Пора начинать рисовать карты раздела Америки



Я внимательно смотрю на эти ваши телевизионные ток-шоу, посвящённые политике. Какого гостя-эксперта не возьми, в кого ни плюнь – попадёшь в профессора, завкафедрой, главу института (иногда институт состоит только из одного него, но не важно) или настоящего полковника.

Куда уж до всех них скромному экономисту, закончившему провинциальный ВУЗ…

И вот в отношении США у них творится форменная шизофрения.

С одной стороны, они не могут не признавать откровенно печального состояния дел в Соединённых Штатах. И вынуждены констатировать и вражду между партиями, и уличное насилие, и плачевное состояние американского госбюджета (который в этом году уже заимствовал почти в пять раз больше, чем в прошлом, и продолжает это делать), и огромные очереди стоящих за едой, и провал американского здравоохранения в борьбе с пандемией. Можно продолжать очень долго.

И наличие всех этих явлений они, безусловно, признают.

А потом у них в мозгу что-то переключается и включаются главные песни о старом… старые песни о главном… тьфу, старые песни об американской исключительности, превосходстве и «вот совсем скоро они как запилят супер-пупер-дупер-ракету (как вариант «введут особо страшные адские санкции»), и всем нам хана».

Плюс постоянное «наши элиты не осознают всей глубины опасности», «действия наших властей неадекватны» и иногда даже «в случае шухера элиты предадут».

То есть «все вокруг дураки, одна я красивая стою в белом плаще» и «вокруг одни предатели, один я патриот».

Впрочем, я не об этом.

Ну как можно рассказывать одновременно об упадке в США и о том, как они практически всемогущи. Или одно, или другое, но не одновременно!

А то это уже какой-то украинизм головного мозга. Потому что это в украинской (и американской, кстати, тоже, они заразились) пропаганде Россия одновременно и разваливается, и фактически управляет всем миром. Путин одновременно и «на грани краха», и всемогущий.

Так не бывает.

Я совершенно не страдаю шапкозакидательством, но какие к чёрту «гиперзвуковые ракеты в США через три года»? О чём они вообще?

Россия разрабатывала их около 15 лет, а штаты заинтересовались темой только после «демонстрации мультиков» Путиным.

Если кто-то претендует на аналитику, то доклад о возможной разработке Штатами гиперзвуковых ракет должен выглядеть примерно: над разработкой работают в таких-то университетах, ведущие специалисты такой-то и такой-то, бюджет на разработку н-цать миллиардов, внедрять планируют на таких-то заводах.

Ладно, для телевизионной картинки такая точность не нужна, согласен. Но это всё равно должно базироваться не на допущениях, а на фактах.

Есть ли в США специалисты нужного профиля и уровня? На каких принципах они собираются реализовывать свою версию гиперзвука? Позволяет ли им это их уровень материаловедения? Что там с производственными мощностями и инженерными кадрами?

Я тут буквально вчера нашёл старую заметку от 2016 года о том, как Илон Маск будет в 2018 году развивать базу на Марсе. Долго плакал.

Шутка, долго смеялся.

Все эти рассказы про «американцы вот-вот создадут очередную вундервафлю» поразительно напоминают эту самую статью про освоение Марса Илоной.

Опять же, когда они рассуждают о том, что «Смотрите, запад поставил Украине девять катеров и поможет строить две военно-морские базы на побережье! УУУ!» мне хочется спросить «Вы серьёзно?».

Катера типа «Айленд» 1985 года выпуска, попытка модернизации которых провалилась в связи с конструктивными дефектами корпуса (то есть при попытке их модернизировать они тупо разваливались). Это вообще не про военные планы – это про попил бюджетов и сбагривание туземцам неликвида и металлолома. Как те самые легендарные «Джавелины», просроченные и не стреляющие.

Аналогично и с «базами». Которые простреливаются из Крыма прямой наводкой и могут быть уничтоженными за пару минут.

Как в том фильме:

- Вы арестованы!

- А у тебя пистолет есть?

- Тогда задержаны…

Когда кто-то говорит мне, что через три года США что-то реализуют, у меня возникает резонный вопрос «А будут ли, в свете текущих событий, существовать США через три года в нынешнем составе?».

После моих статей, где я в цифрах и фактах описываю ситуацию в Штатах – только факты, никакого сгущения красок – обычно пишут «Нам нужно озаботиться тем, чтобы в случае начала гражданской войны там ядерное оружие не попало в руки экстремистов».

Вот о чём нужно говорить! Обычные читатели, не военные эксперты и не политологи, доходят до этого самостоятельно, а профессионалы, которые должны прорабатывать все варианты развития событий, в том числе и этот, даже не заикаются в эту сторону. А продолжают кормить всех нас страшилками об «отключат от СВИФТ» или «нанесут массированный удар».

Серьёзно. Меня сейчас совершенно не пугает гипотетическое нападение US Army на Россию (нет у них для этого ресурса), а вот судьба американского ядерного арсенала в случае начала гражданского конфликта беспокоит очень сильно.

Пора прорабатывать сценарии ввода туда миротворцев ООН, разрабатывать программы типа «Боеголовки за еду», всякие там «ножки Путина», подготовить предварительный текст Буда… палюсь… Нурсултанского меморандума.

Они там постоянно стонут, что на Западе рисуют карты раздела России. Давайте начинать рисовать карты раздела США! Опубликовано https://news-front.info/2020/1...