не придумывал. Ведь есть похожие дореволюционные песни.Летит паровоз по долинам по взгорьямЛетит он неведомо кудаМальчонка назвал себя жуликом и воромИ жизнь его вечная играА если посадят меня за решеткуВ тюрьме я решетку пробьюИ пусть луна светит своим продажным светомА я все равно убегуА если заметит тюремная стражаТогда я мальчишечка пропалТревога и выстрел и вниз головоюПод стену тюремную упалЯ буду лежать на тюремной кроватиЯ буду лежать и умиратьИ вы не придете любезная мамашаМеня перед смертю целоватьЛетит паровоз по долинам по взгорямЛетит он неведомо кудаЯ к маменьке родной больной и голоднойСпешу показаться на глазаИли например, «Вот тронулся поезд», которую теперь активно перепевает Жанна Бичевская. Слова и правда очень похожи.