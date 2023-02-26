Три работы архитектора Шехтеля в Москве

Корреспондент «Комсомолки» составил пеший маршрут с остановками возле зданий знаменитого архитектора.

Его называют отцом русского модерна. Хотя при жизни официально Федор Шехтель так и не получил диплом архитектора. Федора Шехтеля называют отцом русского модерна.

Здания, построенные по его чертежам, можно узнать интуитивно. Сглаженные углы на фасадах, башни с конусными крышами, окна разных размеров. В каких-то особняках узнается готика, в каких-то Византия. Мастер не боялся экспериментировать. И прорабатывал каждый элемент. Даже если заказ поступал от обычного частника. Сейчас почти все эти дома охраняются государством. И про каждый можно рассказывать часами.

Взять хотя бы особняк Рябушинского, в котором жил Горький. Дом является блестящим образцом модерна, при этом Корней Чуковский писал, что давно не видел такой мерзкой пошлятины. «Ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями».

Видимо, такая реакция лишний раз доказывает, что творчество Шехтеля — не что иное, как искусство.

К сожалению, туристам увидеть нынешнюю обстановку этих зданий в большинстве случаев нельзя. У ворот охрана, а внутри — посольства и консульства. А вот осмотреть снаружи никто не запрещает.

Начнем изучать Москву Шехтеля с дома, в котором он сам жил.

В Ермолаевском переулке

Дом Шехтеля в Ермолаевском переулке похож на средневековый замок.

Расположен в Ермолаевском переулке, 28, стр. 1 (метро «Маяковская»).

Год постройки: 1896 год.

Статус: объект культурного наследия народов РФ регионального значения. Правильно кто-то подметил. С виду это строение напоминает и русскую избушку, и средневековый замок одновременно. Архитектор экспериментировал на самом себе. Потому что этот дом был собственностью Шехтеля. Здесь он не спал ночами, придумывая новые архитектурные решения. И это вовсе не для красного словца — по свидетельству современников, он действительно много трудился. История строительства особняка началась в 1896 году, когда 37-летний Франц Шехтель, к тому времени достаточно известный архитектор и обеспеченный человек, выкупает участок небольших размеров на углу Ермолаевского и Трехпрудного переулков. Место было примечательно тем, что некогда здесь стояла церковь во имя священно мученика Ермолая, к тому времени давно снесенная.

Стоит отметить, что на момент строительства дома в Ермолаевском пер., д. 28, Шехтель уже возвел особняк Морозова в стилистике английской готики на Спиридоновке. Подобное он воплотил в проектировании уже собственного жилья, но привнес сюда новые архитектурные идеи, которые совсем скоро стали основой стиля «московский модерн».

И как-то в письме Чехову написал: «Уверен, что без работы я был бы никуда не годен — как часы, не заводимые аккуратно и постоянно» (кстати, с Антоном Павловичем дружил и даже оформил обложку его «Пестрых рассказов»). Будто из сказки, особняк-замок в миниатюре сам Шехтель шутливо называл «избушкой непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирху, то ли за синагогу».

Внушительное по размерам окно по центру особняка Шехтеля по Ермолаевскому переулку, 28 некогда обрамляли сплетения плюща, который вился по большей части фасада, цепляясь своими усами за керамическую плитку. Такой антураж привносил некую таинственность и особый колорит строению.

Увидев, что ворота открыты, я было ринулся в маленький дворик. Но через секунду из сторожки выскочил человек в форме и пояснил, что посольство республики Уругвай — не проходной двор. В сказочном доме-замке зодчий Шехтель проживал на протяжении 14 лет. В 1910-м отсюда он переехал в свой новый особняк на Большой Садовой. Это же владение по адресу Ермолаевский переулок, дом 28 было переуступлено Е.А. Дунаевской, имевшей чин почетной гражданки.

После прихода большевиков в 1917-м году, особняк Шехтеля использовали для размещения различных государственных учреждений, пока в 1944-м не предали на баланс МИДа. С тех пор в этом доме находились дипмиссии зарубежных государств. Сегодня помещения занимает посольство Уругвая.

Я заметил, что на мозаичном панно составлены литеры F и S. Позже выяснил, что это инициалы архитектора. В то время он был Францем, а Федором Осиповичем стал после Первой мировой войны. Как пишут в справочниках, в знак солидарности с русским народом. Дом Шехтеля в Ермолаевском переулке похож на средневековый замок.Расположен в Ермолаевском переулке, 28, стр. 1 (метро «Маяковская»).Год постройки: 1896 год.Статус: объект культурного наследия народов РФ регионального значения.Правильно кто-то подметил. С виду это строение напоминает и русскую избушку, и средневековый замок одновременно. Архитектор экспериментировал на самом себе. Потому что этот дом был собственностью Шехтеля. Здесь он не спал ночами, придумывая новые архитектурные решения. И это вовсе не для красного словца — по свидетельству современников, он действительно много трудился.И как-то в письме Чехову написал: «Уверен, что без работы я был бы никуда не годен — как часы, не заводимые аккуратно и постоянно» (кстати, с Антоном Павловичем дружил и даже оформил обложку его «Пестрых рассказов»).Увидев, что ворота открыты, я было ринулся в маленький дворик. Но через секунду из сторожки выскочил человек в форме и пояснил, что посольство республики Уругвай — не проходной двор.Я заметил, что на мозаичном панно составлены литеры F и S. Позже выяснил, что это инициалы архитектора. В то время он был Францем, а Федором Осиповичем стал после Первой мировой войны. Как пишут в справочниках, в знак солидарности с русским народом.

Здесь был… Горький

В 1930-е годы в особняке Рябушинского жил писатель Максим Горький. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес: Малая Никитская, 6/2, стр. 5 (метро «Тверская»).

Год постройки: 1903 год.

Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Дальше 15 минут ходьбы — и мы возле особняка Рябушинского. Того самого, о котором Чуковский отзывался так нелестно. Крыльцо напоминает огромную букву П. Точнее, заглавную буквицу, какие раньше вырисовывали в самом начале текста. Вот фото 1902 года В 1930-е годы в особняке Рябушинского жил писатель Максим Горький. Фото: Михаил ФРОЛОВАдрес: Малая Никитская, 6/2, стр. 5 (метро «Тверская»).Год постройки: 1903 год.Статус: объект культурного наследия федерального значения.Дальше 15 минут ходьбы — и мы возле особняка Рябушинского. Того самого, о котором Чуковский отзывался так нелестно. Крыльцо напоминает огромную букву П. Точнее, заглавную буквицу, какие раньше вырисовывали в самом начале текста.Вот фото 1902 года

Этот особняк Шехтель построил для своего друга Степана Рябушинского, оформив в морском стиле. На стенах изображены медузы, ракушки, водоросли, черепахи. Мраморная лестница напоминает волну. Рябушинский был старообрядцем и собирателем икон. И специально для него архитектор спроектировал молельню, причем как тайную комнату. Неосведомленный человек найти ее не мог. В 30-е годы здесь жил Максим Горький и в честь этого в особняке устроили музей писателя (в 1965 году). А потому это тот редкий случай, когда шехтелевский дом можно осмотреть и внутри. Удивляет, насколько хорошо он сохранился. В кабинете, в спальне, в столовой сохранили подлинную обстановку. Как и личные вещи писателя, и его библиотеку (12 тысяч томов). Расставлены они в том же порядке, что и при жизни Горького.

Отдельные комнаты закрыты для посетителей, потому что в них хранится музейный фонд. Витражный пейзаж в прихожей.

Я обратил внимание, что среди них большинство иностранные туристы. Некоторые не покупают билет, а просто заглядывают в прихожую, фотографируются на фоне портрета писателя и уходят. Атмосфера возле особняка умиротворяющая. Сад, цветочки. Под огромным каштаном скамейка. Через дорогу храм Большое Вознесение, в котором Пушкин венчался с Гончаровой. Да и золотая осень еще не кончилась.

Театр Станиславского и Немировича-Данченко

Здание МХТ им. Чехова выглядит строже, чем частные особняки работы Шехтеля.

Адрес: Камергерский переулок, 3 (метро «Театральная»).

Год реконструкции старого здания: 1903 год.

Статус: объект культурного наследия федерального значения. Здание МХТ им. Чехова выглядит строже, чем частные особняки работы Шехтеля.Адрес: Камергерский переулок, 3 (метро «Театральная»).Год реконструкции старого здания: 1903 год.Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Дальше сворачиваем в Газетный переулок и идем в сторону Тверской. Минуем подземный переход и оказываемся в Камергерском переулке. Издалека видим крупную надпись: “Чеховъ”. Это Московский художественный театр, который тоже был построен по проекту Шехтеля. Точнее, реконструирован. В 1902 году С.Т. Морозов арендовал на 12 лет здание театра в Камергерском переулке специально для созданного в 1898 году К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского Художественного театра.

Сюда театр переехал из сада «Эрмитаж». По заказу Морозова здание перестроили, и в результате сцена заняла весь бывший двор и существовавшую до этого сцену. Это стоило Морозову 300 тысяч рублей, при этом проект Ф.О. Шехтель сделал бесплатно. По рисункам архитектора отделали интерьеры и все убранство. Федор Шехтель придумал даже занавес сцены с орнаментом в виде завитков и изображением чайки — символом МХТ. Это дань А.П. Чехову, чья пьеса «Чайка» была поставлена на сцене театра. Так в Камергерском переулке появился изящный храм искусства. В 1918 году за сохранение театра выступил сам В.И. Ленин. А в конце 1970-х в здании театра прошла капитальная реконструкция. После этого подлинно шехтелевских вещей осталось немного. Но фирменный стиль архитектора все же сохраняется в интерьерах.

А в 1987 году коллектив театра разделился на две труппы: под руководством Ефремова (Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова в Камергерском переулке) и Дорониной (Московский Художественный академический театр имени М. Горького на Тверском бульваре). В народе говорили, что МХАТ разделился на «мужской» и «женский».

Это здание выглядит более строго, чем частные особняки. И больше напоминает гимназию. Или доходный дом.

В данном случае заслуга архитектора заключается не только в красивом фасаде. Но и в продуманном освещении, коврах, поглощавших звуки, и, конечно, в крутящейся сцене.

Этот театр основали Станиславский и Немирович-Данченко. Он много раз менял названия. И сейчас официально называется «Московский Художественный театр им. А. П. Чехова». В его труппе много актеров, которых мы знаем по ролям в кино: Пореченков, Семчев, Трухин, Хабенский, Верник, Дюжев и другие.

Кстати, здание театра в ближайшем будущем отреставрируют (проект разрабатывается). По словам руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, помимо архитектурных достоинств, у этого дома интересная московская история. Например, есть легенда, что этот участок земли в 14 веке принадлежал полководцу Дмитрия Донского.

Меркурия несчастный лик

Огромный бело-розовый дом на Мясницкой улице построили для фарфорового магната Матвея Кузнецова.

Адрес: Мясницкая, 8/2 (метро «Лубянка»).

Год постройки: 1903 год.

Статус: памятник строительства и архитектуры. Огромный бело-розовый дом на Мясницкой улице построили для фарфорового магната Матвея Кузнецова.Адрес: Мясницкая, 8/2 (метро «Лубянка»).Год постройки: 1903 год.Статус: памятник строительства и архитектуры.

Проходим через Лубянский проезд и выходим на Мясницкую. Здесь примостилось еще одно детище Федора Шехтеля — фарфоровый дом. С округлой и витиеватой архитектурой. Его построили для представительства Матвея Кузнецова, который был фарфоровым магнатом. Здесь можно было купить (или заказать) посуду самого разного уровня. Клиентами были как крестьяне, так и потомственные аристократы. Лично мне это здание как раз напоминает театр, а не магазин. Наверное, из-за пышных украшений и завитушек. Три года назад про фарфоровый дом писали все столичные газеты. И не в честь Шехтеля с Кузнецовым. А из-за обычного рабочего, который замазал лик Меркурия. В процессе реставрации часть лица крылатого бога обвалилась и гастарбайтер решил это исправить. В результате получилась лепнина на уровне детского сада. Прохожие заметили и сбросили фото в соцсети. Позже несчастному Меркурию сделали пластическую операцию и теперь он такой, как все остальные.

Сейчас здание закрыто. Внутри идет ремонт. Недалеко от главного входа мужичок торгует старыми книжками. На асфальт простынку постелил и выставил. Говорит, что бывает здесь часто. И, по словам рабочих, в здании будет продюсерский центр. И что сюда даже Игорь Крутой иногда приезжает.

Особняк с черным пауком на дверях

Особняк Дерожинской, который сейчас занимает посольство Австралии, сохранил первоначальный облик.

Адрес: Кропоткинский переулок, 13, стр. 1 (метро «Парк культуры»).

Год постройки: 1904 год.

Статус: объект культурного наследия федерального значения. Особняк Дерожинской, который сейчас занимает посольство Австралии, сохранил первоначальный облик.Адрес: Кропоткинский переулок, 13, стр. 1 (метро «Парк культуры»).Год постройки: 1904 год.Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Ну и последний рывок. Идем в сторону Кропоткинского переулка, где недалеко от станции метро «Парк культуры» стоит зеленоватый дом с огромным высоким окном на фасаде. Внутрь тоже не пускают, потому что это территория посольства Австралии. Высокие кованые заборы, охрана. Прохожие с интересом поглядывают на особняк.

В путеводителях говорится о том, что первый муж Александры Дерожинской, которая заказала себе это жилье, приходился братом Степану Рябушинскому, тому самому, в чьем доме жил Горький. А Шехтель знал и того, и другого. И всем помогал. Дом для госпожи Дерожинской получился роскошным. И это и арочное окно, и плиточная облицовка с окантовкой. Архитектор и здесь продумал каждую деталь. Даже торшеры в комнатах. И ручку на входной двери. Которую сделал в виде черного паука. Ну и несмотря на 1904 год, здесь уже тогда все было — и паровое отопление, и канализация, и водопровод, и электричество, и телефонная связь. В советское время особняк национализировали. В нем размещались разные учреждения. Но при этом первоначальный облик был сохранен.

Какие еще здания Шехтеля в Москве

Ярославский вокзал Комсомольская площадь, 5 Особняк Морозовой Спиридоновка, 17 Особняк Смирнова Тверской бульвар, 18, строение 1 Дом Шехтеля Ул. Большая Садовая, 4 Типография Левенсона Трехпрудный переулок, 9

Здание Ярославского вокзала реконструировали по проекту Шехтеля в 1902-1904 годах. Здание Ярославского вокзала реконструировали по проекту Шехтеля в 1902-1904 годах.

https://turizm.mirvokrugnas.com/2374689022797941289/raboty-s...

https://vladimirtan.livejournal.com/280491.html

https://dzen.ru/media/ruskontur/osobniak-znamenitogo-moskovs...

https://stroitelstvo-gid.ru/sovety/dom-kotoryj-postroil-mhat...

https://galik-123.livejournal.com/247490.html?replyto=325497...