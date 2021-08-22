Россия сделала ход по Курилам - Япония проиграла!

Японские политологи очень красиво бегают теперь по потолку в панике и негодовании одновременно: Россия без особого труда оседлала их любимую лошадку, и теперь гордые самураи из Токио могут внезапно оказаться в очень глупом положении!..



Эту тревогу начал популярно излагать японский политолог Ицуро Накамура, и мысль его очень проста:

Кремлю надоело цацкаться с возомнившем о себе Токио, предлагая совместное освоение Курильских островов, сближение, урегулирование разногласий — а в ответ каждый раз получать только неадекватный взрыв амбиций. Впрочем, в изложении японца они-то, в Японии, как раз хороший, это мы плохие, но дальше он говорит уже по фактам.



Россия обратилась к широкому международному сообществу всё с тем же предложением: освоение Курильских островов. Там много ресурсов, там отличное географическое расположение, короче говоря, с точки зрения перспективности инвестиций — вкладывай не хочу!



Просто раньше Кремль питал некоторые если не иллюзии, то как минимум надежды, и такие предложения делал Японии эксклюзивно. Бизнесмены из других стран и прежде были не против, да им не предлагали. И вот Кремлю надоело.



И дело даже не в том, что предложение было сделано ВСЕМ странам, а в том, что с самого начала большой интерес проявляли… американские компании!

В США тогда уже возникнет естественная лоббистская группа, которая окажется на стороне России по курильскому вопросу: они туда зайдут, вложатся, Москва им даст все гарантии — и они будут, естественно, охранять свои инвестиции и работать на сохранение статус-кво.

И ясное дело, теперь они зайдут на Курилы. Без дураков, под РОССИЙСКИМ суверенитетом, и тогда это будет уже не просто создание прецедента и очень неприятная ситуация для Японии, которой придётся как-то объяснять своим согражданам, почему главный союзник — США то есть — «признал» как бы Курилы российскими, хотя США и так их признают, это исключительно японская мулька — не признавать наши острова. Но в данному случае будет ещё хуже.

И вот господин Накамура пишет, что это хитрый план русских: разделить Японию и США! Оказывается, это мы виноваты, что японцы упёрлись в то, чего даже Штаты никогда не утверждали. Это напоминает ситуацию с Крымом, только гораздо хуже: Курилы признают российскими все страны на планете. И у них нет ни одной причины не прийти туда с инвестициями, когда Россия это предложит.



И тогда Курилы будут уже не просто российскими, а ещё и местом, где куча международных инвестиций, а им всегда нужно одно — стабильность и покой, и чтобы никаких потрясений, а только прибыль, прибыль, прибыль. И это похоронит на международном уровне всю затею Токио с якобы «возвратом» Курил. Причём — на уровне бизнеса и объективных деловых интересов.



Японцы просчитались, заигрались в политику и идеологию. Не приняли выгодное предложение, которое Путин — в годы правления Синдзо Абэ — им долго делал. Ну что же, теперь Россия их за это накажет. А точнее — Япония сама себя за это накажется. Высечет себя как та унтер-офицерская вдова.