"Палач и садист"?

Мы все «знаем», что Лаврентий Берия — "палач, садист, насильник малалетних и вообще крайне нехороший человек". Я даже оставлю за скобками вопрос, откуда именно мы это знаем.

У нас имя Берии в первую очередь связывают с репрессиями.

По этому поводу позвольте самый простой вопрос: когда были «бериевские репрессии»? Дату, пожалуйста! Ее нет.

За пресловутый «37-й год» отвечает тогдашний шеф НКВД товарищ Ежов. Даже выражение такое было — «ежовые рукавицы».

Послевоенные репрессии тоже проводились, когда Берия в органах не работал, а придя туда в 1953 году, первое, что он сделал — их прекратил. Подробнее об этом ниже.

И вот пара фактов, о которых мы, опять же как правило, не знаем.

Ну вот к примеру, многие ли помнят, кто первый из государственных деятелей СССР предложил отменить насильственные методы воздействия на подследственного?

Это был проклинаемый общественным мнением Лаврентий Берия. Причем, еще в 1939. Ему строго намекнули: "Лаврентий, не дури". Времена-то были предвоенные. И на разговоры с непридуманными шпионами и пленными времени порой не было. Как тогда говорили врага надо «колоть до жопы».

Но вот сразу после смерти Сталина 04 апреля 1953г Берия, замечу, находясь уже на самой вершине власти, и ощущая себя в полнейшей безопасности, подписал приказ N 0068 за грифом совершенно секретно «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия», постановив:

1. Категорически запретить в органах МВД применение к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия; в производстве следствия строго соблюдать нормы уголовно-процессуального кодекса.

2. Ликвидировать в Лефортовской и внутренней тюрьмах организованные руководством (бывшего) МГБ СССР помещения для применения к арестованным физических мер воздействия, а все орудия, посредством которых осуществлялись пытки — уничтожить.

3. С настоящим приказом ознакомить весь оперативный состав органов МВД и предупредить, что впредь за нарушение советской законности будут привлекаться к строжайшей ответственности, вплоть до предания суду не только непосредственные виновники, но и их руководители. А чтобы не было сомнений - архивная ссылка на документ: ГА РФ, ф.9401, оп. 1, д. 1299, л.246-247. Подлинник №8. № 0068 от 4 апреля 1953 г.

Мне всегда кажется несправедливым, когда чьи-то заслуги незаслуженно приписываются другим персонажам. Особенно если это заслуги отрицательного толка. И особенно если это звание главного палача и садиста Советского Союза. Всегда удивляло, почему же именно Лаврентия Берию наше историческое самосознание назначило на эту роль, как-то скромно умолчав о существовании другого более скромного героя, который как раз ничем кроме душегубства и не отличился на ниве советской истории.

Я говорю о Николае Ежове, который пробыл на посту наркома внутренних дел с 26 сентября 1936-го по 25 ноября 1938-го. Ведь именно при Ежове появились так называемые разнарядки местным органам НКВД с указанием числа людей, подлежащих аресту, высылке, расстрелу или заключению в лагеря или тюрьмы. В первый же год натягивания на наш народ «ежовых руковиц», в 1937-м, было осуждено 790 665 человек. Для сравнения в 1936-м таковых было почти в три раза меньше — 274 670. С расстрелянными, вернее приговоренными к ВМН (а это не всегда одно и то же), картина еще контрастнее: 353 074 в 1937-м против 1118 в 1936.

На второй год количество осужденных немного уменьшилось - 554 258, а вот количество приговоренных к расстрелу почти не сократилось — 328 618. Страшные цифры номенклатурного безумия, своего рода. Не зря эти годы остались в памяти годами Большого террора. О его причинах можно говорить сколько угодно, но вот только явно не Лаврентий Берия им заправлял. Но слава палача досталась именно ему.

А что же произошло когда в конце 1938-го на место Николая Ежова пришел Берия? Вновь обратимся к цифрам. Уже в 1939 количество осужденных за этот год в стране сократилось до 63 889, а количество расстрелянных до 2 552. То есть, почти в полторы сотни раз. Я сейчас приведу данные по бериевским годам только по расстрелянным:

1940 — 1649, 1941 — 8011, 1942 — 23278, 1943 — 3579, 1944 — 3029, 1945 — 4252... Да, небольшое замечание по военным годам — естественно здесь учитываются только те смертные приговоры, которые выносились по линии НКВД. Фронтовые расстрелы и расстрелы мародеров на месте в 1941-1942 гг в эти цифры не попали. Продолжим: 1946 — 2896, 1947 — 1105... А вот сейчас изюминка на торте: в 1948-1949 годах смертных приговоров не выносилось. 1950 — 475, 1951 — 1609, 1952 — 1612.

Ну а в 1953 году расстреляли самого Лаврентия Берию, который, как все мы знаем, был «палачом, садистом и насильником малолетних». Никого не смущает такая странность, что все мы помним прежде всего про палача Берию и совсем редко вспоминаем тихого низенького его предшественника Николая Ежова? А ларчик, на мой взгляд открывается довольно просто.

Именно в московской квартире и на даче Н.Ежова, его супруга начала устраивать литературные и музыкальные вечера «с раздеваниями», которые посещали известные писатели и видные деятели советской артистической элиты: И.Бабель, М.Кольцов, С.Эйзенштейн, Л.Утесов, редактор С.Урицкий. «Салон Ежовой» считался элитным, а сам нарком – покровителем искусств! Частыми гостями на этих «посиделках у наркома»» были и другие представители советской номенклатуры, и следует заметить совсем этим, как бы даже, и не гнушались. Так сказать, слетались, как мотыльки на огонек яркого костра, в порыве сексуального влечения к распущенной хозяйке... Так что не с теми Берия дружил, не с теми. Вот если бы он как Ежов принимал у себя на даче нашу высокоинтеллектуальную элиту, дружил с театрально-литературной богемой... Но это была бы совсем иная история.

PS. Все цифры по осужденным и расстрелянным приведены по работам Виктора Земскова, еще с 1989 года вошедшего в состав комиссии по определению потерь населения, которая получила доступ к статистической отчетности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ. Лаврентий Берия до сих пор является одной из самых загадочных исторических фигур сталинской эпохи: одни приписывают его образу дьявольские черты, другие — считают его невинной жертвой обстоятельств. После расстрела Берии, члены его семьи — жена Нина Гегечкори и сын Серго Гегечкори — были арестованы… Лаврентий Павлович Берия родился 17 марта 1899 года, в семье крестьян, в грузинском селе Мерхеули. Лавре́нтий Па́влович Бе́рия (груз. ლავრენტი პავლეს ძე ბერია, Лавре́нти Па́влес дзе Бе́риа; 17 (29) марта 1899 года, Мерхеули, Кутаисская губерния, Российская империя — 23 декабря 1953 года, Москва) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель, генеральный комиссар госбезопасности (1941), Маршал Советского Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1943), лишённый этих званий в 1953 году.

С самого детства будущий государственный деятель обладал большим тщеславием. На общие сельские деньги в качестве лучшего ученика он был отправлен в Сухумское начальное училище. Сверстники и учителя рассказывали, что студент Берия имел непревзойденный талант по части интриг, иные называли его сыщиком.

Обезумевший меч революции...

Когда были «бериевские реабилитации» — это в истории зафиксировано четко. А «бериевские репрессии» — в чистом виде продукт «черного пиара».

А что было на самом деле?

С руководителями ВЧК-ОГПУ стране не везло с самого начала. Дзержинский был сильным, волевым и честным человеком, но, крайне загруженный работой в правительстве, бросил ведомство на заместителей.

Его преемник Менжинский был серьезно болен и сделал то же самое.

Основными кадрами «органов» были выдвиженцы времен Гражданской войны, малообразованные, беспринципные и жестокие, можно представить себе, какая обстановочка там царила. Тем более что уже с конца 20-х годов руководители этого ведомства все более нервно относились к какому бы то ни было контролю над своей деятельностью: Ежов был человек в «органах» новый, начал хорошо, но быстро попал под влияние своего заместителя Фриновского. Тот обучал нового наркома азам чекистской работы прямо «на производстве». Азы были крайне простые: чем больше врагов народа поймаем, тем лучше; бить можно и нужно, а бить и пить — еще веселее. Пьяный от водки, крови и безнаказанности, нарком вскоре откровенно «поплыл».

Свои новые взгляды он не особенно скрывал от окружающих. «Чего вам бояться? — говорил он на одном из банкетов. — Ведь вся власть в наших руках. Кого хотим — казним, кого хотим — милуем: Ведь мы — это все.

Нужно, чтобы все, начиная от секретаря обкома, под тобой ходили:» Если секретарь обкома должен был ходить под начальником областного управления НКВД, то кто, спрашивается, должен был ходить под Ежовым?

С такими кадрами и такими взглядами НКВД стал смертельно опасен и для власти, и для страны. Трудно сказать, когда в Кремле стали осознавать происходящее. Вероятно, где-то в первой половине 1938 года. Но осознать — осознали, а как обуздать монстра?

Выход — посадить своего человека, такого уровня лояльности, смелости и профессионализма, чтобы он смог, с одной стороны, справиться с управлением НКВД, а с другой — остановить чудовище.

Вот какие интересные малоизвестные вещи о Лаврентии Берии рассказывает питерский журналист Елена Прудникова, автор сенсационных исторических расследований, участник историко-публицистического проекта «Загадки истории». «Экономическое чудо» в Закавказье.

О «японском экономическом чуде» у нас слышали многие. А вот кто знает о грузинском? Осенью 1931 года первым секретарем компартии Грузии стал молодой чекист Лаврентий Берия — личность весьма примечательная. В 20 году он руководил нелегальной сетью в меньшевистской Грузии. В 23-м, когда республика перешла под контроль большевиков, боролся с бандитизмом и добился впечатляющих результатов — к началу этого года в Грузии насчитывалась 31 банда, к концу года их осталось лишь 10. В 25-м Берия награжден орденом Боевого Красного знамени. К 1929 году стал одновременно председателем ГПУ Закавказья и полномочным представителем ОГПУ в регионе. Но, как ни странно, с чекистской службой Берия упорно пытался расстаться, мечтая завершить наконец образование и стать строителем. В 1930-м он даже написал Орджоникидзе отчаянное письмо. «Дорогой Серго! Я знаю, Вы скажете, что теперь не время поднимать вопрос об учебе. Но что же делать. Чувствую, что больше не могу». В Москве выполнили просьбу с точностью до наоборот. Итак, осенью 1931 года Берия становится первым секретарем компартии Грузии. Через год — первым секретарем Закавказского крайкома, фактически хозяином региона. И вот о том, как он работал на этом посту, у нас говорить очень и очень не любят. Райончик Берии достался тот еще.

Промышленности как таковой не существовало. Нищая, голодная окраина. Как известно, с 1927 года в СССР шла коллективизация. К 1931 году в колхозы Грузии удалось загнать 36% хозяйств, но менее голодным население от этого не стало. И тогда Берия сделал ход конем. Он коллективизацию остановил. Оставил в покое частников. Зато в колхозах стали разводить не хлеб и не кукурузу, от которых толку не было, а ценные культуры: чай, цитрусовые, табак, виноград (вот кому Грузия обязана своим изобилием в 6-80-е годы!). И вот тут-то крупные сельхозпредприятия оправдали себя на сто процентов! Колхозы стали богатеть с такой скоростью, что крестьяне сами повалили в них. К 1939 году, без всякого принуждения, было обобществлено 86% хозяйств. Один пример: в 1930 году площадь мандариновых плантаций составляла полторы тысячи гектаров, в 1940 году — 20 тысяч. Урожайность с одного дерева увеличилась, в некоторых хозяйствах — аж в 20 раз. Когда идете на рынок за абхазскими мандаринами, вспомните Лаврентия Павловича! В промышленности он работал столь же эффективно. За первую пятилетку объем валовой промышленной продукции одной лишь Грузии увеличился почти в 6 раз. За вторую пятилетку — еще в 5 раз. В остальных закавказских республиках было то же самое. Именно при Берии, например, начали бурить шельфы Каспийского моря, за что его же обвиняли в расточительности: зачем возиться со всякой ерундой! Зато теперь за каспийскую нефть и за маршруты ее транспортировки идет настоящая война между сверхдержавами. Тогда же Закавказье стало и «курортной столицей» СССР — кто тогда думал о «курортном бизнесе»? По уровню образования уже в 1938 году Грузия вышла на одно из первых мест в Союзе, а по числу студентов на тысячу душ перегнала Англию и Германию. Короче говоря, за те семь лет, которые Берия находился на посту «главного человека» в Закавказье, он так раскачал хозяйство отсталых республик, что вплоть до 90-х годов они были одними из самых богатых в Союзе. Если разобраться, докторам экономических наук, проводившим перестройку в СССР, есть чему поучиться у этого чекиста. А ведь то было время, когда не политические болтуны, а именно хозяйственники ценились на вес золота.

Сталин не мог пропустить такого человека. И назначение Берии в Москву было не результатом аппаратных интриг, как сейчас пытаются представить, а вполне закономерной вещью: человеку, так работающему в регионе, можно доверить большие дела и в стране. Лаврентий Берия в 1934 году

Едва ли у Сталина был большой выбор подобных людей. Хорошо, хоть один нашелся. Обуздание НКВД В 1938 году Берия в ранге заместителя наркома внутренних дел стал руководителем Главного управления госбезопасности, перехватив рычаги управления самой опасной структурой.

Почти сразу же, аккурат под ноябрьские праздники, была смещена и большей частью арестована вся верхушка наркомата. Затем, расставив на ключевые посты надежных людей, Берия принялся разбираться с тем, что натворил его предшественник. Зарвавшихся чекистов увольняли, арестовывали, а кое-кого и расстреливали. Он знал, куда шел. Органы почистили круто: из рядового состава были уволены 7372 человека (22,9%), из руководящего — 3830 человек (62%).

Одновременно начали заниматься проверкой жалоб и пересмотром дел. Опубликованные в последнее время данные позволили оценить масштабы этой работы. Например, за 1937-38 годы из армии по политическим мотивам было уволено около 30 тысяч человек (в том числе и по возрасту).

Возвращено в строй после смены руководства НКВД 12,5 тысячи. Получается около 40%. По самым приблизительным прикидкам, поскольку полные сведения до сих пор не обнародованы, всего до 1941 года включительно были освобождены из лагерей и тюрем 150-180 тысяч человек из 630 тысяч осужденных в годы ежовщины. То есть около 30 процентов. «Нормализовывать» НКВД пришлось долго и до конца так и не удалось, хотя работа велась вплоть до самого 1945 года. Иной раз приходится сталкиваться с совершенно невероятными фактами. Например, в 1941 году, особенно в тех местах, где наступали немцы, с заключенными не особо церемонились — война, мол, все спишет.

Однако списать на войну не удалось. С 22 июня по 31 декабря 1941 года (самые тяжелые месяцы войны!) к уголовной ответственности за превышение власти было привлечено 227 работников НКВД. Из них 19 человек за бессудные расстрелы получили высшую меру.

Берии принадлежит и другое изобретение эпохи — «шарашки». Среди арестованных было немало людей, очень нужных стране. Конечно, это были не поэты и писатели, о которых кричат больше и громче всего, а ученые, инженеры, конструкторы, в первую очередь работавшие на оборону. Репрессии в этой среде — тема особая. Кто и при каких обстоятельствах сажал разработчиков военной техники в условиях надвигающейся войны? Вопрос отнюдь не риторический.

Во-первых, в НКВД существовали реальные агенты Германии, которые по реальным заданиям реальной немецкой разведки старались нейтрализовать полезных советскому оборонному комплексу людей.

Во-вторых, и «диссидентов» в те времена было никак не меньше, чем в конце 80-х. К тому же среда это невероятно склочная, и донос в ней всегда был любимым средством сведения счетов и карьерного роста.

Как бы то ни было, приняв наркомат внутренних дел, Берия столкнулся с фактом: в его ведомстве находились сотни арестованных ученых и конструкторов, работа которых просто до зарезу нужна стране. Как теперь модно говорить — почувствуйте себя наркомом!

Перед вами лежит дело. Человек этот может быть виноват, а может быть невиновен, но он необходим. Что делать? Писать: «Освободить», показывая подчиненным пример беззакония обратного свойства? Проверять дела? Да, конечно, но у вас шкаф, в котором 600 тысяч дел. Фактически по каждому из них надо проводить повторное следствие, а кадров нет. Если речь идет об уже осужденном, надо еще и добиться отмены приговора.

С кого начинать? С ученых? С военных? А время идет, люди сидят, война все ближе…

Берия сориентировался быстро. Уже 10 января 1939 года он подписывает приказ об организации Особого технического бюро. Тематика исследований — чисто военная: самолетостроение, судостроение, снаряды, броневые стали. Из специалистов этих отраслей, сидящих в тюрьмах, формировали целые группы. Когда подворачивалась возможность, Берия старался этих людей освободить. Например, конструктору самолетов Туполеву 25 мая 1940 года объявили приговор — 15 лет лагерей, а уже летом он вышел на свободу по амнистии.

Конструктор Петляков был амнистирован 25 июля и уже в январе 1941 года удостоен Сталинской премии. Большая группа разработчиков военной техники вышла на свободу летом 1941 года, еще одна — в 1943 году, остальные получили свободу с 1944-го по 1948 годы. Когда читаешь написанное о Берии, создается впечатление, что он так всю войну и ловил «врагов народа». Да конечно! Заняться ему было нечем!

21 марта 1941 года Берия становится заместителем председателя Совнаркома. Для начала он курирует наркоматы лесной, угольной и нефтяной промышленности, цветной металлургии, вскоре прибавив сюда и черную металлургию. И с самого начала войны на его плечи ложатся все новые и новые оборонные отрасли, поскольку в первую очередь он был не чекистом и не партийным деятелем, а великолепным организатором производства. Чисто риторически надо задать вопрос: простите, когда же успевал еще и женщин и малолетних насиловать, мотаясь по стране? Или у него была парочка "двойников" в загашнике?

Как великолепному организатору производства, проверенному временем, именно ему и поручили в 1945 году атомный проект, от которого зависело само существование Советского Союза. Он хотел покарать убийц Сталина. И за это его самого убили.

Два вождя

Уже через неделю после начала войны, 30 июня, был учрежден чрезвычайный орган власти — Государственный комитет обороны, в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в стране. Председателем ГКО, естественно, стал Сталин. А вот кто входил в кабинет помимо него?

Этот вопрос в большинстве изданий аккуратно обходится. По одной очень простой причине: среди пяти членов ГКО есть одна неупоминаемая персона. В краткой истории Второй мировой войны (1985 год выпуска) в указателе имен, приведенном в конце книги, где присутствуют такие жизненно необходимые для победы персоны, как Овидий и Шандор Петефи, Берии нет. Не был, не воевал, не участвовал… Так вот: их было пять человек. Сталин, Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов. И трое уполномоченных: Вознесенский, Микоян, Каганович. Но скоро война стала вносить свои коррективы. С февраля 1942 года Берия вместо Вознесенского стал курировать производство вооружений и боеприпасов.

Официально. (А в реальности он занимался этим уже летом 1941-го.) Той же зимой в его руках оказывается и производство танков. Опять же, не из-за каких-то интриг, а потому, что у него лучше получалось.

Результаты работы Берии лучше всего видны из цифр. Если 22 июня немцы имели 47 тысяч орудий и минометов против наших 36 тысяч, то уже к 1 ноября 1942 года эти показатели сравнялись, а к 1 января 1944 года у нас их было 89 тысяч против немецких 54,5 тысяч (на которых работала вся Европа!).

С 1942 по 1944 годы СССР выпускал по 2 тысячи танков в месяц, намного опередив Германию. 11 мая 1944 года Берия становится председателем Оперативного бюро ГКО и заместителем председателя Комитета, фактически — вторым после Сталина человеком в стране. 20 августа 1945 года он берет на себя сложнейшую задачу того времени, которая была для СССР вопросом выживания — становится председателем Спецкомитета по созданию атомной бомбы (там он совершил еще одно чудо — первая советская атомная бомба, вопреки всем прогнозам, была испытана всего четыре года спустя, 20 августа 1949 года).

Ни один человек из Политбюро, да и вообще ни один человек в СССР даже близко не подходил к Берии по важности решаемых задач, по объему полномочий, да, очевидно, и просто по масштабу личности. По сути, послевоенный СССР был в то время системой двойной звезды: семидесятилетний Сталин и молодой — в 1949 году ему исполнилось всего-навсего пятьдесят — Берия.

Глава государства и его естественный преемник.

Именно этот факт хрущевские и постхрущевские историки и прятали так старательно в воронках умолчаний и под грудами лжи. Потому что если 23 июня 1953 года убили министра внутренних дел — это еще тянет на борьбу с путчем, а если убили главу государства — то это он самый, путч, и есть…

Сценарий Сталина.

Если проследить информацию о Берии, кочующую из издания в издание, до ее первоисточника, то почти вся она вытекает из мемуаров Хрущева. Человека, которому и вообще-то верить нельзя, поскольку сличение его воспоминаний с другими источниками выдает в них запредельное количество недостоверных сведений.

Кто только не делал «политологических» анализов ситуации зимы 1952-1953 годов. Какие комбинации не придумывали, какие варианты не просчитывали. Что Берия блокировался с Маленковым, с Хрущевым, что он был сам по себе… Одним только грешат эти анализы — в них, как правило, напрочь исключается фигура Сталина. Молчаливо считается, что вождь к тому времени отошел от дел, был чуть ли не в маразме…

Источник один — воспоминания Никиты Сергеевича. Но почему, собственно, мы должны им верить? А сын Берии Серго, например, в течение 1952 года раз пятнадцать видевший Сталина на заседаниях, посвященных ракетным вооружениям, вспоминал, что вождь отнюдь не казался ослабевшим умом…

Послевоенный период нашей истории темен не менее, чем дорюриковская Россия. Что тогда происходило в стране, не знает толком, наверное, никто. Известно, что после 1949 года Сталин несколько отстранился от дел, оставив всю «текучку» на самотек и на Маленкова.

Но ясно одно: что-то готовилось. По косвенным данным можно предполагать, что Сталин задумал какую-то очень большую реформу, в первую очередь экономическую, и уж потом, может быть, политическую.

Ясно и другое: вождь был стар и болен, прекрасно это знал, дефицитом мужества не страдал и не мог не думать, что будет с государством после его смерти, и не искать преемника. Если бы Берия был любой другой национальности, проблем бы не было никаких. Но один грузин после другого на троне империи!

На такое не пошел бы даже Сталин. Известно, что в послевоенные годы Сталин медленно, но неуклонно выдавливал партаппарат из капитанской рубки. Конечно, функционеры этим не могли быть довольны. В октябре 1952 года, на съезде КПСС, Сталин дал партии решающий бой, попросив освободить его от обязанностей генерального секретаря. Не вышло, не отпустили.

Тогда Сталин придумал комбинацию, которая легко прочитывается: главой государства становится заведомо слабая фигура, а реальный глава, «серый кардинал», формально находится на вторых ролях. Так и вышло: после смерти Сталина первым стал безынициативный Маленков, а реально политикой руководил Берия. Он не только амнистию провел. За ним числится, например, постановление, осуждающее насильственную русификацию Литвы и Западной Украины, он предложил и красивое решение «германского» вопроса: если бы Берия остался у власти, Берлинской стены попросту не было бы.

Ну, и попутно он снова занялся «нормализацией» НКВД, запустив процесс реабилитации, так что Хрущеву и компании потом оставалось только вскочить на уже идущий паровоз, сделав вид, что они там были с самого начала. Это потом они все говорили, что были «не согласны» с Берией, что он на них «давил».

Потом они много чего говорили. А на самом деле вполне соглашались с бериевскими инициативами. Но потом что-то случилось. Спокойно! Это переворот! На 26 июня в Кремле было назначено заседание то ли Президиума ЦК, то ли Президиума Совмина. По официальной версии, на него пришли военные во главе с маршалом Жуковым, члены Президиума вызвали их в кабинет, и те арестовали Берию. Потом его отвезли в специальный бункер во дворе штаба войск МВО, провели следствие и расстреляли.

Версия эта не выдерживает никакой критики. Почему — об этом рассказывать долго, но в ней множество откровенных натяжек и неувязок… Скажем только одно: никто из посторонних, незаинтересованных людей после 26 июня 1953 года живым Берию не видел. Последним его видел сын Серго — утром, на даче.

По его воспоминаниям, отец собирался заехать на городскую квартиру, потом отправиться в Кремль, на заседание Президиума. Около полудня Серго позвонил его друг, летчик Амет-Хан, и сообщил, что у дома Берии была перестрелка и отца, по всей видимости, уже нет в живых. Серго, вместе с членом Спецкомитета Ванниковым, примчался по адресу и успел увидеть разбитые окна, выбитые двери, стену, испещренную следами пуль от крупнокалиберного пулемета.

А в это время в Кремле собрались члены Президиума. Что там произошло? Продираясь сквозь завалы лжи, по крупицам воссоздавая происходившее, удалось примерно реконструировать события. После того как с Берией было покончено, исполнители этой операции — предположительно это были военные из старой, еще украинской команды Хрущева, которых он вытащил в Москву, во главе с Москаленко, — отправились в Кремль. Одновременно туда приехала еще одна группа военных. Нарком внутренних дел СССР Л.П.Берия с дочерью И.В.Сталина Светланой. 1930-е годы. Фото из личного архива Е.Коваленко. РИА Новости

Возглавлял ее маршал Жуков, а среди ее членов был полковник Брежнев. Любопытно, правда? Дальше, предположительно, все разворачивалось так. Среди путчистов были как минимум два члена Президиума — Хрущев и министр обороны Булганин (на них все время ссылаются в своих воспоминаниях Москаленко и прочие). Они и поставили остальных членов правительства перед фактом: Берия убит, с этим надо что-то делать.

Вся команда поневоле оказалась в одной лодке и стала прятать концы. Куда интересней другое: за что убили Берию? Накануне он вернулся из десятидневной поездки в Германию, встретился с Маленковым, обговорил с ним повестку дня заседания 26 июня. Все было прекрасно. Если что-то и случилось, то в последние сутки. И, скорее всего, было как-то связано с предстоящим заседанием. Правда, существует повестка дня, сохранившаяся в архиве Маленкова. Но, скорее всего, это липа.

Никаких сведений о том, чему реально должно было быть посвящено заседание, не сохранилось. Казалось бы… Но был один человек, который мог об этом знать. Серго Берия рассказал в одном из интервью, что отец сообщил ему утром на даче о том, что на предстоящем заседании он собирается потребовать у Президиума санкции на арест бывшего министра госбезопасности Игнатьева.

А вот теперь все ясно! Так, что яснее не бывает. Дело в том, что Игнатьев ведал охраной Сталина в последний год его жизни. Именно он был человеком, который знал, что произошло на даче Сталина в ночь на 1 марта 1953 года, когда у вождя случился инсульт. А произошло там нечто такое, по поводу чего и много лет спустя оставшиеся в живых охранники продолжали бездарно и слишком очевидно врать.

И уж Берия-то, который целовал руку умирающему Сталину, вырвал бы из Игнатьева все его секреты. А потом устроил политический процесс на весь мир над ним и его подельниками, какие бы посты те ни занимали. Это как раз в его стиле… Нет, этим самым подельникам ни в коем случае нельзя было позволить Берии арестовать Игнатьева. Но как его удержишь? Оставалось только убить — что и было выполнено…

Ну, а потом уже прятали концы. По приказу министра обороны Булганина было устроено грандиозное «Танки-шоу» (столь же бездарно повторенное в 1991 году). Хрущевские юристы под руководством нового генпрокурора Руденко, тоже выходца с Украины, инсценировали судебный процесс (инсценировки — и по сей день любимое занятие прокуратуры). Потом память обо всем хорошем, что сделал Берия, была тщательно вымарана, и запущены в обиход пошлые сказки о кровавом палаче и сексуальном маньяке.

По части «черного пиара» Хрущев был талантлив. Похоже, что это был единственный его талант… И секс-маньяком он тоже не был! Идея представить Берию сексуальным маньяком была впервые озвучена на Пленуме ЦК в июле 1953 года. Секретарь ЦК Шаталин, который, как он утверждал, делал обыск в служебном кабинете Берии, нашел в сейфе «большое количество предметов мужчины-развратника».

Потом выступил охранник Берии Саркисов, поведавший о многочисленных его связях с женщинами. Естественно, никто всего этого не проверял, однако сплетня была пущена и пошла гулять по стране. «Будучи морально разложившимся человеком, Берия сожительствовал с многочисленными женщинами…» — записали следователи в «приговор». Есть в деле и список этих женщин. Вот только незадача: он практически полностью совпадает со списком женщин, в сожительстве с которыми был обвинен арестованный за год до того начальник охраны Сталина генерал Власик.

Надо же, как не везло Лаврентию Павловичу. Такие возможности были, а бабы доставались исключительно из-под Власика! А если без смеха, то проще простого: взяли из дела Власика список и присобачили к «делу Берии». Проверять-то кто будет?

Нина Берия уже много лет спустя в одном из своих интервью сказала очень простую фразу:

«Удивительное дело: Лаврентий день и ночь был занят работой, когда ему было иметь дело с легионом этих женщин!»

Ездить по улицам, возить их на загородные виллы, а то еще и к себе домой, где была жена-грузинка и жил сын с семьей. Впрочем, когда речь идет о том, чтобы очернить опасного врага, кого интересует, что было на самом деле?» Берия был женат на Нине Теймуразовне Гегечкори (1905-1991), дочери Дарико Чиковани. Она была племянницей большевика Саши Гегечкори и двоюродной племянницей меньшевика и масона Е. Гегечкори, возглавлявшего в 1920 г. правительство Грузии.

Дети Берии: сын Серго (р. 1924 г.; физик-ракетчик, в настоящее время живет под фамилией матери в Киеве, был женат на внучке A.M. Горького М. Пешковой (историю их жизнеи я уже описывала); дети – Нина, Надя, Сергей) и дочь (замужем за В. Гришиным, бывшим первым секретарем Московского горкома партии).

После ареста Берии были арестованы его жена и сын (они находились в заключении до конца 1954 г.). Мать Берии в июле 1954 г. выселена из Тбилиси в Гульрипшский район Абхазской АССР. Упоминаемый неоднократно особняк в Москве (“дворец Берии”) по улице Малая Никитская (в советское время – улица Качалова), дом 28, ныне занимает посольство Туниса.

Успехи Берия в создании атомной бомбы и надежных гарантий безопасности Советского Союза создали основу, “тепличную” основу, для выдвижения наверх “вождей” хрущевского типа.

Внешних врагов не было, экономика и идеология внутри страны работала по инерции хорошо. Берия был уверен, что его не тронут, потому что он нужен стране. Но в стране и без него было все хорошо. Можно было заняться интригами.

… если за Сталиным все же скрепя сердце признается некий государственный ум, а его поступки и решения некоторые «ниспровергатели» все же готовы признать толковыми, то Л. П. Берия до сих пор в массовом сознании предстает олицетворением всех пороков и автором немыслимых зверств, фигурой прямо-таки демонической.



Из воспоминаний Нами Микоян:



… Я, пяти-шестилетняя девочка, восхищалась его смелостью, когда он заплывал далеко-далеко в бушующее море и когда в самые сильные волны садился в байдарку и брал с собой меня, несмотря на мольбы женщин. Что-что, а настаивать на своем он умел. И мы уходили вдаль, взлетая на волнах. Я не испытывала в детстве страха, особенно рядом с ним.

А еще Берия увлекался и фотографией. У него на даче, где мы часто бывали, он сфотографировал и меня.

Маленькая Нами Микоян, ee мама и тетя. (Фотография, сделанная Берией)





Берия успешно использовал во внешней разведке театральных и кинематографических звезд.



Похоже, что даже “сексуальная маньячность” Лаврентий Павловича работала во славу Советского Союза. В документах его допросов утверждается что около 700 (какой гигант, однако, вопрос: а когда работать успевал? - прим.) его любовниц были агентами безопасности и разведки. Проверить это невозможно, а главное – не нужно. Есть результат – наша Победа, в которой Берия решал технические задачи и задачи разведки весьма успешно.



Посмотрите замечательный российский сериал “Легенда об Ольге“ и задумайтесь: о том, что “злодей Берия” не мог руководить самой успешной в истории мировой цивилизации военной промышленностью, если бы он был вульгарным деревенским бандитом и извращенцем.

… Сохранился документ, на котором 22 ноября 1945 года Берия напишет: “т. Абакумов, что предлагается делать в отношении Чеховой?” В ответ контрразведка берет на себя заботу о продовольственных товарах для семьи Чеховой, о бензине для ее автомобиля, о строительных материалах для ремонта нового дома, “об охране членов семьи и вооруженном сопровождении” в многочисленных поездках.



Ольге разрешали ездить повсюду – в американскую зону, в Австрию, на гастроли, на съемки. Работала она по-прежнему много, достигнув своей “довоенной нормы” – семь фильмов в год.



Видимо, не случайно Лаврентий Павлович “подкармливал” столь ценный кадр. Берия, который вынашивал план объединения двух Германий, “предполагал использовать ее для переговоров с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром”. В связи с этим 26 июня 1953 года состоялась встреча Ольги Чеховой и начальника немецкого отдела внешней разведки Зои Рыбкиной-Воскресенской, будущей писательницы.

По иронии судьбы в этот же день был арестован сам Берия, затеявший эту “операцию”, а вслед за ним и начальник 4-го управления генерал-лейтенант Павел Судоплатов, “бок о бок” с которым Воскресенская проработала два десятка лет, в том числе и на нелегальном положении.



Зоя Ивановна заявила на парткоме, что с Судоплатовым они дружили семьями. Ее быстро определили в Воркуту на заштатную должность старшего лейтенанта, а потом уволили. Так что, судя по всему, никакого “практического продолжения” встреча с Ольгой Чеховой не имела.



Сведения о том, что Чехова была разведчицей, кроме статьи В.Фришауэра в “Пипл”, находятся и у других компетентных источников. В 1993 году старейший чекист Павел Судоплатов называл Ольгу Чехову “одной из сверхсекретных агентов Берия и Сталина”. То же говорил и Серго Гегечкори (Берия) в своей книге “Личные агенты отца”, где он называет Чехову “опытнейшей советской разведчицей”. По некоторым данным, именно Ольга Чехова сообщила нашему командованию время танкового удара немцев под Курском.

Ольга Чехова с Гитлером



Интересно, что сама Чехова всегда категорически отрицала свою причастность к советской контрразведке:



“Я не воспринимаю всерьез эти сомнительные сообщения, потому что за годы жизни в свете рампы научилась не обращать внимания на сплетни и пересуды”, но “туманно намекала” на некую “шпионскую историю”, что позволило английскому журналу “Пипл” утверждать: Чехова должна была обеспечить “агентам НКВД доступ к Гитлеру с целью убийства, группа уже находилась в Германии, но Сталин отказался от этого проекта“. ..



"Сексуальная страсть" Берии позволяла ему совершать чудеса. Вербовка Ольги Чеховой не была случайностью! Лаврентий Павлович завербовал еще и австрийскую кинозвезду венгерского происхождения Марику Рёкк. Ага. Ту самую, которую вспоминал Штирлиц, размышляя о своих задачах.



Из книги Серго Гегечкори «Мой отец – Лаврентий Берия»:



- Вы единственный сын Лаврентия Павловича?



- В семье - единственный, а вообще у отца есть еще дочка. Она родилась гораздо позже, и у нее тоже довольно тяжко сложилась судьба.



Образование я получил очень хорошее, в том смысле, что не было никаких ограничений в доступе к информации. Наоборот, отец всю жизнь следил за тем, чтобы я встречался с учеными, людьми, которые могут нечто в мои знания привнести, а я считал своим долгом свято выполнять его наставления, поэтому беззаботной юности у меня не было.

После того как это несчастье случилось, меня арестовали. Вышел я на свободу только через полтора года и был сослан в Свердловск.



- Мою биографию следует разделить на две части. В молодости, еще до несчастья (имею в виду гибель отца и все, что за ней последовало), я чувствовал себя гораздо скованнее, чем сейчас. Семья у нас была строгих традиций, и меня воспитали таким образом, что я с малых лет знал: это - можно, а вот это - нельзя. Я должен был всегда оглядываться на положение, которое занимал отец.

- Маршал Жуков предложил моему отцу сделать военный переворот и перестрелять все партийное руководство. Отец не послушал, и его зверски убили прямо в особняке без всякого суда и следствия.

Работала на Советский Союз и другая известная актриса, венгерка по национальности, Марика Рокк.



Если Ольга Чехова была человеком, близким к семье Гитлера, то Марика Рёкк была своим человеком в доме Геббельса, рейхсминистра пропаганды. Магда Геббельс была в быту довольно суровой женщиной, но знаменитой актрисе симпатизировала. С такой же симпатией относился к подруге жены и сам Геббельс. Впрочем, Марика не была особым исключением, – рейхсминистр вообще увлекался женщинами. Гитлер долгое время не принимал его, скажем, из-за любовной интрижки с одной чешской кинозвездой.



Но как бы так ни было, Марика Рёкк имела доступ, без преувеличения, к ценнейшей разведывательной информации, которая и шла по линии советской стратегической разведки в Москву. Когда наши части вошли в Германию, она перебралась в Австрию, где ей помогли создать кинофирму. Позднее, насколько знаю, Марика Рёкк уехала в Венгрию».

… Марика – сокращенное имя. Полное имя актрисы – Мария Каролина. Ее родители были венгры. Она родилась 3 ноября 1913 года в Каире, а детские годы провела в Будапеште. Когда Марике исполнилось одиннадцать лет, она заявила родителям, что готова прокормить их и старшего брата своими танцами, которыми, потихоньку и с одобрения матери, давно занималась.



Отец девочки, всегда противившийся этому увлечению дочери, посмотрев, как дочь танцует, вынужден был согласиться и даже пообещал, что отныне будет исполнять роль ее импресарио. И вскоре Марика уже солировала с венгерским чардашем – сначала в Париже, чуть позже в Нью-Йорке.



«В одиннадцать лет я танцевала в варьете «Мулен Руж» в Париже, в двенадцать пробовала свои силы на Бродвее, стала любимицей публики бульварного кольца в Будапеште. В Вене за роль в «Звезде манежа» меня превознесли до небес как новое светило под куполом цирка», – писала Марика Рекк в своей автобиографической книге «Сердце с перцем», изданной в 1974 году.



… Последний раз после долгого перерыва Марика Рёкк решилась выйти на сцену в 1992 году в Будапеште по случаю 110-летия со дня рождения Имре Кальмана, исполнив с триумфом роль графини Марицы, которую ей довелось исполнять более 700 раз… Скончалась Марика Рёкк в мае 2004 года в Австрии – от сердечного приступа

После заключения под стражу Берии, были арестованы его жена и сын. Они находились за решеткой до 1954 года, когда их отправили в ссылку. По словам жены Берии, Нины Гегечкори, следователи инсценировали расстрел Серго (сына), но она ничего не рассказала про мужа, а когда раздались залпы — упала в обморок.

18 декабря 1953 года. Берии предъявляли обвинения в шпионаже в пользу Великобритании, в стремлении к "ликвидации Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства буржуазии".



Судебный процесс длился всего пять дней, приговор Берии и его сообщникам был вынесен 23 декабря, в этот же день его привели в исполнение. Некоторые источники сообщают, что перед казнью Лаврентий Павлович признался в "моральном разложении": по данным следователя, подсудимый имел связь с 221 женщиной.

На сегодняшний день, в деле Берии очень много "белых пятен". Многие люди пытаются оправдать его в глазах общества, но образ Берия, как дьявола советских времен, надолго закрепился в сознании народа. В 2000 году Берии было отказано в реабилитации. По воскресеньям Берия любил собрать коллег-соседей — и в волейбол! Наигравшись, мужчины собирались у Берии к чаю, окна были раскрыты, и их шумные голоса, громкие разговоры слышались издалека. Всех их расстреляли в 1937 году. Отец покончил с собой. После смерти отца я воспитывалась в семье дяди…Похоже, что даже “сексуальная маньячность” Лаврентий Павловича работала во славу Советского Союза. В документах его допросов утверждается что около 700 (какой гигант, однако, вопрос: а когда работать успевал? - прим.) его любовниц были агентами безопасности и разведки. Проверить это невозможно, а главное – не нужно. Есть результат – наша Победа, в которой Берия решал технические задачи и задачи разведки весьма успешно.Посмотрите замечательный российский сериал “Легенда об Ольге“ и задумайтесь: о том, что “злодей Берия” не мог руководить самой успешной в истории мировой цивилизации военной промышленностью, если бы он был вульгарным деревенским бандитом и извращенцем. … Сохранился документ, на котором 22 ноября 1945 года Берия напишет: “т. Абакумов, что предлагается делать в отношении Чеховой?” В ответ контрразведка берет на себя заботу о продовольственных товарах для семьи Чеховой, о бензине для ее автомобиля, о строительных материалах для ремонта нового дома, “об охране членов семьи и вооруженном сопровождении” в многочисленных поездках.Ольге разрешали ездить повсюду – в американскую зону, в Австрию, на гастроли, на съемки. Работала она по-прежнему много, достигнув своей “довоенной нормы” – семь фильмов в год.Видимо, не случайно Лаврентий Павлович “подкармливал” столь ценный кадр. Берия, который вынашивал план объединения двух Германий, “предполагал использовать ее для переговоров с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром”. В связи с этим 26 июня 1953 года состоялась встреча Ольги Чеховой и начальника немецкого отдела внешней разведки Зои Рыбкиной-Воскресенской, будущей писательницы.По иронии судьбы в этот же день был арестован сам Берия, затеявший эту “операцию”, а вслед за ним и начальник 4-го управления генерал-лейтенант Павел Судоплатов, “бок о бок” с которым Воскресенская проработала два десятка лет, в том числе и на нелегальном положении.Зоя Ивановна заявила на парткоме, что с Судоплатовым они дружили семьями. Ее быстро определили в Воркуту на заштатную должность старшего лейтенанта, а потом уволили. Так что, судя по всему, никакого “практического продолжения” встреча с Ольгой Чеховой не имела.Сведения о том, что Чехова была разведчицей, кроме статьи В.Фришауэра в “Пипл”, находятся и у других компетентных источников. В 1993 году старейший чекист Павел Судоплатов называл Ольгу Чехову “одной из сверхсекретных агентов Берия и Сталина”. То же говорил и Серго Гегечкори (Берия) в своей книге “Личные агенты отца”, где он называет Чехову “опытнейшей советской разведчицей”. По некоторым данным, именно Ольга Чехова сообщила нашему командованию время танкового удара немцев под Курском.Ольга Чехова с ГитлеромИнтересно, что сама Чехова всегда категорически отрицала свою причастность к советской контрразведке:“Я не воспринимаю всерьез эти сомнительные сообщения, потому что за годы жизни в свете рампы научилась не обращать внимания на сплетни и пересуды”, но “туманно намекала” на некую “шпионскую историю”, что позволило английскому журналу “Пипл” утверждать: Чехова должна была обеспечить “агентам НКВД доступ к Гитлеру с целью убийства, группа уже находилась в Германии, но Сталин отказался от этого проекта“. .."Сексуальная страсть" Берии позволяла ему совершать чудеса. Вербовка Ольги Чеховой не была случайностью! Лаврентий Павлович завербовал еще и австрийскую кинозвезду венгерского происхождения Марику Рёкк. Ага. Ту самую, которую вспоминал Штирлиц, размышляя о своих задачах.»:- В семье - единственный, а вообще у отца есть еще дочка. Она родилась гораздо позже, и у нее тоже довольно тяжко сложилась судьба.Образование я получил очень хорошее, в том смысле, что не было никаких ограничений в доступе к информации. Наоборот, отец всю жизнь следил за тем, чтобы я встречался с учеными, людьми, которые могут нечто в мои знания привнести, а я считал своим долгом свято выполнять его наставления, поэтому беззаботной юности у меня не было.После того как это несчастье случилось, меня арестовали. Вышел я на свободу только через полтора года и был сослан в Свердловск.- Мою биографию следует разделить на две части. В молодости, еще до несчастья (имею в виду гибель отца и все, что за ней последовало), я чувствовал себя гораздо скованнее, чем сейчас. Семья у нас была строгих традиций, и меня воспитали таким образом, что я с малых лет знал: это - можно, а вот это - нельзя. Я должен был всегда оглядываться на положение, которое занимал отец.- Маршал Жуков предложил моему отцу сделать военный переворот и перестрелять все партийное руководство. Отец не послушал, и его зверски убили прямо в особняке без всякого суда и следствия.Работала на Советский Союз и другая известная актриса, венгерка по национальности, Марика Рокк.Если Ольга Чехова была человеком, близким к семье Гитлера, то Марика Рёкк была своим человеком в доме Геббельса, рейхсминистра пропаганды. Магда Геббельс была в быту довольно суровой женщиной, но знаменитой актрисе симпатизировала. С такой же симпатией относился к подруге жены и сам Геббельс. Впрочем, Марика не была особым исключением, – рейхсминистр вообще увлекался женщинами. Гитлер долгое время не принимал его, скажем, из-за любовной интрижки с одной чешской кинозвездой.Но как бы так ни было, Марика Рёкк имела доступ, без преувеличения, к ценнейшей разведывательной информации, которая и шла по линии советской стратегической разведки в Москву. Когда наши части вошли в Германию, она перебралась в Австрию, где ей помогли создать кинофирму. Позднее, насколько знаю, Марика Рёкк уехала в Венгрию».… Марика – сокращенное имя. Полное имя актрисы – Мария Каролина. Ее родители были венгры. Она родилась 3 ноября 1913 года в Каире, а детские годы провела в Будапеште. Когда Марике исполнилось одиннадцать лет, она заявила родителям, что готова прокормить их и старшего брата своими танцами, которыми, потихоньку и с одобрения матери, давно занималась.Отец девочки, всегда противившийся этому увлечению дочери, посмотрев, как дочь танцует, вынужден был согласиться и даже пообещал, что отныне будет исполнять роль ее импресарио. И вскоре Марика уже солировала с венгерским чардашем – сначала в Париже, чуть позже в Нью-Йорке.«В одиннадцать лет я танцевала в варьете «Мулен Руж» в Париже, в двенадцать пробовала свои силы на Бродвее, стала любимицей публики бульварного кольца в Будапеште. В Вене за роль в «Звезде манежа» меня превознесли до небес как новое светило под куполом цирка», – писала Марика Рекк в своей автобиографической книге «Сердце с перцем», изданной в 1974 году.… Последний раз после долгого перерыва Марика Рёкк решилась выйти на сцену в 1992 году в Будапеште по случаю 110-летия со дня рождения Имре Кальмана, исполнив с триумфом роль графини Марицы, которую ей довелось исполнять более 700 раз… Скончалась Марика Рёкк в мае 2004 года в Австрии – от сердечного приступа18 декабря 1953 года. Берии предъявляли обвинения в шпионаже в пользу Великобритании, в стремлении к "ликвидации Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства буржуазии".Судебный процесс длился всего пять дней, приговор Берии и его сообщникам был вынесен 23 декабря, в этот же день его привели в исполнение. Некоторые источники сообщают, что перед казнью Лаврентий Павлович признался в "моральном разложении": по данным следователя, подсудимый имел связь с 221 женщиной.На сегодняшний день, в деле Берии очень много "белых пятен". Многие люди пытаются оправдать его в глазах общества, но образ Берия, как дьявола советских времен, надолго закрепился в сознании народа. В 2000 году Берии было отказано в реабилитации.