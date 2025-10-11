Территория Героев...(186)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Павла Евлашевича захватывал вражеские позиции на одном из тактических направлений в ДНР.

Бойцы преодолели на БМП и багги минно-взрывные заграждения противника, заняли выгодную огневую позицию и вступили в стрелковый бой с врагом.

Штурмовики уничтожили подразделение, три БПЛА и бронемашину ВСУ.

Продолжая наступление, отряд зачистил окрестности стратегически важного населенного пункта, что позволило его освободить.

При захвате очередного укрепрайона противника Павел Евлашевич, используя квадрокоптер, выявил вражеские огневые позиции, совершил обходной маневр с фланга, и, обнаружив замаскированное укрепление ВСУ, забросил гранату в окоп украинских боевиков, тем самым ликвидировав их.

Захват вражеской позиции позволил зачистить прилегающие к населенному пункту лесополосы и его окрестности, перекрыть четырехполосную дорогу – важную транспортную артерию врага.

Позднее в результате грамотного руководства и точной корректировки артиллерийского огня его штурмовой отряд уничтожил три боевые бронированные машины, четыре единицы полевой артиллерии, 16 БПЛА и личный состав противника.

Благодаря решительности и мужеству старшего лейтенанта Евлашевича были захвачены ключевые позиции и освобождены несколько населенных пунктов в ДНР.

https://max.ru/morf/AZm1zgEpFyU Ефрейтор Виталий Рязинов в ходе специальной военной операции выполняет задачи по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, а также контролю поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата в условиях сложной радиоэлектронной обстановки Виталий обнаружил замаскированные артиллерийские орудия противника вместе с расчетом, направленные на позиции российских войск.

Рязинов своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции и личный состав были подавлены.

Благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Виталия Рязинова артиллерийские позиции украинских боевиков были уничтожены, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10461

Младший сержант Ситников Алексей Младший сержант Алексей Ситников в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника в составе расчёта противотанкового ракетного комплекса.

Действуя в составе расчёта, Ситников выдвинулся в заданный район для оказания огневой поддержки штурмовым подразделениям.

Прибыв на позицию, расчёт под его участием приступил к выполнению боевой задачи. Точным огнём были подавлены два опорных пункта противника, уничтожено до 10 военнослужащих и четыре единицы автомобильной техники.

Во время смены огневой позиции противник предпринял попытку атаки FPV-дроном. Проявив мужество и решительность, младший сержант Ситников метким огнём из стрелкового оружия уничтожил беспилотник, тем самым спас жизни товарищей по расчёту.

Благодаря профессионализму и самоотверженности младшего сержанта Алексея Ситникова штурмовые подразделения смогли освободить населённый пункт от украинских формирований с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/10465

Гвардии ефрейтор Солькин Данил На одном из тактических направлений зоны проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Данил Солькин выполнял в составе зенитного ракетного расчёта боевую задачу по прикрытию объектов от ракетных атак противника.

Во время движения к огневой позиции, Солькин обнаружил в воздухе тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США.

Проявив быстроту реакции и хладнокровие, Солькин вывел пуско-заряжающую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» из зоны видимости противника в укрытие, после чего передал местоположение и направление движения вражеского беспилотника другим военнослужащим своего подразделения, что позволило своевременно пресечь вражескую атаку и уничтожить тактический боеприпас. После устранения угрозы со стороны противника Данил привел технику в боевую готовность и занял огневую позицию для дальнейшего несения боевого дежурства.

Благодаря решительным и отважным действиям гвардии ефрейтора Данила Солькина удалось ликвидировать воздушную угрозу со стороны противника, сохранить целостность боевой машины и личного состава, а также обеспечить боевое дежурство пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М3».

https://t.me/rabotaembrat/10476

Ефрейтор Смульский Даниил Ефрейтор Даниил Смульский в ходе специальной военной операции выполняет задачи по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на ключевом направлении наступления российских войск.

При штурме долговременного укрепления противника Смульский активно использовал FPV-дроны с системами сброса боеприпасов для поддержки наступающих российских штурмовиков. Одновременно он вел воздушную разведку позиций противника и оперативно передавал командованию информацию о маневрах и перегруппировках боевиков.

Умелое управление беспилотником позволило Смульскому уничтожить несколько пулеметных точек украинских боевиков, что существенно снизило их огневой потенциал и вынудило противника, понеся значительные потери, отступить.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Даниила Смульского российская штурмовая группа успешно захватила опорный пункт противника, обеспечив продвижение российских войск на важном участке линии боевого соприкосновения.

https://t.me/rabotaembrat/10460

Гвардии рядовой Андрей Янкович Гвардии рядовой Андрей Янкович в ходе выполнения боевой задачи в составе минометного расчета на одном из тактических направлений специальной военной операции вел подавление огневых точек противника и артиллерийскую поддержку наступающих штурмовых групп.

В ходе ведения интенсивных боевых действий позиция минометной батареи Янковича оказалась под ударами БПЛА противника.

В условиях постоянного огневого воздействия, Андрей сохранил самообладание быстро и точно корректировал огонь миномета, обеспечивая своей работой эффективное подавление вражеских огневых точек.

В ходе огневого воздействия на позиции минометного расчета Янковича противник совершил многократные сбросы боеприпасов используя БПЛА. Благодаря слаженным действиям и умелому руководству Янковича, расчет успешно уклонялся от атак и своевременно возобновлял выполнение боевой задачи, поразив все назначенные цели.

Отважные и уверенные действия рядового Андрей Янковича привели к поражению четырех опорных пунктов противника, что значительно облегчило продвижение наших штурмовых групп.

https://t.me/rabotaembrat/10459

Ефрейтор Плетнёв Алексей Ефрейтор Алексей Плетнёв выполняет боевые задачи в составе эвакуационной группы в ходе проведения специальной военной операции.

Во время наступательных действий одно из штурмовых подразделений попало под артиллерийский обстрел противника, в результате которого несколько российских военнослужащих получили ранения.

Плетнёву было поставлено задание прибыть на место и организовать эвакуацию пострадавших. Оперативно прибыв к месту обстрела, он оказал первую медицинскую помощь раненным и вместе с группой начал их вынос к точке сбора.

Продвигаясь по лесополосе, Алексей заметил вражеский разведывательный дрон, ведущий наблюдение. Несмотря на угрозу, он продолжил выполнение задачи. Противник предпринял атаку с применением FPV-дрона, в результате которой Плетнёв получил ранение. Проявив стойкость и самообладание, он самостоятельно оказал себе первую помощь и довёл эвакуацию до конца, доставив товарищей в безопасное место.

Благодаря самоотверженности и мужеству ефрейтора Алексея Плетнёва раненые военнослужащие были своевременно доставлены на точку сбора, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

https://t.me/rabotaembrat/10466

Младший сержант Хамзин Айбулат В ходе проведения специальной военной операции под командованием младшего сержанта Айбулата Хамзина военнослужащие отделения радиоэлектронной борьбы выполняли боевую задачу по подавлению каналов связи ВСУ, направленных на нарушение координации и снижение боеспособности вражеских подразделений в районе одного из населенных пунктов.

В течении нескольких суток отделение РЭБ работало в режиме повышенной боевой готовности, перемещаясь на заранее определенные позиции и маскируясь в условиях пересеченного рельефа местности.

Прибыв на указанную точку, отделение приступило к выполнению задач по созданию мощных радиоэлектронных помех в ключевых частотных диапазонах противника. Враг, осознавая присутствие средств радиоподавления, предпринимал попытки смены частот и использования альтернативных каналов связи. В свою очередь младший сержант Хамзин будучи квалифицированным специалистом и проявляя оперативность отдавал команды на своевременную корректировку алгоритма подавления и применение тактики «прыжков» по частотам для предотвращения адаптации противника.

Благодаря грамотным и решительным действиям младшего сержанта Айбулата Хамзина, подавление каналов связи противника позволило нашим передовым подразделениям продвинуться вперед, минимизировав риск внезапных атак с воздуха.

https://t.me/rabotaembrat/10480

Сержант Бакшеев Андрей В ходе специальной военной операции сержант Андрей Бакшеев выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного и полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения автомобиля, которым управлял Андрей, нанеся по нему удар с применением артиллерии и минометов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Бакшеев своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Грамотные и профессиональные действия сержанта Андрея Бакшеева позволили избежать детонации груза, сохранить в исправности машину и своевременно доставить боеприпасы на передовую.

https://t.me/rabotaembrat/10471

Прапорщик Шинкевич Евгений Прапорщик Евгений Шинкевич в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В результате артиллерийского обстрела российских позиций со стороны противника была повреждена проводная линия связи.

Шинкевич, осознавая важность восстановления связи, выдвинулся на поиски неисправности. Под непрерывным артиллерийским огнем противника Евгений преодолел несколько километров по опасной местности, нашел поврежденный кабель и приступил к его ремонту.

Во время восстановления проводной линии связи Евгений обнаружил в небе вражеские дроны камикадзе. Оперативно сориентировавшись в обстановке, Шинкевич, используя личное оружие, открыл прицельный огонь FPV-дронам противника. Меткими выстрелами Евгений уничтожил беспилотники, после чего успешно обеспечил устойчивую связь.

Мужественные и самоотверженные прапорщика Евгения Шинкевича обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/10472

Старший лейтенант Калмурзаев Максим Максим Калмурзаев выполнял боевые задачи в составе разведывательной группы на одном из тактических направлений.

При передвижении на новые позиции противник применил артиллерию и FPV-дроны. Один из боеприпасов упал на пути следования группы рядом с одним из бойцов. Несмотря на плотный огонь противника, старший лейтенант Калмурзаев немедленно приступил к оказанию первой помощи. Он остановил кровотечение и вынес раненого бойца в наиболее безопасное место, где передал его эвакуационной группе.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям старшего лейтенанта Максима Калмурзаева удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава и своевременно выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/10483

Гвардии ефрейтор Луфт Александр На одном из тактических направлений зоны проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Александр Луфт в составе отделения эвакуации и технической помощи находился на посту воздушного наблюдения рядом с позицией зенитного ракетного дивизиона.

В ходе несения боевого дежурства поступил сигнал о выходе из строя аккумуляторной батареи на одной из боевых машин, что могло повлиять на боеспособность техники и выполнение боевой задачи по защите воздушных рубежей. В составе отделения технического обслуживания был организован выезд на позицию, где потребовалось устранить неисправность оборудования. Несмотря на риски и постоянную угрозу огневого воздействия БПЛА противника, ефрейтор Луфт действовал уверенно и быстро. Прибыв на место, Александр внимательно проверил все соединения и элементы системы, выявил причину и оперативно устранил поломку, вернув боеготовность технике.

Благодаря оперативным действиям гвардии ефрейтора Александра Луфта неисправность техники была устранена в кратчайшие сроки, что позволило восстановить боевую готовность подразделения и продолжить выполнение боевой задачи по защите воздушного пространства.

https://t.me/rabotaembrat/10477

Рядовой Земляной Андрей Андрей Земляной выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы в районе одного из населённых пунктов в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и применения беспилотных систем противника.

Грамотно используя рельеф местности, рядовой Андрей Земляной скрытно подобрался к опорному пункту противника с тыла и забросил самодельное взрывное устройство в блиндаж, в результате чего были уничтожены три боевика ВСУ. Развивая наступление, российские штурмовики продолжили зачищать путь к населенному пункту, уничтожив в ходе штурма ещё четырёх военнослужащих противника.

Благодаря мужеству и отваге рядового Андрея Земляного группа российских военнослужащих обеспечила успешное продвижение наших войск в глубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/10484

Младший сержант Титлянов Андрей Младший сержант Андрей Титлянов выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции своего подразделения в одном из районов проведения специальной военной операции.

Успешно доставив боекомплект и припасы, на обратном пути Андрей обнаружил, что его преследует вражеский беспилотник. Отлично ориентируясь на местности, он предпринял обманный маневр: прошел сквозь полуразрушенное здание и, определив на слух, что дрон не приближается к нужному ему выходу, быстро укрылся в заранее подготовленной и замаскированной воронке.

Дождавшись, пока дрон облетит здание и появится в зоне видимости, Титлянов уничтожил вражеский дрон-разведчик из стрелкового оружия.

Благодаря грамотным и смелым действиям младшего сержанта Андрея Титлянова, противник не смог разведать местность позиции подразделения, что позволило сохранить в тайне пути снабжения и позиции подразделения, обеспечив бесперебойную доставку провизии и боеприпасов.

https://t.me/rabotaembrat/10481

Сержант Бобрик Станислав Сержант Станислав Бобрик в должности командира штурмовой группы выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков в ходе специальной военной операции.

В ходе выполнения очередной задачи Станислав Бобрик руководил штурмом опорного пункта противника. Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на вражеские позиции и уничтожил четверых украинских. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа. Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием сержанта Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив еще десять украинских боевиков.

Благодаря грамотному управлению личным составом, решительным действиям и тактическому обману штурмовая группа под командованием сержанта Станислава Бобрика захватила опорный пункт противника без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10490

Младший лейтенант Максим Заморин Младший лейтенант Максим Заморин проходит военную службу в должности командира мотострелкового роты.

В августе 2025 года Заморин командовал штурмовой ротой при выполнении боевой задачи по закреплению и обороне опорного пункта.

Получив разведданные на этом участке, Максим изучил местность и спланировал безопасный маршрут. Проинструктировав подчиненный личный состав, он лично выдвинулся к назначенной точке. Рота успешно достигла позиции и заняли оборонительные рубежи.

Через несколько часов противник предпринял попытку вернуть ранее утерянные позиции. Офицер отдал приказ открыть огонь и подавить вражескую группу. В результате слаженных действий рота под грамотным руководством младшего лейтенанта Заморина отбила нападение, уничтожив до двадцати боевиков ВСУ. В ходе боя, младший лейтенант лично ликвидировал пятерых военнослужащих ВСУ.

Под руководством младшего лейтенанта Максима Заморина, проявившего профессионализм и личную отвагу, мотострелковая рота не только закрепилась на ключевой позиции, но и успешно отразила контратаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/10494

Рядовой Суровцев Никита Рядовой Никита Суровцев в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи в составе штурмового подразделения.

Штурмовая группа, в которой действовал рядовой Суровцев, атаковала позиции противника в условиях плотной городской застройки. Действуя решительно под миномётным огнём и атаками беспилотных аппаратов, Никита ворвался на укрепления противника. В одном из разрушенных зданий он принял бой и уничтожил в перестрелке пятерых вооружённых противников.

В ходе последующего столкновения он ликвидировал ещё троих, получив при этом ранение. Заняв выгодную позицию, Никита оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил сдерживать контратаки до подхода основных сил.

Благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания и выполнения боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10489

Младший сержант Козловский Яков Младший сержант Яков Козловский выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по захвату вражеского опорного пункта.

Во время штурмовых действий двое боевых товарищей Якова получили пулевые ранения разной степени тяжести.

Козловский оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и стабилизировал их состояние.

Оценив обстановку, Яков в первую очередь вынес на себе наиболее тяжело раненого товарища в район, куда прибыла группа эвакуации.

При транспортировке второго российского военнослужащего начался артиллерийский обстрел со стороны противника.

Несмотря на это, Яков продолжил эвакуацию под плотным огнем противника и донес боевого товарища до группы эвакуации, которая доставила раненых в безопасное место для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Якова Козловского были спасены жизни раненых российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10486

Младший сержант Колесов Дмитрий Штурмовой группе младшего сержанта Дмитрия Колесова была поставлена задача по захвату опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.

Во время штурма по группе Колесова открылся вражеский артиллерийский огонь.

Сблизившись с позициями противника, Дмитрий дал команду своим подчиненным зайти с фланга и начать зачистку траншей, а сам принялся отвлекать вражеский огонь на себя.

Получив доклад по радиосвязи от своих подчиненных об уничтожении двух боевиков, Дмитрий выдвинулся к траншее, где было уничтожено еще несколько боевиков.

Благодаря мужеству и высокой выучке младшего сержанта Дмитрия Колесова удалось уничтожить противника на опорном пункте и занять его без потерь среди российской штурмовой группы.

https://t.me/rabotaembrat/10503

Младший сержант Шестериков Леонид Младший сержант Леонид Шестериков выполнял боевую задачу по поддержанию связи между наступающим российским подразделением и командным пунктом.

Из-за артиллерийских ударов противника связь между подразделениями была потеряна.

Леонид оперативно установил причину потери связи и выдвинулся для ее восстановления.

Прибыв на место, он приступил к восстановлению надежной и устойчивой связи при продолжающемся вражеском артиллерийском обстреле.

Леонид своевременно наладил связь, убедился в ее устойчивости и убыл в безопасный район.

Мужественные и профессиональные действия младшего сержанта Леонида Шестерикова способствовали сохранению эффективного управления командованием над наступающим российским подразделением, что способствовало занятию важных рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/10487

Майор Булимов Андрей В ходе специальной военной операции майор Андрей Булимов выполнял задачи по организации эвакуации, восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

В одном из боев боевая машина пехоты, управляемая российскими военнослужащими, получила повреждения от атак дронов противника и потеряла ход.

Оценив ситуацию, Андрей обеспечил эвакуацию экипажа БМП из поврежденной машины в безопасное место, после чего лично, несмотря на продолжение атак вражеских fpv-дронов и минометный обстрел, лично управляя тягачом, отбуксировал технику с поля боя.

Смелые и решительные действия Булимова позволили не допустить утраты военной техники в бою.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям майора Андрея Булимова на сборном пункте поврежденных машин был организован быстрый и качественный ремонт, что позволило возвратить в строй более ста единиц техники, таких как автомобили Урал и КАМАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ

https://t.me/rabotaembrat/10515

Гвардии ефрейтор Шадрин Юрий В ходе боя экипаж танка Т-90, в составе которого действовал наводчик-оператор гвардии ефрейтор Юрий Шадрин, выполнял боевую задачу по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника.

Прибыв в район назначения, экипаж столкнулся с огневым воздействием противника. Оценив ситуацию, они установили дымовую завесу, а ефрейтор Шадрин произвел стрельбу из танковой пушки по живой силе ВСУ, уничтожив девять боевиков.

Слаженные действия экипажа и профессиональные действия гвардии ефрейтора Юрия Шадрина позволили штурмовым группам пехоты своевременно достичь запасной позиции и уничтожить противника с фланга.

https://t.me/rabotaembrat/10505

Рядовой Даутов Ренат Номер расчёта орудия рядовой Ренат Даутов в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по огневой поддержке российских подразделений, действующих в обороне.

Во время боя противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск, ведя наступление под прикрытием артиллерийского огня. Несмотря на плотный обстрел и близкие разрывы снарядов, Ренат не прекращал работу, чётко и слаженно выполняя свои обязанности.

Даутов обеспечивал непрерывное ведение огня, своевременно и точно выполнял команды командира орудия, быстро подбирал необходимые боеприпасы и устанавливал взрыватели. Благодаря его профессионализму и слаженным действиям всего расчёта артиллерийский огонь вёлся с максимальной интенсивностью и высокой точностью.

Грамотные действия рядового Рената Даутова в ходе контрбатарейной борьбы позволили уничтожить три артиллерийских орудия противника. Лишившись огневой поддержки, штурмовые подразделения противника были вынуждены отступить.

https://t.me/rabotaembrat/10512

Гвардии ефрейтор Фомин Родион Гвардии ефрейтор Родион Фомин выполнял боевые задачи в составе группы охранения по прикрытию стартовой позиции самоходной огневой установки в районе одного из населенных пунктов.

В ходе боевого дежурства Фомин, находился на посту воздушного наблюдения. Противник нанес по стартовой позиции батареи ракетный удар из РСЗО «HIMARS». В результате удара, военнослужащий из зенитного ракетного отделения получил тяжелое ранение. Родион оперативно остановил кровотечение, поместил раненого в автомобиль для эвакуации и транспортировал пострадавшего в госпиталь.

По пути он следил за состоянием товарища и менял повязки, применяя обезболивающие средства. Военнослужащий был успешно доставлен в госпиталь, где была экстренно проведена операция.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Родиона Фомина удалось спасти жизнь тяжелораненого военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/10495

Младший лейтенант Назипов Тимур Младший лейтенант Тимур Назипов со своим подразделением выполнял боевую задачу по захвату и уничтожению укреплённых опорных пунктов противника, его вооружения и военной техники.

В ходе штурма позиций на важном тактическом направлении Назипов грамотно руководил личным составом. Несмотря на организованную оборону противника, подразделению под его командованием удалось успешно провести атаку, прорваться в глубину боевых порядков и закрепиться на занятом рубеже.

После выхода на позиции младший лейтенант распределил огневые средства и личный состав по возможным направлениям контратак.

Обнаружив выдвижение двух штурмовых групп противника, предпринявших попытку вернуть утраченные позиции, подразделение под командованием Назипова отразило три контратаки и удержало рубеж до подхода основных сил.

Благодаря профессиональным и скоординированным действиям штурмовая группа младшего лейтенанта Тимура Назипова продолжила наступление, взяла под контроль ещё два опорных пункта противника и уничтожила до пятнадцати военнослужащих, избежав потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10511

Сержант Кузнецов Василий Сержант Василий Кузнецов выполнял боевую задачу в составе расчета гаубицы по огневому прикрытию наступающих российских подразделений.

При выполнении огневой задачи по поражению вражеской цели в район нахождения расчета был нанесен удар артиллерией противника.

Расчет начал немедленное готовится к перемещению на заранее подготовленную запасную позицию.

Во время подготовки к передвижению Кузнецов заметил в воздухе дрон противника, который корректировал вражеский огонь.

Василий, используя личное стрелковое оружие, метким огнем уничтожил беспилотник врага.

За короткое время расчет занял запасную позицию, продолжил выполнять задачи по уничтожению вражеских целей и поддержке наступающих российских подразделений.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Василия Кузнецова были сохранены жизни боевых товарищей и не было допущено потери важного вооружения и военной техники.

https://t.me/rabotaembrat/10502

Гвардии рядовой Полшков Николай В ходе выполнения боевых задач гвардии рядовой Николай Полшков действовал в составе отделения РЭБ по противодействию БПЛА противника на одном из направлений проведения СВО.

На посту радиоэлектронной борьбы Полшков вел наблюдение с помощью комплекса радиоэлектронного противодействия. Во время несения службы он обнаружил приближающиеся к подразделению бригады ударные дроны противника. Своевременно доложив об угрозе командованию, Полшков применил комплекс РЭБ, создав помехи и подавив каналы управления дронами. В результате три FPV-дрона противника были нейтрализованы и упали, сдетонировав на безопасном расстоянии от подразделения.

Благодаря бдительности и своевременным действиям гвардии рядового Николая Полшкова удалось избежать потерь среди личного состава, что позволило штурмовым группам бригады продолжить наступление и уничтожение противника.

https://t.me/rabotaembrat/10507 Командир танка, гвардии сержант Роман Шматов удостоен медали «За храбрость» за результативную работу по вражеским блиндажам с закрытой огневой позиции. Его экипаж меткими выстрелами «разобрал» три укрепа, что позволило пехоте зайти в лесополосу и занять новые позиции.

Награды Роману и его боевым товарищам вручил командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-майор Игорь Томшин. Сразу после награждения военнослужащие вернулись к выполнению своих боевых задач. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1757 Военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады рассказали подробности освобождения населённого пункта Муравка (ДНР).

Село это небольшое, по сути, одна улица. Но засевшие там противники препятствовали дальнейшему продвижению наших подразделений.

О товарщах Николая мы писали в 184 выпуске.

Зайти в село бойцам помогали «птички», антидроновые пончо и «Танюши». См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1754

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Любицкий Виталий, уроженец Магнитогорска 1978 года рождения, погиб 23 июля 2025 года при выполнении боевого задания в зоне Специальной военной операции на Украине. https://t.me/geroisvorf/2972 Рядовой Носов Юрий Носов Юрий Леонидович, уроженец Пермского края, посёлка Павловский Очерского района, родился в мае 1978 года в многодетной семье. Учился в Павловской средней школе, трудился на Очерском заводе напитков, увлекался рыбалкой. Служил в звании рядового в должности стрелка‑помощника гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты. 20 мая 2025 года погиб при выполнении боевого задания в ходе Специальной военной операции на Украине. https://t.me/geroisvorf/2982 Майор Абушинов Наран Абушинов Наран Владимирович — уроженец Калмыкии, проживавший в посёлке городского типа Харпа Ямало‑Ненецкого автономного округа. До службы по контракту работал в Федеральной службе исполнения наказаний, имел звание майора внутренней службы и ефрейтора. В 2023 году добровольно вступил в ряды ВС РФ, проявил мужество и патриотизм. За службу в зоне СВО был награждён медалью «За Отвагу». https://t.me/geroisvorf/2968 Военнослужащий Тарзалайнен Роман Стрелок‑сапёр посёлок городского типа Вяртсиля, Республика Карелия Тарзалайнен Роман Викторович, 44‑летний рядовой контрактной службы, служил стрелком‑сапёром

Погиб 8 июня 2025 года в ходе Специальной военной операции на Украине. О нём отзывались как о настоящем патриоте, защитнике Отечества, преданном семье и друзьям: сыне, брате, муже и отце, обладавшем мужеством, смелостью и доброжелательностью. https://t.me/geroisvorf/2969 Рядовой Плохих Иван Старший механик-водитель мотострелковой роты посёлок Весёлый, Омская область Иван Геннадьевич Плохих, 21-летний житель Москаленского района Омской области, погиб во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Иван Плохих родился 7 апреля 2003 года в посёлке Весёлый Москаленского района. Он был пятым ребёнком в многодетной семье. После окончания 9 классов Звездинской школы он служил в рядах Вооружённых сил Российской Федерации с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года. В мае 2024 года Иван добровольно подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушёл в зону специальной военной операции, где служил старшим механиком-водителем мотострелковой роты. Иван героически погиб 3 августа 2024 года в бою с неонацистами на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. За свою службу Иван был награждён нагрудным знаком «Гвардия» и проявил себя как настоящий патриот и защитник Родины. https://герои-сво.рф/geroi/plohih-ivan-gennadevich/ Военнослужащий Ботвинко Евгений Ботвинко Евгений, житель села Серафимовского Арзгирского округа Ставропольского края, погиб, выполняя боевые задачи в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. Евгений родился и вырос в своём родном селе. Отслужил срочную. После демобилизации работал в отделе администрации села Елизаветинское Благодарненского округа. Был рабочим по благоустройству. Был мобилизован в сентябре 2022 года для участия в СВО. Выполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции Евгений погиб. За проявленные мужество и добросовестное исполнение обязанностей в 2023 году был награждён медалью «Участнику специальной военной операции». https://t.me/geroisvorf/2948 Младший сержант Мещеряков Дмитрий Командир боевой машины «Град» село Сидоры, Волгоградская область 05.08.2003 - 10.03.2024 Награжден медалью «Суворова» на Херсонском направлении Награжден медалью Медалью «За укрепление боевого содружества» https://герои-сво.рф/geroi/meshheryakov-dmitrij/ Младший лейтенант Киприянов Пётр Позывной «Монгол» Петр Александрович Киприянов родился 6 октября 1985 года в посёлке Мохсоголлох Орджоникидзевского района Якутской АССР. Окончив Мохсоголлохскую среднюю общеобразовательную школу, он поступил в Якутский автодорожный техникум, который успешно окончил в 2003 году по специальности «Контролёр технического состояния автотранспортных средств». Будучи командиром мотострелкового взвода, он неоднократно проявлял отвагу, профессионализм и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач. Благодаря его грамотным действиям подразделение успешно выполняло поставленные задачи с минимальными потерями. 28 сентября 2024 года в ходе штурмовых действий в районе населённого пункта Константиновка Пётр Александрович получил смертельное ранение. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ему посмертно присвоено звание Героя России. https://t.me/Z13_Separ/43824 Рядовой Дёмин Игорь Дёмин Игорь Юрьевич Помощник гранотометчика

Хабаровск 27.10.1977 - 06.08.2023 Погиб: Село Степное, Данецкая народная республика Награждён орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/djomin-igor-jurevich/ Доброволец Кодацкий Данил Кодацкий Данил, 25‑летний житель Камышина Волгоградской области, погиб 21 апреля 2025 года в ходе Специальной военной операции на Украине. В феврале того же года он добровольно ушёл на фронт, оставив дома двухлетнего сына. После службы в армии работал в охране и на стройке, однако всегда стремился к военной службе. https://t.me/geroisvorf/2973 Рядовой Королев Александр Королев Александр Сергеевич Стрелок санитар

Воронеж 03.10.1988 - 05.08.2024 Погиб (ЛНР, Сватовский район, н.п. Розовка) при эвакуации раненных сослуживцев. https://герои-сво.рф/geroi/korolev-aleksandr-sergeevich/ Доброволец Ганцев Кирилл Ганцев Кирилл Викторович, 35‑летний актёр Серпуховского детского музыкального театра «Зазеркалье», погиб 27 июля 2025 года в ходе Специальной военной операции на Украине. Он отправился добровольцем, служил в зоне боевых действий. Его последний спектакль состоялся 23 февраля 2023 года. https://t.me/geroisvorf/2966 Гвардии старшина Василевский Алексей Василевский Алексей Михайлович Снайпер 2‑го парашютно‑десантного отделения, 11‑й Гв. ОДШБр село Красноярово, Республика Бурятия Василевский Алексей Михайлович родился в 1987 году в селе Красноярово Республики Бурятия. Сразу проявил себя как способный ученик, посетил Всероссийский центр «Океан» во Владивостоке, позже окончил ВСГУТУ по «Финансам». Однако всю жизнь отдал службе: сначала в вооружённых силах, затем в органах внутренних дел Улан‑Удэ, работал в МЧС и возглавлял местное ДНП. В марте 2025 года добровольно вступил в 11‑ю Гвардейскую отдельную десантно‑штурмовую бригаду, был снайпером 2‑го парашютно‑десантного отделения. 31 мая 2025 года в Сумской области, в населенном пункте Беловоды, при выполнении боевого задания он героически спас боевого товарища и погиб. https://t.me/geroisvorf/2971 Военнослужащий Барсуков Вячеслав Барсуков Вячеслав, 42 года, родился в городе Тайшет, Иркутской области. Окончил девять классов школы № 5, затем техникум по специальности тракторист. После службы в армии вернулся в Тайшет. По контракту направился на СВО. 10 июля 2025 года погиб при выполнении боевой задачи. https://герои-сво.рф/geroi/barsukov-vyacheslav/ Военнослужащий Радкевич Роман Радкевич Роман Николаевич Оператор БПЛА мотострелковой роты Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ Радкевич Роман Николаевич, позывной «ЗамПолит», занимал должность оператора БПЛА в мотострелковой роте мотострелкового батальона. С ноября 2022 года мобилизован и направлен на территорию ДНР, ЛНР и Украины. Прибывал в ДНР, село Селидово и село Новоелизаветовка, Донецкой области. 22.07.2025 г. направлен на боевую задачу, подвергся множественной атаке дронов противника. Оказал содействие в уничтожении вражеских БПЛА, эвакуировал раненых, затем продолжил миссию. После доставки боеприпасов подвергся атаке дрона и погиб героически. Был патриотом, замечательным отцом и любящим мужем. Благодаря храбрости, опыту и своевременным действиям спас жизни сослуживцев и мирных жителей ДНР, не раз героически выполняя боевые задачи. https://герои-сво.рф/geroi/radkevich-roman-nikolaevich/ Военнослужащий Тулупов Пётр Позывной "Первый". Первое боевое ранение Петр получил при освобождении Авдееевки, помогая эвакуировать раненого бойца с поля боя во время штурма. Три осколка попавшие в разные части тела, так и не оперировали, и они оставались до конца в теле. При выполнении боевого задание в посёлке Лесовка около города Украинска, Петр получил свое второе ранение, которое оказалось смертельным. Он получил его, когда к ним на позицию прилетел вражеский дрон камикадзе. В их укрытии находилась ёмкость с бензином и генератором, вследствие чего Петр загорелся, но всё же нашёл в себе силы выбраться из горящего помещения, и первое что он произнёс, это то, что надо вернуться за ребятами, которые остались в горящем помещении. И после того как товарищи его потушили, Пётр на протяжении длительного времени, около двух часов, помогал вытаскивать и спасать бойцов из горящего помещения, ценою своей жизни. Пётр получил 90% ожоги всего тела несовместимые с жизнью, отдав свою жизнь за Родину и за спасение своих боевых товарищей. За героизм и отвагу Указом президента награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/8443 Военнослужащий Тришкин Алексей Алексей Николаевич Тришкин родился 4 августа 1977 года в Талице (Свердловская область). В возрасте 5 лет его семья переехала в город Чайковский Пермской области, где Алексей окончил среднюю школу и получил профессию газоэлектросварщика. С 1995 по 1997 годы Алексей служил в морских погранвойсках в Хабаровске. Он был увлеченным спортсменом: занимался горными лыжами, борьбой, ездой на велосипеде, играл в хоккей. Алексей обожал природу, особенно лес: летом любил ходить за грибами и ягодами, а зимой кататься на лыжах. Он всегда был в движении, и работа в его руках всегда «кипела». 28 сентября 2022 года Алексей Николаевич был мобилизован и направлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Он проходил службу гранатометчиком в мотострелковом отделении мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в войсковой части 90600. 28 февраля 2024 года, при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, Алексей Николаевич Тришкин героически погиб. https://герои-сво.рф/geroi/trishkin-aleksej-nikolaevich/ Лейтенант Селищев Дмитрий Селищев Дмитрий Евгеньевич Командир взвода мотострелкового Волгоград 11.01.1984 - 04.08.2023 Погиб (Херсонская область) выполняя боевую задачу, пытаясь спасти своего боевого товарища.

Награждён орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/selishhev-dmitrij-evgenevich/ Доброволец Голяшов Геннадий Голяшов Геннадий Александрович — член Общественной палаты Ульяновской области и председатель Общественной палаты Чердаклинского района. Добровольно заключил контракт и направился в зону Специальной военной операции, где погиб. Он — ветеран боевых действий: служил в горячих точках Афганистана и Таджикистана, награждён Орденом Мужества и медалями «За отвагу» и «За ратную доблесть». Геннадий Александрович сыграл ключевую роль в создании Палаты справедливости и общественного контроля Чердаклинского района, долгое время был заместителем председателя, затем возглавил её. Также руководил Советом по общественному контролю и районным подразделением «Боевое братство». https://t.me/geroisvorf/2967 Младший лейтенант Борзов Данил Борзов Данил Максимович Командир отделения

Сосновоборск, Красноярский край 26.08.2001 - 01.04.2024 Командир мотострелкового взвода, войсковой части 12128, младший лейтенант Борзов Данил Максимович погиб 01.04.2024 года, при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики https://t.me/geroisvorf/2956 Рядовой Киселёв Алексей Киселёв Алексей Григорьевич Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ 05.08.1977 - 05.03.2024 https://герои-сво.рф/geroi/kiseljov-aleksej-grigorevich/ Рядовой Кондрашов Дмитрий Кондрашов Дмитрий Александрович Стрелок

Ставрополь Дмитрий Кондрашов, носивший позывной «Порядок», был человеком, который оставил яркий след в жизни многих людей. Он родился 9 сентября 2002 года в городе Ставрополе и был первенцем в семье. С самого детства Дмитрий был гордостью своих родителей. Он был активным, умным и талантливым во всём, а также надёжной опорой и защитником для своих младших сестёр. С ранних лет Дмитрий проявлял интерес к чтению и истории, а также занимался спортом. После окончания средней общеобразовательной школы № 39 он поступил в вуз на специальность «Реклама и связи с общественностью». Однако, не завершив обучение, он решил отправиться на специальную военную операцию, взяв академический отпуск. Дмитрий был настоящим героем, который не побоялся встать на защиту своей Родины. Он участвовал в штурме лесополос, оказывал помощь раненым товарищам под огнём противника и освобождал земли Курской области. В течение трёх месяцев Дмитрий мужественно сражался за свою страну, но, 2 октября 2024 года погиб (н.п.Кременное Курской области) в результате ночной атаки дронов. Награжден «Орденом мужества» (посмертно) https://t.me/geroisvorf/2964 Военнослужащий Буклов Ренат Буклов Ренат Юрьевич, житель города Инзы Ульяновской области, погиб, выполняя свой воинский долг в ходе проведения Специальной военной операции на Украине. https://t.me/geroisvorf/2957 Старший лейтенант Блинков Алексей Блинков Алексей Александрович Командир отделения

Самара 05.08.1991 - 27.02.2023 Погиб: поселок Гостомель Алексей Александрович Блинков, старший лейтенант, офицер центра специального назначения «Витязь», героически погиб в конце февраля в ходе специальной военной операции, проводимой вооруженными силами Российской Федерации на Украине. Указом президента Российской Федерации старший лейтенант Алексей Блинков награжден орденом Мужества. Посмертно. Офицеры спецназа вручили родителям Алексея святыню спецназа – краповый берет. https://герои-сво.рф/geroi/blinkov-aleksej-aleksandrovich/ Рядовой Паршиков Иван Паршиков Иван Александрович Штурмовик 06.08.1993 - 19.02.2025 Погиб: Украина, с. Покровское Самый лучший брат, друг. Погиб при выполнении воинского задания. Награждён орденом Славы и мужества посмертно. https://t.me/geroisvorf/2963 Гвардии старший лейтенант Шлыков Евгений Москва 10.09.1983 - 03.08.2023 Кавалер Двух Орденов Мужества и медали «За отвагу», ведомственных медалей. В ходе исполнения воинского долга неоднократно был ранен и контужен, по после излечения каждый раз возвращался в строй. https://герои-сво.рф/geroi/shlykov-evgenij/ Военнослужащий Махмадалиев Рустам Махмадалиев Рустам, уроженец города Дятьково Брянской области, родился 6 июня 2000 года. В 2022 году он ушёл на передовую в рамках Специальной военной операции на Украине Погиб 18 декабря 2024 года, получив смертельное ранение. Похороны прошли с воинскими почестями. https://t.me/geroisvorf/2953 Командир парашютно-десантного взвода гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск гвардии младший лейтенант Константин Чирков в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области выполнял боевую задачу по захвату вражеского опорного пункта. Офицер возглавил штурмовую группу, скрытно подобрался к оборонительным позициям противника и вступил в бой. Применяя ручные осколочные гранаты и ведя огонь из стрелкового оружия, группа под руководством младшего лейтенанта Чиркова штурмом захватила опорный пункт и уничтожила более 20 военнослужащих ВСУ, троих из которых офицер уничтожил лично. Оценив обстановку, младший лейтенант Чирков принял решение продолжить наступательные действия. Совершив обходной маневр позиций противника, штурмовая группа под его командованием внезапно атаковала врага. В результате ожесточенного боя был захвачен еще один опорный пункт и уничтожены более 10 неонацистов. Противник при поддержке артиллерии и ударных FPV-дронов атаковал позицию, удерживаемую подразделением младшего лейтенанта Константина Чиркова, с трех направлений. Офицер незамедлительно организовал круговую оборону, благодаря которой штурмовая группа уничтожила 4 боевые бронированные машины, 7 беспилотных летательных аппаратов и более 30 военнослужащих ВСУ. Через несколько часов украинские националисты, понимая безрезультативность своих действий, предприняли очередную попытку захвата опорного пункта, удерживаемого подразделением Константина Чиркова. Вследствие вражеского обстрела несколько военнослужащих штурмовой группы получили ранения различной степени тяжести, в том числе и сам офицер. Оказав себе и подчиненным первую помощь, гвардии младший лейтенант Константин Чирков организовал эвакуацию раненых, а сам остался на позиции с целью прикрытия их отхода. Осознавая, что утрата занятого опорного пункта позволит противнику выйти к позициям наших войск, офицер убедился по средствам радиосвязи в том, что вверенная ему штурмовая группа достигла безопасного места, и вызвал огонь артиллерии полка на себя. В результате были уничтожены 3 боевые машины пехоты «Bradley» и более 40 военнослужащих ВСУ, однако сам гвардии младший лейтенант Константин Чирков, получив несовместимые с жизнью ранения, погиб. Благодаря мужеству и отваге Константина Чиркова были спасены жизни военнослужащих штурмовой группы и удержан важный опорный пункт, имеющий выгодное расположение для дальнейшего наступления наших войск на данном тактическом направлении. Указом Президента Российской Федерации гвардии младшему лейтенанту Константину Чиркову присвоено почетное звание Герой Российской Федерации (посмертно). https://t.me/mod_russia/57131 Старший сержант

Командир пулемётного отделения взвода огневой поддержки,штурмовик Нестеров, Калининградская область Жданов Иван Николаевич, был мобилизован в зону СВО, 24.10 2022 года. Он являлся командиром пулемётного отделения взвода огневой поддержки. Проявив мужество в боях за освобождение ДНР, верный присяге, братьям по оружию, погиб 10.11.2023 г., вследствии полученных в ходе выполнения боевой задачи осколочных ранений, несовместимых с жизнью (спас раненых, закрыв собой). https://герои-сво.рф/geroi/zhdanov-ivan-nikolaevich/ Доброволец Сазанаков Кирилл Наводчик стрелковой роты стрелкового батальона Абакан, Республика Хакасия Кирилл родился в Абакане 5 августа 2003 года. Он окончил 9 классов в школе № 3, потом поступил в строительный техникум и получил специальность «Электромонтажник». Кирилл был добрым, нежным и уважительным ребёнком, всегда готовым прийти на помощь. Друзья и родные говорят: Кирилл был очень сильным и волевым парнем. Он занимался спортом, и часто покидал боксёрский ринг с медалями. Кирилл очень любил свою семью и был опорой для отца и братьев. После армии Кирилл подписал контракт 6 мая 2023 года и в декабре 2023 года приезжал в отпуск. В феврале 2024 года его подразделение отправили в Белгород. Кирилл был двукратным чемпионом Хакасии по боксу и двукратным чемпионом республики по кикбоксингу в разделе «Фулл-контакт». Он также помогал в региональном центре патриотического воспитания «Авангард», где работал его бывший тренер по боксу Станислав Владимирович. Кирилл показывал школьникам основные приёмы защиты и легко находил общий язык с детьми. https://герои-сво.рф/geroi/sazanakov-kirill/ СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !