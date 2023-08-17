День Военно-Воздушного флота 

18 августа 2023 года исполняется 90 лет как впервые в Советском Союзе отметили День Воздушного Флота СССР!
До сих пор продолжаются споры, какого числа и в какой день недели "правильно" отмечать День авиации. Существует мнение, особенно среди старшего поколение авиаторов, что "самая правильная" дата 18 августа. Но история праздника началась намного раньше. В истории нам поможет разобраться человек, который глубоко изучил этот вопрос - Владимир Сигаев. Именно Владимир в моем материале пятилетней давности указал на разночтение и кинул ссылку на свое исследование этого вопроса. Материалов очень много, но в конце я дам ссылку на ресурс Владимира, а тут попробуем более компактно уложиться. Может по своему неразумению что-то могу и упустить. Итак.
В феврале 1885 года на бывшем артиллерийском полигоне на Волковом поле, в окрестностях Санкт-Петербурга (Волкова деревня), была сформирована Воздухоплавательная команда — первое в русской армии регулярное подразделение такого рода — под началом поручика А.М. Кованько.На фото: Кованько Александр Матвеевич (1856-1919) – один из руководителей военного воздухоплавания в России, генерал-лейтенант (1913).А это более поздняя фотография, когда Кованько присвоено звание генерал-лейтенанта, где-то в 1913 году. По сути - это первый российский генерал авиации.
Для служащих, из-за удаленности парка от города, по проекту военного инженера Н.А. Архангельского была устроена из прежнего барака деревянная церковь с двумя главками и звонницей. Заложение церкви произошло 19 марта, а уже 4 апреля 1899 года она была освящена военным протопресвитером А.А. Желобовским во имя Пророка Божьего Илии.На заднем плане - храм Илии пророка при Офицерской воздухоплавательной школе, Санкт-Петербург, дореволюционная фотография
По благословению протопресвитера армии и флота о. Георгия Шавельского Пророк Божий Илия стал покровителем Авиации России.
Церковь во имя св. пророка Илии при Офицерской воздухоплавательной школе
Молебен по случаю начала авиаполетов в праздник воздухоплавания в Ильин день в воздухоплавательном парке. Предположительно 20 июля 1909г.
Свой профессиональный праздник первые воздухоплаватели отмечали именно в день этого Святого Илии —2 августа...
Ну описывать кто такой Илья Пророк, который жил 3 тысячи! лет назад, я не стану, продолжу именно по воздухоплавателям. Хотя, конечно, это очень интересный вопрос: какие святые являются покровителями того или иного рода войск. Даже у совершенно нового направления, как дроны, уже есть своя святая.
Очень интересный плакат или афиша, судя по которому можно сказать, что в Российской империи проводились даже праздники воздухоплавания, которые добавляли популярности этой профессии.
История Императорского Военно-Воздушного Флота закончилась в 1917 году, но история отечественной авиации продолжалась и уже в декабре 1917 года для надзора за Увофлотом создаётся большевистская коллегия, затем Увофлот переименовывается в Главное управление Рабоче-Крестьянского Воздушного Флота, которое в 1925 году стало Управлением ВВС РККА.
Игорь Иванович Шелест в книге "Лечу за мечтой" писал:
"Сама по себе традиция празднования Дня Воздушного Флота возникла не случайно. По этому поводу "Вестник Воздушного Флота" писал в 1920 году: "2 августа, в Ильин день, когда мифический Пророк Илья в огненной колеснице был взят на небо, люди воздуха празднуют свой традиционный праздник…
Никаких мотивов религиозного свойства в почитании пророка Ильи среди тружеников Воздушного Флота, конечно, не было, и лишь вопрос подобия в способах сообщения побудил приурочить свой праздник к этому дню".Афиша концерта посвящённого празднику авиации 2 августа 1921 г. Фото из частного архива военно-исторической фотографии
Большевики, придя к власти, называя себя "воинствующими атеистами", стали выступать против этой даты: не к лицу Рабоче-крестьянскому Красному Военному воздушному флоту отмечать свой день в религиозный праздник.
Главнокомандующий ВВС России генерал армии П.С. Дейнекин писал:
"В 1924 году (точнее в 1925 г. ВАС) заместитель Реввоеносвета Михаил Фрунзе в разгар борьбы с религиозными предрассудками отменил празднование Дня воздушного флота второго августа и перенес его на 14 июля, когда отмечается день штурма Бастилии (1789г.). Праздновали этот день до 18 августа 1933 года"...
Зато 2 августа себе "перехватили" десантники. Произошло это следующим образом.
День ВДВ 2 августа официально стали отмечать с 1970г. во исполнении Приказа Министра обороны СССР от 18 июля 1970 года № 165. Эта дата празднования Дня ВДВ выбрана не случайно.
В 1928 году на совещании руководящего состава ВВС РККА, Леонид Григорьевич Минов, выступил за обеспечение всего лётного состава парашютами...
26 июля 1930 года во время сборов ВВС Московского военного округа на воронежском аэродроме он выполнил показательный прыжок; вслед за ним свои первые прыжки выполнили ещё несколько лётчиков. Выслушав доклад о ходе сборов, командующий ВВС РККА Пётр Баранов предложил «продемонстрировать выброску группы вооружённых парашютистов для диверсионных действий на территории "противника"».Начальник УВВС РККА П.И.Баранов.
26 июля 1930 г. в Воронеже состоялся первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом, выполненный Л. Миновым. Всего же группа советских лётчиков и механиков (Мошковский, Егоров, 3ахаров, Коваленков, Кухаренко, Мухин, Поваляев, Пойдус, Филиппов, Фрейман, Черкашин) под командованием Минова с 26 по 29 июля совершили 59 тренировочных и показательных прыжков с парашютом – тогда еще американским, системы «Ирвин».
2 августа 1930 года (по другим данным 5 августа) десант был выброшен в составе двух групп по 6 человек. Одной группой руководил Леонид Минов, другой — его помощник Яков Мошковский. Выброска десанта производилась с самолета "Фарман-Голиаф" под управлением летчика Громова М.М.
Этот день и стали считать днём рождения Воздушно-десантных войск РККА.
"Фарман-Голиаф" 26/II 1930 г. перелёт Вознесенск- Воронеж (фото из семейного архива Дмитриева В.В.) Яков Мошковский (слева) и Леонид Минов
Но вернемся к нашему вопросу.
В 1920-1930 годах в молодой Советской республике стремительными темпами развивалось авиастроение, авиационный спорт и военное применение авиации. Популярность авиации среди населения не имела себе равных.
14 июля 1925 г. был опубликован Приказ Начальника Военных Воздушных Сил РККА № 317, в котором говорилось: В настоящем 1925 году и впредь свою годовщину Красный воздушный флот празднует 14 июля совместно с обществом друзей авиационной и химической обороны и промышленности (Авиахим)
18 августа 1933 года в Москве состоялся первый авиационный парад в честь впервые отмечавшегося советского Дня авиации
И тогда же в Москве в первый раз проводился специальный воздушный праздник. Проходил он на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе на Ходынском поле, а его участниками и зрителями стали несколько тысяч человек.Первая полоса газеты «Красная звезда» от 18 августа 1933 года, посвященная первому в советской истории празднованию Дня воздушного флота. Самолет на переднем плане — пассажирский АНТ-9, принимавший участие в авиапразднике на Ходынском поле.
Так, с 18 августа 1933г. в третий выходной месяца возникла традиция ежегодно проводить празднование Дня Воздушного Флота СССР. Почему именно 3-й выходной? Дело все в календаре тех времен. Была 6-ти дневная рабочая неделя. День авиации 18 августа 1933 г. был шестой день "шестидневки" т.е. выходной день, а по "обычному" календарю это была пятница.
Видео. Воздушные парады в День авиации, довоенный период:
- 18 августа 1935 г. Тушино
- 18 августа 1937 г. Тушино
- 18 августа 1938 г. Тушино
- 18 августа 1939 г. Тушино
- 18 августа 1940 г. Тушино
В 1941 году День авиации впервые отмечали не 18 августа, а 17 августа, но, как всегда, в третий выходной августа.
В 1942 году день авиации отмечали 18 августа (во вторник), первый раз с момента образования праздника не в выходной день.
В 1943 году - 15 августа - третий выходной августа.
В 1944 г - 20 августа - третий выходной.
В 1945 году -19 августа - третий выходной.
В 1946 году - День ВФ отмечали 18 августа который был третьим выходным месяца...
С 1947 года по 1959 год включительно, на протяжении 13 лет, День Воздушного Флота СССР всегда отмечали в выходной день, и ни разу 18 августа! (из них 6 лет при правлении И.В. Сталина). В 1947 г.- 3 августа, в 1948 г. - 18 июля, в 1949 г. - 17 июля, в 1950 г. - 16 июля, в 1951 г. - 8 июля, в 1952 г. - 27 июля, в 1953 г.- 9 августа, 1954 г. - 20 июня, в 1955 г. - 3 июля, в 1956 г. - 24 июня, в 1957 г. - 30 июня, в 1958 г. - 20 июля, в 1959 г. - 23 августа.
Видео. Воздушные парады в День авиации:
- 8 июля 1951 г. Тушино
- 27 июля 1952 г. Тушино.
- 3 июля 1955 г. Тушино.
С 1960 года День Воздушного Флота СССР стали отмечать строго 18 августа вне зависимости от дня недели. Это положение сохранялось до 1971 г. включительно. При правлении Н.С. Хрущёва исключением стал 1961 год (год первого полёта человека в космос). День авиации и воздушный парад в 1961 г. перенесли на 9 июля (воскресенье). Обратите внимание, что на 9 июля перенесли не только воздушный парад, но и сам праздник День воздушного флота СССР!
В октябре 1964 года Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев. День Воздушного флота СССР продолжали отмечать 18 августа вне зависимости от дня недели. Исключением стал 1967 год, год 50-летия Октябрьской Революции. День Авиации и авиационный парад провели в Домодедово 9 июля.
Видео. Воздушные парады в День авиации:
- 9 июля 1961 г. Тушино.
- 9 июля 1967 г. Домодедово.
30 ноября 1971 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР № 2367-VIII "О праздновании Дня Воздушного Флота СССР". Президиум Верховного Совета СССР постановил: Установить ежегодное празднование "Дня Воздушного Флота СССР" в третье воскресенье августа.
С 1972 года День воздушного Флота СССР стали отмечать строго в третье воскресенье августа: в 1972 г.-20 августа, в 1973 г.-19 августа, в 1974 г.-18 августа, в 1975 г.-17 августа, в 1976 г.-15 августа, в 1977 г.-21 августа, в 1978 г.-20 августа, 1979 г.-19 августа, 1980 г.-17 августа. Основанием стал Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1971 года.(?) С тех пор и по сей день мы празднуем День Воздушного Флота СССР/России строго в третье воскресенье августа.
Последнее торжественное заседание посвящённое Дню Воздушного Флота СССР состоялось 16 августа 1991 года. Ветеран авиапрома СССР Копылов Е.В. вспоминал:
"В самом начале заседания в президиум прошли первые лица руководства страны: Г.И. Янаев (вице-президент СССР), Д.Т. Язов (Министр обороны), О.Д. Бакланов (зам.пред. Совета Обороны), Б.К. Пуго (Министр внутренних дел). Никто из них не выступал. Они ушли раньше других, так же тихо, как и появились.
В понедельник 19 августа все узнали, что эти самые руководители образовали ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) и предприняли попытку спасти СССР и КПСС от надвигавшегося разрушения."
В 1991 году, 18 числа, в третий выходной августа, (как и было в 1933 году) закончилась история празднования "Дня Воздушного Флота Союза ССР", но история празднования Дня Авиации продолжилась, уже, как День Воздушного Флота РОССИИ.
До 1998 года своего отдельного праздника у военных авиаторов не было. В 1997 году военные авиаторы обратились с просьбой к президенту страны об учреждении праздника ВВС. И соответствующий Указ был подписан 29 августа 1997 года.
Впоследствии был издан Указ Президента РФ от 31.05.2006 N 549 (ред. от 21.05.2017) "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации", который гласил:
"В целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства постановляю:
1. Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации:
б) памятные дни:
... День Военно-воздушных сил - 12 августа;
2. Признать утратившими силу: Указа Президента Российской Федерации от 29 августа 1997 г. N 949."
Следует отметить, что Указ устанавливает проведение праздничных мероприятий посвящённых Дню ВВС проводить в День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа)
Сегодня днём воздушного флота России (днём авиации) считается третье воскресенье августа, а 12 августа - День Военно-воздушных сил России (с 2015 г. День Воздушно-космических сил России), т.е., конкретно, день военной авиации, который был введен Указом Ельцина в 1997 г. Это два отдельных праздника, хотя, праздничные мероприятия предписано проводить в один день, (третье воскресенье августа). До 1997 г. никто про дату 12 августа знать не знал и никаким праздником не считал. Новой власти (Ельцину) нужен был новый авиационный праздник и нужно было историческое обоснование, вот историки в архивах и нашли приказ Военного ведомства (Военного министерства России) от 12 августа 1912 г, имеющее очень приблизительное отношение к образованию военной авиации Российской Империи, которая фактически была образовано в 1910 году.
День Воздушного флота России — профессиональный праздник лётчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России, всех тех кто связан с Воздушным флотом России. Отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа.
И это здорово!
Вот вроде такая история, которая создана по материалам Владимира Сигаева. Владимир написал вот такой комментарий:
Игорь Иванович Шелест в книге "Лечу за мечтой"
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