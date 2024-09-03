Истоки проблемы: начало «дружбы»

Всё началось в далёком 1992 году. Представьте себе: страна только-только выходит из огромного советского прошлого, пытается понять, как строить своё будущее, и вдруг на международной арене появляется организация — Международная организация по миграции (МОМ), которая предлагает оказать помощь в решении проблем внутренне перемещённых лиц. Новости СМИ2

Казалось бы, благородное начинание: строить убежища в Ингушетии и Чечне, помогать с продуктами питания, медицинской помощью — кто бы мог подумать, что эта инициатива станет прологом к будущим миграционным вызовам?

2012 год: Великая подпись

Время идёт, страна развивается, и вот наступает 2012 год. Генеральный директор МОМ, мистер Вильям Лейси Свинг, не без умысла приезжает в Санкт-Петербург на встречу с Валентиной Ивановной Матвиенко, тогдашним председателем совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ). Не просто приехал, а с важной миссией — подписать Соглашение о сотрудничестве. И что же это за соглашение? Оно направлено на «совершенствование миграционной политики государств СНГ и гармонизацию национальных законодательств в соответствии с нормами международного права».

Вот здесь-то и начинается самое интересное. В то время, как общественность обсуждала другие насущные проблемы, а может, просто не замечала происходящего, это соглашение закладывало основу для того, чтобы миграционная политика нашей страны стала «вкладывать свой вклад в социально-экономическое развитие государств СНГ». И конечно же, всё это делалось в рамках международных стандартов. Но кто тогда обратил внимание на возможные последствия?

2020 год: расширение обязательств

Переносимся на восемь лет вперёд, в 2020 год. Мир потрясён пандемией, страны закрывают границы, но Россия решает, что пора ещё больше углубить свои обязательства перед мигрантами. И вот мы становимся полноправными членами МОМ.

Всё бы ничего, но уже через год, в 2021-м, происходит ещё более значимый шаг: президент подписывает закон о ратификации Устава МОМ. И это не просто формальность — это признание юридической силы всех тех обязательств, которые мы взяли на себя в рамках МОМ.

2021 год: окончательный шаг к невозможности что-либо изменить

Теперь давайте подумаем, что же это значит для нас. Оказывается, что миграционную политику нашей страны уже нельзя просто так изменить. Мы связаны международными обязательствами, которые нужно выполнять. И вот в этот момент Валентина Ивановна Матвиенко, наш несменяемый лидер в вопросах внешней политики и интеграции, выходит на сцену и заявляет: «Нельзя масштабировать отдельные эпизоды, потому что у нас дружба народов». Вот так. Просто и доходчиво.

Но если разобраться, то под этой фразой скрывается не просто риторика о многовековой дружбе, а холодная реальность: у нас есть международные обязательства, от которых мы не можем отказаться. И когда люди начинают задавать вопросы о проблемах с мигрантами, о том, что ситуация выходит из-под контроля, Валентина Ивановна уверенно переводит стрелки на «общую историю» и «дружбу народов», которые якобы стоят за всем этим.

Реальность миграции: что мы получили взамен?

А что же мы получили взамен? Мигранты продолжают прибывать в страну, создавая новые вызовы для социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения и безопасности. И всё это под благовидным предлогом «гармонизации национальных законодательств в соответствии с нормами международного права». И, конечно же, под предлогом «дружбы народов», которая в реальности закончилась ещё 30 лет назад.

В итоге мы видим, что все эти международные соглашения, подписанные в угоду глобальным интересам, привели к тому, что миграционная политика страны стала заложником внешних обязательств. Мы не можем просто так взять и закрыть двери перед мигрантами, потому что это противоречит нашим международным обязательствам.

Чем это обернулось для страны?

На практике это означает, что проблемы миграции будут только усугубляться, а у властей останется всё меньше инструментов для их решения. И здесь уже никакая «дружба народов» не поможет. Валентина Ивановна, конечно, может уверять нас в обратном, но реальность такова, что наша страна становится всё более зависимой от международных организаций и их предписаний.

И вот когда в следующий раз кто-то задаст вопрос о том, почему миграцию невозможно остановить, вспомните о 2012 годе, о тех самых подписях и соглашениях, которые были заключены за красивыми дипломатическими фразами. И подумайте о том, что это не просто слова — это реальные обязательства, которые будут влиять на нашу жизнь ещё долгие годы.

Так что, дорогие граждане, теперь вы знаете, что за всем этим стоит не просто риторика о «дружбе народов», а целая система международных договоров, от которых мы не можем просто так отказаться. И пока Валентина Ивановна продолжает свою дипломатическую деятельность, нам остаётся только надеяться, что в будущем удастся найти выход из этой сложной ситуации.