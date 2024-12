Рождество и Новый год – от Российской империи до сталинского СССР

За трёхсотлетнюю историю новогодние праздники прошли путь от сугубо религиозных до светских и семейных. В Российской империи главным считалось Рождество, в СССР — Новый год. Правда, не сразу. В течение почти 10 лет оба праздника были фактически под запретом.

VATNIKSTAN рассказывает историю новогодних торжеств в России: как встречали Новый год при царях, почему молодое советское государство боролось против «ёлок», а также кто и почему вернул праздник детям. Новости СМИ2

В России новогодне-рождественские традиции отсчитываются от 1699 года, когда Пётр I объявил о новом, юлианском летоисчислении. Согласно ему, теперь праздники Рождества и Нового года шли один за другим — 25 и 31 декабря. До этого Новый год наступал в сентябре.

Указ Петра состоял из двух частей. Первая объявляла о переходе и поясняла, что грядущий год будет 1700‑м. Вторая же часть рассказывала, как надо праздновать его приход. Всем жителям Москвы предписывалось «учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых» перед домами, а также устроить салюты «в знак веселия». Всё это напоминало европейские и, в первую очередь, немецкие праздники.

К новой моде будут долго привыкать, но со временем она полностью «ассимилируется» — не последнюю роль в этом сыграют русские немцы. В больших городах постепенно появятся все привычные нам рождественские атрибуты: украшенные ёлки в гостиных, подарки, открытки, фейерверки, вечеринки. Хороший вкус, на который необходимо было равняться при организации праздника, задавал императорский двор.

Вот каким описывает «русское Рождество» Маргарита Игер, работавшая няней великих княжон Романовых с 1898 по 1904 год:

«Обычно мы проводили Рождество в Царском Селе. <…> Во всём дворце было не меньше 8 ёлок. <…> У нас с детьми было собственное дерево. Его вставили в музыкальную шкатулку, исполнявшую немецкую рождественскую песню. <…> Мы поехали в Санкт-Петербург в последний день года (по русскому исчислению). В новогодний день здесь проходила большая служба в домовой церкви. <…> После богослужения в зале представляли дебютанток».

(Six Years At The Russian Court. M. Eager. 2016)