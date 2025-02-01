Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Сейчас, когда ВСУ заканчиваются, фронт сыпется, киевский режим остаётся без поставок оружия и финансовой помощи, а часы истории отсчитывают последние месяцы существования чубатого недорейха, я наблюдаю часто задаваемые в различных местах вопросы вида «За що?!», «Как так?» и «Почему?».

Самое смешное, что у меня есть совершенно точные и правдивые ответы на эти вопросы. Новости СМИ2

Однако я всё равно отвечу. Ибо Правда должна прозвучать.

Причин несколько. И я постараюсь назвать их все.

Первое. «Украинство» – искусственный конструкт. Придуманный австрийским Генштабом и губернатором Галиции фон Штадиумом для того, чтобы превратить часть русских людей в «украинцев» (классических манкуртов и янычар, не помнящих своего прошлого, разорвавших родственные связи и отказавшихся от истории и идентичности), которые будут ненавидеть и убивать других русских людей.

К сожалению, получилось.

Украинцы – это те, кто поменял первородство на чечевичную похлёбку. Кто поменял русскость на кружевные трусы и безвиз.

Когда товарищ Сталин говорил «Нацисты приходят и уходят, а немецкий народ остаётся», то это было правильно и справедливо. Ибо немецкий народ имеет древнюю историю, на которой нацизм паразитировал. Но с украинством так не работает – оно изначально создавалось как антирусский проект. Украинство, как явление, и есть нацизм в чистом виде. Украинец = нацист.

Второе. Украинство – это изначально химера, мёртворождённый алхимический гомункулус. А химеры не жизнеспособны.

Поэтому имея в 1991 году 52 миллиона населения, «украина» затем непрерывно вымирала. Она не могла не вымирать.

Каждый год «незалежности» убивал по 400-500 тысяч человек (кто не верит мне, может посмотреть демографическую статистику Укрстата).

Украина умирала все годы своей «незалежности». Она нежизнеспособна.

Можете истерить, плеваться, визжать «Явамнэвирю!» и «Помры!», но это медицинский факт.

Третье. Когда в 1991 году основывали «украину», то делали это на основании двух документов:

а) Декларации о независимости

б) Конституции Украины (её приняли через пару лет).

Оба этих документа – это «общественный договор». Обещание.

Где было обещано, среди прочего, что «украина будет государством, которое гарантирует равенство в вопросах национальности, происхождения, языка» и далее по тексту.

И с первого же дня хуторские нацисты стали нарушать эти обещания. Они-то не хотели строить равноправное государство, они хотели строить «мононациональну державу». Айн фольк, айн мова, айн фюрер.

Только не нужно мне втирать, что никого не угнетали. Я прожил там свыше двадцати лет, и всё это время мне, как и всем остальным, непрерывно пытались запрещать и навязывать. Равенство по национальному и языковому признаку было условием признания существования «украины». И в момент, когда украина стала нарушать эти условия, она потеряла право на существование.

Четвёртое. Договор нарушать нельзя. Наказание неизбежно.

Всё это «мы самые хитренькие, поэтому будем всех безнаказанно обманывать» не работает.

Нарушать Декларацию о независимости, нарушать Конституцию (в 2014 году ей просто жопу подтёрли), нарушать Минские договорённости.

Меня всегда веселит, когда в Киеве начинают визжать про нарушение Будапештского меморандума. А вы его читали, имбецилы? Я вот читал (в отличие от всех так называемых «пидриотов»).

Цитата: Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

США и Великобритания первыми нарушили Будаперштский меморандум, поддержав «евромайдан» и нарушив «подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету», когда принудили украину к подписанию ассоциации с ЕС, ущемляющей её суверенитет.

Затем сама украина нарушила Будапештский меморандум, отказавшись от нейтралитета (прописанного в Декларации о независимости), изменив Конституцию и прописав в ней «стремление в НАТО».

Вы сами подтёрлись этой бумажкой, «хитренькие» хуторяне.

После чего визжать «русские нарушили», когда как раз нарушили все остальные – это предельно тупо.

Кстати, обратите особое внимание на «в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ». Об этом всегда говорит Лавров. Как дипломат высочайшего уровня он опирается на международные нормативно-правовые акты.

Так вот, этот документ, также известный как Хельсинские соглашения (Helsinki Accords) – это фундаментальный документ, подписанный в 1975 году и регламентирующий основные принципы международного права.

Среди которых «невмешательство во внутренние дела иностранных государств». Когда послы США, Франции, Германии, Британии и Польши стояли на евромайдане и поддерживали свержение конституционного строя украины – это было нарушение принципа невмешательства.

Там ещё целая куча различных правовых норм и документов, которые ВСЕ нарушила украина (включая свои собственные законы).

Вы или живите по закону, или не визжите про беспредел. И совершенно точно не нарушайте договора одновременно с ложью о том, что другие их нарушили (как с теми же Минскими соглашениями, которые украина подписала, но не выполняла ни единого дня).

Пятое. Гордыня. Смертный грех.

Всё это «украинцы найкращие» и яценюковские «надлюдыны».

Ну какие вы «наилучшие»? Вы в долгах, как в шелках. Вы бухаетесь на колени перед польскими, британскими и американскими панами. Вы элементарно не умеете себя вести в приличном обществе – наглость, хамство, агрессивность, хабальство, бескультурие.

«Москали», «мокша», «русня», «угро-финны», «орки» и так далее – всё это попытки оскорбить и унизить других людей. Выставить себя лучше, чем другие. «Надлюдынами».

Только все надлюдыны в истории плохо заканчивали.

Что мы слышим постоянно?

«Нам должны».

«Все должны стоять на коленях перед украинцами».

И даже «Богу придётся просить прощения перед украинцами» (мне лень искать скрины, я их выкладывал раньше).

Гордыня. В чистом виде. Причём абсолютно ни на чём не основанная.

«Слава украине». А за что?!

За нищету и долги? За первое место в мире по темпам вымирания (и я про довоенный период)? За самый большой в мире тризубец из кизяков? За постоянные попытки жить за чужой счёт?

За сожжённых одесситов? За попытку отгеноцидить население Крыма? За убитых детей Донбасса? За военные преступления ВСУ?

В чём слава-то?!

Шведы Карла XII-го и немцы Гитлера считали «Бог с нами». Но они были воинами и знали закон ордалии – кто победил, с тем и Бог. И раз победили русские – то Бог с русскими.

Они смирялись с поражением, признавали чужую правоту.

Так решил Бог! Ордалия, Высший суд.

И только хуторское быдло, не имеющее ни малейшего представления о воинской чести, забронзовевшее в своём самодовольстве (прямо посреди грязной лужи), умудряется заявлять «Богу придётся просить у нас прощение».

Нет, не придётся.

Всё, что произошло с вами, и что будет происходить дальше – справедливо. Вы это заслужили (и даже больше).

Это вам предстоит пройти через метанойю.

Ни одного дня украинцы не были жертвами. Они всегда были преступниками, карателями, принудителями, стукачами, «рабовласныками» и людоедами (как минимум ритуальными).

Всё, что с ними происходит – справедливо.

Поэтому нужно осмыслить это и покаяться – падать на колени, посыпать головы пеплом, говорить «Мы считали себя лучше других, мы желали смерти другим, мы хотели личной выгоды за счёт других. Мы чаяли кружевных трусов вместо спасения души. Мы обманывали себя и других. Мы впустили в себя зло. Мы оправдывали убийства, изнасилования, грабежи. Мы радовались «домбить Бамбас». Мы виновны в гордыне, зависти, ненависти, жадности, лицемерии и лжи».

Таков путь. Через осмысление и покаяние. И для вас же лучше, чтобы они были искренними. P.S. И не «нам должны». А «мы должны». Отныне и во веки веков.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1844769.html