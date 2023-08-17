День Военно-Воздушного флота 

18 августа 2023 года исполняется 90 лет как впервые в Советском Союзе отметили День Воздушного Флота СССР!

До сих пор продолжаются споры, какого числа и в какой день недели "правильно" отмечать День авиации. Существует мнение, особенно среди старшего поколение авиаторов, что "самая правильная" дата 18 августа. Но история праздника началась намного раньше. В истории нам поможет разобраться человек, который глубоко изучил этот вопрос - Владимир Сигаев. Именно Владимир в моем материале пятилетней давности указал на разночтение и кинул ссылку на свое исследование этого вопроса. Материалов очень много, но в конце я дам ссылку на ресурс Владимира, а тут попробуем более компактно уложиться. Может по своему неразумению что-то могу и упустить. Итак.

В феврале 1885 года на бывшем артиллерийском полигоне на Волковом поле, в окрестностях Санкт-Петербурга (Волкова деревня), была сформирована Воздухоплавательная команда — первое в русской армии регулярное подразделение такого рода — под началом поручика А.М. Кованько. На фото: Кованько Александр Матвеевич (1856-1919) – один из руководителей военного воздухоплавания в России, генерал-лейтенант (1913). А это более поздняя фотография, когда Кованько присвоено звание генерал-лейтенанта, где-то в 1913 году. По сути - это первый российский генерал авиации.

Для служащих, из-за удаленности парка от города, по проекту военного инженера Н.А. Архангельского была устроена из прежнего барака деревянная церковь с двумя главками и звонницей. Заложение церкви произошло 19 марта, а уже 4 апреля 1899 года она была освящена военным протопресвитером А.А. Желобовским во имя Пророка Божьего Илии. На заднем плане - храм Илии пророка при Офицерской воздухоплавательной школе, Санкт-Петербург, дореволюционная фотография

По благословению протопресвитера армии и флота о. Георгия Шавельского Пророк Божий Илия стал покровителем Авиации России.



Церковь во имя св. пророка Илии при Офицерской воздухоплавательной школе





Молебен по случаю начала авиаполетов в праздник воздухоплавания в Ильин день в воздухоплавательном парке. Предположительно 20 июля 1909г.

Свой профессиональный праздник первые воздухоплаватели отмечали именно в день этого Святого Илии —2 августа...

Ну описывать кто такой Илья Пророк, который жил 3 тысячи! лет назад, я не стану, продолжу именно по воздухоплавателям. Хотя, конечно, это очень интересный вопрос: какие святые являются покровителями того или иного рода войск. Даже у совершенно нового направления, как дроны, уже есть своя святая.

Очень интересный плакат или афиша, судя по которому можно сказать, что в Российской империи проводились даже праздники воздухоплавания, которые добавляли популярности этой профессии.

История Императорского Военно-Воздушного Флота закончилась в 1917 году, но история отечественной авиации продолжалась и уже в декабре 1917 года для надзора за Увофлотом создаётся большевистская коллегия, затем Увофлот переименовывается в Главное управление Рабоче-Крестьянского Воздушного Флота, которое в 1925 году стало Управлением ВВС РККА.



Игорь Иванович Шелест в книге "Лечу за мечтой" писал:

"Сама по себе традиция празднования Дня Воздушного Флота возникла не случайно. По этому поводу "Вестник Воздушного Флота" писал в 1920 году: "2 августа, в Ильин день, когда мифический Пророк Илья в огненной колеснице был взят на небо, люди воздуха празднуют свой традиционный праздник…

Никаких мотивов религиозного свойства в почитании пророка Ильи среди тружеников Воздушного Флота, конечно, не было, и лишь вопрос подобия в способах сообщения побудил приурочить свой праздник к этому дню". Афиша концерта посвящённого празднику авиации 2 августа 1921 г. Фото из частного архива военно-исторической фотографии

Большевики, придя к власти, называя себя "воинствующими атеистами", стали выступать против этой даты: не к лицу Рабоче-крестьянскому Красному Военному воздушному флоту отмечать свой день в религиозный праздник.

Главнокомандующий ВВС России генерал армии П.С. Дейнекин писал:

"В 1924 году (точнее в 1925 г. ВАС) заместитель Реввоеносвета Михаил Фрунзе в разгар борьбы с религиозными предрассудками отменил празднование Дня воздушного флота второго августа и перенес его на 14 июля, когда отмечается день штурма Бастилии (1789г.). Праздновали этот день до 18 августа 1933 года"...

Зато 2 августа себе "перехватили" десантники. Произошло это следующим образом.

День ВДВ 2 августа официально стали отмечать с 1970г. во исполнении Приказа Министра обороны СССР от 18 июля 1970 года № 165. Эта дата празднования Дня ВДВ выбрана не случайно.

В 1928 году на совещании руководящего состава ВВС РККА, Леонид Григорьевич Минов, выступил за обеспечение всего лётного состава парашютами...

26 июля 1930 года во время сборов ВВС Московского военного округа на воронежском аэродроме он выполнил показательный прыжок; вслед за ним свои первые прыжки выполнили ещё несколько лётчиков. Выслушав доклад о ходе сборов, командующий ВВС РККА Пётр Баранов предложил «продемонстрировать выброску группы вооружённых парашютистов для диверсионных действий на территории "противника"». Начальник УВВС РККА П.И.Баранов.

26 июля 1930 г. в Воронеже состоялся первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом, выполненный Л. Миновым. Всего же группа советских лётчиков и механиков (Мошковский, Егоров, 3ахаров, Коваленков, Кухаренко, Мухин, Поваляев, Пойдус, Филиппов, Фрейман, Черкашин) под командованием Минова с 26 по 29 июля совершили 59 тренировочных и показательных прыжков с парашютом – тогда еще американским, системы «Ирвин».



2 августа 1930 года (по другим данным 5 августа) десант был выброшен в составе двух групп по 6 человек. Одной группой руководил Леонид Минов, другой — его помощник Яков Мошковский. Выброска десанта производилась с самолета "Фарман-Голиаф" под управлением летчика Громова М.М.

Этот день и стали считать днём рождения Воздушно-десантных войск РККА.



"Фарман-Голиаф" 26/II 1930 г. перелёт Вознесенск- Воронеж (фото из семейного архива Дмитриева В.В.) Яков Мошковский (слева) и Леонид Минов

Но вернемся к нашему вопросу.

В 1920-1930 годах в молодой Советской республике стремительными темпами развивалось авиастроение, авиационный спорт и военное применение авиации. Популярность авиации среди населения не имела себе равных.

14 июля 1925 г. был опубликован Приказ Начальника Военных Воздушных Сил РККА № 317, в котором говорилось: В настоящем 1925 году и впредь свою годовщину Красный воздушный флот празднует 14 июля совместно с обществом друзей авиационной и химической обороны и промышленности (Авиахим)