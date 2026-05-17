Калининград с высоты — самый европейский город России

Калининград — особенный город России. До Второй Мировой Войны он назывался Кёнигсберг и относился к Германии, но после победы передан СССР и почти всё население было выселено. Во время бомбардировок город был разрушен и восстанавливался почти с нуля. Но при всём этом сохранил исторический облик — даже сейчас здесь строят дома «под старину» и переделывают хрущёвки так, чтобы они были похожи на средневековые здания.

1. Кёнигсберг был основан в 1255 году — рыцари Тевтонского ордена построили здесь свой замок. В конце XIII века сюда стали активно прибывать немецкие колонисты, германизируя коренной народ – пруссов. У стен замка возникли несколько поселений (Лёбенихт, Альтштадт, Кнайпхоф), позднее их общим именем стало название замка – «Королевская гора». Официально три городка и более мелкие населенные пункты стали единым Кёнигсбергом в 1724 году. Город был укрепленной столицей Восточной Пруссии. Был более чем наполовину разрушен во время Второй Мировой войны, после которой отошёл Советскому Союзу и в 1946 году получил имя Калининград. 2. Со временем Калининград превратился в популярный туристический центр — сюда едут люди со всей страны, чтобы посмотреть на наш кусочек Европы. Сейчас в Калининграде проживает около 500 тысяч человек. По рейтингу РБК, Калининград — самый красивый город России, а Forbes считает его лучшим городом в стране для ведения бизнеса. 3. Калининградская область — это самый западный регион нашей страны. Согласно международному праву, он является эксклавом: отделён от основной территории России и окружён другими государствами (в данном случае это Польша и Литва). 4. Кафедральный собор — главная достопримечательность Калининграда.

Собор впервые упоминается в 1333 году, построен к 1380 году, но различные работы на нем шли еще многие десятилетия. 5. Кирпичи для Кафедрального собора привезли с руин снесённого собора в Альтштадте. Специально для этого даже построили мост через реку Преголю. Мост так и назвали — Соборный. Сейчас Альтштадта нет — город был разрушен во время Второй Мировой войны. 6. Первые часы в башне собора появились в 1640 году. Сколько раз их меняли — неизвестно, но современную версию установили в рамках реставрации (а точнее — восстановления из руин) собора в 1995 году. Считается, что это одни из самых точных часов в Калининграде — часовой механизм сверяет время по спутнику. 7. Могила Канта в Кафедральном соборе.

Иммануил Кант родился и большую часть жизни провел в Кёнигсберге: здесь он учился, разрабатывал свою космогоническую теорию происхождения Солнечной системы. Когда молодой Кант остался единственным кормильцем семьи, ему пришлось на время уехать. Но через 10 лет он вернулся, закончил обучение, получил докторскую степень. И здесь же он преподавал, занимался научной деятельностью чуть ли не до последнего дня жизни. Кёнигсберцы любили Канта и считали его самым пунктуальным жителем города: Кант выходил на прогулку в одно и то же время с точностью до минуты — можно было по нему сверять часы.

Канта похоронили в усыпальнице, где по традиции покоились другие профессора Кёнигсбергского университета. Это было последнее захоронение в усыпальнице. Со временем она обветшала, но могила сохранилась даже во время бомбардировок Второй Мировой войны. И именно с могилы Канта начали реставрацию Кафедрального собора. 8. Высота южной башни Кафедрального собора со шпилем – чуть более 50 метров. Для готического собора это немного. Относительная «скромность» высоты храма обусловлена нестабильностью почвы острова Кнайпхоф, здание строили на дубовых сваях. Шпиль собора увенчан изображением русалки. 9. Рыбная деревня — район, который имитирует довоенную застройку Кёнигсберга. Район начали строить в 2006 году на месте военного городка. Здания в районе современные, но фасады выполнены в средневековом прусском стиле. 10. Главная достопримечательность Рыбной деревни — маяк. На самом деле это смотровая башня, как настоящий маяк не используется. В верхней части расположена смотровая площадка, откуда можно увидеть центр Калининграда. 11. Калининградская синагога была построена в 1890-х годах, но в 1938 году пришедшие к власти нацисты за одну ночь сожгли почти все синагоги города, а последняя была разрушена во время бомбардировки британской авиации. Главную калининградскую синагогу заново отстроили только в 2011-2018 году — при этом строители постарались максимально приблизить архитектуру к облику разрушенного здания. 12. Остров Канта (Кнайпхоф). На острове располагалась прусская община, которая в 1327 году получила городские права и стала одним из трех городов замка Кёнигсберга. Именно на этом острове расположен Кафедральный собор, который после бомбардировок остался единственным не до конца разрушенным зданием. Другие постройки так и не были восстановлены. 13. Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова. Бывшая кирха Святого Семейства.

Построена в 1907 г. Кирха несет на себе многое из облика церквей, построенных Тевтонским орденом. Хайтманн полагал, что Кирха Святого Семейства должна быть семейным домом, в котором царил бы дух Христа и его земных родителей. В кирхе никогда не проводились панихиды, только обряды крещения и венчания. 22 августа 1980 года в здании торжественно открыта Калининградская областная филармония. 14. Калининградский областной музей изобразительных искусств.

Строительство началось в 1870 году, по проекту приглашенного немецкого архитектора из Бремена Г. Мюллера, построившего уже подобное здание в своем родном городе. Здание сильно пострадало в результате штурма Кёнигсберга, а в послевоенные годы были утрачены многие элементы интерьера. Реставрация здания в 1960-х гг. достаточно точно воспроизвела внешний вид биржи. 15. Река Преголя проходит по большей части Калининградской области. В 20 км от центра города река разделяется на Старую и Новую Преголи, которые проходят параллельно, соединяются протоками и образуют множество островов. После острова Иммануила Канта Старая и Новая Преголи снова сливаются в одну реку. 16. Крестовоздвиженский собор. Бывшая Кирха Креста.

Одно из последних культовых строений, построенных в Кёнигсберге. Архитектор, не придерживаясь какого-либо определенного стиля, создал крайне интересное строение — с высоты оно выглядит как греческий крест. 17. Над островом Канта проходит большой эстакадный мост. Съездов на остров с него нет — только лестницы для пешеходов. На остров можно попасть через этот мост или по Медовому мосту в противоположной части острова. 18. Музей Мирового океана.

Это первый в России маринистический музей — в нем можно осмотреть музейные морские суда, коллекции старинных пушек и якорей. Первых посетителей музей принял в 1994 году, когда научно-исследовательское судно «Витязь» переоборудовали для проведения экскурсий и выставок. Затем в список объектов музея вошли подводная лодка, судно «Космонавт Виктор Пацаев», гидросамолет «Бе-12». 19. Главный экспозиционный корпус музея выполнен в виде планеты, полностью покрытой океаном. Облачность, которую нанесли на стеклянные панели, научно обоснована — она показывает зоны циклонов, плавучих льдов. 20. Научно-исследовательское судно «Витязь».

Двухпалубный теплоход ходил под флагом Академии Наук СССР 30 лет, а до этого использовался в Германии как транспортное судно. У судна было несколько названий — «Марс», «Экватор». «Витязем» теплоход стал только во время использования учеными Академии Наук. Теплоход совершил 65 научных рейсов, побывал в 100 портах и 49 странах мира. На «Витязе» работали ученые из 50 институтов СССР и других стран. Именно с этого теплохода измерили максимальную глубину Марианской впадины. 21. Судно «Космонавт Виктор Пацаев».

Большой теплоход, который в годы эксплуатации использовался Роскосмосом для радиосвязи между космическими кораблями. Даже здесь, стоя у причала музея Мирового Океана, судно выполняло задачу — обеспечивало связь с МКС. 22. Гидросамолет «Бе-12». Советский противолодочный самолёт-амфибия, который мог обнаруживать и атаковать подводные лодки противника. 23. Устье Преголи соединили с Балтийским морем в начале XX века. Через реку перекинуто 15 мостов, из них 9 — на территории Калининграда. В их числе — старинные Деревянный и Медовый мосты, которые были построены ещё в 1404 и 1542 годах. 24. В 2017 году в Калининграде стартовала программа реновации. Она отличается от московской — здесь старые хрущёвки не сносят, а выполняют капитальный ремонт и отделывают «под старину». 25. В 2016 году так отремонтировали первые три дома. Жителям изменения понравились и в фонде капремонта приняли решение продолжить такую реставрацию и разработали концептуальные решения уже для 12-ти домов. По задумке архитекторов, типовые хрущёвки превратятся в нечто среднее между фахверковыми домиками и готическими замками. 26. 27. Площадь Победы — главная площадь в Калининграде, место состредоточения многих организаций, учреждений, магазинов, транспортный узел. До начала XX века здесь располагались городские ворота, но после сооружения внутреннего кольца укреплений они оказались не нужны. В 1910-1912 году ворота снесли и обустроили здесь торговую площадь Hansaplatz, которую после захвата города переименовали в площадь Победы. 28. Кафедральный собор Христа Спасителя. Это относительно новый собор — его начали строить в 1995 году, когда после общегородского крестного хода митрополит освятил закладной камень. До этого в Калининграде не было православных храмов — действующие приходы появились только в 1985 году и размещались в старых немецких кирхах. 29. Триумфальная колонна. Стела установлена на площади Победы в память о военных действиях русской армии. Триумфальная колонна объединяет все великие события: семилетнюю войну, Первую и Вторую Мировые войны, сражения с войсками Наполеона. 30. Правительство Калининградской области.

Это одно из самых внушительных зданий довоенной постройки, сохранившихся в Калининграде. Здание финансового управления Восточной Пруссии построено в Кёнигсберге в 1928 году по проекту архитектора Фридриха Ларса. 31. Верхний пруд был создан еще в 1270 году и изначально использовался рыцарями тевтонского ордена для разведения рыбы. 32. «Mercure hotel».

Калининград – особенный город, в котором сочетаются разные культуры и традиции. Здесь родился и работал сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман (Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann), который создал знаменитое литературное произведение «Щелкунчик и Мышиный король». Позже сказка превратилась в балет с музыкой композитора Петра Ильича Чайковского. Знаменитые скульпторы, художники, поэты, музыканты и другие деятели искусства, подарившие миру свои лучшие работы, стали душой этого прекрасного города. Богатое культурное наследие вдохновило дизайнеров на создание невероятного отеля Mercure Калининград Центр, который напоминает волшебный замок. 33. Башня «Дона».

Является зеркальным близнецом башни Врангеля. Названа именем генерал-фельдмаршала Дона, участвовавшего в войне против наполеоновской армии и с 1812 года находившегося на русской службе. Башня составляет единый крепостной комплекс с Росгартенскими воротами. Во время штурма Кенигсберга башня Дона сдалась одной из последних, уже после подписанной капитуляции. Башня была реставрирована, в ней разместился Музей янтаря. 34. Исторический район Марауненхоф. До начала XX века здесь были городские укрепления, но после их сноса территорию начали застраивать престижными виллами. 35. Центр развития межличностных коммуникаций в парке «Юность». Трёхэтажное здание центра выстроено в стиле русского классицизма, и сильно напоминает русские дворянские усадьбы XIX века. По замыслам авторов проекта, такое архитектурное решение должно вызывать ассоциации с русской классикой. 36. Мост «Лебединый». 37. Набережная верхнего пруда. 38. Проспект Мира. 39. Южный железнодорожный вокзал. Это главный вокзал города, который был построен в 1929 году. Во время войны здание было разрушено и поезда уходили с сортировочной станции. Заново вокзал открыли в 1949 году, а в 2003 году была проведена реконструкция. 40. С Южного железнодорожного вокзала отправляются поезда в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Челябинск. 41. Двухъярусный мост. Его строительство началось в 1913 году, но в связи с начавшейся Первой мировой войной было приостановлено, завершено в 1926 году.

По нижнему ярусу моста осуществляется автомобильное движение, по верхнему — железнодорожное. Изначально мост был снабжен горизонтальным поворотным механизмом, обеспечивающим поворот средней части на 90 градусов менее чем за 3 минуты, для пропуска судов. В 1945 году мост был взорван отступающими немецкими войсками. В 1949 году Двухъярусный мост был восстановлен, поворотный механизм был заменен подъёмным: ныне средняя часть поднимается вверх между двух башен. 42. Бранденбургские ворота. Одни из 7 сохранившихся городских ворот Кенигсберга. Это единственные городские ворота Калининграда, до сих пор использующиеся по прямому назначению. 43. Калининградский морской рыбопромышленный колледж. Бывшее главное здание госпиталя св. Георга.

Изначально госпиталь использовался как лепрозорий — здесь содержали больных проказой. В 1531 году здание отдали под монастырь-приют для престарелых горожан, затем его сделали крупным лечебным центром с собственной школой, в которой учился сам Кант. 44. Калининградский Морской Торговый порт.

Первая торговая гавань появилась в Кёнигсберге в 1339 году. Затем города замка Кёнигсберг вступили в торговый союз «Ганза» и начали активную перевозку грузов морским путём. Со временем порт расширили, возвели несколько искусственных гаваней. Сегодня это универсальный порт, который работает с любыми грузами, кроме сырой нефти. 45. Барк Седов.

Это самый крупный из сохранившихся парусных учебных судов — он даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. Барк построен в 1929 году и изначально назывался «Magdalene Vinnen II», затем — «Kommodore Johnsen». После войны Германия передала корабль СССР и он был переименован в барк «Седов». Корабль дважды занимал первые места в парусных регатах, а в девяностолетнем «возрасте» совершил своё первое кругосветное путешествие. 46. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Единственное российское судостроительное предприятие, расположенное в юго-восточной незамерзающей части Балтики. Завод специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, машиностроении и металлообработке. С 1945 года здесь выпущен 161 боевой корабль, более 100 крупных и 400 малых гражданских судов. 47. Самые высокие стилизованные опоры ЛЭП в России.

Высота каждой из опор в виде якорей – 112 метров, что соизмеримо с высотой 37-этажного здания. Почти 69-метровая высота подвеса провода над водой выбрана для того, чтобы создать условия для беспрепятственного прохода парусников «Седов» и «Крузенштерн», высота мачты над палубой которых составляет 58 и 55 метров соответственно. 48. Калининградский областной театр кукол. Бывшая Кирха памяти королевы Луизы.

Здание построено в 1901 году и настолько понравилось королевской династии, что разработчику дали звание придворного архитектора. Была сильно разрушена бомбардировками и восстановлена в 70-е годы. В прошлом — лютеранская церковь, ныне в здании кирхи расположен Калининградский областной театр кукол. Внешний облик восстановленного здания большей частью соответствует её предвоенному виду. 49. Жилые дома на улице Карла Маркса. До войны улица называлась Хагенштрассе. Во время бомбардировок на ней уцелело всего 4 дома, остальные построены уже при СССР — здания восстановили к 1954 году на прежних местах. В послевоенное время даже был план переноса сюда центра города, чтобы не восстанавливать руины центральной части Кёнигсберга. 50. Жилые дома на улице Степана Разина. 51. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта. 52. Сквер Шопена. Открыт в сентябре 2010 года, стараниями Польской Республики при участии местных властей. 53. Самолет Боинг 737-300 бывшей А/К КД-Авиа. Ныне тренажер для студентов Авиационного центра БФУ.

В 2008 году этот самолет совершил аварийную посадку в аэропорте Храброво — экипаж не смог выпустить закрылки из-за повреждения механизма. В нештатной ситуации пилоты не выпустили шасси — просто не увидели горящей надписи с предупреждением. Говорят, экипаж даже не заметил, что самолёт сел на брюхо. Сейчас это единственный в России тренажер на реальном воздушном судне. 54. Скульптура Николая Чудотворца - покровителю моряков и путешественников. 55. Панорама Калининграда. 56. Футбольный стадион «Калининград, построенный в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира. На стадионе «Калининград» прошло 4 матча ЧМ по футболу 2018 года, затем матчи лиги наций УЕФА, отборочный турнир чемпионата Европы. Сейчас здесь регулярно проходят чемпионаты Европы по регби, матчи кубка России по футболу. 57. Гостиница Holiday Inn Kaliningrad. 58. Набережная Верхнего пруда, светомузыкальный пешеходный фонтан «Детский». 59. Дом Советов — недостроенное здание в центре города Калининград, строительство которого началось в 1970 году. Считается одним из символов и главным «долгостроем» города. Здание построено на месте рва бывшего Кёнинбергского замка, руины которого убрали перед началом работ. Грунт в этом месте оказался нестабильным, поэтому у ещё недостроенного дома Советов оказались проблемы со статикой. Работы приостановили, когда здание было готово на 95% — началась перестройка и финансирование прекратилось. 60. Одна из хрущёвок после реновации. 61. Судна музея Мирового Океана пришвартованы на набережной Петра Великого. Теплоходы — часть экспозиции, в них проходят экскурсии наравне с основным выставочным центром. 62. Изначально кафедральный собор был католическим, но затем перешел в разряд лютеранских кирх. За время истории собор использовали для временной стоянки граф Вильгельм IV, французы использовали здание как военную тюрьму. 63. Во время бомбардировок 1945 года Кафедральный собор полностью выгорел, но здание частично сохранилось. После войны его долго не восстанавливали — считается, что местные власти не сносили здание и терпели руины в центре города только потому, что возле стен собора похоронен Кант. 64. Восстановление собора началось в 1992 году. Здание отреставрировали — теперь здесь проводят экскурсии, устраивают концерты, проводят конкурсы органистов. 65. В Кафедральном соборе установлен единственный в России органный комплекс. Большой орган занимает три этажа, в нем используется 8525 труб общим весом 35 тонн, которые позволяют играть в 122 регистрах — в том числе, захватывает область инфразвука, как киты и летучие мыши. 66. Кафедральный собор — одна из визитных карточек Калининграда, запоминающееся здание, которое считается главным символом области и даже используется на монетах. 67. Калининград — один из городов России с богатой историей, которую подчёркивает архитектура в «старом стиле». Даже практически полное разрушение города не смогло изменить концепцию — вместо безликих многоэтажек здесь строят дома «под старину», перестраивают старые хрущёвки и возводят целые кварталы со зданиями в стиле фахверков и старинных замков. https://gelio.livejournal.com/262711.html

Предыдущие материалы:

Калининград с высоты: самый «европейский» город России

«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде

Зеленоградск — город-курорт на берегу Балтийского моря

Светлогорск с высоты — курорт в Калининградской области

Два города в Калининградской области

Калининград и его окрестности, ч.1, ч.2

.

.

.

.

.

.