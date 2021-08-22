Россия сделала ход по Курилам - Япония проиграла!

Японские политологи очень красиво бегают теперь по потолку в панике и негодовании одновременно: Россия без особого труда оседлала их любимую лошадку, и теперь гордые самураи из Токио могут внезапно оказаться в очень глупом положении!..
Эту тревогу начал популярно излагать японский политолог Ицуро Накамура, и мысль его очень проста:
Кремлю надоело цацкаться с возомнившем о себе Токио, предлагая совместное освоение Курильских островов, сближение, урегулирование разногласий — а в ответ каждый раз получать только неадекватный взрыв амбиций. Впрочем, в изложении японца они-то, в Японии, как раз хороший, это мы плохие, но дальше он говорит уже по фактам.
Россия обратилась к широкому международному сообществу всё с тем же предложением: освоение Курильских островов. Там много ресурсов, там отличное географическое расположение, короче говоря, с точки зрения перспективности инвестиций — вкладывай не хочу!
Просто раньше Кремль питал некоторые если не иллюзии, то как минимум надежды, и такие предложения делал Японии эксклюзивно. Бизнесмены из других стран и прежде были не против, да им не предлагали. И вот Кремлю надоело.
И дело даже не в том, что предложение было сделано ВСЕМ странам, а в том, что с самого начала большой интерес проявляли… американские компании!
В США тогда уже возникнет естественная лоббистская группа, которая окажется на стороне России по курильскому вопросу: они туда зайдут, вложатся, Москва им даст все гарантии — и они будут, естественно, охранять свои инвестиции и работать на сохранение статус-кво.
И вот господин Накамура пишет, что это хитрый план русских: разделить Японию и США! Оказывается, это мы виноваты, что японцы упёрлись в то, чего даже Штаты никогда не утверждали. Это напоминает ситуацию с Крымом, только гораздо хуже: Курилы признают российскими все страны на планете. И у них нет ни одной причины не прийти туда с инвестициями, когда Россия это предложит.
И тогда Курилы будут уже не просто российскими, а ещё и местом, где куча международных инвестиций, а им всегда нужно одно — стабильность и покой, и чтобы никаких потрясений, а только прибыль, прибыль, прибыль. И это похоронит на международном уровне всю затею Токио с якобы «возвратом» Курил. Причём — на уровне бизнеса и объективных деловых интересов.
Японцы просчитались, заигрались в политику и идеологию. Не приняли выгодное предложение, которое Путин — в годы правления Синдзо Абэ — им долго делал. Ну что же, теперь Россия их за это накажет. А точнее — Япония сама себя за это накажется. Высечет себя как та унтер-офицерская вдова.
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