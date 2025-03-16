Как снимался фильм "Зимняя вишня"

Почти 40 лет назад на экраны вышел фильм «Зимняя вишня». Критики разнесли ленту в пух и прах, а вот зрители валом валили в кинотеатры. Многие советские женщины увидели в героине Сафоновой себя. Она стала образцом для подражания. Модницы стриглись «под мальчика», покупали такую же одежду, делали такой же макияж. Новости СМИ2

Картина стала не только зеркалом эпохи перестройки, но и во многом предопределила судьбы занятых в нём любимых советских артисток: Елены Сафоновой, Ларисы Удовиченко, Нины Руслановой и Ирины Климовой. Как сложились их судьбы и кто из них мог бы назвать себя «Зимней вишней»?

Реальная история в основе фильма и неожиданный выбор режиссёра

Любовные и жизненные истории трёх подружек из обычной ленинградской многоэтажки и спустя четыре десятилетия продолжают волновать души российских женщин. Фильм не потерял своей актуальности. Откровенная история женского одиночества и отчаянного желания счастья ни капельки не состарилась.

В первые дни картину посмотрели более 80 миллионов человек. Это был феноменальный успех. Тысячи зрительниц после просмотра со слезами на глазах уверяли, что эта история именно про них. Никто, даже из ближайшего окружения сценариста Владимира Валуцкого, не догадывался, что основой фильма послужила история его романа с актрисой Надеждой Репиной. Именно её он называл постоянно «Малыш», а женщину это просто бесило. В сценарии всё было описано до мельчайших подробностей точно так, как было в жизни. Валуцкий изменил только одно: его «зимняя вишня» была замужем.

Владимир Валуцкий со своей женой Аллой Демидовой.

Надежда Репина была замужем за известным режиссёром Андреем Разумовским. Надежда металась меж трёх огней: мужем, сыном и любовником. Сейчас она сожалеет о прошлом, о том, что воровала любовь у мужа и сына, и отдавала её Валуцкому.

Надежда Репина и Андрей Разумовский.

Этот Роман продлился почти 15 лет. За это время между ними много всего произошло, но несмотря на то, что Репина хотела узаконить их отношения, сам Валуцкий к этому не стремился, из-за чего они в итоге и расстались. После расставания Валуцкий сел за написание сценария, причем от лица женщины. Так и появился сценарий для будущей "Зимней вишни".

Елена Сафонова изначально не должна была играть в фильме. Валуцкий продвигал Надежду Репину, но режиссёр рассматривал: Наталью Андрейченко, Татьяну Догилеву и Елену Сафонову. На главную роль худсовет утвердил Наталью Андрейченко. Репина была в ярости, а Андрейченко готовилась к работе, приезжала на примерки, но к началу съёмок просто не явилась. Причина оказалась довольно банальной — Наталья влюбилась в звезду Голливуда, Максимилиана Шелла. Она снималась вместе с ним в сериале и совершенно не хотела расставаться с любимым мужчиной ради очередного фильма. Догилева была занята и роль отдали Елене Сафоновой.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл.

Конечно, Елена до этого снялась в нескольких фильмах, но до популярности Андрейченко и Догилевой ей было далеко. Кроме того, режиссёр не видел в ней «изюминки». Сафонова же из кожи вон лезла, чтобы во что бы то ни стало доказать, что достойна этой роли. Увидеть себя в образе своей героини, Елене помог оператор картины Юрий Векслер. Именно он посоветовал ей сделать короткую стрижку, чтобы придать беззащитности и трогательности.

Но самое интересное, что делать это доверили довольно неопытной молоденькой парикмахерше, которая к тому же специализировалась на стрижках мужчин. Увидев новую прическу актрисы, режиссер был ошарашен, но потом решил, что так даже будет лучше. Такая Сафонова понравилась Масленникову. Теперь она не только вписалась в фильм, она придала картине лицо.

Елена Сафонова придала картине «Зимняя вишня» неповторимое лицо.

Изначально, на роль Вадима был утвержден актер Сергей Шакуров. Боле того, с ним уже была отснята некоторая часть сцен. Но оказалось, что у него полное недопонимание с Еленой Сафоновой. Они просто не могли сработаться друг с другом, поэтому Шакуров сам лично решил покинуть проект.

Тогда Игорь Масленников решил пригласить на роль Вадима Виталия Соломина, с которым он уже сотрудничал на съемках фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Сам Виталий Соломин сразу же отметил положительно, ведь ему очень хотелось вновь поработать с этим режиссером. В результате такой, на первый взгляд, странный дуэт сложился просто идеально. Они настолько органично смотрелись в кадре, что невозможно представить на их месте кого-то другого.

Несмотря на то, что Шакуров ушел из фильма, после чего был заменен на Виталия Соломина, в сцене с поцелуем мы видим именно ноги Шакурова. Члены съемочной группы говорили, что сцену не стали переснимать лишь по той причине, что им больше не удалось поймать столько рыбы. Хотя, может это всего лишь байка?.. Соломин идеально воплотил на экране образ слабого, бесхребетного мужичка, на которого так падки русские женщины. Даже, когда была снята вторая часть фильма и вместо, уехавшей в Америку Ольги, герой Соломина заводит другую любовницу — он остаётся таким же. Молодая наивная девушка Света, которую он ласково называет «Слоником», влюблена в него до беспамятства. А он всё так же будет избегать ответственности.

Творческий тандем Соломина и Сафоновой сложился просто идеально.

Сюжет «Зимней вишни» и параллели с жизнью сыгравших в нём актрис

Фильм начинается с того, что героиня Елены Сафоновой, молодая разведённая женщина по имени Оля, воспитывает сына и встречается с женатым мужчиной. Её жизнь постепенно превращается в настоящее мучение. Инфантильный любовник не собирается оставлять семью. Страстные короткие встречи всегда заканчиваются одинаково — возлюбленный Ольги возвращается к привычному семейному очагу, а она остаётся наедине со своим одиночеством и унижением.

У героини есть две подруги. Лариса, которую играет Нина Русланова, также разведена и одна воспитывает сына. Женщина полностью разочарована в мужчинах и даже слышать о них не хочет. Она надеется только на себя и отвергает любые попытки представителей противоположного пола поухаживать за ней. Это сильная женщина со стальным характером, которой никто не нужен. Она абсолютно самодостаточна. Интересно, что судьба Нины Руслановой практически полностью отражает судьбу её героини.

Нина Русланова в фильме «Зимняя вишня».

Другая подружка Ольги, Валентина, замужем. Её муж — хоккеист-неудачник, который любит заливать свои проблемы алкоголем и даже поднимает руку на свою жену. От семейных разборок Валя частенько спасается у подруг. Она, с одной стороны, ругает мужа, но, с другой, разводиться с ним не собирается.

В фильме муж поколачивает героиню Удовиченко.

По словам режиссера Игоря Масленникова, подруг для Ольги выбирали по темпераменту главной героини. Если одна из них (Нина Русланова) была довольно жесткой, то другая (Лариса Удовиченко) была веселой и легкой. Сама Лариса Удовиченко рассказывала, что она осталась безумно довольна своей ролью. Более того, зрители перестали видеть в ней только Маньку-Облигацию.

Судьбы этих трёх женщин, таких настоящих, таких трогательных и таких по-разному несчастных, нашёл огромный отклик в сердцах зрительниц. Казалось бы, банальная история об адюльтере, но она стала классикой кинематографа, а Елена Сафонова превратилась в настоящую героиню десятилетия.

Закадычные подруги в фильме «Зимняя вишня».

Роль ревнивого мужа Валентины сыграл Сергей Паршин. Как оказалось, изначально в сценарии была прописана сцена, где Валентина обнаруживает мужа в компании двух женщин, после чего засаживает ему в глаз со всей дури. Данный эпизод даже был отснят, но чиновники велели его вырезать. И дело тут вовсе не в рукоприкладстве, а в обильном количестве алкоголя, который присутствовал в кадре.

Разгром критиков и оглушительный успех в прокате

Сценарий Валуцкого долго лежал на полке. Несколько режиссеров хотели снять фильм по сценарию Валуцкого, но у каждого из них было свое видение, из-за чего весь сюжет просто рушился. Лишь когда Валуцкий показал свой сценарий Игорю Масленникову, дело сдвинулось с мертвой точки, так как этот режиссер посчитал сценарий шедевральным и ничего не хотел в нем менять. Худсовет также одобрил сценарий, но с некоторыми поправками. Так, например, чиновники велели убрать отъезд главной героини из СССР с австрийцем. Игорь Масленников рассмотрел в данной истории то, чего не увидели там другие — он увидел там реальную жизнь советских женщин. Не было ни одной зрительницы, которую бы фильм оставил равнодушной. Некоторые негодовали: как такое бесстыдство можно романтизировать? Как можно так разрушать ценность семьи? Другие, обливаясь слезами, узнавали себя в героине. Объединяло всех этих женщин одно: и те, и другие валом валили в кинотеатры. Фильм подкупал своей правдой.



Игорь Масленников.

Совсем иначе реагировали критики. Они разнесли «Зимнюю вишню» в пух и прах. И тема мелкая, и перспективы никакой, сплошной пессимизм, да и вообще, просто очень плохой фильм. Тем временем, как в родной стране картину не удостоили никаких наград, создатели и зрители уверены — это кино вполне достойно даже «Оскара».

Легендарная музыка из фильма «Зимняя вишня»

Музыку для картины написал Владимир Дашкевич. Масленников просто отказывался сотрудничать с кем-либо другим, кроме композитора, написавшего для его «Шерлока Холмса» столь великолепные мелодии. Сегодня и музыкальную тему из «Шерлока Холмса», и из «Зимней вишни», можно без зазрения совести назвать культовыми.

Владимир Дашкевич.

Сначала лирическая тема упорно не давалась композитору. Он уже был готов сдаться. В поисках вдохновения, Дашкевич уезжает в деревню. Там, среди прекрасной природы, он неожиданно находит то, что так долго и безуспешно искал. Рождается мелодия, которую и сегодня миллионы людей узнают с первых нот. Извините, но в рутубе нет лучшего исполнения:

Чего не могли простить главной героине зрительницы

Героиню Сафоновой зрители любили, её жалели. Они готовы были простить ей всё, кроме одного: как она могла бросить такого идеального Герберта ради этого хлюпика Вадима? Эпизод, в котором Ольга пересаживается из иномарки своего заграничного принца в Жигули своего старого любовника, осудили все женщины без исключения. Особо впечатлительные зрительницы плакали во время просмотра навзрыд и даже кричали «дура!».

Конечно, как можно было бросить такого «принца на белом коне», дипломата из Риги, которого сыграл бесподобный Ивар Калныньш? Это было просто кощунство какое-то!!! При этом женщины в упор не видели, что их любимый латышский красавчик в фильме — это самовлюблённый, эгоистичный карьерист. Он ведь даже не скрывал того, что супруга ему необходима для выезда за границу. Это не любовь, это холодный расчёт или взаимовыгодное партнёрство, как кому больше нравится. Сам артист считает, что его герой порядочный, да и Ольгу любит по-своему, в конце концов - одно другому не мешает. Герберт просто хотел убить одним выстрелом двух зайцев. Но как так получилось, что такое совершенство в лице мужчины просто так отпускает любимую женщину с соперником? Даже не пытаясь бороться? Этот вопрос создатели фильма оставили открытым.

Елена Сафонова и Ивар Калныньш в фильме «Зимняя вишня».

Интересно, что в реальной истории Валуцкого и Репиной тоже присутствовал иностранный воздыхатель. Итальянец Джорджио ухаживал за Надеждой, а та принимала ухаживания, стремясь позлить Владимира. В жизни закончилось всё примерно так же, как в кино. То есть ничем.

Ассистенты режиссера долго искали элитный автомобиль для дипломата. В итоге один художник все же одолжил свой белый "Mercedes" для съемок, умоляя членов съемочной группы не поцарапать его. Изначально съемки фильма должны были проходить в Москве, но чиновники из Худсовета настояли на том, чтобы местом действия был город Ленинград.

В качестве места работы главных героев был задействован ленинградский финансово-экономический институт. А вот дачу снимали уже под Выборгом. Именно туда изначально должна была приехать на съемки Наталья Андрейченко. На озвучание одного из последних эпизодов, где главная героиня встречается с подругами, и они везут детей в детский сад, не смогла приехать ни одна из актрис. В этом эпизоде за всех говорит и даже поет Светлана Крючкова. Она же говорила из телефонной трубки за жену Вадима. Звукорежиссёр восхищалась имитаторскими возможностями Крючковой — актриса могла озвучить кого угодно так, чтобы зрители не заметили подмены. После премьеры фильма мнения зрителей разделились. Женщины были в восторге от картины, а многие из них даже стали делать точно такие же прически, как и у главных героинь. А вот мужчинам фильм не очень зашел, да и некоторые из них в принципе были удивлены, что столь женскую картину снял тот же режиссер, который снимал культовую ленту "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Если зрительницы после премьеры вздыхали по Ивару Калныншу, сопереживали Елене Сафоновой и массово делали стрижку как у её героини, то зрители писали гневные письма режиссёру Игорю Масленникову. Мужчины покидали сеансы, а на встречах со зрителями говорили Масленникову, что он «предатель и поганит образ советского мужика». Сам режиссёр считал, что ни одного хорошего мужского образа в фильме и правда нет. Вадим — тряпка, Вениамин — мужчина только на словах, Хоккеист — животное, даже Герберт — всего лишь расчетливый механизм, которому жена нужна только потому, что дипломат должен быть женат. Кстати, изначально Герберт был австрийцем, но из-за иностранного «принца» для главной героини сценарий не пропускали. Так Герберт стал советским дипломатом, работающим за границей.

История о взаимоотношениях молодой женщины Ольги и ее несвободного возлюбленного Вадима увлекла и зацепила: в первый же год картину посмотрели 32 миллиона человек.

После успеха картины сочетание "Зимняя вишня" стало настоящим брендом. Повсюду стали появляться магазины и прочие заведения с таким же названием. Да и многие помнят хит "Зимняя вишня" в исполнении Анжелики Варум. Ну и конечно же не стоит забывать про торговый центр с таким же названием, где в 2018 году случилась большая трагедия.

На волне успеха фильма Игорь Масленников снял несколько продолжений с теми же актерами. Правда, зрители восприняли это неоднозначно. Многие посчитали, что продолжение было не нужно, и все нужно было закончить оригинальным фильмом.

Проклятие «Зимней вишни»

Ларисе Удовиченко фильм тоже принёс успех. Теперь она была для народа не только Манькой-Облигацией, а трогательной Валюшкой, которая так отчаянно любит мужа и хочет простого женского счастья. Её героиня подкупала своей искренностью и таким отчаянным желанием стать счастливой. В жизни Ларисы тоже не случилось простого женского счастья. Красавица-актриса покорила Москву, но обрести настоящую семью не помогли даже два брака. Удовиченко осталась одна.

Лариса Удовиченко сейчас.

Нина Русланова на момент начала съёмок «Зимней вишни» практически сидела без работы. Она ушла из театра имени Вахтангова, потому что не могла на театральную зарплату прокормить себя и дочь. Она была тоже одинока и разочарована в мужчинах, как и её героиня. И тоже надеялась только на себя. Русланова колесила по стране с творческими вечерами и даже подумывала о смене профессии. После «Зимней вишни» эти мысли её покинули. Она поняла, что актёрское мастерство - это её единственный путь. Она так и умерла одинокой. Более того, её дочь, за судьбу которой она так боялась, повторила жизнь своей матери. Сегодня Олеся Рудакова - одинокая женщина, которая воспитывает сына Костю и называет себя «зимней вишней» во втором поколении.

Нина Русланова с дочерью.

Главная «зимняя вишня» Елена Сафонова отказывается себя признавать таковой. При этом судьба актрисы очень похожа на судьбу её героини. У неё тоже был роман с женатым мужчиной, она воспитывала ребёнка одна и замужем за иностранцем тоже была. С мужем, французским актёром Самюэлем Лабартом, она прожила 5 лет. После развода вернулась в Россию. Осталась одинокой.

Елена Сафонова сейчас.

Молодая актриса Ирина Климова после выхода на экраны «Зимней вишни — 2» буквально проснулась знаменитой. Сама Ирина недоумевает, как настолько незначительная роль, такое скромное количество экранного времени — и такой успех. Предложения посыпались на артистку одно за другим. Успех в кино, как и у других актрис, снимавшихся в «Зимней вишне», не повторился в жизни. Недолгий брак, развод и судьба матери-одиночки. Расставание с Алексеем Ниловым обсуждала вся страна, супруги устраивали публичные разборки и не скупились на резкие заявления. Климова тоже одинока, говорит, что своего мужчину так и не встретила.

Ирина Климова сейчас.

Все актрисы из «Зимней вишни», как и их героини, так по-разному, но так отчаянно искали своё женское счастье, но ни одной из них так и не удалось его найти. Несмотря на то, что создатели фильма пожелали обмануть судьбу и сняли продолжение, где Ольга и Вадим всё же остаются вместе, все артистки так и остались «зимними вишнями». Как не случилось сказки в романе Владимира Валуцкого и Надежды Репиной.

Актрису Надежду Репину зрители помнят в основном по фильму «Служебный роман».

Как Елена Сафонова повторила судьбу своей героини из «Зимней вишни» и Почему не говорит о сыновьях Фильмография актрисы насчитывает больше 120 работ в кино и сериалах, она сыграла множество прекрасных ролей не только в отечественных, но и в зарубежных картинах, а самой запоминающейся так и осталась её работа в «Зимней вишне». Именно этот проект оказался для неё судьбоносным, а сама Елена Сафонова, по сути, повторила судьбу своей героини. Она долгое время встречалась с женатым мужчиной и даже родила от него ребёнка. Актриса мечтала о простом женском счастье, но так и не смогла его построить, да ещё и едва не потеряла своего младшего сына.

Вслед за любовью

Елена Сафонова, кажется, с детства знала о том, что станет актрисой. Да иначе и быть не могло, ведь родилась она в актёрской семье. Отец Всеволод Сафонов – народный артист РСФСР, тот самый, что снимался в «Гиперболоиде инженера Гарина», «Белорусском вокзале», «Оленьей охоте» и множестве других фильмов. Мама Валерия Рублёва окончила Ленинградский театральный институт, работала режиссёром на «Мосфильме». Естественно, творческая атмосфера не могла не наложить свой отпечаток на Елену, которая с детства была уверена в том, что будет сниматься в кино и обязательно станет знаменитой.

Девочка часто бывала с родителями в киноэкспедициях, видела съёмочный процесс изнутри, была знакома с его сложностями. Но ничто не могло заставить её отказаться от мечты, даже провал во время поступления в вожделенный ВГИК. К этому моменту у неё уже был небольшой опыт работы в кино, ещё в десятом классе Елена снялась в фильме «Ищу мою судьбу» и появилась в эпизоде картины «Три дня в Москве». Тем не менее, она дважды провалилась во время вступительных экзаменов.

Лишь на третий год она стала студенткой, но проучилась во ВГИКе всего два года, а после уехала в Ленинград, где стала студенткой ЛГИТМиКа. Говорили, будто актриса не нашла общего языка с руководителем курса Татьяной Лиозновой, но главное – Елена влюбилась в актёра Виталия Юшкова, с которым познакомилась во время съёмок в фильме «Семья Зацепиных». Возлюбленный молодой актрисы служил в БДТ, и девушка без тени сомнения решила перебраться в Ленинград, тем более что это был город её детства, здесь она родилась и росла до того времени, как семья переехала в столицу в середине шестидесятых годов прошлого века.

Первый брак актрисы оказался вовсе не таким радужным, как она представляла. Впрочем, проблемы начались ещё накануне свадьбы. На следующий день Елена должна была вступать в брак, а она сидела и отчётливо понимала, что не хочет никакого замужества, да и Виталия, по сути, не любит. Но отказаться от бракосочетания она так и не смогла, было слишком неловко перед родителями жениха. Елена честно пыталась быть хорошей женой, старательно выполняла свои обязанности по дому, да и учиться успевала. Поклонников в институте у Елены было множество. Виталий Юшко даже стал посещать все студенческие спектакли с участием Елены, чтобы сразу после окончания увести её домой. Правда, брак спасти супругам не удалось, через шесть лет они расстались, окончательно и бесповоротно.

«Зимняя вишня» в кино и в жизни

Всего на год после окончания института Елена Сафонова задержалась в Санкт-Петербурге. В это время актриса служила в Театре имени Комиссаржевской, правда, от того периода у неё почти не сохранилось положительных эмоций, в первую очередь из-за невыносимой атмосферы соперничества между актёрами. В борьбе за получение хорошей роли многие были готовы буквально на всё, Елене же такой подход был чужд, она его не понимала. Актриса уехала назад в столицу, служила в Театре-студии киноактёра, снималась в кино.

В 1985 году на экраны вышел фильм «Зимняя вишня», и Елена Сафонова в одно мгновение превратилась во всенародную любимицу. Её даже стали называть главной матерью-одиночкой страны. Режиссёры, конечно, тоже обратили внимание на актрису, они буквально заваливали её предложениями. Среди любимых проектов того времени Елена Сафонова называет работу в фильме Никиты Михалкова «Очи чёрные», где она снималась вместе с Марчелло Мастрояни. После этой картины актриса стала популярна ещё и за рубежом.

А вскоре она познакомилась с бизнесменом из Армении Ваче Мартиросяном. Красивые слова и пылкость, с которой ухаживал Ваче за Еленой, не оставили ей ни единого шанса, актриса влюбилась. Бизнесмен не оставлял её своим вниманием, дарил шикарные букеты и подарки, обещал развестись с супругой и жениться на Елене. Но потом что-то пошло не так, и влюблённые расстались. Ваче вернулся к жене и даже не знал о том, что в 1991 году у него родился сын, а Елена на протяжении многих лет не говорила никому об отце ребёнка.

Очередная ошибка



Она мечтала встретить мужчину, который бы полюбил её сына.

Она воспитывала ребёнка одна и надеялась, что когда-нибудь встретит мужчину, который сможет полюбить и её, и её сына Ивана. Елена Сафонова продолжала много работать, а в 1992 году даже отправилась на съёмки во Францию, где сыграла главную роль в фильме «Аккомпаниаторша». Тогда же и познакомилась она со своим будущим мужем Самуэлем Лабардом. Он окружил русскую актрису вниманием и заботой, заставил её снова поверить в существование вечной любви, нашёл общий язык с сыном Иваном.



Елена Сафонова и Самуэль Лабард.

Елена Сафонова приняла предложение руки и сердца и вскоре переехала к мужу в Париж, родила второго сына, Александра. Правда, спустя всего три года после рождения мальчика она с мужем рассталась. По словам актрисы, одно время она подумывала оставить карьеру и полностью заниматься семьёй. К тому же она была довольно успешна, работала в театре, снималась в кино. А вот супруг её не мог на тот момент похвастаться такими же успехами. Да и вообще он мечтал, чтобы жена сидела дома, занималась хозяйством и воспитанием детей, а Елена снималась не только во Франции, она ещё и в Россию летела при первой же возможности, там у неё тоже были рабочие проекты.



Самуэль Лабард с сыном Александром.

К сожалению, расставание с мужем получилось очень болезненным ещё и потому, что суд оставил маленького Сашу с отцом. По закону несовершеннолетних детей, появившихся на свет во Франции, нельзя вывозить за рубеж на постоянное место жительства. Три года продолжалась борьба актрисы за сына, но успехом она не увенчалась, мальчик остался во Франции. Поначалу актрисе даже не позволяли видеться с Александром из-за опасений, будто она может оказать на него дурное влияние. Но право встречаться с сыном она всё же отстояла, хотя и не могла делать этого так часто, как ей хотелось бы. Елена Сафонова вернулась в Россию и в воспитании Александра принимала участие лишь опосредованно, путём редкого реального общения, да ещё звонков по видеосвязи.

Оба сына актрисы выросли настоящими красавцами. Старший Иван работает на «Мосфильме», несколько лет назад его родной отец узнал о существовании сына, и теперь они имеют возможность общаться хотя бы изредка, так как Ваче Мартиросян живёт с семьёй за рубежом. Младший Александр, которому уже 29 лет, пошёл по стопам родителей и сегодня тоже снимается в кино. Он не говорит по-русски, но общается с матерью, которая ради возможности видеть сына даже приобрела небольшую квартирку в предместье Парижа. Елена Сафонова не слишком охотно говорит о сыновьях, возможно, из-за нежелания привлекать к ним особое внимание. Она считает, что у Ивана и Александра должен быть выбор, становиться им публичными людьми или нет.

Без мечты незачем жить

После развода с Самуэлем Лабардом замуж Елена Сафонова больше не выходила. От отсутствия внимания со стороны противоположного пола актриса никогда не страдала, но для себя твёрдо решила: снова под венец она отправится только в том случае, если будет на сто процентов уверена в своём избраннике. И она по-прежнему верит в то, что вечная любовь существует. Актриса умеет не таить обиды и обладает удивительной способностью прощать даже тех, кто причинил ей боль. Даже с бывшим мужем она всё же сумела найти общий язык и наладить нормальные взаимоотношения.

К сожалению, ей просто не встретился в жизни тот мужчина, с которым она могла бы прожить вместе много лет, не ломая себя и не идя наперекор свои желаниям и потребностям. Впрочем, даже сегодня, в 66 лет за Еленой Сафоновой продолжают ухаживать мужчины. Она же принимает знаки внимания с их стороны вполне благосклонно. Как знать, может быть ей ещё доведётся встретить своё женское счастье. Пусть оно будет поздним, но гармоничным и светлым.

Елена Сафонова стала одной из тех женщин, которые вынуждены были оставить после развода детей своим мужьям, а не заниматься самостоятельно их воспитанием. Конечно, причины были у всех свои, но расставание с наследниками все переживали очень тяжело.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=95435&hl=

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=92150&hl=%D1%E0%F4%...

https://dzen.ru/a/ZxyOfHB0ix8gTRzC

https://www.woman.ru/stars/kak-film-zimnyaya-vishnya-stal-pr...