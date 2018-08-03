А нужна ли нам Средняя Азия, и её братские народы

Ну конечно, нужен. Но был ли он дешевым? И нужен ли он за ту цену, что была?

Итак, для начала, как считать цену? Я (лично я) предпочитаю золото™. И вот почему. Если взглянуть на график цены на нефть за последние лет 150, мы увидим, что цена нефти в граммах золота (вернее в унциях, но у нас же цивилизованная страна, и система метрическая) колеблется в довольно ровном диапазоне, не смотря на кризисы и скачки цен.

С другой стороны, вспомним, сколько получал квалифицированный рабочий в РИ. Его зарплата была в диапазоне 10-30 рублей в месяц. Золотых, замечу, рублей. Сегодняшний курс золотого «червонца» колеблется в районе 20 000 рублей. И квалифицированный рабочий и сегодня имеет сходный уровень оплаты труда. Можно привести еще массу аргументов в пользу этого метода сравнения цен, но это тема отдельной статьи.

Итак, хлопок в СССР. Возьмем последний год перед развалом Союза — 1990. Согласно «Статистического ежегодника» цена хлопка в этом году составляла 1088 рублей за тонну.

Посчитаем это в граммах золота. «С 1961 года в результате денежной реформы был изменён в десять раз масштаб внутренних цен и увеличено золотое содержание до 0,987412 грамма чистого золота». Таким образом, тонна хлопка обходилась СССР в 1070,59 грамм золота.

Запомним эту цифру.

Перенесемся в сегодняшний день. Золотое содержание рубля отменено. Поэтому посчитаем по-другому. На момент написания статьи, цена унции золота на Лондонской Бирже составляет 1318 долларов. Таким образом, один грамм золота (унция, напомню, это 31,1 грамм) стоит 42,38 доллара. Или на один доллар, можно приобрести 0,0236 грамм золота.

Сколько же в нашем глобальном мире стоит хлопок?

А стоит он 84,62 доллара за сто фунтов. (фунт, напомню- это 454 грамма, почти полкило). То есть тонна хлопка стоит 1864 современных доллара, или 44 грамма золота!

Сорок четыре, Карл! Против килограмма в СССР!

На этом можно было бы и остановиться, но давайте попробуем это покритиковать. «Отрицание отрицания», так сказать.

Первый аргумент против — в 1987 году, согласно статистики, хлопок стоил дешевле: 781 рубль за тонну. Отлично. Это 794 грамм в золоте. Против 44 сегодня. Зашибись как выиграли.

Второй аргумент против. Можно якобы посчитать и по-другому. Давайте попробуем. В 1990 году на Лондонской бирже унция золота стоила в среднем 383,51 доллар. Тонна хлопка стоила в СССР, напомню, 1088 рублей. Рубль был к доллару 1:0,6 в среднем. Да, я в курсе, что по этой цене его могли купить только проверенные партийцы для вывоза своих капиталов в Швейцарию — но допустим, что мы поверим в этот «официальный» курс рубля. Итого получается:

— Один грамм золота стоил 12,33 доллара.

— На один доллар, можно было купить 0,08 грамм золота.

— При курсе 1:0,6 на один рубль соответственно можно было купить 0,13 грамм золота.

— При цене хлопка в 1088 рублей в 1990 году, он обходился РСФСР в 141,44 грамм золота.

Против сегодняшних 44 тоже «не фонтан».

Эрго:

Хлопок РСФСР обходился от трех до двадцати раз дороже, чем сейчас. Вот это и есть цена «братскости народов».

Ну и не забываем, что на этой цене всё не кончалось, а только начиналось. Даже при такой «атомной» цене республики-то были дотационные — то есть в них еще вкачивалась куча бабла, строились дороги, дома, школы и всё прочее. Чего теперь Россия не делает — она просто покупает хлопок по 44 грамма золота за тонну, а вы там хоть под чинарой живите и червяками питайтесь.

Вы же хотели независимости? «Хватит кормить Москву»! «Русские не уезжайте, нам нужны рабы»! Это же ваши лозунги были? Ну вот теперь русских нету, вы сами работаете на себя. Незалежности полные шаровары.

Очевидно, что подобный анализ можно повторить и для остальных отраслей бывших республик СССР. Ну что там было? Шпроты, вино, сало? Можете сами проверить — везде будет такое же точно дерьмецо. У нацреспублик РСФСР покупала всё втридорога, да еще и дотации слала на развитие национальных окраин.