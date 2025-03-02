Некоторые музеи Москвы, ч.15

Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов Придя в усадьбу на экскурсию, приготовьтесь, что она будет очень насыщенной! Экскурсовод музея с таким энтузиазмом рассказывает о судьбе дома и семьи Муравьёвых-Апостолов - только успевай усваивать информацию.

Вот самые яркие моменты: Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол - дипломат, сенатор, отец 7 дочерей и 3 сыновей (все трое стали декабристами), воспитанник Л.

А.Нарышкина, сибарит и гурман.

Из своей дипломатической миссии в Испании Иван Матвеевич привозит в Россию повара-испанца, который много лет потом будет вкусно его кормить. А вот свою первую жену с 7 детьми он в Россию почему-то не берет, кроме того, денег им не оставляет и на многочисленные просьбы жены выслать им денег не реагирует. Когда же он, наконец, сообразил, что семья бедствует, он организовывает выезд семьи из Европы в Россию, но было уже поздно, его жена тяжело больна и через 3 месяца после возвращения она умирает. Сыновья Ивана Матвеевича учились в лучшей школе Парижа. Сергей - средний сын - был очень одаренным мальчиком и учился в одном классе со своим старшим братом. Однажды в школу заехал Наполеон Бонапарт и очень удивился, что маленький кудрявый карапуз делает в старшем классе. Когда император выяснил, что мальчик умён не по годам, он произнес: "И кто теперь скажет, что это не мой сын" (Сергей внешне походил на Наполеона в детстве). С тех пор в семье Муравьёвых-Апостолов Сергея в шутку называли "сын Наполеона". Само здание усадьбы - одно из немногих, которые уцелели во время пожара 1812 г., поэтому в 1813 г. Иван Матвеевич его и покупает, ведь его дом сгорел в пожаре. В 1991 г. в Россию из-за границы приезжает молодой Кристофер Муравьёв-Апостол с отцом и дядей и посещает своё родовое гнездо. Уже тогда усадьба была в плачевном состоянии. В 1998 г. Кристофер снова посещает Россию и видит, что дом практически разрушен. Тогда он принимает решение спасти усадьбу и с 2000 по 2013 г. вкладывает свои средства в научную реставрацию здания.

Главное требование Кристофера к реставраторам было - сохранить всё, что возможно сохранить. Поэтому сегодня в интерьерах усадьбы можно увидеть оригинальный декор выполненный скульптором Сантином Кампиони. Люстры в усадьбе заслуживают отдельного внимания (центральное фото) - они все приобретены Кристофером на аукционах и все соответствуют времени, когда в здесь жила семья Муравьёвых-Апостолов. Здание усадьбы сейчас находится в долгосрочной аренде у Кристофера Муравьёва-Апостола, он продолжает финансово участвовать в жизни музея.

Интересно, что всю свою жизнь живя заграницей, Кристофер назвал своих детей русскими именами. Записаться на экскурсию можно по телефону, указанному на сайте (https://mahm.ru/contact).

Старая Басманная ул., 23/9с1

Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России был открыт в 1927 году в особняке в стиле модерн неподалёку от Петровского парка. Изначально он носил название Музей истории авиации и воздухоплавания. В 1958 году музей был переименован в Центральный Дом авиации и космонавтики ДОСААФ СССР, и в экспозиции появился раздел, посвящённый космосу. В 1987 году, из-за ветхости здания, музей был закрыт на капитальный ремонт. После завершения ремонта в 1994 году была открыта обновлённая экспозиция. Сегодня музей проводит выставки, лекции и курсы, а также работает тематический магазин.

Билет: от 200р

Красноармейская ул., 4, Москва

История дома музея истории медицины. Здание было построено в 1896 г. для размещения в нем Общеклинической амбулатории при Клиническом городке Московского университета. Здание Амбулатории является центральным. От него расходятся симметричные строения Факультетской и Госпитальной клиник. При открытии Клиники фасад ее был украшен мраморной табличкой, которая гласила, что она была сооружена на средства В.А. Алексеевой, потомственной почетной гражданки и известной московской благотворительницы. Средства поступили после ее смерти, в 1894 г. в память о щедром даре амбулатория носила имя Алексеевых. Основателем и первым директором амбулатории был заслуженный ординарный профессор В.Д. Шервинский, один из основоположников российской эндокринологии. Изначально клиника должна была заниматься изучением и лечением внутренних болезней, но в ней разрешался прием и амбулаторное лечение больных. Архитектором здания был И.П. Залесский. Судя по сохранившимся чертежам, он планировал здание помпезное, пышно украшенное деталями. Однако вмешался К.М. Быковский, который проектировал весь клинический городок. Пышное здание не гармонировало бы с другими, поэтому был утвержден более простой проект, с четырьмя колонами по фасаду. На первом этаже располагалось приемное отделение из пяти небольших кабинетов. На втором этаже студенты университета слушали лекции, там же находился кабинет профессора, лаборатория и музей. В амбулатории были также водолечебница, электрокардиографический кабинет и собственная аптека. С 1930 г. в здании размещался ректорат 1-го Московского мединститута. В 1958 г. перед зданием был установлен памятник основоположнику российской физиологии И.М. Сеченову (автор проекта - Л.Е. Кербель). Расположенный здесь сегодня Музей истории медицины был создан в 1990 г. по инициативе заведующего кафедрой истории медицины академика А.М. Сточика. Поначалу музей занимал только второй этаж, но в 2004 г. Ученый совет Университета отдал под него все здание. В 2006 г. в ходе ремонта и реставрации были восстановлены холл и залы первого этажа, а также аудитория второго этажа с антресолями и уникальной чугунной лестницей. Основу коллекции музея составляют уникальные документы и памятники, связанные с историей Университетского городка. Из клиник и семейных архивов сюда переданы мебель, библиотеки, личные архивы, фотографии известных врачей-клиницистов и ученых, редкие западноевропейские и российские медицинские учебные пособия и руководства, анатомические атласы и печатные издания XVI-XX вв., коллекция диссертаций по различным отраслям медицинской науки, медицинская периодическая печать XIX-XX вв., альбомы выпускников медицинского факультета, приборы, медицинские знаки, именные и памятные медали.

Адрес: Ул. Б. Пироговская, д.2, стр. 3

Музей-квартира А.Н. Толстого Музей-квартира А. Н. Толстого находится в здании городской усадьбы Рябушинских, построенной Ф. О. Шехтелем в 1901–1903 годах. Изначально флигель, где расположена квартира писателя, служил хозяйственными помещениями для семьи Рябушиных. С августа 1941 года до своей смерти в этом доме жил Алексей Николаевич Толстой, работавший над важными произведениями, включая третью книгу романа «Пётр I» и цикл «Рассказов Ивана Сударева». Музей открылся 20 октября 1987 года как отдел Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, на основе коллекции, переданной вдовой писателя. Билет: от 300р

ул. Спиридоновка, 2, стр. 1, Москва

Музей И.С. Тургенева В начале XIX века на Остоженке был построен деревянный особняк в стиле ампир. Он принадлежал титулярному советнику Фёдорову, позднее особняк выкупил чиновник горного ведомства Лошаковский. И тот, и другой сдавали дом внаём, среди его жильцов в разное время были такие известные люди, как писатель Сергей Аксаков, надворный советник Бакунин (лицейский товарищ Пушкина), полковник Фёдор Толстой по прозвищу «Американец». В 1840 году особняк сняла Варвара Петровна Тургенева, сын останавливался у неё проездом и даже жил некоторое время. Его комнаты располагались на антресолях, здесь он работал над своими статьями для журнала «Отечественные записки». Осенью 1850 года умерла мать писателя, после этого Тургенев прожил в доме несколько месяцев, решая вопросы, связанные с наследством. В 2009 году в историческом особняке открылся музей, посвящённый Тургеневу и его творчеству.

Билет: от 50р

ул. Остоженка, 37/7с1, Москва

Дом-музей Ф. И. Шаляпина Дом-музей Ф. И. Шаляпина открытый в 1988 году как отдел Российского национального музея музыки, посвящён жизни и деятельности великого артиста. В 1910 году Шаляпин купил имение, а его жена Иола Торнаги превратила здание XVIII века в современный для того времени особняк с водопроводом, ванной и телефоном. В годы Первой мировой войны здесь был открыт госпиталь.После революции дом был национализирован, и Шаляпин с семьёй жил в коммунальной квартире. В 1978 году здание передали Музею музыкальной культуры, а в 1981 году началась его реставрация. В ходе работ были восстановлены исторические интерьеры. В 2003 году рядом с музеем установлен памятник Шаляпину.

В 2023-2024 году в комплексе мемориальной усадьбы проводятся реставрационные работы, с апреля 2024 года музей закрыт для посетителей. Полностью реставрационные работы планируется завершить до конца 2025 года.

Билет: от 150р

Новинский бул., 25-27к3с5, Москва

Музей имени Андрея Рублёва Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, основанный в 1947 году, является важным учреждением, посвящённым русскому церковному искусству Средневековья и Нового времени. Музей был создан по инициативе учёных Петра Барановского, Игоря Грабаря, Николая Воронина и Петра Максимова, в рамках реставрации Спасо-Андроникова монастыря. Официальное открытие музея состоялось 21 сентября 1960 года, приуроченное к 600-летию со дня рождения знаменитого иконописца Андрея Рублёва. Музейная коллекция включает более 13 тысяч экспонатов, среди которых иконы, фрески, деревянные скульптуры, старопечатные книги, предметы медного литья, а также археологические находки. Билет: 390р

Андроньевская площадь, 10, стр. 3, Москва

Музей «Центр искусств Москва» Центр искусств открылся в ноябре 2015 года, рядом с Храмом Христа Спасителя. Он представляет собой выставочную и образовательную платформу, сотрудничая с крупными галереями и коллекционерами из России и Европы. В центре регулярно проходят тематические выставки живописи, многие из которых впервые демонстрируются широкой аудитории. Кроме того, в рамках центра проводятся лекции, мастер-классы и арт-акции. Идея создания принадлежит галеристу и коллекционеру Андриану Мельникову, а дизайн помещения разработал французский архитектор Жульен Боаретто. Билет: от 350р

ул. Волхонка, 15, Москва

3 декабря Музей Москвы откроет масштабную экспозицию «История Москвы». Сквозной сюжет, вокруг которого строится выставочное пространство — повседневность москвичей в разные эпохи. Хронология варьируется от первых славян, заселявших Московский край, средневековых ремесленников, названий профессий которых мы постоянно встречаем в разных районах города, светской и домашней жизни дворянства до новых доходных домов, коронации последнего царя, проектов метрополитена и коммунального быта 1920-х годов. Если внимательно читать все тексты и экспликации, может уйти не один час. Работа проведена огромная - сухие факты из учебника оживают (во многом благодаря грамотному дизайну), а приобретает объем и наглядность: вот в этой части города жили кузнецы, а это фамилии опричников, тут собирались декабристы, а раньше - таинственные масоны, вот кусок водопроводной трубы, а тут статистика численности дворян на население Москвы (на 1811 год – всего 6,3% на 275 тыс человек). Обещают детский маршрут, на котором будут «потайные» шкафы и ящички на удобном для детей уровне и рассказы о повседневной жизни, играх, одежде, учебе маленьких москвичей с древности до ХХ века. Зубовский бульвар, дом 2, Музей Москвы, корпус 3.

Городская усадьба Талызиных Трёхэтажное здание было построено в 1787 году по проекту М. Ф. Казакова. Заказал строительство Александр Талызин. В 1805 году усадьба была продана купцу М. А. Устинову. Под руководством Устиновых усадьба стала культурным салоном, который посещали видные деятели. В 1845 году здание было передано Министерству финансов Российской империи, затем стало частью Московского уездного казначейства и Московской казённой палаты. В 1920 году здесь размещались Секретариат ЦК РКП(б) и кабинеты И. В. Сталина. В период с 1925 по 1928 годы в усадьбе находился Госплан СССР. В 1930-е годы здание использовалось как общежитие, а позже — как коммунальные квартиры. После Второй мировой войны усадьба была передана Государственному музею архитектуры имени А. В. Щусева. Билет: от 200р

ул. Воздвиженка, 5/25с1, Москва

Ну и последний в сегодняшнем обзоре

Музей археологии Москвы Музей археологии Москвы был открыт в 1997 году на месте крупных археологических раскопок, проведённых с 1993 по 1997 год Центром археологических исследований города Москвы под руководством Александра Векслера. Работы выявили культурный слой глубиной более семи метров, содержащий многочисленные находки различных исторических периодов. В 1996 году было принято решение о создании подземного музея, который открылся в сентябре 1997 года. На момент открытия музея не было наземного павильона, который был построен позднее. В 2011 году музей был закрыт на реконструкцию, которая включала замену инженерных систем и перепланировку помещений. После обновлений музей вновь открылся в 2015 году. Билет: от 150р

Манежная площадь, 1А, Москва

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