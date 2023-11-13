Образ будущего в журнале «Техника — молодёжи» в 1930–50‑е годы

Будущее всегда интересовало людей. Размышления о том, что ждёт человечество через 30, 50 или 100 лет, порождали самые смелые фантазии. Прогрессивный завтрашний день изображали в научно-фантастических романах, фильмах или просто иллюстрациях, как в случае с журналом «Техника — молодёжи».

Научно-популярный ежемесячник издавался в СССР с 1933 года, выходил даже в годы Великой Отечественной войны (исключая лишь период с октября 1941 по март 1942 года), существовал после развала СССР и выпускается до сих пор. Пик популярности «Техники — молодёжи» пришёлся на 1970‑е годы, когда тираж достиг огромной цифры в 1,7 миллиона экземпляров.

В журнале велась интересная рубрика — «Окно в будущее», в которой авторы предсказывали, что случится в грядущем. Фантазии иллюстраторов не было предела: здесь и летающие автомобили, и гигантские лифты к морскому дну, и реактивные стратопланеры, и колонизация Луны, и подземные города.

Конечно, в подавляющем большинстве случаев будущее оказалось совсем не таким, каким его представляли себе авторы. Однако в единичных случаях были и попадания точно в цель. Так, ещё в 1944 году в журнале описали искусственный спутник Земли, который очень походит на современную Международную космическую станцию. Аппарат для исследования морских глубин. 1936 год Танк будущего. 1936 год Самолёт будущего. 1936 год Самолёт-снаряд будущего. 1936 год Самолёт далёкого будущего — «летающая планетка», которая сможет выйти в космос. 1938 год Подземный город — «утопия, порождённая страхом перед будущей войной». 1937 год Батистат — гигантский лифт ко дну моря. 1938 год Летающий автомобиль. 1938 год Полярный шар — устройство для проживания учёных в Арктике в комфортных условиях. 1938 год Магнитное поле, выводящее из строя военную технику противника. 1939 год Плавающие аэросани для арктических условий. 1939 год Реактивный стратопланер для полётов на высоте 25–30 километров. 1939 год Электрический автожир. 1930‑е годы Дирижабль-ветродвигатель. 1940 год Газовый комбинат, который использует газ, образующийся при добыче нефти. 1940 год Электролёт, работающий на энергии через электромагнитные волны. 1943 год Монофон — автоответчик будущего. Устройство само приветствует звонящего и предупреждает, что разговор записывается. 1943 год Искусственный спутник Земли, под описание которого подходит МКС. 1944 год Уличное движение будущего. 1945 год Автомобиль будущего. 1948 год Обложка журнала за февраль 1949 года Орбитальная станция. 1950 год