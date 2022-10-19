Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.26

В начале темы пройдемся по тылу.

Челябинский депутат Олег Голиков подал заявление на участие в СВО Сержант в запасе намерен продолжить помогать народу Донбасса. На протяжении всего проведения спецоперации Голиков доставлял гуманитарные грузы на освобождённые территории.

«Я прикреплён как депутат Госдумы от «Единой России» к Ясиноватой, помогаю этому городу, главе и людям, которые там проживают… Когда мы туда приезжали с избирательными комиссиями, люди выходили, голосовали и говорили: «Вы нас не бросите?». Первую задачу мы выполнили. Мы их не бросили. Вторая задача теперь — их защитить», — заявил Олег Голиков.

Гордость берёт за наших, таких депутатов! https://t.me/c/1780774638/6325

Региональные и муниципальные депутаты отправляются в зону проведения специальной военной операции. Депутат "Единой России" Андрей Парфеньев в конце 1990-х служил в Челябинске и Петебурге. У него есть три квалификации, одна из которых — водитель-сапер.

"Не надо прятаться за чьи-то спины. Это в первую очередь. Надо долг выполнять и быть мужиком", — заявил он. Сергей Чурсинов практикует лечение боевых ранений и совсем скоро отправится в зону СВО в качестве военного врача. "Хочется быть дома, быть с родными. Но я вернусь к ним", — отметил депутат.

Саратовский Учитель ОБЖ и физкультуры из 66 школы отправился на фронт. Илья Чиричкин решил, что должен защищать Родину. Прощание Учителя с большой буквы с его учениками. https://t.me/rosich_ru/23429

Губернатор Московской области Воробьев:

"Обсудил с мобилизованными бытовые вопросы и оснащение. Мы привезли в Тверскую область для ребят из Подмосковья аптечки, рюкзаки, наушники, тактические очки и перчатки, балаклавы, берцы. Все, что важно и нужно. Это дополнения к тому снаряжению, которым мобилизованных обеспечивает Минобороны. У парней много вопросов, касающихся поддержи семьи и помощи. Это понятно. Здесь много добровольцев, но и у них на гражданке — дети, жены, пожилые родственники. Забота нужна всем. Стараемся разбирать каждый случай индивидуально" https://t.me/ssigny/4416

В военные части, где находятся мобилизованные жители Оренбуржья, по поручению оренбургского губернатора Дениса Паслера начали (https://t.me/DVPasler/423) доставлять дополнительное оборудование и экипировку для бойцов.

Также глава региона распорядился привлечь руководителей городов и сельских поселений к решению вопросов по мобилизации, чтобы можно было внимательнее разбираться в каждой ситуации. В Мордовии к главе региона Артему Здунову мобилизованные обратились (https://t.me/zdunov/1605) с необычной просьбой — они попросили привезти в часть гитару, чтобы слаживание можно было проходить не только во время обучения, но и в свободное время. Отказать в этом руководитель Мордовии не мог и лично привез музыкальный инструмент вместе с вещами первой необходимости.

А глава республики Чувашия Олег Николаев решил (https://t.me/oanikolaev/1986) отправить свой заработок на закупку экипировки. При этом правительство республики уже выделило на эти цели 1,3 млн рублей.

В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин решил (https://t.me/glebnikitin_nn/1023), что поддержка нужна не только бойцам, но и их семьям. Поэтому он отменил оплату за детсад и школьное питание для тех, у кого мобилизовали главу семьи. Компенсация учреждениям будет идти из муниципальных бюджетов. Кроме того, прорабатывается вопрос об отмене оплаты за кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях.

Также нижегородцы получат (https://t.me/glebnikitin_nn/1004) от области вещи первой необходимости – спальные мешки, пенки, тёплые вещи, телефоны, сухпайки, аптечки итд.

Помогают мобилизованным не только органы власти, но и бизнес. Например, по инициативе ветеранских организаций в Саратовской области был создан благотворительный фонд который будет аккумулировать средства меценатов и направлять их на первоочередные цели. https://t.me/warfakes/7603

Глава Калужской области Владислав Шапша проинспектировал (https://telegra.ph/V-Noginske-10-04) условия проживания мобилизованных жителей региона, посетив учебную часть в Ногинске. Он узнал, чему учат бойцов и сам оценил качество еды в местной столовой.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проверил (https://t.me/tsivilev_live/4331), как кемеровчане проходят подготовку и слаживание, посетив военную часть в Омской области. Он отметил, что региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей уже начали поступать на счета людей.

Глава Новосибирской области Андрей Травников побывал (https://t.me/TravnikovAndrey/188) в пункте формирования подразделений сибиряков, чтобы проверить их быт. В ходе поездке было обнаружено, что для бойцов не хватает нескольких размеров формы. Губернатор поручил решить этот вопрос.

Андрей Травников анонсировал (https://t.me/TravnikovAndrey/188) старт работы в Новосибирске консультационного пункта, где будут присутствовать представители банков, судебных приставов, министерства труда и социального развития Новосибирской области и другие специалисты, которые будут отвечать на вопросы, связанные с частичной мобилизацией. В его адрес регулярно поступают предложения от руководителей предприятий, от жителей региона поучаствовать в обеспечении наших ребят на Донбассе дополнительным снаряжением и обмундированием. Эту работу активно ведёт региональное отделение Российского военно-исторического общества, которое возглавляет известный в Новосибирской области человек, боевой офицер Андрей Борисович Панфёров.

Глава Камчатского края Владимир Солодов также включен (https://kamtoday.ru/news/army/pomoshch-mobilizovannym-grazhd...) в работу по контролю за тем, как идет мобилизация. В регионе, в частности, будут выплачивать финансовую поддержку мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Было принято решение, что военнослужащим будут выплачивать деньги в случае ранений, а для их семьей будут предусмотрены меры региональной поддержки.

https://t.me/warfakes/7637

Главы регионов по всей России продолжают помогать мобилизованным и их семьям. Они контролируют условия размещения и оснащения военнослужащих и поставляют дополнительное обмундирование.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с мобилизованными иркутянами в Новосибирске. А в Кемеровскую область, где также обучают (https://t.me/kobzevii/1276) мобилизованных из Иркутской области, отправилась группа докторов из семи человек. Они будут проводить дополнительные осмотры мобилизованных.

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал (https://t.me/mazur_70/387), что за счет средств бюджета, и неравнодушных жителей города были закуплены медикаменты, электрогенераторы, газовые горелки и другие средства быта. Также губернатор сообщил (https://t.me/mazur_70/388) об организованном на томской швейной фабрике производстве спальных мешков для военнослужащих. Наполнение не синтепон, а овечья шерсть.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал (https://t.me/MV_007_Pskov/1438) о скором открытии центра помощи мобилизованным и их семьям. Он будет работать в формате «одного окна» и объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра «Мои документы». Ведерников гарантировал, что перед отправкой в зону СВО мобилизованные области будут получать рюкзак с вещами первой необходимости.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отвез бойцам, проходящим военную подготовку, спальные мешки, теплоизоляционные коврики, обувь, термоперчатки и носки. Цыбульский пообещал (https://t.me/Tsybulskiy_A/3040), что такие наборы получат все мобилизованные из Архангельской области.

Глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков обозначил (https://vk.com/wall419407976_666607) даты отправления машин с дополнительной экипировкой для мобилизованных.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проверил (https://t.me/busargin_r/3868) условия размещения мобилизованных. Он отметил, что для подготовки военнослужащих имеется все необходимое, питание и проживание полностью организованы.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сказал (https://t.me/yvzaitsev/445), что все мобилизованные получат всю необходимую экипировку и аптечки первой помощи. https://t.me/warfakes/7710

"Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше чем предполагает стандартное обеспечение". Глава Калуги Дмитрий Денисов на своей странице в соцсетях сообщил об отмене новогодних гуляний в городе. Средства, предназначавшиеся для организации массовых мероприятий и украшений города, пойдут на закупку экипировки для военных. Местные предприниматели поддержали это решение и выразили готовность помочь мобилизованным. https://t.me/vestiru24/44268

С канала Кадырова:

Друзья, еще одна группа добровольцев из более 200 человек отправилась в зону СВО из Грозного. Огромное количество молодых людей продолжают выходить по зову сердца на благородный путь защиты Родины. Их не нужно призывать, да и повесткам они были бы только рады, но не дождались. В итоге решили записаться в добровольцы. Неукротимое желание сломать хребет фашистскому киевскому режиму и отправить в ад сатанистов являются отличительными чертами настоящих патриотов, решивших сегодня ратным трудом подтвердить свои искренние намерения. Пройдя ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, они решительно переступают порог самолёта, отправляющегося на фронт. ⠀По традиции провожали добровольцев дорогие БРАТЬЯ – Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов @MDaudov_95, министр внутренних по ЧР Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел – начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов. В своей напутственной речи они напомнили об истинных целях и мотивах проводимой СВО - искоренение такого гнусного явления, как национализм и защита мирных граждан освобождённых территорий. Я искренне желаю бойцам удачи в выполнении оперативных задач! Уверен, имея такую высокую подготовку и несгибаемый боевой дух, вам по плечу любые поручения командования. Мы всей страной ждём вашего скорейшего возвращения в лице победителей! https://t.me/RKadyrov_95/2965

Отец с сыном отправятся воевать на одной БМП Кирилл Сенин получил повестку в один из первых дней частичной мобилизации и сразу пошел в военкомат. До последнего момента он не знал, что отправится на фронт не один, а вместе с отцом.

– Кирилл – мой первый сын, я пошел добровольцем за Родину, за всех близких и за сына в первую очередь. Надо молодых поддерживать, а не падать духом, – объясняет рядовой Андрей Сенин, отслуживший 25 лет назад. – Это мой долг, хотя волнуюсь, конечно, и прекрасно понимаю, что будет нелегко. Надеюсь, многие поступят так, как мы, потому что все понимают: как говорится, «позади Москва».

Отец и сын Сенины в составе одного экипажа боевой машины пехоты вместе с другими мобилизованными кубанцами сейчас проходят подготовку на полигоне Молькино. https://t.me/c/1524001401/2406

Отец пошёл на СВО добровольцем, когда узнал, что его сыну пришла повестка. Трогательная история из Тульской области. Спасатель Руслан Лаврецкий рвался помочь Донбассу ещё в 2014-м году, но тогда не пустили. В феврале, с началом специальной военной операции, он снова решил — надо ехать. Остановило то, что только-только отслуживший в ВДВ сын Саша сказал матери: "Поедет отец — рвану за ним". С объявлением частничной мобилизации Александр получил повестку. Тогда отец, и сам в своё время служивший в ВДВ, решил: ребёнка одного не оставит. Поговорил с коллегами по МЧС, с военкоматом, договорились — Руслан отправился на защиту Родины вместе с сыном. В один день. Обещают вернуться домой с победой, живые и здоровые. https://t.me/c/1780774638/6439

Вот еще пара: отец и сын. В ХМАО Александр Топчиенко решил пойти добровольцем на службу сразу после того, как повестку по мобилизации получил его сын Владимир. В Челябинске тоже есть такие. Служивший в Чечне челябинец отправился добровольцем вслед за сыном, которому пришла повестка. Я думаю есть и еще.

Уроженец Узбекистана решил добровольно принять участие в СВО.

На родине Тимуру Мукашеву грозит 10 лет тюрьмы за участие в СВО на стороне Российской армии, однако это не остановило мужчину. Он считает, что его помощь на Украине пригодится. «Знаете, как Задорнов говорил? Можно быть нерусским, но жить по-русски. Я последние годы здесь живу. Сейчас такая ситуация. Надо ехать помогать. Других вариантов нет», - заключает Тимур. https://t.me/c/1524001401/2476

Γeopгий Тecля-Γepacимoв, cыгpaвший в cepиaлe "Слeд", пpиeхaл дoбpoвoльцeм в зoну СΒО и cтaл бoйцoм Ηapoднoй милиции ДΗР.

Γeopгий eщё в мapтe пpибыл в Дoнбacc, чтoбы oтcнять дoкумeнтaльнoe кинo. Πocлe этoгo aктёp нe cмoг бpocить мecтных житeлeй.

Однaкo c твopчecкoй кapьepoй oн нe пpoщaeтcя. Πo cлoвaм Γeopгия, в eгo плaнaх cъёмки худoжecтвeннoгo фильмa пpo дoнeцких бoйцoв и нaпиcaниe вoeнных пeceн.

«Πoэтoму у мeня тут нecкoлькo зaдaч, кoтopыe я пoпытaюcь вoплoтить в жизнь» https://t.me/csnfsbrussian/1840

В Кировской области жители, местные предприятия и бизнес помогли собрать (https://t.me/aleksandrsokolov43/689) больше 30 тонн посылок для мобилизованных. За несколько дней в фонд «За Вятку» поступило порядка 60 млн рублей от тех, кто хотел помочь отправившимся на службу людям. На эти деньги было приобретено то, что нужно бойцам. Как сообщил губернатор Александр Соколов, груз уже отправился из Кирова в Вольск, где проходят обучение кировчане.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил (https://t.me/DVPasler/430) в Тоцкую артиллерийскую бригаду два грузовика с дополнительной экипировкой для мобилизованных оренбуржцев. В наборах – шапки, носки, резиновые сапоги с термоноском, дождевики, походные коврики. В наборах вещи, которые пригодятся помимо обмундирования - шапки, носки, резиновые сапоги с термоноском, дождевики, походные коврики.

Также по заказу правительства области оренбургские предприятия начали отшивать 3 тысячи спальных мешков. Их можно использовать при температуре до минус 25 градусов. По мере готовности будут передавать их мобилизованным – планируют сделать все до 15 октября.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводил (https://t.me/plnpskov/22858) мобилизованных псковичей в пункт обучения, поблагодарив их за гражданскую позицию. Он отметил, что в ближайшее время власти региона обсудят с их семьями меры поддержки, которые нужны тем, у кого родные были призваны в рамках частичной мобилизации.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил (https://t.me/kobzevii/1274), что на днях получил вести от земляков, которые проходят обучения в Новосибирске при военном училище. Он пишет, что бойцы отлично справляются с подготовкой. В ближайшее время он планирует посетить их, а также тех, кто отправился на обучение в Кемеровскую область.

Продолжается работа по исправлению ошибок мобилизации. Например, в Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов помог (https://vk.com/wall535438957_574713) вернуться домой человеку с целым набором хронических заболеваний и отсутствием почки, а также 35-летнему мужчине с ревматоидным артритом.

В Омской области при участии главы региона Александра Буркова удалось (https://t.me/gubernator_burkov/1344) вернуть домой 24 человека, среди которых студенты, отцы-одиночки и другие люди, не подлежащие частичной мобилизации. https://t.me/warfakes/7686

К слову, БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ. Ветеран «Альфы» и кавалер ордена Мужества, полковник Игорь Бабушкин (в центре). На сегодняшний день губернатор Астраханской области. https://t.me/csnfsbrussian/1843

Жительницы Челябинска начали шить и вязать для мобилизованных Женщины из Челябинска решили сплотиться в это трудное время вокруг старого, но незабытого ремесла и вспомнить все, чему их учили на уроках рукоделия. Дамы вяжут носки, шарфы и свитера, отшивают брюки и майки для мужчин, которые отправились защищать нашу Родину. "Пришло осознание, что мобилизация - это не только когда людей отправляют на фронт, но и когда им помогают те, кто остается дома. Это важные процессы, когда все, кто остались, консолидируются между собой, начинают сообща решать возникающие вопросы. Мы собирали деньги на флис - чтобы закупить, раскроить, распределить между рукодельницами и сшить", — рассказывает Анна Лесбак, владелица магазина тканей и одна из тех, кто помогает военным своими руками. https://t.me/c/1524001401/2394

Частные российские бизнесмены проявляют инициативу в области ВПК. В Екатеринбурге первая партия бронежилетов проходит финальные испытания перед отправкой мобилизованным. Особая гордость производителя — собственный противоосколочный пакет. https://t.me/izvestia/106716

МОО "Вече" передало для армии ДНР партию импортных пикапов, который при необходимости, можно использовать и как тачанки, при установке необходимого вооружения.

Старше Эдды: Россия идёт на войну. Хочется отметить, что подготовка Моба идёт полным ходом. Может быть не везде, но в тех местах где бываю я, учения проходят максимально приближено к боевым и инструкторами являются люди, приехавшие напрямую с передовой. Настроение у мужиков отличное. https://t.me/c/1524001401/2398

Тут поставить как отпевали мирных, погибших в Донецке

На торжественном построении силовых структур Чеченской Республики, которое состоялось в военном городке Ханкала, наградил бойцов, отличившихся в ходе освобождения Донбасса, а также лично вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики Главе Чечни Рамзану Кадырову. Чеченские бойцы проявили себя как бесстрашные воины, понимающие важность победы над киевским режимом, который насаждает украинский национализм и терроризм. Впереди еще немало битв, и очень важно наше единство, которое ускорит победу России. https://t.me/pushilindenis/2731

В последнее время у общества появились вполне обоснованные вопросы к военным, особенно к руководству и высшему генералитету. По нашему мнению, боевого генерала Александра Павловича Лапина взрывом этой волны негодования задеть не должно. Как настоящий русский офицер, которому лично доверяет Верховный Главнокомандующий, генерал Лапин лично находится на самых опасных участках фронта. Александр Павлович и его команда, словно пожарные, появляются там, где особенно жарко. После крушения фронта на Балаклеи, именно генерала Лапина перебросили спасать ситуацию.

Сейчас обстановка остаётся тяжёлой, но управляемой. Войска 20-й армии и части ЦВО оказывают ожесточённое сопротивление превосходящим силам противника, изматывая их в оборонительных боях.

П.С. Конечно, мы не могли пройти мимо претензий ДОРОГОГО БРАТА Рамзан Ахматовича к генералу...

Наше мнение такое: даже в самой благополучной семье могут случаться недоразумение и скандалы. Сейчас не до них. Сейчас надо победить. https://t.me/vladlentatarsky/16661

Командующий Группировки «Центр» генерал-полковник Александр Лапин, а также военнослужащие армейского спецназа во время работы на направлении. Командующий Группировки «Центр» генерал-полковник Александр Лапин, а также военнослужащие армейского спецназа во время работы на направлении.

Перестановки в ВС РФ

Командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщает Минобороны. За время службы генерал Суровикин награждён:

-звание Героя России

-орден Святого Георгия IV степени

-три ордена Мужества

-орден «За военные заслуги»

-медаль орден «За заслуги перед Отечеством» I/II степени с мечами

https://t.me/ok_spn/21334

Евгений Пригожин о командующем объединенной группировкой СВО Сергее Суровикине:

«Безусловно, я с ним знаком. Суровикин – самый грамотный командир в российской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин – легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. Верой и правдой служить Родине - это не красивые мундиры и цацки нацепить. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны. Кстати, в августе 1991 года я также участвовал в тех событиях, правда, тогда я был на стороне митингующих - либеральных сил. Мы тогда были в глубочайшем заблуждении, и вместо того, чтобы направить фундаментальную собранную страну, под названием СССР, в новое русло, придать идеи частной собственности, новый вектор развития экономики и поработать над ошибками, мы её все вместе разрушили дотла. Мы выполнили команду из США и разрушили величайшую империю современности в угоду кучке жадных, вероломных тварей, которые под шумок разворовали фабрики, заводы, пароходы.

Кстати, большинство из них до сих пор сидит на украденных у народа деньгах и потирает руки. Исторически, это глобальная неповторимая ошибка. Китай шел по схожему пути, с одним отличием - не разворовывали ничего, и теперь имеет выдающуюся экономику. Первую в мире, если откинуть мутные криминальные схемы США. А мы до сих пор расплачиваемся за эту ошибку. Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной.

Что мы получили в результате: Ходорковский, Березовский и другие – свора псин набросилась на имущество Советского Союза и растащила его в разные стороны. Я вместе с митингующими в этот день вышел на площадь и переворачивал троллейбусы, чтобы не вернуть СССР. Ради чего? Ради лишнего куска колбасы или джинсов-варенок. Результаты сегодняшних проблем заложены были в том далеком 1991 году.

К слову, те, кто развалил СССР до сих пор живы, здоровы, управляют фабриками и заводами, и пароходами, называются они одним именем – русские олигархи. И на х*ю они видали всю военную промышленность и борьбу за интересы России. Так что Суровикин - лучший, и пытался спасти свою Родину, но успех его, зависит в том числе, и от его снарядов танке». https://t.me/rosich_ru/23677

"Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего.

С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач.

Желаю Сергею Владимировичу удачи и успехов в службе на благо Отечества - России!"

Глава Чечни Рамзан Кадыров - о Суровикине. https://t.me/RKadyrov_95/2954

И вот интересный колаж. А еще его называют генералом Апокалипсиса. Видимо не зря!

Один из фрегатов Черноморского Флота запускает "Калибры" (которые закончились в марте по "высокому" мнению Арестовича) по целям на территории Украины. Скорее всего это по Львову или Ивано-Франковску, куда сегодня прилетали "Калибры". https://t.me/boris_rozhin/66679

Вежливые люди, однако у нас.

Артём Жога получил звание полковника Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Кадыров заявил, что ещё 70 тысяч чеченских бойцов готовы при необходимости присоединиться к тем 10 тысячам, которые воюют сейчас.

Глава Чеченской Республики сообщил, что в праздничном мероприятии по случаю дня рождения Владимира Путина в Чечне приняли участие более 20 тысяч бойцов элитных подразделений:

«Единым двадцатитысячным голосом мы поздравили Владимира Путина с днём рождения, закрепив этот момент нашим славным боевым кличём: "АХМАТ-СИЛА!"» https://t.me/c/1524001401/2458

Георгий Кантария, внучатый племянник младшего сержанта Красной Армии, разведчика Мелитона Кантарии, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил знамя Победы над Рейхстагом, стал добровольцем и отправится на Донбасс помогать российской армии. Молодой человек рассказал, что побудило его отправиться в зону спецоперации. "В первую очередь из-за фамилии, потому что даже предлагали и в Армению уехать и в Грузию, чтобы избежать военных действий. Но я здесь родился здесь, проходил срочную службу в России, также здесь проживают мои родители. Поэтому решил пойти добровольцем", — поделился Егор. По его словам, те, кто "косят" от мобилизации, просто позорят своих предков. Кантария сказал, что у каждого в семье есть советские солдаты, не сбежавшие с поля боя. https://t.me/izvestia/106914



“Молодые строители Херсона" продолжают приводить в порядок историческое наследие города. Состояние троллейбусно-автобусного парка Северодонецка после уличных боев. Так выглядела стоянка-кладбище гражданской и военной техники в освобождённом Мариуполе. Её собрали на территории одного из бывших торговых комплексов города для последующей утилизации. Уничтоженный в Херсонской области британский защищенный автомобиль Husky TSV. Судя по листовке хохлы идиоты, возомнившие себя партизанами, решили что это наш броневик Т-64 ВСУ, трасса на Северодонцк. Вероятно, это был один из заслонов ВСУ на трассе, чтобы остановить продвижение союзных сил Получилось с точностью до наоборот Уничтоженная РСЗО Бастион ВСУ. Из парадной коробки. А была вот такой Уничтоженный ЗРК Бук ВСУ после удара ВС РФ. Уничтоженный тягач M1083A1P2 MTV. Украинский т-64бв который скрывался в жилом массиве Северодонецка. Предлагают выкупить, наверно, в качестве металлолома Украинских артиллеристов уничтожают 152-мм буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С3 «Акация». Украинских артиллеристов уничтожают 152-мм буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С3 «Акация». Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Благодатном Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Николаевском направлении Уничтоженная украинская БПМ в районе села Берестовое. Уничтоженная украинская БПМ в районе села Берестовое. Уничтоженная украинская пушка МТ-12 Рапира на выгоревшем пшеничном поле. Ленд-лиз по ходу для нас идёт, а не для хохлов, присылайте ещё, мы отберём. Военнослужащие 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ осматривают трофейный турецкий бронеавтомобиль "ВМС Kirpi" Привет от НАТО на Славянском направлении. Привет от НАТО на Славянском направлении. РО затрофеили британский бронеавтомобиль Саксон на авдеевском направлении Военные троллят Российский Т-90М в КССЗ «Накидка» буксирует трофейный голландский БТР YPR-765, брошенный украинской армией в ходе наступления на Херсон. Авиация. Полевой аэродром в зоне проведения СВО. Полевой аэродром в зоне проведения СВО. Полевой аэродром в зоне проведения СВО. Полевой аэродром в зоне проведения СВО.

Есть "невидимые", но всевидящие работяги — самолеты А-50 и их экипажи!

Самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У активно принимают участие в СВО с ее первых дней. Они осуществляют разведку, боевое управление авиацией, а также выдачу на взаимодействующие пункты управления оперативной информации.

За все время СВО, благодаря штурманам наведения самолетов А-50У, были сбиты более 250 воздушных целей (БПЛА, вертолеты и самолеты противника).

Экипажи выполняют свои обязанности в круглосуточном режиме, налет каждого из них за полгода составил более 1000 часов и активно продолжают свою работу на благо Родины! Патрульный корабль Дмитрий Рогачев (пр.22160) ВМФ России осуществляет боевое дежурство Патрульный корабль Дмитрий Рогачев в зоне развертывания сил оперативной группы Юг в рамках проведения Специальной военной операции. Патрульный корабль Дмитрий Рогачев специализируется по противовоздушной обороне с помощью ЗРК Тор-М2КМ Прилёт ракет от града в 2 метрах от КамАЗа 5350. Внутрь кабины осколки не проникли, никто не пострадал. Прилёт ракет от града в 2 метрах от КамАЗа 5350. Внутрь кабины осколки не проникли, никто не пострадал. Результат близкого разрыва артиллерийского снаряда НАТОвского калибра 155-мм. Сквозных пробитий нет. Те, кто находился внутри броневика, не пострадал. Новейшие медецинские бронеавтомобили "линза" выдержали испытание огнем. Тигр после наезда на противотанковую мину. Все ребята, кто был внутри, живы и здоровы. Замечательный Тигр. Серёня не выспался, но уже на позиции Просто боевой Северодонецкий котик Полосатый во время обстрелов побежал искать помощи у Вежливых, и ребята не подвели. Воин бдит Минутка юмора. Европа поставит новые экологичные Джавеллины на Украину.

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