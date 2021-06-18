Про коррупцию в России, с которой "никто не борется"

Только за первые пять дней июня:

Сотрудники СК провели обыски у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, ушедшего в отставку 18 мая по требованию полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяки.

В Петербурге арестован замглавы Межрайонной инспекции ФНС № 7 Александр Кудаев по подозрению в том, что помог двум предпринимателям подать недостоверные нулевые отчеты, после чего суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные. На основании этих отчетов бизнесмены пытались получить возврат в 2,1 млн руб.

Арестован бывший топ-менеджер ГУП "Водоканал" Андрей Поздеев по подозрению в хищении 4,8 млн руб. при выполнении контракта строительство пропускного пункта футбольного стадиона "Газпром Арены". Также в СИЗО по данному делу отправлен сотрудник "Водоканала" Роман Бурашников и представитель компании "Фортис", поставлявшей оборудование по контракту, Вадим Ермаков.

Напомним, в середине мая месяца за получение взяток при строительстве "Газпром Арены" был приговорен к 5,5 годам лишения свободы бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту хищения 67 млн руб. при строительстве ЖК "Нагаевский", который предназначается для переселения жителей региона из аварийных и ветхих домов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным следствия, подрядчик по строительству ООО "СК Заря" за счет бюджетных средств приобрел оборудование универсальной технологической линии, а спустя полгода продал его сторонней организации за 67 млн руб. и не вернул деньги от продажи имущества в бюджет области.

В Макаровском городском округе Сахалина возбуждено уголовное дело против сотрудников МКУ "Управление капитального строительства" и Комитета по управлению муниципальной собственностью по подозрению в хищении более 1 млн руб. на благоустройстве придомовых территорий

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении 3 судей. Один был взяточник, двое – педофилы.

Очень часто России ставят в пример опыт борьбы с коррупции в Китае и сетуют, что такой ценный опыт не перенимается. Так вот РИА Новости сообщает:

РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией

Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции, сообщается на сайте Кремля...

И вот буквально сразу же:

Против должностных лиц Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" возбуждено уголовное дело об оплате невыполненных работ по обустройству пункта пропуска в Китай "Краскино"

Достаётся и оборотням в погонах:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области задержали высокопоставленного полицейского за вымогательство взятки. Подозреваемый на период разбирательства отстранён от исполнения служебных обязанностей и помещён под стражу в изолятор временного содержания.

Задержанный 27 мая 2021 года боец ЧВК "Вагнер" Александр Нежельский сдал нескольких сообщников, а не одного, как ранее писали СМИ. Так, помимо сотрудника МВД Сергея Сенновского боец ЧВК Нежельский озвучил и ряд других своих сообщников. Эти фамилии удивили «принимающую» сторону, так как оказались до боли (часто в прямом смысле слова) знакомыми. Упомянул он не кого-то, а оперов Коротченкова и Жучика, запихнув которых в дело - значило бы конкретное фиаско и проблемы для самой следственной группы. Кто же они такие Коротченков и Жучик?

Речь идет об одних из самых одиозных оперативников отдела "М" питерского УФСБ. Это так называемая, "служба признания". В силовой среде знают, что без признания вины не обходится ни один подозреваемый, который побывал в руках двух оперов - Жучик Сергея и Коротченкова Владислава Викторовича, особенно когда те работают вместе с "Градом". Любимыми словами о своей работе у этих двух оперов является цитата из фильма «Щит и меч» - "У нас генералы рыдают, как дети". Даже в собственном отделе данных оперов считают тараном, который не может сам по себе выстраивать схемы, как в расследованиях, так и в заработке. Однако, с учетом слов Нежельского, выглядит это не совсем так. В принципе, любой даже самый честный сотрудник органов, долго находясь в обойме и при наличии вседозволенности - начнет мутить схемы. Да, и далеко это не первый раз для «эмщиков».

К питерской эмке скоро совсем уже начнут привыкать, скандалы с их участием стали обыденными .

Достаточно вспомнить дело о крышевании расхитителей военного бюджета (дело Чеснокова), списков "бесплатных ужинов" для руководства в том числе и данного отдела в ресторанах Ginza и теперь, заканчивая совсем уж одиозным участием в вымогательстве сущих мелочей у неких крипто-предпринимателей.

Вернемся к партикулярным штафиркам:

Сотрудники ФСБ задержали директора Сахалинского института железнодорожного транспорта Ивана Литвинова по подозрению в хищении 3,6 млн руб. из бюджета через фиктивное трудоустройство

Гендиректор ЗАО "АвиаРТО" Владимир Сенаторов объявлен в федеральный розыск по делу о хищении 12 млн руб. у Челябинского радиозавода (ЧРЗ) "Полет". В 2014 году ЧРЗ "Полет" заключил с "АвиаРТО" договор субподряда на монтаж и пусконаладочные работы радиотехнического оборудования аэродрома в Североморске. По договору был выплачен аванс, однако работы выполнены не были.

ФССП возбудила уголовное дело в отношении супруги экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна – Юлии Шестун и ее отца Николая Алексеева. Близким Шестуна инкриминируют сокрытие его активов. Именно так, приставы расценили то, что Юлия и Николай пользовались автомобилем, арестованным летом 2019 года по решению Красногорского суда.

Вице-президент сочинской Ассоциации рестораторов и отельеров Дмитрий Богданов, также являющийся главой санатория "Знание", был задержан в аэропорту Сочи и арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Длинные руки ЧК дотянулись и до солнечных гор Кавказа:

В Дагестане по делу о хищении 620 млн рублей бывшим министром труда республики Расулом Ибрагимовым задержан уже второй директор центра соцобслуживания.

Директор центра соцобслуживания населения в Курахском районе Руслан Гасанов подозревается в участии в деятельности преступного сообщества, организованного Ибрагимовым для мошенничества с бюджетными средствами.

Глава аналогичной организации в Кизилюртовском районе Магомед Дадаев был арестован по делу Ибрагимова в конце мая

Исполнительный директор дагестанской компании "Первый строительный холдинг" Марат Гюльметов объявлен в розыск по подозрению в хищении 110 млн руб. дольщиков ЖК "Park-House" г. Дербент.

В 2017 году Гюльметов проходил по уголовному делу о неуплате налогов застройщиком ООО "Амир-строй", которым он руководил на основании доверенности. Компания "Первый строительный холдинг" также уже фигурировала в скандалах – при строительстве многоэтажного дома, она залила бетоном часть южной стены Дербентской крепости, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Объявлен в международный розыск зять экс-президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева – Алий Каитов. Он, а также руководитель АО "Распределительная сетевая компания" Умар Казиев и еще восемь подозреваемых, разыскиваются за хищение 680 млн руб., полученных от пользователей электроэнергии в период с января 2017 по июнь 2020 года.

На курортах страны:

Арестована помощница главы г. Ялты Янины Павленко – Наталья Дитрих по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Дитрих на должности главного архитектора города, которую занимала с ноября 2019 года по апрель 2021 года, способствовала незаконному выделению под застройку земли в охраняемой зоне.

В марте в Ялте уже были возбуждены два уголовных дела против четверых чиновников.

Бывший сочинский судья Дмитрий Новиков, ныне работающий адвокатом, арестован по подозрению в покушении на посредничество во взяточничестве. Вместе со своим знакомым Владимиром Калугиным они якобы обещали фигуранту дела о хулиганстве за 4 млн руб. добиться для него наказания несвязанного с лишением свободы.

Защитник Дмитрия Новикова – его сын Роман Новиков заявляет, что средства, полученные отцом – гонорар за предоставление юруслуг. Само дело, как утверждает Роман, является местью за разоблачение коррупционеров. В феврале Новиков выложил запись, на которой начальник управления Краснодарского края Сергей Кравец хвастался возможностями решать вопросы с судьями. Позже Кравец записал видео с извинениями и опровержениями своих слов, был уволен с поста и стал подозреваемым в деле о клевете.

Это уже не первое уголовное дело для Дмитрия Новикова, в котором он участвует не как адвокат или судья, а как подозреваемый. С 2010 по 2018 год его пытались привлечь к уголовной ответственности по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и расследования, а также вынесении заведомо неправосудных решений. За это время Новиков полгода провел в СИЗО и развернул широкую кампанию по разоблачению судебной системы Краснодарского края. В 2018 году он был признан виновным, но освобожден от наказания за истечением срока давности.

О космонавтике:

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный. В одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб., а другой похитил еще 60 млн, представив фиктивные документы. Самое противное, что участники аферы - на свободе и при своих должностях.

Между дирекцией космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на общую сумму более 4 млрд руб.

Уже без всякого космоса:

В Твери арестован и.о. гендиректора МУП "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1" (ПАТП-1) Сергей Булычев по подозрению в получении взятки

Замначальника городского управления муниципального контроля г. Дзержинска Алла Морозова задержана по подозрению в получении взятки 100 тыс. руб. от коммерческой организации за выдачу разрешения на проведение земляных работ. В настоящий момент Морозова уже дала признательные показания

Арестован технический директор ООО "Аникс" Сергей Федосеев, обвиняемый в организации хищения почти 900 млн руб. у Минобороны при исполнении контракта для главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) о поставке более 230 тыс. автомобильных аккумуляторных батарей.

Задержан первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от коммерческой структуры

Наши достижения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности:

Глава строительного комитета новосибирского ЗакСобрания Новосибирской области и председатель совета директоров ОАО "Коченевская птицефабрика" Александр Морозов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следствие считает, что Морозов помог аффилированному с ним Коченевскому мясокомбинату получить областной грант на 41 млн рублей и дал распоряжение заключить договоры на строительство, которое не было осуществлено.

В Орле возбуждено уголовное дело против гендиректора ООО "Союз Продторг" Александра Курасова из-за обнаружения ДНК-свиньи в говядине, которая поставлялась в столовые орловской академии ФСО и юридического института МВД (ОрЮИ).

С 2014 по ноябрь 2020 года "Союз Продторг" возглавлял депутат орловской гордумы Тимур Нерушев. Также Курасов и Нерушев вместе были совладельцами предприятия по производству бетонных изделий ООО "Стройдеталь", исключенного из реестра предпринимателей в 2017 году. Журналистам депутат заявил, что ушел из компании в 2020 и ничего не знает о поставках, в связи с которыми идет расследование.

"Союз Продторг" поставляет продукты в десятки бюджетных учреждений области. С момента создания компании в 2014 году она заключила контрактов на сумму более 500 млн руб. Поставки в АФСО и ОрЮИ ведутся с 2015 года. Общая сумма контрактов с первым учреждением составила – 5 млн руб., со вторым – 11 млн руб.

И наконец о спорте:

Против президента Федерации тенниса Ставропольского края Александра Бескоровайного возбужденно 29 уголовных дел о присвоении средств, выделенных на питание для спортивных судей на общую сумму более 1 млн руб.

Бывшему зампредседателю Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алешину и антидопинговому координатору Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберту Попову предъявлено обвинение в пособничестве в растрате.

Алешин и Попов проходят по делу экс-директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова, с сентября находящегося в СИЗО по подозрению в хищении 14 млн руб. через фиктивное трудоустройство

И это всего пять дней всего одного летнего месяца…

Не удивлюсь, если это жуткое время позже назовут временем массовых репрессий, эхом 1937го… Как страшно жить…

Источник: телеграмм-канал «Посадки»