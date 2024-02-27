Змея под подушкой или подарок из Киргизии

В рассказе «Шарик» я говорил о том, что в один из летних сезонов я попал в геодезическую экспедицию, расположенную в Киргизских степях. Там часто происходили какие-либо события, и животный мир играл в них не последнюю роль. Вы узнаете две истории, в которых участвовали змеи. Одна история про змею, которая заползла под подушку, другая история произошла, когда я собирался сделать подарок моему школьному учителю биологии.

ЗМЕЯ ПОД ПОДУШКОЙ

Члены экспедиции разместилось в 4-х квадратных солдатских палатках, одна из которых была отдана двум женщинам - геологам.

Палатки стояли вдоль старого арыка. А арык - это вода, а где вода там кустарник, деревья и змеи. Когда мы только приехали было очень много черепах. Куда не кинь взгляд, то натыкаешься на движущиеся точки. Все черепахи, повинуясь какому-то инстинкту, ползли строго в одном направлении. Что там было в этом направлении, я не знаю. Черепахи уползли, и остались змеи. Их зигзагообразные следы очень часто наблюдались на степных проплешинах, свободных от травы. Очень трудно, практически невозможно, заметить змею в траве, поэтому все носили или сапоги, или полусапожки, или высокие ботинки.

Электричества, естественно, не было, и у всех были керосиновые лампы, свет от которых вечерами ярким пятном выделялся на фоне брезентовой палатки. Ночи были в основном тихие, звездные (мириады звезд на черном небосклоне) и довольно холодные, поэтому все предпочитали спать в ватных спальных мешках, подкладывая под голову подушку.

И вот, утром после одной такой холодной ночи всех разбудил душераздирающий визг. Визг исходил из палатки, где спали две геологини. Уже было светло, и все, кто в чем, кто босиком, кто в одном сапоге, бросились к женской палатке и увидели следующую картину: Женщины забились в один угол палатки, и одна из них дрожащей рукой указывала на кровать, приговаривая: «Там, там…».

Кто-то из вошедших спросил:

- Что там?

- Там змея.

- Где?

- Под подушкой.

Вы думаете, что нашелся смельчак, готовый подойти к кровати, поднять подушку и посмотреть, что под ней? Нет, таких смелых не нашлось. Лично я сразу вспомнил кобр, которые раздувают капюшон, прежде чем броситься на добычу и змей, которые плюются ядом. Короче, кто-то принес палку и приподнял край подушки. А под подушкой тихо, мирно, свернувшись в клубок, спала толстая змеюка почти метр длиной.

Женщины ахнули, мужики попятились. Тот, у которого была палка, осторожно подцепил змею, которая повисла на ней как веревка, вынес из палатки и положил на землю. Змея тут же проснулась и быстро скрылась в невысокой траве. А женщины с этих пор стали перетряхивали постель перед сном и очень аккуратно вставали утром с кроватей.

Аборигены потом нам рассказывали, что это довольно частое явление, когда змея заползает в жилище человека особенно по ночам. Она ищет не жертву, она ищет тепло. Вот и наша змея нашла себе тепленькое местечко под подушкой геологини. Я даже не знаю, что это за змея была. Кто-то сказал, что полоз. Очень даже может быть.

ПОДАРОК ИЗ КИРГИЗИИ

В конце лета, уезжая домой, я вспомнил, что в школе, где я учился, есть живой уголок, которым заведовал учитель биологии. Там живут белки, волнистые попугайчики, белые мыши... Ага, думаю, белые мыши…!!! А привезу-ка я учителю в подарок живую змею. Да ни какую-нибудь, а самую ядовитую. Вот он обрадуется!!!

Сказано-сделано. Нашлась бутылка, нашлась и змея для этой бутылки, нашлась и пробка, которой я эту бутылку заткнул, предварительно обрезав по краям для доступа воздуха. Сунул бутылку в чемодан, да и забыл о ней.

Вспомнил я про эту бутылку со змеей только в аэропорту, когда проходил досмотр вещей. Чем окончилась эта история с подарком, лучше не вспоминать. Одно радовало – домой я прилетел вовремя, правда, без подарка.