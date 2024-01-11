Чёрный кошмар белых силовиков

Раз за разом встречаю в дискуссиях вокруг всяческих случаев беспредела пришельцев и бездействия наших правоохранителей мысль о том, что «всё у них проплачено». «Диаспоры им занесли», и потому наши полицейские и прокурорские, якобы, жируют на диаспорные деньги и именно потому закрывают глаза на преступления мультикультурных специалистов. Очень наивный и благодушный взгляд. Хочу заверить вас, друзья, что это совершенно не так. Всё гораздо страшнее.

Я 15 лет плотно занимаюсь проблематикой чёрного беспредела и сопутствующей деятельностью диаспор в качестве журналиста и общественного деятеля, преимущественно, у нас в Пермском крае. Много общаюсь внутри диаспор, где у меня есть приятельские отношения, а также с силовиками разных ведомств, которые при правильном обращении частенько идут на неформальный контакт. Так что скажу без ложной скромности, что с ситуацией знаком неплохо. Так вот, никто в наших силовых кабинетах никаких чёрных денег не получает. Наши силовики, как правило, запуганы диаспорами и находятся под их давлением. Как минимум, под кавказскими и, всё чаще, также под таджикскими диаспорами, с узбеками и киргизами пока что как-то с горем пополам ещё справляются.

Особенно ярко это проявляется в сельской местности и в малых городах. «У меня дочка 14-летняя… они мне намекали уже не раз и к ней подходили на улице», - говорил мне какой-нибудь участковый, отводя затравленные глаза, когда я своими вопросами о том, что творят наши чёрные братья на его участке прижимал его к стенке. «У меня дом деревянный… сжечь могут…», - объяснял мне опер из уголовного розыска, которого я пристыдил за предательство своих русских. Кстати, не только угрозы, но и жестокие и безнаказанные избиения пришельцами – чеченами, дагестанцами, закавказцами, - местных полицейских это довольно обычное дело, знаю не понаслышке целый ряд таких историй.

Если кавказские иноагенты уже проникли в состав силового подразделения, то всё ещё проще, все отношения с диаспорами выстраиваются через них, вне зависимости от их формального ранга и должностей. В городах процесс чуть запаздывает и принимает чуть более закамуфлированные формы, но тоже зашёл уже очень далеко и, я уверен, необратимо. Довелось наблюдать уже очевидную зависимость наших русских полицейских начальников от своих чёрных подчинённых и в условиях мегаполиса.

А одна из главных причин того, почему средний русский опер боится и пасует перед местной диаспорой, состоит в том, что местное население, наши русские люди, его если что всегда предадут. Помню, как бегал по селу Карагай и пытался созвать народ прийти в суд. Там судили дагестанца Рустама Эфендиева за то, что жестоко, с двойным осколочным переломом челюсти и носа, избил местного инспектора ДПС Антона Мальцева. За то, что тот посмел остановить его на дороге. Я звал, просил проявить солидарность с молодым полицейским, а народ смотрел на меня и тупо лыбился. Им сама постановка вопроса о том, чтобы поддержать своего, да ещё мента, была в диковинку. В итоге полный зал заседаний набился местным чёрным интернационалом, сидели, усмехались в бороды и прессовали судью. Вся семья полицейского Мальцева была к тому времени уже затерроризирована и запугана. Но для верности брат подсудимого, Руслан Эфендиев, в перерыве ещё раз подошёл к матери Антона и пообещал, что если Рустам сядет, то её Антон ляжет уже навсегда. Доведённая до отчаяния мать здесь же вызвала полицию, наряд приехал, выслушал её, неловко потоптался в судейском коридоре, поговорил с ухмыляющимся дагестанцем и уехал восвояси. Естественно, на суде Антон всё «простил», примирился со своим истязателем и подписал мировое соглашение об утешительной денежной компенсации. Которая, конечно же, никогда не была выплачена. Очень вероятно, что диаспора жёстко поговорила и с судьёй, этого достоверно не знаю.

Как выглядит со стороны полиции типичная картина какого-нибудь очередного происшествия, когда очередные джигиты покалечили и порезали белых аборигенов или снова схватили на улице и изнасиловали русских девчонок? Вы думаете, что в полицию спешат гонцы с пачками денег для русских полицейских баев, которые сидят и уже довольно потирают руки в предвкушении барыша? Как бы не так! Полиция стоит на ушах, большие и маленькие начальники в кабинетах полиции, прокуратуры, СледКома перезваниваются и лихорадочно придумывают, как отмазать абреков, под каким предлогом их выпустить, как любой ценой избежать тяжёлых статей, что наврать прессе и как спустить дело на тормозах. И ещё, конечно же, как объясниться перед серьёзными смуглыми парнями, которые вон, уже шлют свои требовательные СМС-ки и выражают своё нешуточное возмущение тем, что их совсем невиновные и просто защищавшие себя рафики всё ещё задержаны. Некоторое колебания в ситуацию могут внести распоряжения сверху, например, от какого-нибудь Бастрыкина, но чаще всего и эти колебания тоже улягутся в течение некоторого времени.

Так что не злитесь на наших несчастных затравленных силовиков и не завидуйте их мнимым чёрным деньгам. В нынешнем положении их можно только пожалеть. И нас вместе с ними.

Первоначальная публикация - Русская народная линия