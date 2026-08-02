Территория Героев...(215)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший сержант Клюшин Александр Старший сержант Александр Клюшин в должности заместителя командира взвода – командир орудия в составе расчета выполнял боевую задачу по уничтожению пункта управления БПЛА и пехоты украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи, расчет Клюшина подвергся атаке тяжелого гексакоптера противника.

Быстро сориентировавшись в ситуации, Александр поднял в воздух FPV-дрон и уничтожил вражеский гексакоптер на безопасном удалении, после чего оперативно сменил огневую позицию для орудия. В результате своевременной и точной корректировке огня пункт управления БПЛА и пехота противника были уничтожены.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям старшего сержанта Александра Клюшина расчёт без потерь личного состава и техники успешно выполнил боевую задачу, что способствовало продвижению штурмовых подразделений дивизии.

https://www.kp.ru/daily/277803.5/5283621/

Лейтенант Рязанов Денис Командир взвода лейтенант Денис Рязанов получил задачу организовать доставку боеприпасов и материальных средств на стартовую позицию БПЛА. Во время выдвижения группа подноса подверглась атаке FPV-дрона противника.

Рязанов оперативно рассредоточил личный состав и организовал отражение атаки. В результате слаженных действий дрон был уничтожен. Несмотря на ранение, он не покинул поле боя и продолжил выполнение задачи.

После оказания первой помощи группа успешно доставила материальные средства на стартовые позиции БПЛА, что позволило возобновить боевую работу по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-eHIzlM-A

Рядовой Наздрачев Виктор Начальник расчета беспилотных систем рядовой Виктор Наздрачев выполнял боевую задачу прикрытию штурмовых групп.

В один из дней Наздрачев получил разведданные о нахождении миномета противника, который не давал штурмовым группам сблизиться с вражеским опорным пунктом. Виктор незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил вражеский миномет вместе с расчетом.

Благодаря профессиональным и умелым действиям рядового Виктора Наздрачева удалось успешно уничтожить миномет и трех военнослужащих ВСУ, а штурмовым группам занять более выгодные позиции без потерь.

https://www.kp.ru/daily/277802/5283084/

Сержант Марат Биктимиров Сержант Марат Биктимиров выполнял боевую задачу по освобождению занимаемых противником рубежей.

В ходе наступательных действий, в условиях непосредственного огневого воздействия артиллерии и FPV-дронов противника Биктимиров скрытно подойдя к вражескому укрепленному опорному пункту, установил танковую мину вблизи блиндажа опорного пункта и дистанционно привел ее в действие. Марат уничтожил блиндаж и до трех военнослужащих ВСУ, тем самым обеспечил продвижение группы закрепления.

Благодаря мужеству и решительным действиям сержанта Марата Биктимирова боевая задача была выполнена.

https://www.kp.ru/daily/277802/5283084/

Ефрейтор Эйдемиллер Евгений Начальник радиостанции взвода связи ефрейтор Евгений Эйдемиллер выполнял задачу по обеспечению устойчивой связи подразделения с вышестоящим штабом.

В результате артиллерийского обстрела противника было повреждено оборудование связи. Несмотря на обстрел, Эйдемиллер выдвинулся для устранения неисправности. В ходе работ он обнаружил и уничтожил приближающийся FPV-дрон противника.

Продолжив выполнение задачи, ефрейтор выявил повреждения, устранил их и восстановил связь, обеспечив координацию действий подразделений.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-jxNazYWw

Младший сержант Макаров Станислав Младший сержант Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника на важном тактическом направлении. В ходе боя, несмотря на интенсивный огонь и атаки FPV-дронов, он обнаружил два пулеметных расчета, сдерживавших продвижение группы.

Используя складки местности, Макаров скрытно приблизился к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил оба пулеметных расчета. Его мужественные и решительные действия позволили штурмовой группе выполнить задачу и занять новые выгодные рубежи.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-ewW40b58

Рядовой Мисинев Данил Номер расчёта рядовой Данил Мисинев в составе расчёта FPV-дронов выполнял боевую задачу по воздушному прикрытию российских штурмовых групп, ведущих наступление на опорный пункт противника.

В ходе боевой работы им были обнаружены и уничтожены наземный робототехнический комплекс, два разведывательных беспилотных летательных аппарата и гексакоптер «Вампир».

Благодаря профессиональным действиям рядового Мисинева был существенно снижен боевой потенциал противника на данном направлении, что позволило штурмовым группам занять более выгодные позиции.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-kHrmYV4I

Рядовой Панин Евгений Рядовой Евгений Панин, действуя в составе расчёта БПЛА, выполнял задачу по ведению воздушной разведки. В ходе боевой работы выявил скрытое передвижение живой силы противника вблизи линии боевого соприкосновения и незамедлительно доложил об этом вышестоящему командованию.

Получив команду на поражение цели, он оперативно передал координаты расчёту FPV-дронов, который точным ударом уничтожил группу противника. Благодаря бдительности и оперативным действиям рядового Евгения Панина была сорвана ротация подразделений противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-UPqPTMEw

Сержант Шапошников Павел Сержант Павел Шапошников, действуя на важном направлении, вел воздушную разведку с применением БПЛА. Он выявил перемещение диверсионно-разведывательной группы противника численностью до отделения и оперативно передал координаты на командный пункт.

Корректируя огонь артиллерии и фиксируя результаты удара, способствовал срыву попытки ВСУ выйти в тыл российских подразделений. В результате было уничтожено до десяти боевиков.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-KZV-LffY

Старший сержант Кузнецов Дмитрий Расчёт артиллерийского орудия под командованием старшего сержанта Дмитрия Кузнецова выполнял задачи по огневой поддержке наступающих подразделений российских мотострелковых войск.

В ходе боевых действий, несмотря на непрерывное артиллерийское воздействие со стороны противника, старший сержант Кузнецов точным огнём уничтожил позицию автоматического гранатомёта вместе с расчётом, а также подавил вражеский миномёт.

Проявленные мужество и решительность старшего сержанта Дмитрия Кузнецова позволили нанести значительный урон вооружённым формированиям противника и обеспечить продвижение российских подразделений на занимаемые противником рубежи.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-JuxFvACE

Ефрейтор Дашиев Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Дашиев, действуя в составе мотогруппы в должности номера расчёта, выполнял задачу по доставке боеприпасов и материальных средств на позиции российских подразделений. В ходе движения группа подверглась интенсивному воздействию FPV-дронов противника. Умело маневрируя, Дашиев вывел личный состав из-под удара и обеспечил своевременную доставку груза.

Во время разгрузки он обнаружил ударный БПЛА противника и уничтожил его метким огнём из стрелкового оружия. Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора задача была выполнена без потерь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-Uq6TLM9E

Ефрейтор Качанов Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Качанов в должности водителя выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с позиций подразделения.

В ходе выполнения боевой задачи во время выдвижения в тыловой район автомобиль Качанова подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Быстро ориентируясь в сложной обстановке, умело маневрируя вверенной техникой на опасных участках местности, Дмитрий вывел транспорт из-под огня противника, не допустив его повреждения. Несмотря на опасность, Качанов в кратчайшие сроки доставил боевых товарищей в медицинской пункт, где им была оказана квалифицированная помощь.

Благодаря умелым и решительным действиям ефрейтора Дмитрия Качанова были спасены жизни боевых товарищей.

https://www.kp.ru/daily/277803.5/5283621/

Старший лейтенант Литвинцев Максим Командир медицинского взвода старший лейтенант Максим Литвинцев организовал передовой медицинский пункт на направлении наступления российских войск. В ходе штурма двое военнослужащих его подразделения получили ранения.

Получив координаты, Литвинцев быстро выдвинулся к месту, несмотря на артиллерийский огонь и атаки беспилотников. Он оперативно оказал раненым первую помощь, после чего организовал их эвакуацию в подвижную медицинскую группу. Там военнослужащим стабилизировали состояние и подготовили к дальнейшей отправке.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-dd_vTGGQ

Младший сержант Абдикажым Максат Младший сержант Максат Абдикажым в составе группы выполнял боевую задачу по доставке материально-технических средств и боеприпасов на позиции российских мотострелковых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения задачи, находясь за рулём автомобиля, Максат своевременно обнаружил вражеский дрон-камикадзе, двигавшийся в сторону транспортного средства. Быстро среагировав, он совершил манёвр уклонения, в результате чего удар беспилотника был сорван.

После этого Максат покинул автомобиль, занял выгодную огневую позицию и метким огнём из стрелкового оружия уничтожил два FPV-дрона противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-aC7qVTB4

Лейтенант Плесовских Кирилл Офицер управления мотострелкового подразделения лейтенант Кирилл Плесовских в составе штурмового отряда выполнял боевую задачу по нанесению массированного огневого поражения по позициям и живой силе противника на важном тактическом направлении.

При ведении разведки Плесовских обнаружил три опорных пункта ВСУ и скопление украинских националистов.

Определив координаты, Кирилл произвел расчеты для поражения цели, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией и приступил к корректировке огня.

В результате артиллерийского удара российскими расчетами орудий «Д-30» противнику было нанесено огневое поражение в результате которого уничтожено три фортификационных сооружения и сорвана ротация подразделений ВСУ.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7RBVzMUK0

Младший сержант Сухов Кирилл Младший сержант Кирилл Сухов отвечал за бесперебойную связь командного пункта батальона. В ходе боевых действий противник, стремясь нарушить управление, нанёс артиллерийский удар и атаковал позиции FPV‑дронами, в результате чего часть оборудования и линий связи вышла из строя.

Осознавая критическую важность восстановления связи, военнослужащий в кратчайшие сроки устранил повреждения: восстановил разрывы линий, заменил неисправные блоки и агрегаты, отремонтировал стационарные и временные сооружения связи.

Благодаря этим действиям было обеспечено устойчивое управление мотострелковым батальоном, что позволило эффективно организовать оборону и отразить атаку противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-tWNcfPcE

Рядовой Евтушенков Сергей Рядовой Сергей Евтушенков выполнял задачу в составе группы противодействия БПЛА на посту воздушного наблюдения.

В ходе ночного дежурства он своевременно обнаружил вражеские беспилотники, средствами РЭБ подавил два разведывательных БПЛА и огнем из стрелкового оружия уничтожил два FPV-дрона.

Его грамотные и решительные действия позволили предотвратить потери среди личного состава и сохранить технику мотострелкового подразделения.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-0N6oZaVk

Ефрейтор Ахсанов Абдулла Ефрейтор Абдулла Ахсанов в составе расчёта разведывательного БПЛА выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций огневых средств и мест скопления живой силы противника.

В ходе воздушной разведки Ахсанов выявил пункт управления и запуска ударных БПЛА украинских боевиков и немедленно доложил об этом командованию. На основании переданных разведданных российские артиллерийские подразделения нанесли огневой удар, в результате которого вражеский пункт управления был уничтожен.

Благодаря грамотным и своевременным действиям ефрейтора Абдуллы Ахсанова противник лишился пункта управления и запуска ударных дронов, что существенно снизило его боевой потенциал на данном направлении.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-txbj1djU

Младший сержант Каров Аслан Младший сержант Аслан Каров выполнял задачу по доставке боеприпасов и материально-технических средств на передовые позиции.

В ходе движения его автомобиль подвергся атаке FPV-дронов противника.

Проявив хладнокровие, Каров умело маневрировал и вывел машину из-под ударов, не допустив поражения груза.

Благодаря его профессиональным действиям груз был своевременно доставлен, что обеспечило выполнение боевой задачи мотострелковым подразделением.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-0bV2QGxA

Рядовой Пилюков Михаил В один из дней, разведчик-пулеметчик рядовой Михаил Пилюков, выполнял боевую задачу по визуальному ведению наблюдения за обстановкой.

Обнаружив дозор из трех военнослужащих ВСУ, Михаил мгновенно занял огневую позицию и открыл плотный прицельный огонь из своего штатного оружия. Действуя смело, хладнокровно и с высоким профессионализмом, он подавил огнем противника, не позволив им вести ответный огонь и маневрировать.

Смелые и решительные действия рядового Михаил Пилюкова обеспечили огневое превосходство, что позволило без потерь подавить живую силу противника.

https://www.kp.ru/daily/277801.5/5281395/

Лейтенант Ветчинников Иван Выполнял боевую задачу по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника в должности командира взвода беспилотных систем.

В темное время суток, Иван приказал оператору FPV-дрона провести разведку местности. Обнаружив диверсионно-разведывательную группу ВСУ, офицер отдал приказ нанести массированный удар по противнику. Воспользовавшись эффектом внезапности, российские FPV-дроны застали противника врасплох. Они полностью уничтожили группу, численностью до десятка боевиков, а также две единицы бронетехники.

Благодаря грамотному командованию, решительным и профессиональным действиям лейтенанта Ивана Ветчинникова боевая задача была выполнена, что способствовало последующему успешному наступлению штурмовых подразделений.

https://www.kp.ru/daily/277801.5/5281395/

Военнослужащий Кудрявцев Кирилл БПЛА и опыт командиров – залог освобождения Белицкого.

«У нас командиры боевые, с боевым опытом, офицеры. Они изначально пролетают «птицами», глазами смотрят, находят, обезвреживают, взрывают, разминируют дороги – и всё, и мы пошли», – рассказал разведчик Кирилл Кудрявцев.

См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ-sLWWJe4I

Военнослужащий Гавришёв Антон Командир штурмового взвода Антон Гавришёв рассказал, как при штурме Белицкого противник во время сдачи в плен попытался открыть огонь по нашим бойцам. Но парни быстро сориентировались:

«Отвлекающим маневром послали двух человек с ТМками, и опорный пункт взорвали. Естественно, этот опорный пункт был взорван и зачищен».

См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ-myHDDG2M Одним из первых полных Георгиевских кавалеров в современной России стал Евгений Рочев, командир танка Т-80БВМ.

Евгений родом из деревни Мошъюга Ижемского района Республики Коми.

Такие награды, как Георгиевский крест IV и III степени, обычно вручают бойцам командиры. Награду II степени Евгению уже вручал министр обороны в Национальном центре управления обороной РФ. Георгиевский крест I степени герою вручил Президент России в Екатерининском зале Кремля. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ-xm8o3bg4 О командире, который пожертвовал собой ради своих бойцов рассказал младший сержант Андрей Смирнов, который с осени 2022 года служил в зоне СВО в инженерном подразделении.

Во время выполнения одной из боевых задач группа саперов была атакована «Бабой-Ягой». Двое раненых бойцов запросили эвакуацию. Командир с подкреплением выдвинулся к ним на помощь. И в тот момент, когда спасение было уже близко — заряженная «Баба-Яга» прилетела снова, и командир отвлек ее на себя...

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ-iKMhdd1Y Олег Сенгепов учился в Югорском государственном университете, на втором курсе. Планировал стать электриком. Но в определенный момент жизни нашел для себя занятие интереснее: заключил спецконтракт и ушел служить в войска беспилотных систем.

Сегодня он учится летать на БПЛА и с охотой делится впечатлениями с ребятами, которые учатся в вузе. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ-nTxxwA5g Медик Татьяна Вострецова провела три года на передовой, где спасла тысячи военнослужащих.Сегодня миссия Татьяны продолжается в тылу: она помогает вернувшимся с фронта бойцам адаптироваться к мирной жизни.

Кто, как не она, знает все нужды фронтовиков. Для Татьяны эта работа — такое же спасение жизней, как и на поле боя, только мирными методами. См. видео по ссылке

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ-OHJR9YI4

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Младшему сержанту Виктору Овчинникову (позывной «Скорпион») присвоено звание Героя России посмертно. Его бойцы продолжают выполнять боевые задачи с памятью о том, кто сохранил им жизни. https://max.ru/heroesofZ/AZ-iKMhdd1Y Ринат родился в Новосибирской области, в Карасукском районе, в посёлке Астродым. Учился в Воскресенской Основной Общеобразовательной школе. Занимался спортом и как многие парни мечтал служить в армии. К сожалению, по состоянию здоровья, Рината не призвали в ряды Российской армии. Ринат узнал, что идёт набор парней «за ленточку», и тогда он не медлил ни минуты. Дождавшись своего совершеннолетия, 12 июня 2023 года и решил подписать контракт с Министерством Обороны РФ. 27 июня 2023 года Ринат отправился на Специальную военную операцию на Украину. Первые два месяца он проходил военную подготовку в Рязани, в воздушно-десантных войсках, а оттуда – «за ленточку». Он выполнял боевые задания в Луганской Народной республике, там он служил водителем-пулемётчиком 91 –й бригады материально-технического обеспечения роты охраны и сопровождения. Он доставлял людей и боекомплекты в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Его работа так же опасна, как бросок штурмовика на укрепрайон. В мае 2024 года он приехал в родимый дом, его отпустили на неделю в отпуск. После недельного отпуска Ринату пришлось вернуться вновь «за ленточку». Вернулся он уже на передовую в штурм в Донецкую народную республику. Тогда Ринату пришлось сменить «баранку» на тяжёлый «пулемёт. 10 сентября он отправился на первое боевое задание. Погиб в зоне специальной военной операции в направлении Часов Яр. https://герои-сво.рф/geroi/alinov-rinat-aleksandrovich https://vk.ru/russia_desant?w=wall-106160452_701859 Ефрейтор Митюков Дмитрий Дмитрий Петрович Митюков 21.07.1987 года рождения из Пермского края, Косинского округа. 30 сентября 2022 года Дмитрий Петрович был призван на военную службу по частичной мобилизации на должность номера расчета 2-го минометного отделения в звании ефрейтора. 25 февраля 2025 г. Митюков Дмитрий Петрович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Дмитрию было 37 лет, и большую часть жизни он провёл в родном Прикамье. Товарищи вспоминают его как надёжного бойца, который никогда не жаловался на трудности и стойко выполнял любые задания. В бою он держался уверенно, поддерживая сослуживцев и проявляя выучку. https://герои-сво.рф/geroi/dmitrij-petrovich-mitjukov Гвардии рядовой Кучуков Хасан Кучуков Хасан Мухаметчанович 15.05.1990 — 25.03.2025 Родился Хасан 15.05.1990 г. в с.Куларово, Вагайского района, Тюменской области. С 1996 по 2006 год Хасан Мухаметчанович учился в Куларовской школе. В 2006 году поступил в Дубровинское профессиональное техническое училище, получил диплом слесаря сельхозмашин в 2009 г. С 09.06.2009 по 22.06.20210г. он проходил срочную военную службу в Амурской области. Был связистом. После армии работал продавцом-консультантом в сети магазинов «Магнит», «Пятерочка». Затем вахтовым методом монтажником в организации «Мостострой №11» г.Тобольск. В 2012 г. создал семью. С супругой растили четверых детей. Погиб: Курская область https://герои-сво.рф/geroi/kuchukov-hasan-muhametchanovich Гвардии рядовой Матвеев Константин Матвеев Константин Николаевич 28.06.1981 — 03.04.2025 Самара Пулеметчик Погиб: ДНР Награжден орденом Мужества (посмертно) https://герои-сво.рф/geroi/matveev-konstantin-nikolaevich Военнослужащий Хомяков Никита Хомяков Никита Дмитриевич Родился 18.03.2002 Иркутск Подписал контракт, с Ангарского СИЗО №6. Ушёл на б/з. 08.07.2026 г., б/п с 18.07.2026г. https://герои-сво.рф/geroi/homyakov-nikita-dmitrievich Военнослужащий Юртаев Александр Юртаев Александр Викторович 25.05.1981 — 11.01.2026 Краснодарский край, Анапа Александр был патриотом Родины и подписав контракт на СВО героически погиб при исполнении боевого задания, в котором он знал заранее, что не выйдет живым, но он пошел осознано на смерть, прикрыв собой боевых товарищей! https://герои-сво.рф/geroi/yurtaev-aleksandr-viktorovich Гвардии рядовой Гераськин Михаил Гераськин Михаил Андреевич 11.10.2001 — 11.03.2022 Гвардии матрос Михаил родился в городе Темрюке, Краснодарский край. Учился в школе № 13. После окончания школы с отличием окончил Анапский сельскохозяйственный техникум. Проходил воинскую службу по контракту в подразделении морской пехоты города Темрюка. Погиб 11 марта 2022 года в результате засады в городе Мариуполь, устроенной националистами для колонны Вооружённых сил Российской Федерации. Героически прикрывал товарищей под непрерывным миномётным обстрелом. Результаты его действий помогли сохранить жизни около 350 сослуживцев. За мужество и героизм при исполнении воинского долга награждён орденом Мужества (посмертно). В ноябре 2024 года депутаты городского Совета единогласно приняли решение улицу в земельном массиве АФ «Северные Сады» назвать именем Михаила Андреевича Гераськина. В его родной школе № 13 на стене огромный портрет Героя. https://герои-сво.рф/geroi/geraskin-mihail-andreevich Гвардии младший сержант Падеров Андрей Падеров Андрей Сергеевич 01.02.1990 — 01.04.2024 Штурмовик Место гибели: н.п. Белогоровка Падеров Андрей Сергеевич родился в городе Рузаевка, Республика Мордовия. Учился в лицее №4, а после занятий собирал на репетиции свою рок-группу «Балор», где был ударником и занимал почетное место лидера. В 18 лет был призван в ряды Российской армии и служил в разведке. После возвращения домой он устроился на Рузаевский стекольный завод, где познакомился со своей будущей женой. В 2016 году впервые стал папой. У него родился первый сын, а в 2018 году на свет появился второй сын. Война в семье Андрея не была просто словом, его дедушка был участником Великой Отечественной и Советско-японской войн, папа был участником второго этапа войны в Афганистане. Андрей очень гордился папой и дедушкой, даже мечтал поступить в военное училище, но судьба распорядилась иначе. 27 октября 2022 года Падеров Андрей был мобилизован и отправлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Учебку проходил в Ульяновске, а затем вместе с товарищами отправился на передовую. Первый год находился в мотострелковых войсках, а после подписания контракта был переведен в штурмовики. За проявленное упорство и бесстрашие его назначили командиром 3-го взвода штурмовой роты. Там, на рубежах, он стоял на страже покоя нашей Родины. За достойное несение службы Падерову Андрею Сергеевичу было присвоено звание младшего сержанта. 1 апреля 2024 года, при штурме позиций противника, защищая свою страну и свой народ, младший сержант Падеров Андрей Сергеевич погиб. За проявленную смелость, отвагу и героизм посмертно был награжден Орденом Мужества. https://герои-сво.рф/geroi/paderov-andrey-sergeevich Рядовой Окишев Иван Окишев Иван Владимирович

01.02.1990 — 24.10.2025

Архангельск

Штурмовик

Погиб: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области

Иван был очень жизнерадостный, веселый парень с открытой и доброй душой! Любимый и любящий брат и сын. Сослуживцы отзывались как о храбром, сильным и выносливым.

https://герои-сво.рф/geroi/okishev-ivan-vladimirovich

Рядовой Афанасьев Василий Василий Афанасьев погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.

Василий родился 8 сентября 1994 года в Тихвине и окончил местный Лицей №8 в 2010 году.

Молодость его была связана с армией – в 2012 году он стал военнослужащим и проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, где освоил навыки старшего стрелка-сапера.

После демобилизации он не смог долго сидеть без дела и вернулся в строй, заключив контракт в 2014 году и продолжив службу в парашютно-десантной роте до 2017 года.

Гражданская жизнь требовала иного опыта: несколько лет Василий работал станочником на заводе «ИКЕА – Индастри Тихвин», затем перешел в частное охранное предприятие, а последние годы трудился в лесопромышленном комплексе.

В начале 2024 года, понимая, что Родина нуждается в его опыте, он добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Василий был известен принципиальностью и надежностью, и товарищи вспоминают его как храброго бойца.

15 января 2025 года он погиб при выполнении задач военной службы в городе Воронеже.

Василий Афанасьев был награжден медалью Суворова и медалью Жукова.

Василий Афанасьев похоронен под залпы почётного караула на воинском захоронении.

https://герои-сво.рф/geroi/afanasev-vasilij

Военнослужащий Мизин Сергей Мизин Сергей Петрович

Родился 15.10.1999

Ставропольский край, станица Георгиевская

Разведчик

Погиб на СВО.

https://герои-сво.рф/geroi/mizin-sergey-petrovich

Гвардии сержант Морозов Владимир 26.11.2002 — 08.01.2026

Владимир Павлович Морозов – уроженец города Алтырь, Чувашская Республика, погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.

Владимир родился 26 ноября 2002 года и вырос на Алтырской земле, где сформировался как личность. Молодой человек был патриотом по духу и не мог оставаться в стороне, когда Родина нуждалась в защите. Он добровольно встал на защиту интересов страны и своих соотечественников, проявляя в свои 23 года стойкость и готовность к самым сложным испытаниям.

На фронте Владимир был известен как надёжный товарищ и бесстрашный боец. Сослуживцы вспоминают его как человека, который никогда не отступал перед трудностями и всегда поддерживал боевых друзей. Для близких он оставался любящим сыном и человеком, который ставил честь и долг выше всего.

Мы писали о нём в 181 выпуске.

8 января 2026 года Владимир Морозов погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

https://герои-сво.рф/geroi/morozov-vladimir-pavlovich

Ефрейтор Зайцев Владимир Зайцев Владимир Валерьевич, позывной «Заяц»

07.06.2000 — 15.06.2026

Краснодарский край, СОНТ Колос

Владимир родился в Астрахани, на берегах Волги, но судьба привела его в солнечную Анапу. Большую часть своей жизни он прожил в СОТ «Колос» — месте, которое стало для него настоящим домом, где его знали, ценили и любили.

Володя был удивительным человеком. От него всегда исходил невероятный внутренний свет. Окружающие запомнили его всегда отзывчивым, радостным, улыбчивым и по-настоящему счастливым. Он обладал редким даром — согревать души людей своей добротой. Это был чудесный человек, рядом с которым любая тревога отступала.

Музыка была не просто увлечением Владимира — она была его призванием, его языком общения с миром. Он безумно любил мелодию и ритм и обладал уникальной способностью влюблять в музыку всех вокруг себя. Под творческим псевдонимом VALZAR Владимир сам писал глубокие, искренние песни.

Владимир безгранично, всем сердцем любил Россию. Когда наступил исторический момент отдать долг Родине, Володя принял мужское, осознанное решение. Он подписал контракт и отправился, чтобы служить на благо Отечества.

На фронте Владимир всегда всех оберегал. Он переживал за каждого бойца, за каждую спасённую жизнь больше, чем за свою собственную. Забота о людях была его главным внутренним законом.

В зоне боевых действий Владимир проявил себя как высококлассный специалист и волевой лидер. Он стал командиром взвода. Сослуживцы не просто уважали его как командира — они его искренне, по-братски любили.

«Заяц» всегда был добр к своим ребятам, но в бою он становился для них несокрушимым щитом. Он был готов абсолютно на всё, чтобы защитить свой взвод. Владимир никогда не прятался за спины других. Напротив, он сам нередко «лез на рожон», шёл в самый эпицентр опасности, беря огонь на себя, чтобы сберечь жизни своих бойцов. Его отвага была безрассудно прекрасной, а верность фронтовому братству — абсолютной.

https://герои-сво.рф/geroi/zaytsev-vladimir-valerevich

Военнослужащий Прус Алексей Прус Алексей Сергеевич

26.09.1997 — 01.11.2023

Республика Саха (Якутия), Якутск

Погиб при выполнении боевого задания, прикрывая собой товарищей.

https://герои-сво.рф/geroi/prus-aleksey-sergeevich Дрезна – это небольшой подмосковный городок в Орехово-Зуевском районе. Население: 12 206 человек. Недавно здесь открыли Аллею памяти героев СВО. Почтим память погибших! Сёмин Михаил Анатольевич, старшина

21.01.1969 - 07.03.2023

Родился в д. Бывалино, Павлово-Посадского района, Московской области. В 1986 году окончил школу, а затем окончил профессиональное училище. В 1988 году призван в ряды Советской Армии. За отличную службу был удостоен звания старшина.

В 1991 году Михаил принял решение переехать в город Дрезна. В том же году женился, в семье родились две дочери.

В январе 2023 года М.А. Сёмин подписал контракт и отправился в зону СВО в составе в/ч 61899 27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригады.

7 марта 2023 года погиб при выполнении боевого задания в Луганской области. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Сёмин Михаил Анатольевич посмертно награждён Орденом Мужества. Мохначёв Сергей Николаевич, рядовой

29.09.1980 - 08.09.2025

Родился в д. Бяльково, г. Дрезна. Учился в Бяльковской начальной сельской школе, затем в Дрезненской средней школе. Получив аттестат, поступил в ПТУ №41 по специальности механизатора широкого профиля.

После окончания училища трудоустроился рабочим на завод «Спецэлектрод», где постепенно развивал профессиональные компетенции и стал старшим мастером цеха. Всегда увлекался мотоспортом.

В 1998 году у Сергея родился сын.

В июле 2025 года С.Н. Мохначёв подписал контракт на участие в специальной военной операции. После прохождения подготовки в учебном центре, местом его службы стал мотострелковый полк.

Сергей участвовал в штурмовых и разведывательных операциях. Его жизнь оборвалась 8 сентября 2025 года. При выполнении боевого задания он погиб в селе Торское (Торский выступ) на Краснолиманском направлении, где на тот момент шли ожесточённые бои за выход к Лиману. Стрельников Александр Станиславович, сержант

15.01.1970 - 14.12.2023

Родился в селе Ново-Никольское Тамбовской области. В 1978 году его многодетная семья переехала в д. Бяльково, г. Дрезна.

После школы Александр поступил в СПТУ, вскоре его призвали в армию. Службу проходил в ГДР, став механиком танка и получив звание сержанта.

Вернувшись домой, в 1991 году женился, а в 1992 году стал отцом. Всё свободное время Александр посвящал сыну, приучая его к труду, передавая свою любовь к природе.

После объявления специальной военной операции А.С. Стрельников принял мужское патриотическое решение. 26 апреля 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ. Семья узнала об этом, когда он уже находился в Волгограде, служа в в/ч 12267 26-го танкового полка.

Его направили в Крым, где он стал командиром танкового экипажа. Далее судьба привела Александра в населенный пункт Крынки, Херсонской области, в батальон «Спарта». В сражениях он неизменно проявлял отвагу, бесстрашно противостоя противнику.

14 декабря 2023 года его жизнь трагически оборвалась от прилёта снаряда. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Стрельников Александр Станиславович посмертно награждён Орденом Мужества. Дюков Денис Романович, гвардии младший сержант

22.02.1992 - 04.11.2024

Родился 22 февраля 1992 года. Учился в Дрезненской школе №1 с 5-го по 11-й классы. Был прилежным учеником за партой, дома - хорошим сыном и надежным старшим братом. Занимался спортивной акробатикой, любил футбол, болел за армейскую команду ЦСКА.

Окончив школу, в 2011 году Денис поступил в педагогический колледж г. Орехово-Зуево. В апреле того же года был призван в армию. Служил в легендарной Таманской мотострелковой дивизии, получил звание младшего сержанта.

Демобилизовавшись в 2012 году, Денис выбрал профессию повара. Трудолюбие и талант позволили ему работать в лучших ресторанах Москвы.

В октябре 2024 году Денис заключил воинский контракт, став участником СВО. Распределен в прославленную 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты, базирующуюся в г. Курск. 4 ноября он ушёл на боевое задание, с которого не вернулся. Около полугода числился без вести пропавшим, а в апреле 2025 года опознан в числе героически погибших воинов.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Дюков Денис Романович посмертно награждён Орденом Мужества. Карасев Виталий Сергеевич, сержант

31.08.1996 - 22.09.2022

Родился в дрезненской рабочей семье, воспитывался со старшим братом и младшей сестрой. После трагической гибели родителей в 2012 году заботу о внуках взяла на себя бабушка.

С ранних лет Виталий занимался спортом. Обучаясь до 9-го класса в Дрезненской гимназии, играл в хоккейной команде «Дрезна». Поступил в профессиональный электротехнический колледж им. Саввы Морозова при ГГТУ в Орехово-Зуеве, где освоил профессию техника-электрика.

Затем был призван в Вооружённые силы РФ, служил два года в танковых войсках. Демобилизовавшись, трудился по специальности. Неизменно оказывал помощь бабушке, вырастившей его.

Начало 2022 года ознаменовалось важным для Виталия событием - рождением дочери. Но счастье семейной жизни было недолгим. Приняв решение защищать Родину, Виталий по контракту стал участником специальной военной операции. Менее чем через четыре месяца, получив осколочное ранение в голову, Виталий героически погиб.

За мужество и героизм Карасев Виталий Сергеевич посмертно награжден медалью «За отвагу». Панкратов Александр Владимирович, главный старшина

19.04.1978 - 30.08.2024

Родился в г. Павловский Посад, затем с родителями переехал в г. Дрезна Учился в Дрезненской средней школе, далее в ПТУ №109. Проходил срочную службу в г. Мурманск, где Александру присвоили звание главный старшина.

Демобилизовавшись, устроился на работу.

В 2004 году у А.В. Панкратова родилась дочь. Александр увлекался спортом, играл в футбол, удостаиваясь наград, которыми очень гордится его дочь.

После начала СВО Александр Владимирович принял решение отправиться на фронт добровольцем и обратился в военный комиссариат. Несмотря на вердикт медкомиссии о проблемах здоровья, 12 июля 2024 года А.В. Панкратов заключил воинский контракт в отборочном пункте г. Кубинка. Прошел подготовку в в/ч 91701 и направлен в зону боевых действий в Луганской области.

13 августа 2024 года в блиндаж, где находился Александр с сослуживцами, попал снаряд. Официальной датой их смерти является 30 августа - в этот день специальная комиссия зафиксировала гибель военнослужащих.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Панкратов Александр Владимирович посмертно награждён Орденом Мужества. Монтик Игорь Александрович, гвардии рядовой

09.10.1972 - 09.02.2024

Родился в г. Мурманск. Там же окончил школу и училище по специальности «Электрослесарь». Проходил срочную службу в ВДВ. После армии работал в МВД, служил в пожарной части.

Позже с семьей переехал жить в г. Дрезна, откуда родом его мама и бабушка. У Игоря двое детей.

На СВО ушёл по контракту в октябре 2022 года. Служил в инженерных войсках. Через полгода был комиссован по состоянию здоровья.

В ноябре 2023 года заключил повторный контракт и в звании сержанта направлен в штурмовую роту.

Погиб при атаке вражеского БПЛА под Артемовском, прикрывая сослуживцев.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Монтик Игорь Александрович посмертно награжден Орденом Мужества. Миронов Дмитрий Александрович, рядовой

17.11.2002 - 30.04.2025

Родился в городе Дрезна. Воспитывался бабушкой, затем в приемной семье. Окончил среднюю школу в г. Топорково. Там же получил профессиональное образование по специальности повара-кондитера.

Трудовую деятельность начал в Дрезне. Был добрым и отзывчивым другом, всегда готовым прийти на помощь близким.

У Дмитрия родился сын, воспитанием которого он не успел заняться.

28 июля 2024 года Д.В Миронов добровольно ушел на СВО. В звании рядового служил в штурмовой танковой группе.

Погиб в тяжелом бою за деревню Липовая, около города Кременная Луганской области.

Награжден медалью «Участник специальной военной операции». Демидов Дмитрий Сергеевич, рядовой

11.01.1988 - 27.12.2024

Родился в городе Дрезна. Учился в Дрезненской средней школе, затем окончил Индустриальный техникум г. Орехово-Зуево по специальности «Мастер-строитель».

6 февраля 2024 года ушел добровольцем на СВО. Служил в районе Белгорода в звании младшего сержанта инструктором по оказанию первой помощи в медсанбате.

Во время боя попал под обстрел вражеского БПЛА, получил тяжелое ранение правой ноги. Был направлен в госпиталь в Ленинградскую область, где от полученного ранения скончался.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Демидов Дмитрий Сергеевич посмертно награждён Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Демин Дмитрий Викторович, сержант

19.07.1971 - 05.11.2024

Родился в г. Москва. Окончил школу. Служил в рядах Советской Армии, получив звание сержанта. Профессионально занимался спортом, работал тренером по карате в центрах спортивных единоборств. Занимался предпринимательской деятельностью.

Д.В. Демин всегда считал обязанность выполнения воинского долга по защите Родины главной в жизни настоящего мужчины и истинного патриота. Поэтому после начала специальной военной операции принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ и служить в зоне СВО.

5 ноября 2024 года Дмитрий погиб, став героем, павшим за Отчизну, которые будут жить вечно в благодарной памяти потомков.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Демин Дмитрий Викторович награждён Орденом Мужества. Также он был удостоен медали «За храбрость» 2-й степени. Чугайкин Василий Борисович, сержант

24.09.1975 - 05.05. 2025

Родился в д. Савостьяново, город Дрезна, Московской области, в многодетной семье.

После окончания средней школы трудоустроился на Дрезненской прядильно-ткацкой фабрике. В 1993 году был призван в армию, проходил срочную службу в ЖДВ г. Сызрань, получил звание младшего сержанта.

Демобилизовавшись, вернулся на родину. Работал, создал семью, воспитывал двух сыновей. Увлекался рыбалкой.

11 октября 2022 года в рамках частичной мобилизации Василия призвали для прохождения службы в зоне СВО. В составе воинской части был гранатомётчиком 8-й мотострелковой роты. После обучения в Белоруссии направлен в Харьковскую область.

5 мая 2025 года при выполнении боевого задания в г. Лозовая, Купянского района получил смертельное ранение.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Чугайкин Василий Борисович посмертно награждён Орденом Мужества. Сёмин Андрей Владимирович, сержант

17.03.1983 - 08.07.2025

Родился и вырос в дрезненской рабочей семье. Обучаясь в Дрезненской школе №1, успешно занимался боксом и в детско-юношеской школе. Неоднократно удостаивался призовых мест, защищал честь Орехово-Зуевского округа в региональных соревнованиях.

Продолжил образование в профессиональном лицее №41 г. Ликино-Дулево по специальности «Столяр». По окончании работал на пилораме ЗАО «Аграрное», позже - на одном из предприятий на территории Дрезненской прядильно-ткацкой фабрики. Рано потеряв отца, помогал матери и сестре, взяв на себя обязанности главы семьи во всех бытовых вопросах.

В 2024 году, по контракту, в звании рядового вступил в патриотические ряды участников СВО. В ходе боевых действий, спустя месяц, был ранен, лечился в госпитале. После выздоровления продолжил службу. Получил звание сержанта, став командиром отделения взвода радиопомех (радиоуправляемым авиационным моделям) роты радиоэлектронной борьбы.

Героически погиб от многочисленных осколочных ранений 8 июля 2025 года.

Удостоен наград. Насимов Фарход Фуркатович, рядовой

30.07.1993 - 06.02.2025

Родился в Таджикистане. В 2013 году переехал в Россию. Работал на хлебозаводе.

В городе Дрезна Фарход встретил свою будущую жену, с которой создал крепкую семью. У них родилось трое детей.

В 2024 году Ф.Ф. Насимов заключил контракт на военную службу в зоне СВО. Это решение стало результатом его желания защитить семью и обеспечить лучшее будущее для детей.

Служба в рядах защитников Отечества открыла для Фархода новые горизонты. Он стал частью большого дела, защищая интересы России и её многонационального народа.

В боевых действиях проявлял смелость и мужество, являясь примером для многих других военнослужащих.

6 февраля 2025 года Фарход Фуркатович Насимов погиб при исполнении воинских служебных обязанностей. Макридин Александр Борисович, рядовой

23.02.1972 - 18.01.2025

Родился в городе Дрезна. Учился в 8-летней школе, затем - в Дрезненской СОШ. Всё свободное время уделял хоккею.

Получив аттестат, Александр работал слесарем на Дрезненской прядильно-ткацкой фабрике. В 1990 году был призван в армию, служил стрелком во внутренних войсках, охраняя стратегические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

После демобилизации трудоустроился в пожарную часть г. Дрезна.

Воспитывал дочь и сына. Увлекался охотой и рыбалкой.

В первые дни СВО А.Б. Макридин хотел отправиться на фронт добровольцем, но получил отказ по возрастному цензу. После снятия данных ограничений, в июне 2023 года подписал воинский контракт.

Служил водителем-санитаром взвода мотострелковой роты. Спасал жизни раненых бойцов, эвакуируя в полевой госпиталь.

18 января 2025 года был сам смертельно ранен.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Макридин Александр Борисович посмертно награждён Орденом Мужества и медалью «За отвагу».

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«У РУССКИХ НЕТУ ПРАВА ОТСТУПАТЬ!» Авторская песня Александра Беланова

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