Как под конец войны нацисты вывозили награбленное

Нескончаемые золотые запасы

Вывозили ценности поездами

Свидетельства очевидцев

Вызвавший широкое общественное обсуждение дневник описывает 11 мест на территории Польши, в которых по распоряжению фюрера было спрятано 260 грузовиков награбленных на территории Европы и СССР сокровищ.

Золото нацистов и все, что с ним связано, до сих пор порождает множество слухов и догадок. Нацистская армия не только грабила завоеванные страны, но и имела доход с концлагерей. Достаточно вспомнить, что в слитки переплавлялись даже золотые коронки узников, не говоря уже об их украшениях. Почему же под конец войны, когда стало понятным, что победы нацистской Германии не одержать, из золота стали изготавливать самые неожиданные предметы?Немцы стали выплавлять золотые сковородки и автомобильные кузова едва ли не в массовой форме.В 1929 году золотой фонд Германии составлял 800 тонн. Однако военные расходы истощили эти запасы, ведь к началу Второй мировой войны золотовалютный фонд фашисткой Германии был практически пуст. Но Гитлера это не беспокоило, ведь европейские государства пали одна за другой, позволив армии завоевателей пополнить свои запасы, в том числе и золотые. Как правило, на каждом золотом слитке имеется свой специальный оттиск, который несет информацию о месте и стране его изготовления.Однако золотые слитки из завоеванных стран вывозились фашистами в Прусский государственный монетный двор, где переплавлялось уже с оттиском Германии, причем штамп использовался довоенного времени, для того чтобы иметь доказательства полноправного исторического владения данными слитками. Сюда же свозилось все золото, найденное у узников концлагерей, после переплавки догадаться об истинном происхождении было бы невозможно. Впрочем, в некоторых концлагерях были свои небольшие плавильные устройства. В Освенциме, например, была возможность переплавлять до 11 килограммов в сутки. Золото нацистов называют "проклятым".Ко второй половине 1942 года золота в Германии было столько, что его переместили в Рейхсбанк. Однако несмотря на то, что расстановка сил в ходе войны изменилась, золото продолжало поступать в Германию едва ли не до последних дней. Его переплавка шла ударными темпами. Причем к 1945 году она только усилилась. Плавильные заводы и ювелирные мастера работали без выходных и по три смены в сутки, обеспечивая практически круглосуточную переплавку. Работы проводились даже когда советские бомбы падали на Берлин.Мастера получали хорошую оплату за свою работу и охотно брались за нее, оставаясь на несколько смен подряд. Причем изготавливать из золота принялись все на свете. Это была не только посуда, но и строительные детали: крюки, карабины, трубы водопровода. Со временем было решено не мелочиться и переплавлять золото в автомобили.Фердинандом Порше было изготовлено пять сотен золотых автомобилей, естественно, что все это богатство вывозилось из страны. Ведь догадаться о том, что этот автомобиль выплавлен из драгоценного металла было невозможно. Машины с таким «секретом» в послевоенные годы обнаруживались в Испании и Перу. Желающих поучаствовать в поисках золота не уменьшается год от года.Для чего же нацистам понадобился весь этот маскарад? Почему просто нельзя было вывезти слитки? О том, что в скором времени Третьему Рейху настанет конец стало понятно ко второй половине войны. Нужно было успеть вывезти из страны награбленное, но сделать это максимально незаметно. Во-первых, для того чтобы обезопасить вывозимое, а во-вторых, чтобы вообще иметь такую возможность. Узнай союзники о том, что из Германии утекают тонны золота, они бы приложили максимальные усилия чтобы прекратить этот поток.Далеко не все золотые изделия, вывезенные из страны, попали в руки тех, кто на них рассчитывал. Некоторые из них достались людям, ничего не подозревавшим об их истинной стоимости по цене строительных материалов. Это раздуло большой ажиотаж вокруг этой темы и число охотников за мифическим нацистским золотом увеличилось в разы. Однако есть мнение, что масштабы золотого фонда Германии были раздуты его пропагандой, для того чтобы намеренно усилить ее мощь и силу. Хотя Германия на самом деле свезла к себе немало ценностей в период Второй мировой войны, а затем, спасая богатства, стали делать тайники, многие из которых еще не обнаружены. Загадки фюрера еще не разгаданы.Во второй половине 1943 года надежды Рейха на победу явно ослабевают, поражения на восточном фронте, свержение Муссолини и переход военной инициативы к антигитлеровской коалиции давали понять, что пора задуматься о безопасности собственных ресурсов. Промышленные предприятия стали вывозить вглубь страны как это в начале войны сделал Советский Союз. Стратегически важные военные заводы предполагалось расположить в подземных тоннелях. Программа строительства тоннелей получила рабочее название Гигант.Для рабочих были построены специальные лагеря, среди них были узники концлагерей и те, кто был угнан на работу из других стран, в том числе и СССР. Начали прокапывать тоннель в Польше под Совиными горами. Работы были развернуты масштабные. Вырубались леса, строились автобаны и водоотвод. Но работы продвигались медленно. В начале 1945 года стало очевидным, что проект останется незавершённым, несмотря на огромные ресурсы, брошенные для его создания. Удалось прокопать лишь 9 километров тоннелей, тогда как запланировано было 25 тысяч квадратных метров. А в мае в этом регионе уже была Красная армия.Летом 2015 года двое кладоискателей сообщили властям о том, что им удалось обнаружить железнодорожный состав, замурованный в тоннеле недалеко от замка Ксёнж. В годы Второй мировой войны нацисты забрали замок у хозяев и устроили в нем штаб-квартиру. А позже под ним стали копать тот самый тоннель. Местные жители знали о легенде, по которой нацисты планировали вернуться за награбленным и замуровали в тоннеле состав.Несмотря на шумиху, которая поднялась среди золотоискателей после этого заявления, какие-либо сведения о том, удалось ли найти поезд с сокровищами, отсутствуют. Местные власти даже были вынуждены расставить наряды полиции на подступах к замку. К тому же были опасения, что искатели могут наткнуться на мины, которые на тот момент были действующими. Дневник немецкого офицера не раскрыл тайн, а скорее добавил новых.Новая волна активности к данной теме вспыхивает со свежей силой после свидетельств очевидцев – нацистов, которые приложили руку к созданию тайников с сокровищами. Известно, что некоторые из них вполне дожили до нынешних дней, другие оставили дневники или успели рассказать о секрете своим близким. К примеру, после того как был обнародован дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, любители приключений снова стали прочесывать окрестности в поисках припрятанных богатств.В своем дневнике, подлинность которого уже успели подтвердить специалисты, он указывает, что по приказу фюрера, он, и его подельники припрятали больше 250 грузовиков с сокровищами в 11 местах, которые находятся в Польше. В дневнике же он пишет о том, что такое решение было принято фюрером, для того чтобы ценности не достались советской стороне. В одном из тайников имеется почти 30 тонн золота. В другом тайнике, якобы спрятаны произведения искусства, которые были вывезены из Франции. Среди них есть работы Боттичелли и Моне.Дневник, который хранил в себе такие данные, ходил по рукам давно, поскольку его владелец умер. Обнародован только в 2019 году, потому что его хранители хотели дождаться, чтобы в живых не осталось людей, чьи имена и данные фигурируют в дневнике.Однако прежде необходимо убедиться в том, что тайники сохранились. Поскольку один из них расположен на дне пруда, другой в колодце.В одном из схронов находится 28 тонн золота, в другом - внушительное количество золотых монет, старинных медалей и ювелирных изделий. Третий тайник содержит 47 художественных полотен, вывезенных из Франции, среди которых работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо и Моне.Удивляет выдержка сотрудников фонда Schlesische Brucke, несколько лет назад получивших данный дневник от членов масонской ложи города Кведлинбурга в Германии. Почему ни представители масонской ложи, ни работники фонда не попытались сами найти сокровища, тем более что подлинность дневника подтвердила экспертиза пяти немецких институтов?Точные места кладов, как и остальных восьми схронов, разумеется, не разглашаются. Тем не менее большинство экспертов сомневается, что сокровища будут найдены, поскольку в подобных случаях всегда сначала находят ценности и только потом публикуют «карту с крестиком».Однако по мнению специалистов, дневник представляет скорее историческую ценность, поскольку в нем идет речь о событиях, происходящих в последние дни войны, но вот помочь найти сокровища – вряд ли. Люди, которые знали где находятся ценности, вряд ли сообщали бы о них в своих дневниках или рассказах, а старались бы добраться до них самостоятельно. К тому же, долгое время записки офицера хранились у других людей, которые информацию не обнародовали, ссылаясь на этические нормы.В 2015 году, по словам двух черных копателей, неподалеку от Валбжиха они обнаружили в тоннеле поезд с алмазами, жемчугом и 300 тоннами золота. Но забирать сокровища кладоискатели не стали, потребовав от властей города за координаты клада 10% от его стоимости.В ответ власти Валбжиха провели пресс-конференцию, призвав кладоискателей не пытаться поживиться немецким золотом, поскольку поезд может быть заминирован. Скорее всего, данное заявление было сделано с одной целью - не допустить разграбления.Тем не менее «золотой поезд» ищут до сих пор. Существуют три версии о местах его предполагаемого местонахождения: заброшенный тоннель у замка Ксендж, штольня в горе Собес у Пелерсдорфа и подземелье в горе Снежке в Судетах.Необходимо отметить, что в Бреслау немцами была свезена основная масса сокровищ, награбленных ими в Восточной Европе и СССР. Примечательно, что после войны в Нижней Силезии, к которой относился Бреслау, было найдено более 80 тайников, за исключением главного - с «золотым составом».У поисковиков, отправляющихся за нацистскими сокровищами, часто возникает вопрос: насколько они велики?По оценкам западных экспертов, золотой запас Третьего рейха, бесследно пропавший после войны, составлял в пересчете на современные деньги около полутриллиона долларов. Это неудивительно, ведь немцам достались золотые резервы Австрии, Бельгии, Венгрии, Дании, Нидерландов, Чехословакии, Румынии, частично Польши и незначительной части СССР. Кроме того, 120 тонн передал немцам на хранение Муссолини. Плюс ограбленные по всему миру музеи.В ожидании скорого краха зимой 1944 года министр экономики Германии Вальтер Функ приказал вывезти и спрятать сокровища в горах Баварии и Австрии. Одним из основных мест, где разместились тайники, стал городок Бад-Аусзее. Причем сами схроны приобретали порой достаточно оригинальную форму.В 1983 году несколько туристов, отдыхавших в этих местах, гуляя по лесу, наткнулись на заброшенный дом. Здание было выкрашено в коричневый цвет. Однако кое-где краска облезла, обнажив золотые кирпичи с клеймом рейхсбанка, из которых было сложено все здание.По оценкам экспертов, строение тянуло на несколько десятков миллионов долларов. Поскольку драгоценная хижина находилась без присмотра, сложно себе представить, насколько ценными являлись остальные охраняемые тайники, а также объем свезенных в местные леса ценностей.Не исключено, что таких дневников будет обнаружено немало, а вот для того чтобы изучить их подлинность и содержащиеся в них факты, нужно огромное количество ресурсов. Однако и затерянные сокровища и, хотя бы малейшая попытка их найти стоят таких рисков.

На дне озер

Конечно, немцы понимали, что спрятанные ими ценности будут искать, причем не только кладоискатели, но и спецслужбы крупнейших государств мира. В этом отношении тайники в горах или лесах были легко уязвимы. В связи с этим было решено большую часть ценностей опустить на дно горных озер. В качестве основного из них, как показал на допросах знаменитый руководитель диверсионных групп СС Отто Скорцени, было выбрано Топлиц-Зее. Возможно, благодаря информации о части тайников, которые затем были успешно вскрыты, преступнику дали возможность бежать и спокойно дожить свои дни в Испании под крылом диктатора Франко.

Тем не менее тайники озера Топлиц-Зее так и остались неприкосновенными. Впервые о них стало известно в 1945 году, когда местные рыбаки массово стали вылавливать из озера и сдавать американцам поддельные английские фунты стерлингов. Но как только водолазы союзников попытались опуститься на дно озера, кто-то перерезал одному из них шланг и тот погиб. Было ясно, что озеро тайно охраняется фашистами, и попыток опуститься на дно долгое время не предпринимали. Предположительно на дне водоема глубиной 100 метров находятся 50 ящиков из хранилища рейхсбанка, 22 канистры с золотом, около 5 кг бриллиантов, а также несколько сейфов с ювелирными изделиями и собранием старинных коллекционных монет.

Но, как известно, сокровищ без хозяев не бывает. Озеро Топлиц-Зее является одним из мировых лидеров по бесследной пропаже кладоискателей. Поклонники теории заговора уверены, что их уничтожают специальные боевики СС и их потомки, живущие поблизости.

Их первыми жертвами в 1946 году стали инженеры из Линца - австрийцы Хельмут Майер и Людвиг Пихлер. Спустя несколько дней с тех пор, как несчастные ушли в горы в поисках сокровищ, их нашли мертвыми. Впоследствии подобных случаев было множество. На протяжении нескольких десятков лет одиночные искатели сокровищ, как правило, умирали насильственной смертью, а экспедиционные исследования прекращались, едва начавшись.

В 2001 году сотрудниками Центра Симона Визенталя из озера было поднято девять цинковых ящиков по 100 кг каждый. Но о том, что в них находилось, общественность так и не узнала.

Где еще?

В конце войны, готовясь к побегу в Южную Америку, нацистские бонзы пытались вывезти из страны гигантские суммы, исчислявшиеся десятками миллиардов в долларовом эквиваленте, на кораблях и подводных лодках. В подтверждение данной версии можно привести обнаруженный в 2017 году затонувший немецкий корабль SS Minden с ящиком золота на его борту.

Считается, что данное судно курсировало между Бразилией и Германией. В свой последний рейс оно везло из Южной Америки в Европу 4 тонны золота, но было затоплено по приказу Гитлера при появлении кораблей ВМФ Великобритании.

В последние дни войны данным маршрутом в Бразилию, Аргентину, Перу и Чили отправились суда и подводные лодки для финансирования нацистских баз в этих странах. Предполагается, что существенная часть ценностей была вывезена и спрятана в Антарктиде, к которой немцы испытывали особый интерес начиная с 1939 года. Разумеется, мифического подземного города на материке нет, в то время как тайники в скалах вполне могут существовать.

Некоторые личные заначки фашистской верхушки

Заначка рейхсмаршала Геринга

По самым скромным подсчетам исследователей, для осуществления программы экстренной эвакуации ценностей, осуществляемой по распоряжению вождей Третьего рейха, в различных регионах Германии, Австрии, Чехии было оборудовано более 100 обширных тайников. И это только если говорить о «казенных» сокровищах. А ведь многие высокопоставленные нацисты устраивали перед приходом союзников тайники, куда прятали свои личные богатства. И это далеко не всегда было что-то по мелочи.

Геринг в одной из своих резиденций - замке Фельденштейн, расположенном неподалеку от Нюрнберга, распорядился замуровать в подвалах заначку на черный день. Когда этот схрон все-таки обнаружили, из подземелья извлекли много действительно очень ценных вещей. В описях фигурируют, например, 36 массивных золотых подсвечников, огромная ванна из чистого серебра, картины известных художников... А еще – несколько ящиков коньяка многолетней выдержки.

В другом имении рейхсмаршала – Каринхалле, оказались спрятаны в подвалах более 400 ящиков с уникальными произведениями культуры и историческими артефактами, вывезенными из музеев на оккупированной немцами территории СССР.

Когда исследователи попытались подсчитать общее количество художественных ценностей, припрятанных для себя шефом Люфтваффе и Главным лесничим Рейха, получились очень впечатляющие итоги: без малого полторы тысячи живописных произведений, свыше 200 скульптур, более сотни больших роскошных ковров и гобеленов…

Но, оказывается, это была лишь небольшая часть. Остальное богатство так и не нашли. По словам некоторых очевидцев, много ящиков Геринг вывез из замка и утопил в озере Штольпзее, которое расположено севернее Берлина. Говорят, что там до сих пор лежат ящики с платиной, слитками золота. Предполагаемая стоимость этих сокровищ по сегодняшним ценам – более полутора миллиардов долларов. Сегодня поиском этих сокровищ занимаются некоторые исследователи из Британии, США, немецкие кладоискатели, но сокровищ они пока не обнаружили, или, по крайней мере, не сообщили о них.

Заначки Риббентропа

Министр иностранных дел Германии фон Риббентроп тоже не мог совладать с собственным корыстолюбием. Неподалеку от принадлежавшей ему виллы Шлосс Фушель был обнаружен тайник. Внутри оказались спрятаны две большие металлические коробки, набитые золотыми монетами. Но, как полагают, основная часть риббентроповских сокровищ до сих пор еще не найдена. Весьма вероятно, что они надежно укрыты на дне одного из горных альпийских озер.

Кальтенбруннера

А небезызвестный начальник Главного управления имперской безопасности СС Кальтенбруннер проявил прямо-таки дьявольскую хитрость и предусмотрительность (которую, правда, его товарищи по партии расценили бы как пораженчество и трусость). Почти за год до краха Третьего рейха этот видный нацист арендовал для себя через подставное лицо виллу в Альт-Аусзее. В окружавшем ее саду по распоряжению Кальтенбруннера было оборудовано потайное подземное хранилище, куда он заблаговременно перевез около 80 килограммов золота в слитках, 10 тысяч золотых монет, пачки американских долларов… Впоследствии этот клад все-таки обнаружили американские военные.

Сокровища Роммеля.

В 1941 году Гитлер назначил генерала Эрвина Роммеля командующим Африканским корпусом, который сражался против англичан в Северной Африке. Но одновременно этот генерал являлся тайным руководителем «научной экспедиции», которая занималась вывозом золота, драгоценных камней, древнейших музейных ценностей. В течение двух лет в этом регионе немцами было похищено и присвоено несметное количество сокровищ. Немалая часть всего украденного «прилипла к рукам» самого Роммеля.

В конце 1943 года Роммель направляется в Италию и туда же переправляются контейнеры с богатствами. Груз везли на немецких кораблях, которые не раз подвергались бомбардировкам союзной авиацией. Руководитель охранной команды Шмидт решил (под шумок), затопить часть контейнеров в море недалеко от Корсики. Остальная часть все-таки была доставлена и спрятана в тайники в Австрии (недалеко от Зальцбурга). Но Шмидт не дожил до конца войны, а непосредственные участники этой двойной воровской операции никогда о ней особо не распространялись. Те сведения, которые проникли в прессу, не содержали в себе точных координат места затопления контейнеров. Не исключено, что после войны их тайно подняли и увезли, но это всего лишь предположения. По крайней мере, и сегодня вокруг Корсики рыщет много кладоискателей, занимающихся поисками «сокровищ Роммеля».

Поиски продолжаются.

У нацистских начальников рангом пониже масштабы сделанных ими и припрятанных запасов ценностей были, конечно, поменьше. Но эти клады тоже впечатляют. Скажем, в городе Белленштадт в советской зоне оккупации наши солдаты, обследуя чердак одного из домов, наткнулись на оборудованное там потайное помещение, в котором было спрятано около сотни картин известных русских художников.

Все знали, что нацисты целыми эшелонами вывозили награбленное. Описи подлежали картины, ковры, золото, платина, ценный фарфор, драгоценные украшения. Куда-то же делась Янтарная комната, и были полностью разрушены и разграблены соборы, дворцы, имения. В каком виде оставили фашисты Петродворец и другие архитектурные и исторические сокровищницы. Все, что советское руководство при отступлении не успело вывезти вглубь России, было захвачено и увезено нацистами.

Завершая это небольшое исследование, следует сказать, что, по самым скромным расчетам, в тайных хранилищах нацистов спрятано сокровищ на десятки, если не сотни миллиардов долларов. Часть этих сокровищ, без всякого сомнения, давно найдена и тайно вывезена. Но основные богатства все же до сих пор ждут своего открытия в подземных тайниках и на дне озер, рек и морей.