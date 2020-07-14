Первые дни Великой Отечественной войны - рассекреченные документы из архива Министерства Обороны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Спустя 77 лет Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны: директивы народного комиссариата обороны (НКО) СССР (в том числе копию директивы № 1 от 22 июня 1941 года), приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, приказы о наградах, трофейные карты и указы руководства страны.

ДИРЕКТИВА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР № 1 ОТ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА



Фото: Министерство обороны России

22 июня 1941 года из Москвы была передана директива народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко. За несколько часов до этого солдаты 90-го пограничного отряда Сокальской комендатуры задержали немецкого военнослужащего 221-го полка 15-й пехотной дивизии вермахта Альфреда Лискова, который вплавь пересек пограничную реку Буг. Он был доставлен в город Владимир-Волынский, где на допросе рассказал, что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. Информация была передана вышестоящему командованию. ​

Текст директивы:

«Командующим 3-й, 4-й,10-й армий передаю приказ наркома обороны для немедленного исполнения:

В течение 22–23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО (Ленинградский военный огруг.

), ПрибОВО (Прибалтийский особый военный округ, преобразован в Северо-Западный фронт.), ЗапОВО (Западный особый военный округ, преобразован в Западный фронт.), КОВО (Киевский особый военный округ, преобразован в Юго-Западный фронт), ОдВО (Одесский военный округ). Нападение может начаться с провокационных действий.

Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения.

Приказываю:

​в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе;

перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;

все части привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.

​Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить».

Директива подписана командующим войсками Западного фронта Дмитрием Павловым, начальником штаба Западного фронта Владимиром Климовских, членом Военного совета ЗапОВО Александром Фоминых.

В июле Павлов, Климовских, начальник связи Западного фронта генерал-майор Андрей Григорьев, командующий 4-й армией генерал-майор Александр Коробков были обвинены в бездействии и развале управления войсками, что привело к прорыву фронта, и приговорены Верховным судом СССР к расстрелу. Приговор привели в действие в июле 1941 года. После смерти Сталина были реабилитированы.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ № 2 ОТ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА (7:15 УТРА)



Фото: Министерство обороны России

Текст приказа:

«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО.

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налет на наши аэродромы вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю…» <…>



Фото: Министерство обороны России

<…> «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу.

Впредь до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить.

Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск». <…>



Фото: Министерство обороны России

<…> «Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100–150 км.

Разбомбить Кенигсберг (сегодня Калининград.) и Мемель (военно-морская база и порт на территории Литвы.).

На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать».

Подписи: Тимошенко, Маленков (Георгий Маленков — член Главного военного совета РККА.), Жуков (Георгий Жуков — начальник Генерального штаба Красной армии, заместитель народного комиссара обороны СССР.).



Фото: Министерство обороны России

«Тов. Ватутину (Николай Ватутин — первый заместитель Жукова.). Румынию бомбить».

ТРОФЕЙНАЯ КАРТА «ПЛАН БАРБАРОССА»



Фото: Министерство обороны России

В 1940–1941 гг. Германия разработала план нападения на СССР, предполагающий «молниеносную войну». План и операция были названы в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I «Барбаросса».

ЗАПАДНЫЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. РАЗВЕДСВОДКА № 2

Фото: Министерство обороны России

22 июня 1941 года 99-я стрелковая дивизия стояла в польском городе Перемышль, который одним из первых оказался захвачен немецкими войсками. 23 июня частям дивизии удалось отбить часть города и восстановить границу.

«РАЗВЕДСВОДКА № 2 ШТАДИВ (ШТАБ ДИВИЗИИ.) 99 ЛЕС БОРАТЫЧЕ (СЕЛО В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ.) 19:30 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Противник форсирует реку Сан (приток Вислы, протекает по территории Украины и Польши.) в районе Барич, занял Стубенко (населенный пункт на территории Польши.) до батальона пехоты. До батальона пехоты занимает Гуречко (село на территории Украины.), мелкие конные группы в 16:00 появились в Крувники (населенный пункт на территории Польши.). В 13:20 противником занят госпиталь Перемышль неустановленной численностью.

Скопление до полка пехоты на противоположном берегу реки Сан в районе Вышатьце. Скопление пехоты /мелких групп/1 км южнее Гуречко.

16:00 до дивизиона артиллерии вело огонь из района Дусовце (село на территории Польши.). До трех дивизионов артиллерии крупных калибров в 19:30 вело огонь по м. Медыка (село на территории Польши.) из районов Майковце, Дуньковичкй, Выпатьце.

Выводы: на фронте Грабовец-Перемышль свыше одной ПД (пехотная дивизия.), усиленной артиллерией/ неустановленной численности.

Предположительно главная группировка противника на правом фланге дивизии.

Необходимо установить: действие противника перед правым [неразборчиво] дивизии.

Отпечатано в 5 экземплярах».

Подписи: начальник штаба 99-й стрелковой дивизии полковник Горохов, начальник разведотдела капитан Дидковский.

https://www.rbc.ru/photoreport/22/06/2018/5b2ca76f9a79476fc5657e5d