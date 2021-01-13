В. Печатин «Спасение британского авианосца "Триумф" в 1955 году на акватории Невы» (1998)

В октябре 1955 года находился с визитом «доброй воли» в СССР в г. Ленинград, поднявшись по Неве до моста Лейтенанта Шмидта.

Упоминание о пребывании "Триумфа" в акватории Невы в статье публициста Вячеслава Неймана в журнале "Нева" (2004, №12):

"Транспорт еще действовал, и, проезжая через мост Лейтенанта Шмидта, я был очевидцем того, как четыре портовых буксира, сопротивляясь всей мощью своих двигателей течению и ветру, держали английский авианосец “Триумф”, пришедший в те дни с визитом в Ленинград. Если бы не буксиры, его снесло бы на мост, и катастрофа была бы неминуема."

История весьма любопытная, но в последнюю очередь тем, что по своим техническим параметрам (осадка) корабль ну никак не проходил по Неве... но об этом см. t.me/myUSSR/14740

Сорок пять лет назад, в середине 70-х мои родители пошли в гости, и потащили меня с собой. Я сначала очень сопротивлялся и не хотел идти - ну вот что делать десятилетнему мальчишке в компании старых динозавров? Они выпьют, начнут петь древние песни, а мне чем заняться? – думал я. Но в последствии не пожалел, что оказался в той компании. Та встреча врезалась в память на всю жизнь. Дело было 9 Мая. За столом собрались ветераны Великой Войны, и среди них особо выделялся седовласый, но очень бодрый, подтянутый дед с огромным иконостасом орденов и медалей на груди.

Такого количества наград я никогда до этого вживую не видел. Больше было только у Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. К моему очень большому сожалению, я не запомнил имя этого человека, и до сих пор об этом жалею…

Сначала меня, мальчишку, очаровали его награды. Ну это естественно… Но больше, чем ордена и медали меня впечатлили его рассказы про Войну. Даже не столько рассказы, сколько его манера повествования – он не говорил про ужасы Войны, про кровь, потери, лишения и трудности… Кстати, хочу отметить, что многие участники Войны крайне редко и крайне неохотно рассказывают о пережитом. Стараются вспоминать только светлое. Вот и тот Ветеран рассказывал только о хорошем, о веселом и смешном. То, КАК он это делал было сравнимо с лучшими выступлениями тогдашних юмористов из телевизора. Хорошо поставленная и грамотная речь, ни одного крепкого солёного слова, театральные паузы, отточенные жесты, драматургия в каждом рассказе, и неизбежная комедийная развязка со взрывом хохота в конце.

Я тогда знал, что Великие Рассказчики живут только в телевизоре… ну, к примеру, Райкин, Штепсель и Тарапунька… А тут такой же яркий и живой, как люди с экрана. Может он и был после Войны эстрадным артистом, кто знает? Время стёрло из памяти не только имя Веселого Ветерана, но и подробности его армейских баек.

Больше всего мне запомнился один его рассказ. Он сообщил удивительную вещь – о том, что после Войны в Ленинграде, прямо на Неве, у моста Лейтенанта Шмидта стоял ИНОСТРАННЫЙ АВИАНОСЕЦ... Вы когда-нибудь слышали об этом? Вы себе представляете размеры и осадку этой махины? А ширину и глубину Невы?... Как авианосец мог поместиться в реке, пусть даже и судоходной?...

Но, давайте обо всем по порядку. Итак, вот суть рассказа Ветерана.

Летом 1946-го года в Ленинград с визитом дружбы прибыл британский авианосец «Триумф». Из-за своей большой осадки он бросил якоря на рейде Кронштадта, а в Неву тогда поднялся только сопровождающий его эсминец «Рэпид». Второй раз авианосец «Триумф» побывал в Ленинграде уже в середине 50-х. И вот именно тогда он и зашёл в Неву. Причем, этот заход совпал с мощным наводнением. Что интересно, ни само наводнение, ни сильный юго-западный ветер, который это наводнение вызывает, ни отвратительная погода не помешали культурной программе визита. Ветеран сообщил, что народное гуляние длилось всю штормовую ночь, и наш народ очень активно братался с британцами. Настолько активно, что кое-где горячее братание даже переросло в кулачное столкновение - из-за посягательств подвыпивших английских моряков на наших ленинградских барышень. И якобы НАШИ советские парни одержали убедительную победу над союзниками. Ветеран утверждал, что наши морячки гнали англо-саксов вдоль набережных, и кое-где даже загнали их в воду. Над головой у наших Черных Бушлатов свистело страшное оружие – поясные ремни со сверкающими бляхами…

Всё услышанное было настолько невероятно, что поверить в него было сложно. Авианосец на реке – это как… всё равно как подводная лодка в степях Украины… И потом, какая-такая драка с англичанами? Пусть даже и по романтическим причинам… Спустя годы я нашел подтверждение рассказу Ветерана. Всё подтвердилось. Всё, кроме драки...

Вот он – краса и гордость британских ВМС авианосец «Триумф». Заложен в 1943-м году, спущен на воду в 1944-м, а вот вошел в строй только в послевоенном 1946-м. Причем, что интересно – приняли его в состав флота 9 Мая. И первый его большой поход – это, действительно, визит дружбы в Советский Союз, в Ленинград, летом 1946-го года. Десять дней провели британские моряки в Ленинграде. Союзников встретили очень тепло и радушно. Показали город. Экскурсии, театры, музеи, празднование Дня Военно-Морского Флота.

В рамках культурной программы состоялся футбольный матч между британскими и советскими моряками. Он прошел 28 июля 1946-го года в Кронштадте. И мы тогда разгромили бриттов со счетом 5:0!... ПЯТЬ : НОЛЬ!... Ветеран рассказывал о той игре так, будто сам там был. А может быть и вправду был… И говорил так ярко, что и мы, его слушатели, как будто там же побывали…

Знаете, в чем секрет нашей блестящей победы? Всё очень просто – под видом балтийских моряков линкора «Октябрьская Революция» играли игроки ленинградского «Зенита». Надо отдать должное гостям – они восприняли свой разгром с британским достоинством и спокойствием. Даже не особо и удивились, когда узнали правду.

Всё-таки удивительно - КАК (!?) «Триумф» смог зайти в Неву и разместиться в ней!? Ведь его длина – почти 200 метров. Для сравнения, 200 метров – это длина двух футбольных полей. И еще, для понимания – ширина самого узкого места Большой Невы при её выходе в Финский Залив – всего лишь 150 метров.

Так вот, ответ – проводка этой громады стала возможной благодаря… традиционному питерскому наводнению. В октябре 1955-го года вода в Неве поднялась почти на три метра выше ординара, то есть на три метра выше своего обычного уровня. Этого подъема воды вполне хватило, чтобы корабль смог подойти к мосту Лейтенанта Шмидта, даже с самолетами на борту. По словам очевидцев, четыре мощных портовых буксира тянули и удерживали авианосец. Их задача осложнялась не только большими размерами корабля, но еще и мощным течением Невы и сильным штормовым ветром с моря. Ведь корабль обладал огромной парусностью. И если бы не эти буксиры, то могла бы случиться катастрофа.

Вот как вспоминает это буйство стихии писатель Василий Аксёнов в своей книге «Круглые сутки нон-стоп»: «Это была ночь настоящего наводнения, когда вода дошла сфинксам до подбородка… Но страха не было и в помине, народ тонуть, кажется, не собирался, а наоборот, в эту странную ночь по всему Питеру расползлось какое то чуть-чуть нервное, но бодрое веселье, и всюду были танцы».

Как бы это помягче сказать… преувеличил немного уважаемый писатель Аксёнов уровень воды. За всю историю питерских наводнений вода НИКОГДА не доходила сфинксам до подбородка. Скорее всего, писатель имел в виду грифонов. Обратите внимание - один из них виден на цветном фото со сфинксами.

Подтвердить всё услышанное в моём далеком детстве стало возможным только в век Интернета. А тогда, 40 лет назад, это воспринималось как красивая легенда: моряки в черных мокрых бушлатах, свистящие над их головой бляхи поясных ремней, бегущие от наших парней по ленинградским набережным "союзнички", бушующая балтийская стихия и огромный корабль с самолетами на борту в Неве. После той незабываемой встречи с Ветераном, мне, 10-летнему пацану, очень сильно захотелось сделать две вещи: первое - стать моряком, и второе - уметь так же красиво рассказывать интересные и удивительные истории.

Ну что тут ещё можно сказать… моряком я таки побывал. А вот насколько я хороший рассказчик – судить вам.

https://telegra.ph/Avianosec-na-Neve-10-18

Карта из "Атласа единой глубоководной водной системы европейской части РСФСР" (Советское издание)

Из которой явствует, что в те годы глубина Невы на участке от входа в русло до моста Лейтенанта Шмидта уменьшалась до 5-8 метров. Да, в некоторых местах она достигала 12 м, но туда было банально не пройти. К современной глубине Морского канала и данного участка Невы пришли лишь в период с 1979 по 1984 годы, когда было начато строительство дамбы и расширение фарватеров.

https://t.me/myUSSR/14742