Тайное заклание Михаила Романова

Пусть даже его правление продлилось неполные сутки – со 2 на 3 марта 1917 года. А всего через год с небольшим после своего отречения 39-летний великий князь Михаил Александрович оказался первым представителем династии Романовых, уничтоженным новой властью.

Младший сын Александра III был его любимцем. Жизнерадостный здоровяк Михаил походил на отца куда больше, чем субтильный меланхолик Николай. Впрочем, к власти Михаил Александрович совершенно не был предрасположен – интерес к политике и честолюбие отсутствовали в нём начисто. Поэтому почти никто не удивился, когда сразу после отречения от престола Николая II в пользу младшего брата Михаил последовал его примеру. Отказ «восприять Верховную власть» в.к. Михаила Александровича. 3 марта 1917. …принял я твёрдое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

Пора­зился этому только сам Николай, 3 марта записавший в дневнике: «Оказывается, Миша отрёкся. Его манифест кончается четырёххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» Михаил Александрович на этюде к картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения».



Противоречивая персона

Каким был брат последнего российского императора? Одни утверждают, что младший брат Николая Романова был человеком скромным, ведомым и застенчивым. Вместе с тем, некоторые из его поступков свидетельствуют о большой внутренней силе. Так, именно великий князь в годы войны предводительствовал «Дикой дивизией». Ему удалось обуздать своенравный народ, подчинённые с высоким уважением относились к своему командующему.

«В дивизию входили представители народов Кавказа. Их в царской России на воинскую службу не призывали. Мусульмане были недисциплинированны. При этом они ничего не боялись и были отличными наездниками. Во время войны многие из них вызвались идти на фронт, так и образовалась «Дикая дивизия». Император Николай назначил командующим войском своего брата. И великому князю Михаилу удалось заслужить расположение своего войска, горцы уважительно говорили про него «джигит Миша»», - рассказывает Владимир Гладышев.

Характерен и другой эпизод жизни Михаила, когда ради любви он наперекор воле своей семьи и императора вступил в брак с дважды разведенной женщиной.

«Тогда «трясло» не просто царскую семью, но и всю Россию. Их тайная свадьба наделала много шума. Сам министр внутренних дел Столыпин направлял своих людей заграницу следить за тем, чтобы влюблённые не обвенчались. Однако всё равно «проворонили»», - замечает историк.

Разгневанный император лишил брата звания «правителя государства», а над всем его имуществом установил опеку. Однако вскоре кровные родственники примирились. Впереди их семью ждали куда более трагичные события.

В марте 1917 года Николай под давлением большевиков отказывается от престола в пользу Михаила. Престолонаследник же подписал Манифест, где сообщил, что примет власть лишь в случае, если на то будет воля народа. Спустя время Михаил окажется под домашним арестом, а после – в Перми.

В пермской глубинке

Май 1918 года в Перми был по-уральски переменчивым. Солнце сменялось тучами с проливными дождями, ветер приносил за собой тепло. В любую погоду одним из любимых занятий Михаила были прогулки по центральным городским улицам – Сибирской, Монастырской. Его высокий стан мгновенно приковывал внимание горожан. Первый месяц в Перми Михаил провёл в тюрьме. После великого князя и его секретаря выпустили с условием ежедневной отметки в ЧК. Фото: архив Владимира Гладышева

«По-разному в Перми относились к приезду Михаила местные жители. Одни хотели хоть глазком взглянуть на «помазанника Божьего», караулили великого князя у входа в гостиницу. Другие напротив, боялись общаться с ссыльным. Так, один из жителей гостиницы рассказал, что, как ему показалось, вид у Романова был «болезненный и обреченный», и что с ним «все опасались общаться». Другой случай не менее характерен: владелец сапожного магазинчика захлопнул дверь, заприметив, что к ним направляется Михаил Романов», - рассказывает писатель.

Несколько знатных пермских семей всегда были рады видеть у себя великого князя. За чашкой чая, под звуки рояля, Михаил вместе со своим секретарем Джонсоном проводили время в гостях у семьи известного на всю Россию мехового короля Алина, семьи изобретателя Кобяк, семьи купцов Тупицыных.

Кофе и газеты

Дважды в день великому князю Михаилу необходимо было отмечаться – в милиции и ЧК. Однако, невзирая на надсмотрщиков, Романову удалось наладить свою жизнь на новом месте. Дневниковые записи сохранили сведения о его распорядке дня в ссылке. С ритуальной точностью повторяется изо дня в день: утром – кофе и свежая пресса, днём – прогулки и встречи, вечером – непременно театр или кино. Михаил Романов любил пешие прогулки по Перми, не раз катался на лодке по Каме. Фото: архив Владимира Гладышева

«Утром читал. Днём играл на гитаре. От 5 до 6 Знамеровский и я гуляли, прошлись за собором в саду над рекой. Обедали в 7, потом втроем отправились в театр, шла «Бездна», кроме Казаровского и Полякова, играли плохо. Затем смотрели один акт «Веселой вдовы», под аккомпанемент пианино, но несмотря на мизерную обстановку было приятно послушать музыку, тем более что двое главных играли хорошо», - привычка записывать в конце дня обо всем случившемся сохранится у Михаила до последнего дня.

Любовь в маленьком городе

Пермь стала последним местом встреч великого князя Михаила и его любимой жены Натальи Сергеевны. В период разлуки влюбленные обменивались письмами, полными нежности и тепла, а также горечи от вынуждённого расставания. Наконец, Наталье удалось отправиться к своему супругу.

Несмотря на надсмотрщиков, ссылку, политическую ситуацию, они верили, что всё наладится. Тем более, для этой пары встречи под присмотром шпионов были не новы. Днём они гуляли по берегу Камы, смотрели на местную достопримечательность – старое кладбище на Егошихинском мысе, посещали рынок, пасху встретили в Петропавловском соборе.

Наталья была страстной любительницей магазинов – и в Перми она с удовольствием ходила по лавкам и торговым точкам – цветочным, ювелирным, рыбным и меховым. Также в Перми пара присматривала для себя совместное жилище. Великий князь вместе с супругой выбрали в Перми дом по адресу ул. Екатерининская, 212, он принадлежал семье Тупицыных. Фото: архив Владимира Гладышева

«Михаил проживал в номере «Королёвских номеров», самом престижной гостинице того времени. Когда в Пермь прибыла Наталья, вдвоём жить в номере стало неудобно, да и дороговато. Они стали рассматривать дома, квартиры, рекомендованные пермскими друзьями великого князя. В итоге остановились на доме по адресу Екатерининская, 212 семьи Тупицыных», - рассказывает историк.

Однако мечтам о совместной жизни в Пермской губернии не суждено было сбыться. В последний раз супруги виделись на пермском вокзале. Михаил успокаивал Наталью, говорил о том, что всё наладится, и они снова будут вместе.

«С отъездом Наташи стало так грустно, так пусто, и все как-то кажется по-другому, и комнаты стали другими», - напишет в дневнике великий князь. Командир Кавказской туземной конной дивизией великий князь Михаил Александрович с женой.

Нераскрытое цареубийство

Последней надеждой Российской империи называли великого князя Михаила Романова. Именно на его персону делали ставки представители антибольшевистских сил и влиятельных кругов.

«Даже находясь на положении ссыльного в Перми, Михаил Александрович представлял реальную угрозу для одних и серьёзную политическую фигуру для других», - отмечает краевед.

«Изъять из обращения путём похищения»

Уже 5 марта 1917 года исполком Петросовета внял требованиям, озвученным на многочисленных митингах, арестовав семью Николая II. Через два дня был арестован и Михаил. Весной 1918 года Николая с домочадцами выслали в Екатеринбург, а Михаила – в Пермь. Вместе с последним туда же отправился его личный секретарь – англичанин Брайан Джонсон. Также за Михаилом добровольно последовали его камердинер Василий Челышев и шофёр Пётр Борунов. Свою супругу графиню Наталию Брасову великий князь уговорил остаться в Гатчине, где чета ранее проживала под домашним арестом. Великий князь Михаил Александрович с морганатической супругой Н. С. Брасовой (Вульферт). Париж. 1913

Королевские номера, откуда большевики забрали Михаила Александровича и его секретаря В Перми Михаил без особого труда добился себе права находиться на свободе (пусть и под надзором властей). Правда, Пермский Совдеп предупредил Романова, что снимает с себя ответственность за возможные последствия его свободного пребывания в городе. Однако Михаил не считал, что ему угрожает опасность. Он поселился в так называемых королевских номерах гостиницы при бывшем Благородном собрании и вскоре привлёк к себе внимание всего города.Королевские номера, откуда большевики забрали Михаила Александровича и его секретаря Местный чекист Александр Шамарин вспоминал: «Почти ежедневные шествия нового царя-спасителя до кафедрального собора по устланной мостовой коврами и живыми цветами раздражали рабочий класс. А мы учили, что мнение рабочих тождественно решению народа, и привели их желание в исполнение».

Один из зачинщиков «исполнения желания рабочего класса» Андрей Марков впоследствии так описывал обстановку лета 1918 года: «Надвигалось бурное время, приближался фронт белых банд Колчака, а мы, большевики, тогда были не так сильны… Мы, небольшая группа большевиков, вздумали Михаила Романова изъять из обращения путём похищения его из королевских номеров». Низовой инициативой объясняется и отсутствие документов, касающихся похищения. «Письменных решений не выносилось, – пояснял тот же Марков, – да и не было времени их писать, так как сама обстановка была сверхбоевая».

«Надоели вы нам, Романовы!»

Основными участниками и исполнителями похищения помимо рядового чекиста Маркова выступили заместитель председателя губернской ЧК Гавриил Мясников, начальник городской милиции Василий Иванченко, его помощник Николай Жужгов и красногвардеец Иван Колпащиков. В курсе дела находился и председатель Пермской Губчека Павел Малков. Фотография на память после расстрела Михаила Романова. Слева направо: А. В. Марков, Н. В. Жужгов,Г. И. Мясников, В. А. Иванченко, И. Ф. Колпащиков

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года к гостинице, где проживал Михаил, подъехали два крытых фаэтона. Первыми попытались вывести Романова из номеров Жужгов и Колпащиков. Их усилия не увенчались успехом, и тогда на подмогу подельникам поспешил вооружённый наганом и ручной бомбой Марков. О дальнейшем рассказывал своему сокамернику арестованный камердинер великого князя Челышев: «Михаил Александрович уже лежал раздетый. В грубой форме они приказали ему одеваться. Он стал одеваться, но сказал: «Я не поеду никуда. Вы позовите вот такого-то. (Он указал, кажется, какого-то большевика, которого он знал.) Я его знаю, а вас не знаю». Тогда один из пришедших положил ему руку на плечо и злобно и грубо выругался: «А, вы, Романовы! Надоели вы нам все!» После этого Михаил Александрович оделся. Они также приказали одеться и его секретарю Джонсону и увели их». Большевиком, которого «знал» Михаил, был Малков. Романов понимал, что явившиеся к нему люди действуют незаконно, но не догадывался, что они получили негласную санкцию председателя губернской ЧК. Уже в едущем фаэтоне доверчивый Романов проникся благодарностью к сидевшему с ним рядом Иванченко, который старательно успокаивал пленника. По словам Иванченко, расчувствовавшийся Михаил даже сказал ему: «Знаешь, начальник, если только я спасусь, я засыплю тебя золотом и богатством». Затем Романов вынул из кармана записную книжку и записал туда фамилию заговорщика.

Тем временем оба фаэтона свернули на лесную дорогу и вскоре остановились. Иванченко ещё не успел приказать Михаилу выйти наружу, как раздался выстрел. Стрелял Марков – выведя Джонсона из второго фаэтона, чекист убил его наповал.

Потрясённый Михаил выбрался из экипажа и тут же был ранен стрелявшим Жужговым. Спастись Романов уже не пытался. Истекая кровью, он лишь кинулся к убитому секретарю с криком: «Разрешите проститься с ним!» Всё тот же Марков с расстояния двух метров выстрелил в великого князя – тот упал замертво. Поскольку уже светало, убийцы поспешили скрыться с места преступления. Трупы были закопаны только следующей ночью. О том, что расправа над Михаилом Романовым не была согласована со столицей, свидетельствует телеграмма, 13 июня направленная Пермской ЧК в Совнарком и ВЧК: «Сегодня ночью неизвестными в солдатской форме похищены Михаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов, приняты самые энергичные меры».

«Похищение» Михаила послужило поводом для ужесточения режима содержания царской семьи в Екатеринбурге. Кроме того, как подозреваемые в содействии похищению Михаила были арестованы многие лица из его окружения. Один из организаторов похищения Мясников позже писал о своих размышлениях накануне расправы: «Но что же я буду делать с этими двенадцатью, что охраняют Михаила? Ничего не буду делать. Михаил бежал. ЧК их арестует и за содействие побегу расстреляет. Значит, я провоцирую ЧК на расстрел их? А что же иначе? Иного выхода нет… Собирался убить одного, а потом двух, а теперь готов убить семнадцать! Да, готов. Или 17, или реки рабоче-крестьянской крови… Революция – это не бал, не развлечение. Думаю, даже больше, что если всё сойдёт гладко, то это послужит сигналом к уничтожению всех Романовых, которые ещё живы и находятся в руках советской власти». В действительности по делу о похищении Михаила расстреляли 42 заложника. Решение вопроса о царской семье, несомненно, тоже было ускорено пермскими событиями.

«Вот и хорошо, правильно сделали»

Чего заговорщики не ожидали, так это того, что бесследное исчезновение Михаила приведёт к массовому распространению невыгодных для большевиков слухов. Член президиума Пермского губисполкома Владимир Сивков вспоминал: «Приверженцы старого режима, которых было немало, видели в похищении «перст Гос­подень» – чудо спасения от большевиков члена царской семьи. Они заказывали молебны «о здравии раба Божия Михаила» и ждали, когда этот чудом спасённый появится во главе войска, «освободит пленённого монарха и восстановит порядок».

Взволнованный подобными слухами, Мясников даже предлагал откопать тела убитых, чтобы останки были обнаружены и у заинтересованных лиц не осталось бы надежды на чудесное спасение Михаила. Но сообщники Мясникова выразили протест против этого намерения, указав, что, «во-первых, здесь замешан английский подданный секретарь Романова Джонсон, и это грозит последствиями; во-вторых, на похороны съедется вся белогвардейщина, и у нас создастся обстановка, при которой будет возможно восстание».

В Совнаркоме и ВЧК, разумеется, быстро докопались до истинных обстоятельств похищения, но никто не понёс наказания за самоуправство. Марков даже уверял, что удостоился похвалы от самого вождя мирового пролетариата: «Будучи в командировке по работе в Москве в 1918 году, я по делу пришёл к товарищу Свердлову Я.М., он меня привёл к В.И. Ленину, который спрашивал меня о ликвидации Михаила Романова. Я рассказал ему, что сделано было чисто, он сказал: «Ну вот и хорошо, правильно сделали». Других свидетельств этой встречи нет и вполне вероятно, что именно так Ильич и отнёсся к насильственной кончине некоронованного экс-императора.

Тела великого князя Михаила и его секретаря Жонсона (а как выяснилось не так давно это был совсем и не англичанин, но это другая история, расскажу завтра) так и не были найдены.

Правду о судьбе Михаила Александровича раскрыл один из убийц – Марков, не принявший ряд решений большевистской власти и ставший оппозиционером. В 1921 году, он издал брошюру, в которой раскрыл свою роль в «побеге» великого князя.

С 2009 года ведутся активные поиски останков. Международная экспедиция, в состав которой входят специалисты из Америки, Англии и России организована американцем русского происхождения Петром Сарандинаки, создателем фонда S.E.A.R.C.H.

Уже проверены десятки версий, исследованы предполагаемые места убийства, найден старый Соликамский тракт, по которому следовали фаэтоны.

Можно сказать, что Сарандинаки был «обречен» на поиски семьи Романовых еще до рождения. Его дед, Кирилл Михайлович Нарышкин был одним из первых, кто вошел в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге через неделю после того, как там была расстреляна Царская семья. Увиденное произвело на него сильное впечатление даже несмотря на то, что большевики хорошо постарались, чтобы скрыть следы преступления.

Кроме того, прадед Сарандинаки, генерал Сергей Розанов был тем самым военачальником, который, войдя с войсками Белой гвардии в Екатеринбург, приказал снести забор Ипатьевского дома. Сам он так и не смог спуститься в подвал, где произошло убийство, но предложил своего друга Николая Соколова в качестве следователя по делу о расстреле царской семьи.

Позднее они вместе плыли на пароходе из Японии в Европу, и Соколов хранил сундучок с доказательствами убийства под кроватью дочери Розанова – Анны Сергеевны Розановой-Нарышкиной, бабушки Сарандинаки.

«А много лет спустя я держал в руках этот сундучок – уже пустой, когда был у внука Соколова во Франции», – рассказывает он.

Так получилось, что во время поисков в Поросенковом логе под Екатеринбургом в 2004 году Сарандинаки, сам того не ведая, определил место, где были погребены наследник Алексей и великая княжна Мария.

«В северной части поля мы ничего не нашли. Тогда я пошел на южную сторону, чтобы сделать фотографию. Через три года выяснилось, что в тот момент я стоял ровно на месте захоронения Алексея и Марии», – рассказывает он.

Позднее ему довелось увидеть эти останки.

«У них были разрублены кости. Я просто плакал, когда видел их», – вспоминает Петр Александрович.

Сейчас Сарандинаки предложил возобновить поиски, поскольку в 2007 году было обнаружено только 44 кости, принадлежавших Алексею и Марии.

Сегодня существует 5 версий, где в Перми захоронено тело Михаила Романова. Шестая версия, что он действительно, якобы, сбежал. В свое время из-за этого появлялись даже двойники.

https://www.pravmir.ru/ya-plakal-kogda-uvidel-eti-ostanki-ro...

https://versia.ru/tajnoe-zaklanie-mixaila-romanova

https://dzen.ru/media/babylon/v-noch-s-12-na-13-iiunia-1918-...

https://dzen.ru/media/babylon/v-noch-s-12-na-13-iiunia-1918-...

https://perm.aif.ru/culture/person/neraskrytoe_ubiystvo_kak_...