Уравнители «НЕУЯЗВИМЫХ».

Не так давно под селом Работино был уничтожен в бою первый английский танк Challenger 2, о чём руководству Великобритании пришлось очень публично грустить: позорную ситуацию зафиксировали на свои телефонные камеры сами союзные ему (руководству) неонацисты. Печаль высокопоставленных лондонцев можно понять: Challenger 2 долгое время рекламировали как самую неубиваемую в его классе машину и ради пущей иллюстративности британского оружейного всемогущества поставили 14 таких игрушек Украине — для борьбы, разумеется, против русских. Но сухой счёт в оружейном противостоянии размочила российская артиллерия. Лица российских артиллеристов, участвовавших в охоте на Challenger, мне посчастливилось запечатлеть для благодарных потомков на чёрно-белую плёнку из почти антикварного «Зенита ЕТ». Всмотритесь в эти глаза и мимику, в жилистость и собранность, в доброту и бесстрашие, всмотритесь в них. Вот командир взвода Санёк (на фото он единственный безбородо юн — рядом с ним пацаны, не только участвовавшие в том конкретном бою, но и обородевшие, отвоевавшиеся бок о бок за все эти командировочные месяцы). Итак, Санёк. Блин, да ему чуть больше 20. По довоенным, стандартно-армейским меркам — офицерик-желторотик. Окончил гражданский вуз в Воронеже. Их университет имеет малораспространённую практику, несмотря на гражданский статус, готовить офицеров, в том числе под боевую артиллерию. Отношение в армии к таким специалистам, само собой, специальное. Как ни крути, среда становления разная. Не скажу, что к таким, как Санёк, штатно-вышколенные командиры в зоне СВО относятся пренебрежительно, — нет, скорее с предубеждением.

Мол, ну какой из него закалённый военный — так, в лучшем случае тепличный. Вдвойне меня восхитило, что, когда Саньку фронтовой судьбой был дан шанс проявить свою настоящую офицерскую суть, мужскую суть, суть командира, он не то что не ударил в грязь лицом, а вместе со своими пацанами и ещё несколькими расчётами с соседней батареи — ювелирно в ночи всего-навсего шестью выстрелами из огромной советской пушки — подбил современнейший и до встречи с российской артиллерией неуязвимый британский танк.

Для понимания: английская машина находилась в движении, а стрельба велась на предельных расстояниях. У кого есть хотя бы минимальное представление о работе артиллерии, понимают, какую сноровку и уровень боевой подготовки надо иметь, чтобы преследовать движущуюся мишень.

Для успеха необходимо учесть кучу технических и управленческих факторов, быть на непрерывной связи с корректировщиками-беспилотчиками, оперативно передавать координаты своим пацанам у пушки. Те, в свою очередь, должны в максимально короткий срок всё рассчитать, внести поправки и оснастить орудие для стрельбы. В общем, только в этом эпизоде «охоты» задействованы не менее десяти человек, и для эффективного результата они обязаны быть единым организмом. На орудии, про которое я рассказываю, мозг расчёта — юный Санёк, принимающий решения и раздающий своевременные команды.

Результат не заставил себя ждать. Несмолкаемая канонада артиллерии с замаскированных позиций привела к тому, что на шестом выстреле у «неуязвимого» английского танка, несущегося со всех ног от свистящих со всех сторон артиллерийских снарядов, сносит «гуслю». В этот момент огромный Challenger, словно загнанный на охоте дикий зверь, как будто застывает в параличе, слегка завалив башню набок. Ещё через несколько минут танк становится желанной целью для хладнокровной десантуры, добившей вражеский танк из ПТРК. Вот она, лучшая работа в мире, — именно так она и должна выглядеть. И какое счастье, что у нас есть пацаны, которые готовы и умеют её делать! Лучшие пацаны. Мобилизанты, добровольцы, контрактники. Лица, лица — запоминайте их. Это наше сокровище. Уравнители «неуязвимых».

Семен Пегов.

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