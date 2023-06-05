128 лет назад родился "украинский Чапаев" Николай Щорс

Николай Щорс (открытка «ИЗОГИЗ», СССР, 1961). Commons.wikimedia.org

6 июня 1895 года родился Николай Щорс — один из легендарных красных героев Гражданской войны на Украине.

Фельдшер из семинарии

«Шёл отряд по берегу,

Шёл издалека,

Шёл под красным знаменем

Командир полка»

Эти строки наверняка не один раз слышал даже тот, кто вырос в постсоветские времена. А вот о том, что взяты они из «Песни о Щорсе», знают далеко не все.

Николай Щорс в советский период истории входил в список героев революции, о подвигах которых дети узнавали в начальной школе, если ещё не в детском саду. Товарищ Щорс являлся одним из тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за счастье трудового народа. Именно поэтому его, как и других погибших революционеров, не коснулись последующие этапы политической борьбы с вымарыванием из истории вчерашних соратников, объявленных «врагами народа». Николай Александрович Щорс (1895–1919), красный командир, комдив времён Гражданской войны в России. Фото: Commons.wikimedia.org

Николай Александрович Щорс родился 6 июня 1895 года на Черниговщине, в посёлке Сновск Великощимельской волости Городнянского уезда, по одним данным, в семье зажиточного крестьянина, по другим — рабочего-железнодорожника.

Будущий герой-революционер в юности о классовых битвах не помышлял. Коля Щорс вполне мог сделать духовную карьеру — после окончания церковно-приходской школы он учился в Черниговском духовном училище, а затем в Киевской семинарии.

Жизнь Щорса изменилась с началом Первой мировой войны. Несостоявшийся священник заканчивает военно-фельдшерскую школу и получает назначение на должность военного фельдшера артиллерийского полка на правах вольноопределяющегося. В 1914–1915 годах он принимает участие в боевых действиях на Северо-Западном фронте.

Подпоручик с туберкулёзом

В октябре 1915 года его статус поменялся — 20-летнего Щорса определяют на действительную военную службу и переводят рядовым в запасной батальон. В январе 1916 года направлен на четырёхмесячный ускоренный курс Виленского военного училища, эвакуированного в Полтаву.

У русской армии к тому моменту возникла серьёзная проблема с офицерскими кадрами, поэтому на обучение отправляли всех, кто, с точки зрения командования, имел способности.

После выпуска из училища в звании прапорщика Николай Щорс служил на должности младшего офицера роты в 335-м Анапском пехотном полку 84-й пехотной дивизии, действовавшей на Юго-Западном и Румынском фронте. В апреле 1917 года Щорсу присвоено звание подпоручика.

Командиры, направившие молодого солдата на обучение, не ошиблись: в нём действительно присутствовали задатки командира. Он умел расположить к себе подчинённых, стать для них авторитетом.

Подпоручик Щорс, однако, кроме офицерских погон, заработал себе на войне ещё и туберкулез, для лечения которого он был отправлен в военный госпиталь в Симферополь.

Именно там доселе аполитичный Николай присоединился к революционному движению, попав под влияние агитаторов.

Военная карьера Щорса могла завершиться в декабре 1917 года, когда большевики, взявшие курс на выход из войны, начали демобилизацию армии. Домой отправился и Николай Щорс. Репродукция пластины «Песня о Щорсе». Работа палехских мастеров. Село Палех. Фото: РИА Новости/ Хоменко

Полевой командир

Мирная жизнь Щорса долгой не получилась — в марте 1918 года Черниговщина оказалась оккупирована немецкими войсками. Щорс оказался в числе тех, кто решил бороться с оккупантами с оружием в руках.

В первых же стычках Щорс показывает смелость, решительность и становится лидером повстанцев, а чуть позже командиром объединённого партизанского отряда, созданного из разрозненных групп.

В течение двух месяцев отряд Щорса доставил немало головной боли немецкой армии, но силы были слишком неравны. В мае 1918 года партизаны отступают на территорию Советской России, где прекращают военную деятельность.

Щорс делает ещё одну попытку встроиться в мирную жизнь, подав документы на поступление на медицинский факультет Московского университета. Однако Гражданская война набирает обороты, и Щорс принимает предложение одного из своих товарищей по партизанскому отряду Казимира Квятека вновь вступить в вооружённую борьбу за освобождение Украины.

В июле 1918 года в Курске сформирован Всеукраинский центральный военно-революционный комитет (ВЦВРК), который планирует осуществление масштабного большевистского вооружённого восстания на Украине. ВЦРВК необходимы командиры с опытом боёв на Украине, и Щорс оказывается как нельзя кстати.

Перед Щорсом ставится задача — в нейтральной зоне между немецкими войсками и территорией Советской России сформировать из числа местных жителей полк, который должен войти в состав 1-й Украинской повстанческой дивизии.

Щорс справляется с задачей блестяще и становится командиром собранного им 1-го Украинского советского полка имени наказного гетмана Ивана Богуна, который в документах числился как «Украинский революционный полк имени т-ща Богуна». Отповедь «атамана» Щорса «пану-гетману» Петлюре, 1919 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Комендант Киева и гроза петлюровцев

Полк Щорса очень быстро оказывается одной из самых эффективных боевых единиц среди повстанческих формирований. Уже в октябре 1918 года заслуги Щорса отмечены назначением командиром 2-й бригады в составе Богунского и Таращанского полков 1-й Украинской советской дивизии.

Комбриг Щорс, в которого бойцы буквально влюбляются, проводит успешные операции по взятию Чернигова, Киева и Фастова.

5 февраля 1919 года Временное рабоче-крестьянское правительство Украины назначает Николая Щорса комендантом Киева и награждает его почётным золотым оружием.

А герою, которого бойцы уважительно именуют «батькой», всего 23 года...

У Гражданской войны свои законы. Военными лидерами, добивающимися успехов, зачастую становятся люди, не имеющие достаточного военного образования, совсем молодые, увлекающие за собой людей не столько своими умениями, сколько напором, решительностью и энергетикой. Именно таким и был Николай Щорс.

В марте 1919 года Щорс становится командиром 1-й Украинской советской дивизии и превращается в настоящий кошмар для врага. Дивизия Щорса проводит решительное наступление против петлюровцев, разгромив их основные силы и заняв Житомир, Винницу и Жмеринку. От полной катастрофы украинских националистов спасает вмешательство Польши, чьи войска поддерживают петлюровцев. Щорс вынужден отступать, однако его отступление и близко не напоминает бегство иных большевистских частей.

Летом 1919 года украинские повстанческие советские части включаются в состав единой Красной Армии. 1-я Украинская советская дивизия вливается в состав 44-й стрелковой дивизии РККА, начальником которой становится Николай Щорс.

В этой должности Щорс бы утверждён 21 августа и пробыл в ней всего девять дней. 30 августа 1919 года комдив погиб в бою с 7-й бригадой 2-го корпуса петлюровской Галицкой армии около села Белошица.

Щорса похоронили в Самаре, где жили родители его жены Фрумы Ростовой. Дочь Щорса Валентина родилась уже после гибели отца. Памятник на могиле Щорса в Самаре, установлен в 1954 году. Фото: Commons.wikimedia.org

Пиар товарища Сталина

Как ни странно, в 1920-х годах имя Николая Щорса было мало кому знакомо. Взлет его популярности произошёл в 1930-х годах, когда власти Советского Союза всерьёз взялись за создание героического эпоса о революции и Гражданской войне, на котором должны были воспитываться новые поколения советских граждан.

В 1935 году Иосиф Сталин, вручая орден Ленина кинорежиссёру Александру Довженко, заметил, что неплохо бы создать героический фильм об «украинском Чапаеве» Николае Щорсе.

Такой фильм действительно был снят, он вышел на экраны в 1939 году. Но ещё до его выхода появились книги о Щорсе, песни, самой знаменитой из которых стала написанная в 1936 году Матвеем Блантером и Михаилом Голодным «Песня о Щорсе» — строки из неё приведены в начале данного материала.

Именем Щорса стали называть улицы, площади, посёлки и города, памятники ему появились в различных городах СССР. В 1954 году, к 300-летию воссоединения Украины и России, памятник герою двух народов был установлен в Киеве.

Образ Щорса благополучно пережил все ветры перемен, вплоть до распада СССР, когда шельмованию были подвергнуты все, кто воевал на стороне красных.

Особенно несладко Щорсу приходится после «Евромайдана»: во-первых, он красный командир, а всё, что связано с большевиками, ныне на Украине предаётся анафеме; во-вторых, он лихо громил петлюровские формирования, объявленные нынешним киевским режимом «героями-патриотами», чего ему простить, конечно, не могут.

Выстрел в затылок

В истории Николая Щорса есть одна загадка, которая не разгадана до сих пор — как именно погиб «украинский Чапаев»? Репродукция картины «Гибель начдива» (части триптиха «Щорс»). Художник Павел Соколов-Скаля. Центральный музей Вооружённых сил СССР. Фото: РИА Новости

Классическая версия гласит: Щорс был убит пулей петлюровского пулемётчика. Однако среди людей, близких к Щорсу, упорно ходили разговоры, что погиб он от руки своих.

В 1949 году, в год 30-летия гибели Щорса, в Куйбышеве (так в этот период называлась Самара) состоялась эксгумация останков героя и его торжественное перезахоронение на центральном кладбище города.

Результаты экспертизы останков, проведённой в 1949 году, были засекречены. Причиной было то, что экспертиза показала — Щорс убит выстрелом в затылок.

В 1960-х годах, когда эти данные стали известны, версия об устранении Щорса соратниками стала весьма распространённой.

Правда, привычно обвинить в этом товарища Сталина не получится, и дело не только в том, что именно «вождь и учитель» дал старт кампании по прославлению Щорса. Просто в 1919 году Иосиф Виссарионович решал совсем другие задачи и не обладал влиянием, необходимым для подобных действий. Да и в принципе Щорс никак не мог чем-то помешать Сталину.

Щорса «заказал» Троцкий?

Иное дело Лев Давидович Троцкий. В ту пору второй человек в Советской России после Ленина, Троцкий был занят формированием регулярной Красной Армии, в которой насаждалась железная дисциплина. От неуправляемых и слишком строптивых командиров избавлялись без всяких сантиментов.

Харизматичный Щорс относился как раз к той категории командиров, которых Троцкий не любил. Подчинённые Щорса в первую очередь были преданы командиру, а уже потом делу революции.

В числе тех, кто мог бы исполнить приказ об устранении Щорса, называли имя его заместителя Ивана Дубового, а также уполномоченного реввоенсовета 12-й армии Павла Танхиль-Танхилевича, подчинённого отца-основателя ГРУ Семёна Аралова.

По этой версии, в ходе начавшейся перестрелки с петлюровцами кто-то из них выстрелил Щорсу в затылок, затем выдав это за огонь противника.

Больше всего аргументов выдвигается против Ивана Дубового, который лично перебинтовывал смертельную рану Щорса и не дал её осмотреть полковому фельдшеру. Именно Дубовой стал новым командиром дивизии после смерти Щорса.

В 1930-х Дубовой успел написать книгу воспоминаний о Щорсе. Но в 1937 году Дубовой, дослужившийся до должности командующего Харьковским военным округом, был арестован, обвинён в троцкистском заговоре и расстрелян. По этой причине он не мог возразить на обвинения, прозвучавшие в 1960-х годах.

Если исходить из версии, что Щорса застрелили, чтобы избавиться от «несистемного» командира, выходит, что Троцкий был им очень недоволен. Но факты говорят об обратном.

Незадолго до гибели своего командира дивизия Щорса упорно обороняла Коростенский железнодорожный узел, что позволило организовать плановую эвакуацию Киева перед наступлением армии Деникина. Благодаря стойкости бойцов Щорса, отступление Красной Армии не обернулось для неё полномасштабной катастрофой. Как уже говорилось, за девять дней до гибели Троцкий утвердил Щорса в должности командира 44-й дивизии. Вряд ли так будут поступать в отношении человека, от которого собираются избавиться в самом ближайшем времени. Репродукция картины «Н. А. Щорс у В. И. Ленина». 1938 год. Автор Никита Романович Попенко. Киевский филиал Центрального музея В. И. Ленина. Фото: РИА Новости/ Павел Балабанов

Роковой рикошет

А если убийство Щорса было не «инициативой сверху», а личным планом честолюбивого заместителя Дубового? В это тоже верится слабо. Всплыви такой план, и Дубовой не сносил бы головы — либо от бойцов Щорса, обожавших командира, либо от гнева Троцкого, крайне не любившего подобные акции, осуществлённые без его собственного одобрения.

Остаётся ещё один вариант, вполне правдоподобный, но не популярный у конспирологов — комдив Щорс мог стать жертвой рикошета пули. На месте, где всё произошло, по свидетельству очевидцев, было достаточно камней, которые могли стать причиной того, что пуля, отскочив от них, попала в затылок красного командира. Причём рикошет мог быть вызван как выстрелом петлюровцев, так выстрелом кого-то из красноармейцев.

В этой ситуации имеет объяснение и то, что Дубовой сам перевязал рану Щорса, никого к ней не пуская. Увидев, что пуля попала в затылок, заместитель комдива просто испугался. Рядовые бойцы, услышав о пуле в затылке, легко могли расправиться с «предателями» — таких случаев во время Гражданской войны были предостаточно. Поэтому Дубовой поспешил перевести гнев в сторону врага, причём вполне успешно. Разъярённые гибелью командира бойцы Щорса атаковали позиции галичан, заставив их отступить. При этом красноармейцы пленных в этот день не брали.

Установить доподлинно все обстоятельства гибели Николая Щорса сегодня вряд ли представляется возможным, да и не имеет это принципиально значения. Красный командир Щорс давно занял своё место в истории Гражданской войны на Украине, а песня о нём вошла в фольклор вне зависимости от того, как оценивают историки его личность.

Чуть меньше, чем через сто лет после гибели Николая Щорса, на Украине снова полыхает Гражданская война, и новые Щорсы бьются насмерть с новыми петлюровцами. Но, как говорится, это уже совсем другая история.

Андрей Сидорчик

https://aif.ru/society/history/pulya_dlya_tovarishcha_shchorsa_ot_chey_ruki_pogib_ukrainskiy_chapaev

Песня о Щорсе

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